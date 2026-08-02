En août 1985, Madonna n’était pas simplement en train de tourner un film. Elle était en train de construire, pièce par pièce, une présence culturelle totale qui allait redéfinir ce que signifie être une star. Quarante ans plus tard, Arte propose ce dimanche soir une soirée en deux temps autour de cette figure : d’abord *Recherche Susan désespérément*, la comédie de Susan Seidelman où le mythe prend forme, puis un documentaire qui en démonte la mécanique. Pourquoi ce film reste-t-il une date clé dans la biographie de Madonna, et comment Arte transforme-t-il une simple diffusion en démonstration éditoriale ?

Arte, le 2 août 2026 : une soirée construite comme un argument

Ce dimanche 2 août 2026, Arte ne fait pas que diffuser deux programmes autour de Madonna. La chaîne construit une soirée entière comme on monte un argumentaire. À 21h00, Recherche Susan désespérément, la comédie de Susan Seidelman sortie en 1985. À 22h45, le documentaire d’Oliver Schwabe, Madonna : Reine éternelle de la pop, produit en 2025 et diffusé pour la première fois sur Arte en juillet 2025. Le prétexte officiel est le 68e anniversaire de l’artiste, prévu le 16 août. Mais le choix de ces deux objets précis, dans cet ordre précis, dépasse largement la commémoration.

La fiction d’abord, l’analyse ensuite : Arte rejoue en une soirée la démonstration que Madonna avait elle-même orchestrée quarante ans plus tôt.

La logique de la grille est en réalité celle d’une thèse en deux temps. Le film de Seidelman montre le mythe en train de naître : Madonna y incarne Susan, une marginale à l’esthétique punk dont la liberté absolue fascine Roberta, femme au foyer jouée par Rosanna Arquette. Ce personnage n’est pas un rôle de composition, c’est une projection calculée. En 1985, Madonna utilisait Desperately Seeking Susan comme une surface d’inscription pour son image publique, renforcée simultanément par le tube Into the Groove, qui figure dans le film bien qu’il ait été exclu de l’album de la bande originale commerciale pour des raisons de droits liées à son label. Le cinéma et la musique, mobilisés ensemble, au même moment, pour imposer une silhouette culturelle. C’était déjà du personal branding, avant que le concept existe.

Puis vient le documentaire de Schwabe. Cinquante minutes d’archives qui décortiquent froidement comment Madonna Louise Ciccone, née en 1958 dans le Michigan, a transformé la provocation en méthode et maintenu un contrôle entrepreneurial total sur sa propre légende pendant quatre décennies. Ce film ne célèbre pas, il analyse. Il prend le mythe créé en 1985 et le retourne comme un gant.

La programmation Arte réalise ainsi quelque chose qu’aucune des deux oeuvres ne pourrait accomplir seule : elle donne à voir la fabrication et la mécanique dans un même mouvement. La fiction ouvre la soirée comme une démonstration de charme. Le documentaire la ferme comme une autopsie bienveillante. Ce n’est pas un hasard de grille. C’est un choix éditorial qui force le respect, et qui mérite qu’on le regarde comme tel.

1985, l’année où Madonna a tout construit en même temps

1985 ne ressemble à aucune autre année dans la biographie de Madonna. Pas parce qu’elle y connaît le succès. Parce qu’elle y construit, en quelques mois, une architecture complète où chaque pièce tient les autres debout.

Recherche Susan désespérément, réalisé par Susan Seidelman, sort cette année-là et offre à Madonna son premier grand rôle au cinéma. Elle y joue Susan, marginale new-yorkaise libre et insaisissable, face à Rosanna Arquette dans le rôle de Roberta Glass, femme au foyer qui rêve d’être quelqu’un d’autre. La dynamique est transparente : dans ce film, Madonna ne joue pas un personnage. Elle dépose une version d’elle-même sur pellicule et la laisse circuler dans les salles du monde entier.

Ce n’est pas le film qui profite de la star. C’est la star qui se sert du film comme d’un miroir tendu au public.

Into the Groove, bande-son du film, atteint la première place des charts britanniques à partir de juillet 1985. Le titre et l’image se nourrissent mutuellement : entendre la chanson rappelle le personnage, voir le film prolonge le tube. C’est du transmédia avant que le mot existe dans les salles de réunion des agences de communication.

Entre avril et juin, The Virgin Tour donne un corps physique à cette omniprésence. Madonna occupe les scènes nord-américaines au moment précis où son visage s’affiche dans les cinémas. Le 13 juillet, elle monte sur la scène du JFK Stadium de Philadelphie pour Live Aid, devant près de deux milliards de téléspectateurs. Peu d’artistes peuvent prétendre avoir transformé un concert caritatif en acte de positionnement mondial. Elle le fait avec une évidence déconcertante.

La gestion de la crise des photos de nu publiées par Playboy et Penthouse complète le tableau. Des clichés pris en 1979, époque où elle posait pour le photographe Bill Stone. Face au scandale attendu, Madonna répond par une une du New York Post le 9 juillet : “I’m not ashamed.” Refus d’excuses. Revendication d’indépendance. C’est une leçon de maîtrise narrative que beaucoup de communicants étudient encore aujourd’hui.

Le 16 août, jour exact de son 27e anniversaire, elle épouse Sean Penn à Malibu sous les hélicoptères de la presse. Même le mariage devient un événement médiatique calibré.

Et pendant ce temps, partout dans le monde, des adolescentes imitent le look de Susan : mitaines, bracelets en caoutchouc empilés, gros crucifix, nœuds dans les cheveux. Les “Madonna wannabes” ne copient pas une actrice. Elles prolongent un personnage qui est aussi une marque, un manifeste, une façon d’exister.

