Les fans de la saga attendent depuis plus de vingt ans un troisième volet, et la confirmation officielle est enfin tombée à la convention D23 d’Anaheim en août 2026 : Princesse Malgré Moi 3 est en développement chez Disney, avec Anne Hathaway de retour dans la peau de Mia Thermopolis. Mais derrière cette annonce se cachent des questions bien plus complexes qu’un simple retour aux sources, à commencer par l’absence définitive de Julie Andrews, qui a confirmé sa retraite du jeu d’actrice. Comment le film va-t-il reconstruire l’âme émotionnelle d’une franchise dont le moteur était précisément le duo entre Mia et la reine Clarisse ?

D23 2026 : Anne Hathaway confirme, Disney officialise

Le 14 août 2026, Anne Hathaway monte sur scène à la convention D23 d’Anaheim (le salon bisannuel organisé par Disney depuis 2009) et prononce ce que les fans attendaient depuis des années : Princesse Malgré Moi 3 est officiellement en développement chez Disney. La confirmation est immédiate, sans ambiguïté. Derrière le projet, Disney a confié la réalisation à Adele Lim, connue pour avoir coécrit Crazy Rich Asians et réalisé Joy Ride. Un choix qui signale une ambition claire : renouveler la franchise sans trahir son âme.

Mais cette annonce arrive après un parcours semé d’obstacles. Le scénario a subi une réécriture complète, l’équipe étant repartie de zéro en juillet 2026 suite à une nouvelle direction narrative. Le calendrier a également été repoussé pour s’adapter à la troisième grossesse d’Anne Hathaway, annoncée en juin 2026. Deux raisons concrètes pour lesquelles cette confirmation à D23 prend une dimension particulière : ce n’est pas une simple mise à jour de développement, c’est la preuve que le projet résiste aux turbulences.

Après des années de faux départs, D23 2026 marque le moment où Princesse Malgré Moi 3 cesse d’être une promesse pour devenir une réalité.

Aucune date de tournage ni de sortie n’a été communiquée à ce stade. Mais la machine est lancée.

Julie Andrews ne reviendra pas : ce que ça change vraiment

La plupart des articles consacrés à Princesse Malgré Moi 3 ont esquivé l’essentiel. Julie Andrews, 90 ans, a confirmé sa retraite définitive du jeu d’actrice devant la caméra lors d’interviews accordées à InStyle, Today et The Hollywood Reporter en août 2026. La production lui avait demandé à plusieurs reprises de reprendre le rôle de la reine Clarisse Renaldi. Elle a décliné, confiant à InStyle qu’il avait été « très, très difficile de dire non ». Sur le plateau de Today, elle a justifié ce retrait avec une clarté désarmante : « L’histoire doit continuer avec la princesse Mia. C’est son histoire. Ce n’est pas vraiment la mienne. »

« L’histoire doit continuer avec la princesse Mia. C’est son histoire. Ce n’est pas vraiment la mienne. » Julie Andrews, Today, août 2026.

Il faut mesurer ce que cette phrase emporte avec elle. La dynamique entre Mia et Clarisse n’est pas un élément de décor dans les deux premiers films : c’est le moteur émotionnel de toute la franchise. De la confrontation comique entre une adolescente maladroite et une reine imperturbable naît, progressivement, un lien d’une profondeur rare. Supprimer ce duo, c’est retirer la colonne vertébrale du récit. Andrews se concentre désormais sur l’écriture et les projets vocaux, notamment dans Bridgerton. Son absence est définitive, et le film devra trouver une autre façon de porter cette charge émotionnelle sans trahir ce que la reine Clarisse représentait vraiment.

Honorer la reine Clarisse sans la sacrifier : pistes narratives

Aucun scénario n’étant officiellement validé, tout reste ouvert. Mais la question qui s’impose d’elle-même est la suivante : comment le film va-t-il justifier l’absence de Clarisse sans trahir ce que le personnage représente pour des millions de spectateurs ?

Le précédent Mamma Mia! Here We Go Again offre une leçon claire. Tuer Donna Sheridan, le personnage de Meryl Streep, a laissé un goût amer chez de nombreux fans, même ceux qui défendent le film. La même erreur avec Clarisse serait une faute narrative difficile à pardonner. L’option la plus respectueuse, et la plus cohérente avec le ton de la saga, serait de simplement placer la reine dans une retraite heureuse, quelque part loin de Genovia, aux côtés de Joe. Élégante, vivante, simplement absente.

Protéger l’héritage d’un personnage, c’est parfois lui accorder le droit de ne pas apparaître.

Cette solution impose cependant une contrainte scénaristique réelle : éviter tout événement majeur où son absence serait une plaie ouverte, un mariage ou un deuil d’État, par exemple. Ce n’est pas une mince affaire pour un troisième volet qui doit, par définition, avoir du poids dramatique. Anne Hathaway l’a dit elle-même sur la scène du D23 : l’équipe travaille très dur pour bien faire les choses. Cette prudence, après un script récemment repris de zéro, est peut-être le meilleur signe que la question Clarisse est prise au sérieux.

Bande annonce de « Princesse malgré moi » à revoir