Le 27 juillet 1979, le monde du rock est secoué par la sortie de Highway to Hell, sixième album international d’AC/DC et dernier enregistré avec son chanteur mythique, Bon Scott. Plus de quarante-cinq ans après sa parution, cet album demeure l’un des monuments absolus du hard rock. Véritable chef-d’œuvre, il a transformé un groupe déjà populaire en Australie et en Europe en phénomène mondial, ouvrant la voie à l’immense succès de Back in Black quelques mois plus tard.

Ironiquement, personne n’imaginait alors que quelques mois après la sortie de cet album, Bon Scott disparaîtrait tragiquement, laissant derrière lui un disque devenu l’un des plus grands héritages de toute l’histoire du rock.

En réalité, Highway to Hell est sorti le 27 juillet 1979 en Australie, et le 3 août suivant dans le reste du monde. Ce vinyle exceptionnel qui allait ouvrir l’Amérique au groupe AC/DC fût, malheureusement, le dernier de Bon Scott.

Le contexte

L’enregistrement de ce 6ème album d’AC/DC au Roundhouse studio de Londres, en février 1979, se fait dans une ambiance un peu stressée. Il y a de l’anxiété dans l’air puisque ce nouvel opus se situe à une époque charnière pour le groupe.

Ce dernier attire de plus en plus de monde à ses concerts, le bouche à oreille des fans fonctionne incroyablement bien et AC/DC commence à se faire une réputation. Les ventes sont bonnes, notamment en Angleterre et en Australie. L’Europe commence à découvrir le band mais il manque quelque chose pour la maison de disques du groupe : Atlantic Records.

Et ce petit quelque chose, c’est l’Amérique ! Pour y pénétrer, il suffit d’un hit qui fera connaître AC/DC chez l’Oncle Sam.

Pour cette raison, Atlantic Records décide de faire appel à Eddie Kramer, l’ancien ingénieur du son de Jimmy Hendrix et producteur de KISS. Mais les frères Young voient cette arrivée d’un mauvais œil, puisqu’elle signifie l’éviction de George Young (frère ainé d’Angus et Malcolm Young) et Harry Vanda, à la production du groupe sur les 5 précédents albums.

Malgré les efforts réalisés par le groupe, les séances d’enregistrement réalisées avec Eddie Kramer sont un fiasco. Rien ne va. Atlantic Records décide de remercier Kramer, et sur le conseil de Michael Browning, manager d’AC/DC, ils font appel à Robert John Lange, jeune producteur de 30 ans.

Aidé de ses ingénieurs du son Mark Dearnley et Tony Platt, Lange crée le nouveau son d’AC/DC. Plus puissant, plus maitrisé, carré, certains diront plus “commercial”, ce nouveau son va emmener les 5 australiens au sommet. Une gloire que ne connaitra pas Bon Scott, qui décédera 7 mois après la sortie de l’album.

Highway to Hell devient l’hymne du groupe, et des morceaux tels que “Touch too Much” (voir vidéo ci-dessous) apportent une rythmique ravageuse au groupe, ainsi qu’une nouvelle ambiance musicale.

AC/DC avant Highway to Hell : un groupe culte mais pas encore mondial

Fondé à Sydney en 1973 par les frères Malcolm Young et Angus Young, AC/DC s’impose rapidement grâce à une formule simple mais redoutable :

• Des riffs mémorables ;

• Un blues électrique survitaminé ;

• Une énergie brute ;

• Un humour provocateur ;

• Des concerts explosifs.

En 1974, l’arrivée de Bon Scott change définitivement la destinée du groupe. Ancien chanteur de Fraternity, Scott possède une voix rocailleuse, un charisme immense et un talent rare pour écrire des textes mêlant humour, sexualité, alcool et vie sur la route.

Entre 1975 et 1978, AC/DC publie plusieurs albums devenus aujourd’hui des classiques :

• T.N.T.

