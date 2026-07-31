La rentrée scolaire est souvent synonyme de mêmes rayons, mêmes références et même routine d’achats. Pourtant, pour 2026, BIC propose quelque chose d’inattendu avec les Vibbies, une nouvelle gamme de stylos et de fournitures qui transforme la trousse en terrain de collection. Qui sont ces personnages kawaii qui s’invitent sur les capuchons des stylos, et comment BIC réussit-il à rendre chaque crayon, gel effaçable ou bâton de colle désirable au-delà de sa simple fonction ?

Vibbies, la nouvelle gamme BIC qui transforme la trousse en terrain de jeu

Pour la rentrée 2026, BIC ne se contente pas de renouveler sa papeterie habituelle. Avec les Vibbies, la marque inaugure quelque chose de plus ambitieux : un univers complet, pensé autour de personnages collectionnables qui donnent une identité propre à chaque produit de la trousse. Derrière ce nom aux consonances enjouées se cache une mécanique bien construite, qui transforme l’acte d’achat en véritable point de départ d’une collection.

L’univers Vibbies s’appuie sur une esthétique kawaii, ce style venu du Japon qui fait de la douceur et du mignon une véritable philosophie visuelle. On y retrouve des personnages d’animaux nommés, comme Fizzu la licorne ou Kooki le koala, chacun incarnant un décor différent et donc un article à dénicher. Ce n’est pas un simple habillage graphique appliqué à la va-vite sur des produits existants. Henri Nicolau, Directeur Général de BIC France, a lui-même défini cette famille comme une invitation à “partager, collectionner, échanger et créer du lien”, ce qui dit beaucoup sur l’intention derrière la gamme.

Des stylos qui fonctionnent parfaitement ET qui racontent une histoire : voilà ce que BIC réussit avec les Vibbies.

Les produits qui composent cet univers sont des références solides de la marque, revêtues de capuchons figurines. Le stylo Cristal Pastel Figurines propose cinq animaux à collectionner, dont la licorne, le dauphin, la poule, la vache et le lézard, sur des corps aux teintes pêche, jaune, violet, vert et bleu. Chaque stylo conserve la fiabilité légendaire du Cristal, avec ses 3 kilomètres d’écriture au compteur, ce qui signifie concrètement que l’enfant n’aura pas à en racheter un toutes les deux semaines. Le stylo 4 Couleurs Mini Vibbies décline lui aussi les figurines koala, grenouille et licorne, avec ses quatre encres classiques en pointe 1 mm. Les stylos gel effaçables intègrent le même principe : un capuchon à l’effigie d’un personnage, une promesse de pouvoir “raconter des histoires sans craindre de faire des erreurs”. Même la colle entre dans la danse, avec le bâton BIC Vibbies disponible en quatre décors, licorne, koala, panda et lézard, dans une formule à 95 % d’origine naturelle.

Ce qui distingue fondamentalement les Vibbies d’un simple restylage saisonnier, c’est cette cohérence entre les produits. La trousse entière parle le même langage visuel. Un enfant qui reçoit le pack de stylos Cristal pour la rentrée va naturellement vouloir compléter sa collection avec la colle assortie ou le 4 Couleurs aux figurines correspondantes. L’achat devient une aventure, et chaque fourniture une pièce du puzzle.

