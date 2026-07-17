Ferrari 288 GTO : un monument de Maranello cherche un nouveau propriétaire

Certaines Ferrari dépassent le simple statut de supercar pour entrer dans la légende. C’est le cas de la Ferrari 288 GTO, première représentante de la lignée des modèles “halo” de la marque italienne, dont feront ensuite partie les F40, F50, Enzo puis LaFerrari.

Aujourd’hui, le spécialiste britannique Girardo & Co. propose à la vente un exemplaire tout simplement exceptionnel. Produite en 1985, cette Ferrari 288 GTO n°055687 bénéficie d’un historique irréprochable, d’une restauration intégrale récente et de la très recherchée certification Ferrari Classiche. Un modèle qui séduira autant les collectionneurs que les passionnés de la marque au cheval cabré.

Une Ferrari 288 GTO parmi les plus rares

La 288 GTO est née au début des années 1980 dans l’optique d’homologuer Ferrari en Groupe B. Le règlement imposait la fabrication d’au moins 200 exemplaires, mais l’abandon prématuré de cette catégorie de compétition empêchera finalement la voiture de courir officiellement.

Cela n’empêchera pas la 288 GTO d’entrer dans l’histoire. Avec seulement 272 exemplaires produits, elle demeure aujourd’hui la plus rare des grandes Ferrari modernes, loin devant la F40 et ses plus de 1 300 unités.

Sous sa carrosserie dessinée par Pininfarina se cache un V8 biturbo de 2,85 litres développant 400 chevaux, associé à un châssis tubulaire et à une carrosserie faisant largement appel aux matériaux composites comme le Kevlar et le Nomex. En 1985, ses performances étaient tout simplement stupéfiantes : moins de cinq secondes pour atteindre 100 km/h et plus de 300 km/h en vitesse de pointe.

Une histoire limpide depuis sa sortie d’usine

L’exemplaire proposé par Girardo possède un pedigree difficile à égaler.

Commandée neuve par Charles Church, célèbre promoteur immobilier britannique, cette Ferrari fut directement récupérée à l’usine de Maranello en mai 1985. Son premier propriétaire préféra effectuer lui-même le voyage retour jusqu’au Royaume-Uni plutôt que de la faire livrer chez son concessionnaire.

Durant cinq années, il parcourra près de 50 000 kilomètres, entretenant scrupuleusement son automobile auprès de Maranello Concessionaires.

La voiture changera ensuite deux fois de mains au sein de la même famille, portant ainsi à quatre le nombre total de propriétaires privés depuis sa mise en circulation, une rareté pour une Ferrari aussi emblématique.

Une restauration complète et une certification Ferrari Classiche

Entre 2022 et 2024, cette 288 GTO a bénéficié d’une restauration particulièrement approfondie confiée à un spécialiste Ferrari reconnu au Royaume-Uni.

La carrosserie a été entièrement mise à nu avant d’être restaurée dans les règles de l’art. Le V8 biturbo a été totalement reconstruit et l’ensemble des trains roulants ainsi que les éléments mécaniques ont été révisés.

En 2025, Ferrari lui a délivré la très convoitée certification Ferrari Classiche, confirmant que son châssis, son moteur, sa boîte de vitesses et sa carrosserie sont bien ceux d’origine. Une caractéristique essentielle pour les collectionneurs les plus exigeants.

Un exemplaire “matching numbers” particulièrement complet

Au-delà de son état remarquable, cette Ferrari conserve de nombreux éléments rarement présents sur les exemplaires proposés aujourd’hui.

Elle est vendue avec :

Son sac à bagages Schedoni d’origine, devenu extrêmement rare ;

Sa trousse à outils complète ;

Sa roue de secours ;

Ses doubles de clés ;

Son carnet d’entretien et sa documentation d’époque ;

Le catalogue des pièces détachées ;

Une copie de sa fiche de fabrication Ferrari ;

Un imposant dossier retraçant toute son histoire depuis sa sortie d’usine.

Autant d’éléments qui renforcent encore sa valeur sur le marché des Ferrari de collection.

Une star devant les caméras

Cette Ferrari n’est pas totalement inconnue des amateurs d’automobiles.

Elle a récemment été choisie par le journaliste britannique Henry Catchpole comme vedette d’un film réalisé pour Hagerty consacré à la Ferrari 288 GTO (voir vidéo en bas d’article). Un choix qui témoigne une nouvelle fois de la qualité exceptionnelle de cet exemplaire.

Une pièce de collection dont le prix reste confidentiel

Comme souvent pour ce type d’automobile, Girardo ne communique pas son prix, celui-ci étant disponible uniquement sur demande.

Au regard de son historique parfaitement documenté, de sa restauration, de sa certification Ferrari Classiche et de sa rareté, cette Ferrari 288 GTO figure sans aucun doute parmi les plus beaux exemplaires actuellement disponibles sur le marché mondial.

Pour tout collectionneur rêvant de posséder l’une des Ferrari les plus emblématiques jamais produites, difficile d’imaginer une opportunité plus séduisante.

L’avis de Monsieur Vintage

La Ferrari 288 GTO est souvent éclipsée par la mythique F40, pourtant elle constitue le véritable point de départ des supercars modernes de Maranello. Plus discrète, plus rare et dotée d’une élégance intemporelle, elle séduit aujourd’hui un nombre croissant de collectionneurs. L’exemplaire proposé par Girardo coche toutes les cases : historique limpide, restauration exemplaire, certification officielle et documentation exhaustive. Un véritable graal pour tout passionné du cheval cabré. Le modèle proposé par Girardo & Co ne devrait pas se vendre sous la barre des 5 millions d’euros. Un modèle identique de 1985 est actuellement monté à 6 millions d’euros sur la plateforme Bring a Trailer.

Crédit photos : Girardo©