• High Voltage

• Dirty Deeds Done Dirt Cheap

• Let There Be Rock

• Powerage

Malgré leur réputation scénique exceptionnelle, les ventes restent modestes aux États-Unis. Le groupe est adoré des fans de hard rock… mais reste considéré comme un groupe de niche.

La recherche du succès international

Le label Atlantic Records veut transformer AC/DC en groupe mondial. Pour cela et comme évoqué précédemment, une décision importante est prise : changer de producteur. Jusqu’ici, le groupe travaillait avec Harry Vanda et George Young, le frère aîné de Malcolm et Angus.

Pour Highway to Hell, Atlantic engage un producteur réputé : Robert John ‘Mutt’ Lange. À l’époque, Lange n’est pas encore la superstar qu’il deviendra avec Def Leppard, Bryan Adams ou Shania Twain. Mais il possède déjà une qualité essentielle : il sait rendre un groupe de rock plus accessible sans lui faire perdre sa puissance.

Un enregistrement perfectionniste

Les séances ont lieu aux Roundhouse Studios de Londres au printemps 1979. Contrairement aux albums précédents, enregistrés très rapidement, Lange pousse AC/DC à travailler chaque détail. Il exige :

• Plusieurs dizaines de prises ;

• Des harmonies vocales plus riches ;

• Une batterie plus précise ;

• Des chœurs parfaitement synchronisés ;

• Des guitares extrêmement propres.

Au départ, Malcolm Young déteste cette méthode. Le groupe est habitué à enregistrer presque en conditions de concert. Mais très vite, chacun comprend que le résultat dépasse tout ce qui avait été réalisé jusque-là.

Le son de Highway to Hell

L’album conserve toute l’énergie sauvage d’AC/DC. Mais il apporte également :

• Davantage de dynamique ;

• Une production plus claire ;

• Des refrains immédiatement mémorisables ;

• Une meilleure séparation des instruments.

Jamais auparavant les riffs de Malcolm et Angus n’avaient sonné avec une telle puissance. La batterie de Phil Rudd devient plus précise. La basse de Cliff Williams est particulièrement mise en avant. Et surtout : la voix de Bon Scott est captée avec une présence exceptionnelle.

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Une pochette devenue mythique

La célèbre pochette montre les membres du groupe vêtus de noir. Angus Young porte deux petites cornes rouges. Certaines chaînes de magasins américaines refusent de vendre l’album, estimant cette image satanique. Le groupe s’en amuse et cette polémique contribue même à accroître la curiosité autour du disque.

Les chansons : une collection de classiques

Highway to Hell

Impossible de commencer autrement. Les premières secondes sont immédiatement reconnaissables. Le riff est probablement l’un des plus célèbres de toute l’histoire du rock. Contrairement aux idées reçues, la chanson ne parle pas de satanisme.

Bon Scott évoque en réalité :

• Les tournées interminables ;

• Les nuits sans sommeil ;

• Les kilomètres parcourus ;

• Les excès de la vie de musicien.

La “route vers l’enfer” est celle de la vie de rock star. Le morceau devient immédiatement un hymne mondial. Aujourd’hui encore, il figure parmi les chansons les plus diffusées de l’histoire du hard rock.

Girls Got Rhythm

Un rock explosif.

Les guitares sont irrésistibles.

Le refrain est conçu pour être repris par le public.

Bon Scott y célèbre les femmes avec son humour habituel.

Walk All Over You

L’un des morceaux les plus agressifs de l’album.

Le contraste entre les passages calmes et les explosions de guitares est remarquable.

Touch Too Much

Beaucoup considèrent cette chanson comme l’un des sommets de la carrière de Bon Scott. Elle possède :

• Un refrain irrésistible ;

• Une mélodie très travaillée ;

• Un riff particulièrement efficace.

Étonnamment, elle ne rencontre pas immédiatement le succès commercial qu’elle mérite. Aujourd’hui, elle est devenue incontournable.

Beating Around the Bush

Un retour aux racines blues.

Le riff s’inspire librement de “The Hunter” d’Albert King.

Angus Young y livre un solo particulièrement inspiré.

