Ce soir sur France 2, la pièce *Bungalow 21* d’Éric-Emmanuel Schmitt met en scène l’une des liaisons les plus médiatisées du XXe siècle : celle d’Yves Montand et Marilyn Monroe, en 1960, pendant que Simone Signoret tournait en Italie. Avec Mathilde Seigner dans le rôle de Signoret et Emmanuelle Seigner dans celui de Monroe, la captation du Théâtre de la Madeleine promet un face-à-face psychologique qui dépasse largement le simple scandale d’alcôve. Mais entre ce que l’histoire a réellement documenté et ce que le dramaturge a choisi d’inventer, la frontière mérite d’être tracée : qu’est-ce qui relève du fait, et qu’est-ce qui relève de la fiction assumée ?

Ce soir sur France 2, Schmitt ressuscite une nuit que l’histoire n’a jamais vraiment close

France 2 rediffuse le 4 août 2026 la captation réalisée en janvier 2024 au Théâtre de la Madeleine. Les guides télé résument l’affaire en trois lignes : Mathilde Seigner joue Simone Signoret, Emmanuelle Seigner incarne Marilyn Monroe, Yves Montand a trompé sa femme. Circulez. C’est précisément cette facilité qui pose problème.

“Bungalow 21” n’est pas un biopic de confort sur des icônes glacées dans leur légende. C’est une plongée dans un scandale documenté, celui d’une liaison très médiatisée entre Montand et Monroe en 1960, au Beverly Hills Hotel, pendant que Simone Signoret tournait en Italie.

Éric-Emmanuel Schmitt, dont le texte repose sur une idée originale de Benjamin Castaldi, propre petit-fils de Signoret, a choisi autre chose que le sensationnalisme. Il a construit un face-à-face psychologique, une exploration des failles intimes que la célébrité creuse plutôt qu’elle ne comble. Mais entre ce que l’histoire a réellement documenté et ce que le dramaturge a choisi de dramatiser, la frontière est floue. Marilyn Monroe, Yves Montand et Simone Signoret : le triangle amoureux mérite mieux qu’un résumé de programme. Cet article démêle les deux.

1960, Beverly Hills Hotel : ce qui s’est vraiment passé dans les bungalows

Les faits sont clairs et vérifiés. Voici la section :

En 1960, la production du film débute en janvier, avec George Cukor à la réalisation, et Simone Signoret remporte l’Oscar de la meilleure actrice pour Room at the Top en avril. Les deux couples occupent des bungalows mitoyens au Beverly Hills Hotel. Le détail géographique mérite d’être rectifié une bonne fois : c’est le bungalow 20 qui est celui de Signoret et Montand, et Marilyn Monroe, dont le couple avec Arthur Miller bat de l’aile, loge dans le bungalow voisin. Schmitt, pour les besoins dramatiques du titre, inverse la perspective en baptisant sa pièce Bungalow 21, celui de Monroe. L’inversion est assumée, presque revendiquée.

Ce qui est historiquement établi : laissés seuls après les départs d’Arthur Miller et de Simone Signoret, Montand et Monroe entament une liaison qui durera jusqu’à la fin du tournage, s’affichant en public et faisant la une de la presse à scandale des deux côtés de l’Atlantique. Ce qui l’est tout autant : Montand met un terme à leur relation après le tournage et retourne auprès de sa femme. Ce qu’il reste impossible de trancher, c’est la profondeur réelle des sentiments de chacun, et l’étendue des blessures que Signoret a réellement portées.

L’histoire du bungalow n’aurait peut-être jamais atteint la scène sans un hasard de vestiaire hollywoodien trente ans plus tard.

C’est Benjamin Castaldi qui, lors d’un séjour au Beverly Hills Hotel, se voit attribuer par coïncidence le bungalow 20, celui-là même qu’avaient occupé ses grands-parents en 1960, situé en face du 21. Ce petit-fils de Simone Signoret a eu l’idée de mettre en scène cette histoire, avant de nouer sa collaboration avec le dramaturge Éric-Emmanuel Schmitt. L’impulsion est familiale, intime. La liaison entre Marilyn Monroe, Yves Montand et Simone Signoret reste, soixante ans après, un récit à deux visages : des faits documentés d’un côté, une part irréductible d’interprétation de l’autre.

Ce que Schmitt a dramatisé, et ce que l’histoire tait

Schmitt ne prétend pas reconstituer l’été 1960. Il l’invente, consciemment, et c’est précisément ce qui rend Bungalow 21 intéressant. Aucune source fiable ne permet d’établir ce que Simone Signoret et Marilyn Monroe se sont réellement dit dans les couloirs du Beverly Hills Hotel pendant le tournage du Milliardaire. Schmitt s’engouffre dans ce silence et fabrique des face-à-face qui n’ont peut-être jamais existé, en prêtant à Yves Montand et Arthur Miller des intentions que leurs mémoires respectifs n’ont jamais clairement formulées.