Fizzu, Kooki, Ribby : portrait de chaque personnage et ce qu’il dit de vous

Personnage Couleur du corps Caractère clé Profil d’élève qui s’y reconnaît Produits Vibbies concernés Ce que ça change concrètement Fizzu la licorne Jaune vif Magie et bonne humeur permanente : Fizzu rayonne d’un enthousiasme qui transforme la trousse en petite fête L’élève joyeux, créatif, toujours prêt à colorier ses notes et à faire sourire ses camarades. Le profil qui choisit ses fournitures comme on choisit une tenue : avec intention et bonne humeur Stylos bille BIC Vibbies 4 Couleurs Mini Figurines, stylos gel effaçables BIC Vibbies Erasable Gel, colles BIC Vibbies Glue Stick La figurine licorne jaune crée une identification émotionnelle immédiate : l’élève ne voit plus un stylo, il voit son alter ego de papier. Résultat : il refuse le premier stylo venu au fond du sac et réclame précisément Fizzu pour commencer sa collection Kooki le koala Violet doux Rêveur et imaginatif : Kooki n’est jamais tout à fait là où on le croit, toujours à mi-chemin entre la page blanche et un ailleurs qu’il est seul à habiter L’élève calme et pensif, celui qui dessine des petits mondes dans les marges, qui a besoin d’un compagnon affectif plutôt que d’un simple outil d’écriture Stylos bille BIC Vibbies 4 Couleurs Mini Figurines, colles BIC Vibbies Glue Stick Le koala violet se transforme en vrai compagnon de bureau : l’élève projette sa propre douceur sur l’objet. Ce lien affectif déclenche naturellement le réflexe de collection, l’envie d’avoir toute la gamme de personnages plutôt qu’un stylo de substitution Ribby la grenouille Vert tonique Énergie et vivacité à tout moment : Ribby bondit d’une idée à l’autre, incapable de rester en place, et c’est précisément ce qui la rend irrésistible L’élève hyperactif et sportif, celui dont le cartable déborde autant que les idées. Un profil qui a besoin que ses fournitures soient à la hauteur de son rythme Stylos bille BIC Vibbies 4 Couleurs Mini Figurines Le vert vif et le caractère tonique de Ribby offrent un marqueur identitaire fort : la grenouille dit quelque chose de l’élève qui la choisit. Cette dimension d’expression personnelle crée l’envie de compléter le trio, pour posséder chaque tempérament de la gamme et ne manquer aucune pièce du puzzle Le trio réuni Jaune, Violet, Vert Trois humeurs complémentaires qui couvrent l’ensemble du spectre émotionnel de la rentrée, de la joie débordante à la douceur rêveuse en passant par l’énergie pure Chaque élève trouve son personnage, puis repère celui de son voisin : la collection devient sociale, presque un jeu de miroir entre amis L’ensemble de la gamme BIC Vibbies : stylos bille, gel effaçable, colle bâton La mécanique de collection s’enclenche naturellement : on ne rachète pas un stylo parce qu’on a perdu le sien, on le choisit parce qu’il manque un personnage sur l’étagère. Fizzu, Kooki et Ribby transforment un achat utilitaire en quête affective, et c’est là toute la force de l’univers Vibbies

Les Vibbies ne se limitent pas à un seul type de produit : Fizzu la licorne, Kooki le koala et Ribby la grenouille se retrouvent déclinés sur quatre catégories distinctes de fournitures scolaires, ce qui transforme la simple trousse de rentrée en véritable terrain de chasse.

de fournitures scolaires, ce qui transforme la simple trousse de rentrée en véritable terrain de chasse. Premier terrain de jeu pour le collectionneur : le stylo à bille Cristal Pastel Figurines, proposé en pack de 5 à 4,90 € selon le prix public recommandé par BIC, avec des bouchons animaux (une vache, une licorne, un lézard, un dauphin et une poule) qui rendent chaque stylo identifiable au premier coup d’oeil.

Le stylo 4 Couleurs Mini Figurines entre ensuite en scène, disponible à l’unité ou en blister de 3, une version miniaturisée du classique BIC où la figurine trône fièrement au sommet du stylo, rendant l’objet aussi décoratif qu’utile.

Le gel effaçable Erasable Gel, en pack de 3 à 5,85 €, élargit la collection vers une catégorie d’écriture différente : là où le stylo bille classique s’assume, ce format répond aux besoins de correction, avec la même identité visuelle Vibbies pour garder la cohérence de l’ensemble.

La colle Glue Stick avec bouchons figurines, en lot de 2 à 5,99 €, est peut-être la surprise la plus maligne de la sélection : même la colle devient une pièce à collectionner, ce qui signifie qu’aucun article de la trousse n’échappe à l’univers des personnages.

C’est précisément cette présence sur plusieurs catégories de produits qui donne à la mécanique Vibbies toute sa force : le collectionneur ne cherche plus seulement un stylo de plus, il traque un personnage précis sur un format qu’il n’a pas encore.

Un enfant fan de Kooki le koala, par exemple, peut construire une trousse entièrement dédiée à son personnage favori, en associant les stylos bille, le gel effaçable et la colle autour d’une identité cohérente et immédiatement reconnaissable.

La mécanique fonctionne parce qu’elle repose sur un objectif concret et atteignable : la trousse complète aux couleurs de son Vibbie préféré , rendue accessible grâce à des prix unitaires raisonnables sur chaque format.

, rendue accessible grâce à des prix unitaires raisonnables sur chaque format. BIC positionne cette gamme comme pensée pour séduire les plus jeunes comme les moins jeunes, ce qui suggère que la dimension collectionnable dépasse le seul public enfant et touche aussi les amateurs d’objets du quotidien à fort caractère.

La présence de trois personnages distincts, Fizzu, Kooki et Ribby, crée naturellement une dynamique de groupe entre camarades de classe : comparer sa collection, échanger un double, découvrir le personnage d’un ami, autant de petits rituels qui transforment la rentrée en expérience partagée.

En résumé, l’astuce de BIC est d’avoir pensé les Vibbies non pas comme un simple habillage graphique sur un produit isolé, mais comme un univers cohérent et collectible qui donne envie de compléter la série produit après produit, catégorie après catégorie.

Sources cultura.com

Communiqué BIC Crédit image : Direction artistique humaine et génération assistée par IA