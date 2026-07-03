Alpine prépare l’un des virages les plus importants de son histoire. La marque française dévoile aujourd’hui Alpine A110 FUTURE, le mulet de développement de la troisième génération d’A110. Derrière cette appellation, il ne faut pas voir une série limitée ni un concept-car figé, mais bien un laboratoire roulant chargé de valider les technologies de la future berlinette électrique.

Cette A110 FUTURE fera ses premiers tours de roue publics lors du Goodwood Festival of Speed 2026, organisé du 9 au 12 juillet. Un cadre symbolique pour Alpine, qui y annonce sa présence la plus ambitieuse à ce jour.

Une A110 électrique, mais toujours pensée comme une vraie sportive

Le défi est clair : faire entrer l’A110 dans l’ère électrique sans trahir ce qui a toujours fait son identité. Légèreté, agilité, précision, plaisir de conduite… Alpine sait que le passage au 100 % électrique ne peut pas se résumer à une simple fiche technique.

La future A110 reposera sur une nouvelle base dédiée, baptisée Alpine Performance Platform. Cette architecture a été développée pour répondre aux contraintes d’une sportive électrique, tout en conservant une répartition des masses typée voiture de sport. Alpine annonce ainsi une répartition 40/60 entre l’avant et l’arrière, fidèle à l’esprit dynamique de l’A110.

Pour y parvenir, la marque mise sur deux packs de batteries positionnés de manière stratégique. La technologie cell-to-pack en 800 volts doit permettre de contenir le poids, d’améliorer l’efficacité et de réduire les temps de recharge. Un point essentiel pour une voiture qui ne veut pas seulement être rapide en ligne droite, mais capable d’enchaîner les virages avec constance.

Deux moteurs à l’arrière et une plateforme en aluminium

Techniquement, Alpine A110 FUTURE annonce une configuration particulièrement sérieuse. Le mulet embarque un nouvel e-axle arrière intégrant deux moteurs électriques dans un ensemble 3-en-1. Associé à un onduleur en carbure de silicium, ce système doit offrir une réponse très rapide, un couple important et un contrôle précis de la motricité.

L’architecture en aluminium joue également un rôle central. Alpine insiste sur la réactivité dynamique de cette plateforme, renforcée par des suspensions entièrement en aluminium, ainsi que par de nouveaux systèmes intégrés de freinage et de direction.

L’objectif n’est donc pas seulement de créer une A110 électrique. Il s’agit de faire de cette troisième génération l’une des premières véritables sportives électriques du marché, capable de rester fidèle à l’ADN Alpine tout en visant un niveau de performance supérieur aux meilleures sportives thermiques actuelles.

Goodwood comme scène de lancement

Alpine A110 FUTURE sera visible en action chaque jour pendant le Goodwood Festival of Speed. Pour la marque, ce rendez-vous britannique n’a rien d’anodin. Goodwood est l’un des plus grands rassemblements automobiles au monde, avec une montée devenue mythique et un public passionné de sport automobile, d’histoire et de nouveautés.

Alpine profitera de l’événement pour raconter l’évolution complète de l’A110, depuis ses racines en rallye jusqu’à cette nouvelle génération électrique. Plusieurs modèles emblématiques accompagneront A110 FUTURE sur la piste et sur le stand de la marque.

Un temps fort est également prévu le jeudi 9 juillet avec l’Alpine Moment, une parade réunissant la nouvelle A110 FUTURE et plusieurs modèles historiques de l’A110. La démonstration de la monoplace E20 de Formule 1 viendra compléter ce tableau entre patrimoine, compétition et futur électrique.

A290, A390 et Formule 1 : Alpine veut montrer toute sa gamme

La présence d’Alpine à Goodwood ne se limitera pas à la future A110. La marque exposera aussi l’A290, sa compacte sportive électrique, ainsi que l’A390, un sport fastback cinq places de 470 ch. Deux modèles importants pour la stratégie de croissance d’Alpine, qui cherche désormais à élargir son public sans abandonner son image de marque sportive.

Le lien avec la compétition sera lui aussi très présent. Pierre Gasly et Franco Colapinto feront partie des figures attendues, aux côtés de plusieurs pilotes du BWT Alpine Formula One Team, de l’Alpine Academy et de réserve, dont Nina Gademan, Paul Aron et Alex Dunne.

Le stand Alpine proposera également des simulateurs, des prises de parole de pilotes, des séances de dédicaces et des animations tout au long du festival.

Une transition délicate, mais déterminante

Avec A110 FUTURE, Alpine ne dévoile pas encore la version définitive de sa future berlinette. Mais ce mulet donne déjà une indication claire : la prochaine A110 sera électrique, technique et ambitieuse.

Le pari est délicat. L’actuelle A110 s’est construite une réputation rare grâce à son poids contenu, son toucher de route et sa simplicité de conduite. La remplacer par une sportive 100 % électrique impose donc à Alpine de prouver que l’émotion peut survivre au changement de motorisation.

C’est précisément le rôle de cette A110 FUTURE. Avant la voiture de série, elle sert à tester, affiner et valider les choix techniques qui devront faire de la prochaine A110 autre chose qu’une sportive électrique de plus.

À Goodwood, Alpine ne présentera donc pas seulement un prototype. La marque montrera la direction qu’elle veut donner à son modèle le plus iconique : une A110 tournée vers l’avenir, mais toujours obsédée par le plaisir de conduite.

Crédit photos : Alpine©