Le vrai écart avec l’histoire tient au portrait de Signoret. Dans la réalité, elle a toujours tenu la posture de l’ironie souveraine. Sa réponse à la presse reste un modèle du genre : “Si Marilyn est amoureuse de mon mari, c’est la preuve qu’elle a bon goût.” Cinglant, élégant, définitif. La pièce, elle, gratte sous ce vernis et montre une femme meurtrie. C’est une liberté assumée, pas une trahison.

Le génie de Schmitt n’est pas de corriger l’histoire, mais d’en habiter les silences.

C’est là que réside la valeur de ce que France 2 diffuse ce soir : non pas un documentaire déguisé, mais une dramaturgie de l’intime qui humanise des icônes que le scandale avait figées en symboles.

Signoret, Marilyn : deux destins que la nuit du bungalow n’a pas finis d’écrire

Critère Simone Signoret Marilyn Monroe Situation en 1960 Mariée à Montand depuis 1951, au sommet de sa carrière après son Oscar pour Room at the Top (1959) Mariée à Arthur Miller depuis 1956, tournage du Milliardaire avec Montand à Hollywood Réaction immédiate à la trahison Reste aux côtés de Montand, absorbe l’humiliation publiquement, sans rupture officielle La liaison Montand/Monroe précipite la fin de son mariage avec Miller, divorcée le 24 janvier 1961 à Juárez Conséquences sur la santé Alcoolisme et prise de poids attribués directement à cette blessure par ses proches, dont son petit-fils Benjamin Castaldi Dépendance aux barbituriques aggravée, santé mentale en chute libre après le divorce et la fin du tournage de The Misfits Trajectoire conjugale Reste avec Montand jusqu’à sa mort d’un cancer le 30 septembre 1985 Aucune union stable après Miller, isolement croissant Issue finale Décède à 64 ans, brisée mais fidèle Décède en 1962 à 36 ans, overdose de barbituriques Ce que ça dit sur la pièce La résistance de Signoret n’est pas une victoire, c’est un long naufrage silencieux Monroe obtient sa liberté formelle, mais à un prix que personne n’aurait voulu payer

Objection : n’est-ce pas réduire ces femmes à un homme infidèle ?

La critique mérite d’être posée sans détour : centrer un récit sur la liaison Montand-Monroe, n’est-ce pas condamner Simone Signoret et Marilyn Monroe à n’exister que comme satellites d’un homme infidèle ? La question est sérieuse. Et elle concerne autant l’angle éditorial que la pièce elle-même.

Réduire deux femmes de cette stature à leur statut d’épouses trompées, ce serait rater précisément ce que Schmitt a écrit.

La pièce dépasse sa simple situation de boulevard pour dresser le portrait de deux femmes aussi mythiques qu’antithétiques, entre forces et fêlures. C’est là l’essentiel. Ce que Schmitt met en scène, c’est “une histoire ordinaire, d’amour, d’orgueil, d’adultère, de mauvaise foi et de pardon, avec des êtres extraordinaires.” La mauvaise foi : voilà le vrai sujet. Ni la trahison de Montand, ni les larmes de Monroe. La façon dont chaque femme négocie, résiste, se raconte une version supportable de ce qui lui arrive.

Schmitt compose une pièce intense et sensible qui met ces figures aux prises avec leurs désirs contrariés, leurs fragilités, leur humanité, et brosse le portrait inoubliable de deux femmes meurtries. Meurtries, pas victimes passives. La nuance est capitale. Simone Signoret quitte les États-Unis après son Oscar ; Montand reste seul. D’abord excédé par les caprices de sa partenaire, il finit par succomber à ses charmes. Ce que la pièce montre, c’est moins la chute de Montand que la résistance et la lucidité de Signoret, femme qui sait parfaitement ce qui se joue et choisit, les yeux ouverts, comment elle traverse l’épreuve. Deux artistes majeures, jugées d’abord comme épouses : c’est exactement contre ce regard-là que le texte de Schmitt se bat.

Pourquoi regarder la pièce ce soir avec un autre regard

Armé des faits que l’histoire a conservés et de ceux qu’elle a définitivement effacés, le téléspectateur de ce mardi 4 août à 22h55 peut aborder Bungalow 21 avec un regard véritablement double. La liaison entre Yves Montand et Marilyn Monroe est avérée. Les quatre murs du Beverly Hills Hotel ont bien enfermé ce quatuor improbable pendant le tournage du Le Milliardaire. Mais les dialogues qu’Éric-Emmanuel Schmitt prête à ses personnages sont, par définition, une reconstruction : aucun enregistrement de ces conversations privées n’existe.

Ce que les archives confirment suffit à rendre la fiction vertigineuse. Ce qu’elles taisent donne à Schmitt toute sa légitimité.

C’est précisément là que Marilyn Monroe, Yves Montand et Simone Signoret : le triangle amoureux prend tout son sens comme lecture complémentaire. Chaque réplique inventée résonne différemment quand on sait où s’arrête le fait et où commence l’imagination de l’auteur. Les guides TV ne font jamais ce travail. C’est pourtant le seul regard qui rende justice à la pièce.