Shot Down in Flames

Probablement l’une des chansons les plus drôles de Bon Scott.

Elle raconte les échecs amoureux répétés d’un homme incapable de séduire.

Le tout avec énormément d’autodérision.

Get It Hot

L’un des morceaux les plus directs du disque.

Simple.

Rapide.

Terriblement efficace.

If You Want Blood (You’ve Got It)

Une déclaration de guerre.

Le titre est devenu un classique absolu en concert.

Le riff est monumental.

Love Hungry Man

La chanson la plus atypique de l’album.

Plus mélodique.

Plus nuancée.

Elle montre une autre facette du groupe.

Night Prowler

L’album se termine sur une ambiance inquiétante.

Lente.

Pesante.

Presque blues.

Des années plus tard, cette chanson sera injustement associée à un célèbre fait divers américain impliquant un tueur en série, alors que ses paroles parlent davantage d’un séducteur nocturne que d’un criminel.

Les membres d’AC/DC sur Highway to Hell

L’album réunit ce que beaucoup considèrent comme la formation classique d’AC/DC :

• Bon Scott : chant

• Angus Young : guitare solo

• Malcolm Young : guitare rythmique

• Cliff Williams : basse

• Phil Rudd : batterie

Cette combinaison est aujourd’hui encore considérée comme l’une des plus solides de toute l’histoire du hard rock.

Un succès enfin mondial

À sa sortie, Highway to Hell devient immédiatement le plus grand succès commercial d’AC/DC. Il entre dans les classements de nombreux pays. Le groupe remplit désormais des salles beaucoup plus importantes.

Aux États-Unis, l’album devient le premier véritable succès du groupe, ouvrant enfin les portes du marché américain. Le single “Highway to Hell” devient rapidement un incontournable des radios rock.

Des ventes gigantesques

Highway to Hell est aujourd’hui certifié plusieurs fois disque de platine dans de nombreux pays. Il a notamment été certifié 7× platine aux États-Unis, 8× platine en Australie et plusieurs fois platine au Royaume-Uni et au Canada. Les estimations mondiales situent ses ventes à plus de 10 millions d’exemplaires, ce qui en fait de loin l’album le plus vendu de l’ère Bon Scott. À sa sortie, ces chiffres étaient sans précédent pour AC/DC.

Le drame qui change tout

Le 19 février 1980, Bon Scott meurt à Londres à seulement 33 ans. Le groupe est anéanti. Beaucoup pensent qu’AC/DC ne survivra pas. Quelques semaines plus tard, Brian Johnson rejoint pourtant le groupe.

L’album suivant sera… Back in Black. Un disque dédié à la mémoire de Bon Scott qui deviendra l’un des albums les plus vendus de tous les temps. Sans le succès de Highway to Hell, cette histoire n’aurait probablement jamais existé.

Pourquoi Highway to Hell est-il un album aussi important ? Il marque plusieurs tournants majeurs :

• Il propulse AC/DC parmi les plus grands groupes de rock du monde ;

• Il démontre qu’un groupe de hard rock peut conquérir le grand public sans renoncer à son identité ;

• Il fixe les standards de production du hard rock moderne grâce au travail de Mutt Lange ;

• Il influence des générations de groupes, de Guns N’ Roses à Airbourne en passant par Metallica, Def Leppard et bien d’autres.

Un héritage immortel

Plus de quatre décennies après sa sortie, Highway to Hell reste une référence absolue. Son riff d’ouverture est immédiatement identifiable, ses refrains sont repris dans les stades du monde entier et sa production demeure un modèle d’équilibre entre puissance et clarté.

Dernier témoignage de l’immense talent de Bon Scott, il capture AC/DC au sommet de sa créativité : un groupe encore brut, mais désormais capable de rivaliser avec les plus grands noms du rock mondial. Avec cet album, les Australiens ont franchi une étape décisive, passant du statut de formation culte à celui d’icône planétaire. Plus qu’un immense disque de hard rock, Highway to Hell est devenu un monument de la musique populaire, un album qui a changé le destin d’AC/DC et laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du rock.