Ce que le documentaire d’Oliver Schwabe change à la lecture du film

La contre-lecture s’impose d’elle-même : Madonna actrice en 1985, c’est au fond une parenthèse dans une discographie en fusion. Like a Virgin venait de sortir, Material Girl tournait en boucle, et Susan Seidelman avait misé sur une notoriété musicale encore fraîche pour remplir ses salles. Réduire Recherche Susan désespérément à une curiosité biographique, un accident de parcours glamour, reste tentant. Sauf que cette lecture passe à côté de quelque chose d’essentiel.

C’est précisément parce que le cinéma n’était pas sa vocation principale qu’il faut regarder ce choix de près. Une artiste qui chante pour vivre n’a pas besoin de tourner. Si Madonna accepte ce rôle, c’est qu’il s’inscrit dans une logique plus large, celle d’une présence totale, visuelle, narrative, corporelle, dans l’espace culturel de 1985. Le film ne prouve pas qu’elle voulait être actrice. Il prouve qu’elle voulait être partout.

Regarder ce film en 2026 sans le documentaire qui suit, c’est voir la bande-annonce sans voir le film.

Le documentaire d’Oliver Schwabe, Madonna : Reine éternelle de la pop, diffusé le même soir sur Arte à 22h40, recadre tout. En 51 minutes, à partir d’archives exclusives et d’entretiens conduits par la journaliste Christiane Rebmann, Schwabe documente une trajectoire qui n’a jamais rien laissé au hasard : l’arrivée à New York à 19 ans, l’immersion dans la scène queer, la provocation calculée face à la religion, au racisme, à l’homophobie, jusqu’au livre Sex en 1992. Ce que le documentaire établit clairement, c’est que Madonna a érigé son statut de popstar en forme d’art à contrôle total, créatif et commercial, sans jamais dissocier les deux.

Ce prisme change la lecture du film. Schwabe ne désigne pas explicitement Recherche Susan désespérément comme une pièce consciente de cette stratégie transmédia, et il serait malhonnête de le prétendre. Mais le rapprochement s’impose comme une évidence analytique. Le personnage de Susan n’est pas un rôle de composition, c’est une extension du personnage public qu’elle construisait simultanément : marginale stylisée, libre, magnétique, insaisissable. La frontière entre Madonna et Susan n’existe presque pas, et ce n’est pas de la naïveté d’actrice. C’est de l’efficacité.

Voir le film puis le documentaire dans la même soirée, c’est donc voir une architecte à l’œuvre. La première pierre, posée dans une comédie new-yorkaise de Susan Seidelman, prend tout son sens quand on comprend ce qui sera construit au-dessus.

Les questions les plus fréquentes : Recherche Susan désespérément Comment le rôle de Susan permet à Madonna de construire son image en 1985 ? En 1985, le rôle de Susan dans "Recherche Susan désespérément" fonctionne moins comme un rôle de composition que comme une projection calculée de Madonna elle-même. L'esthétique punk du personnage prolonge naturellement son image de marginale new-yorkaise, tandis que "Into the Groove" ancre cette silhouette dans la culture populaire. Le film devient ainsi un vecteur d'identité autant qu'un succès commercial. Quels événements de 1985 font de Recherche Susan désespérément une œuvre clé pour Madonna ? En 1985, "Recherche Susan désespérément" marque le premier grand rôle cinématographique de Madonna et cristallise son image publique. Elle y incarne une marginale new-yorkaise à l'esthétique punk, prolongeant sur grand écran une persona déjà en construction. Le titre "Into the Groove", intégré à la bande originale, ancre l'ensemble : musique et cinéma fusionnent pour imposer une silhouette culturelle immédiatement reconnaissable. Pourquoi la chanson Into the Groove manque sur la bande originale du film ? "Into the Groove" est absente de la bande originale commerciale pour des raisons de droits liés au label de Madonna. Les contraintes contractuelles ont empêché son inclusion sur le disque, malgré sa présence centrale dans le film. Un cas classique des complexités juridiques qui rythmaient l'industrie musicale des années 1980. Comment la carrière de Madonna au cinéma a évolué après ce premier rôle ? Après "Recherche Susan désespérément", Madonna a utilisé le cinéma comme prolongement direct de sa musique, façonnant méthodiquement son image sur quatre décennies. Certains rôles ont marqué, "Dick Tracy", "Evita", d'autres ont déçu la critique. Sa carrière cinématographique reste inégale, mais toujours au service d'une silhouette culturelle qu'elle a su réinventer à chaque époque. Quel héritage vestimentaire le personnage de Susan laisse dans la mode des années suivantes ? Le personnage de Susan pose les fondations d'une esthétique punk-urbaine qui traverse les décennies. Dans "Recherche Susan désespérément" (1985), Madonna compose une silhouette construite, superpositions, accessoires excentriques, liberté affichée, qui influence durablement les créateurs. Ce vestiaire de l'insoumission, à la fois marginal et terriblement cohérent, reste une référence stylistique que la mode continue de citer. Que révèlent exactement les archives inédites diffusées dans le documentaire du réalisateur Oliver Schwabe ? Les archives inédites révèlent comment Madonna a érigé la provocation en méthode de travail et en levier entrepreneurial. Sur cinquante minutes, le documentaire d'Oliver Schwabe déconstruit méthodiquement le mythe forgé dès 1985, plutôt que de le célébrer : il documente quatre décennies de contrôle total exercé par l'artiste sur sa propre légende.