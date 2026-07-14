D’un verre de cantine à une icône de design mondial

Il y a quelque chose de presque paradoxal dans le destin du verre Duralex. Conçu dans les années 1940 par la verrerie La Rochere, puis perfectionné dans les ateliers de La Chapelle-Saint-Mesmin, cet objet naît avec une seule ambition : résister. Résister aux chutes, aux cantines scolaires, aux cuisines collectives, aux mains maladroites des enfants et aux plonges industrielles. Rien dans cette genèse ne laissait présager qu’il finirait un jour dans les collections permanentes du Museum of Modern Art de New York.

Et pourtant. Le MoMA a intégré le verre Picardie, ce modèle empilable aux courbes sobres et à la transparence légèrement laiteuse, à sa collection de design industriel. Le geste est symbolique mais il dit tout : ce que l’institution new-yorkaise reconnaît dans ce verre, ce n’est pas l’ostentation, c’est la cohérence absolue entre une forme et sa fonction. Une cohérence si poussée qu’elle finit par produire quelque chose qui ressemble, étrangement, à de l’élégance.

En 2007, le Musée des Arts Décoratifs de Paris lui consacre une exposition, confirmant que le monde du design regardait depuis longtemps cet objet avec un respect discret. Le verre Duralex n’avait pas changé. C’est le regard porté sur lui qui avait évolué. La culture du design, au fil des décennies, avait appris à valoriser ce que les Américains appellent le “honest design”, ce design honnête qui ne cherche pas à séduire, mais qui convainc par la justesse.

La dimension culturelle prend encore une autre tournure avec une scène du film Skyfall, où James Bond, cet arbitre suprême du goût masculin au cinéma, se retrouve à boire dans un verre Duralex. L’anecdote est brève, mais la portée symbolique est considérable. L’icône du luxe discret croise l’icône de la simplicité populaire, et la rencontre ne semble pas incongrue. C’est précisément là que réside le génie de Duralex : il ne détonne jamais.

En France, les générations qui ont grandi dans les cantines des années 1970 et 1980 se souviennent du jeu de l’âge, cette petite divination qui consistait à lire le chiffre gravé sous le verre pour deviner son millésime de fabrication. Un rituel enfantin, collectif, universel. Ce geste anodin est peut-être la clé du mystère : Duralex appartient à la mémoire partagée, et c’est cette appartenance, bien plus que n’importe quelle campagne de communication, qui a fait de lui une véritable icône.

Les grandes étapes de la consécration culturelle

Le parcours du verre Duralex vers la reconnaissance culturelle ne s’est pas fait en un jour : il s’est construit par étapes, chacune correspondant à un registre de légitimation bien distinct.

La première consécration est institutionnelle et vient des États-Unis. Le Museum of Modern Art de New York, le MoMA, intègre le verre Duralex à sa collection permanente de design industriel, aux côtés de pièces considérées comme des références absolues de la forme au service de la fonction.

Cette entrée au MoMA n’est pas anodine : elle signifie que le petit verre fabriqué à La Chapelle-Saint-Mesmin, en France, est reconnu comme un objet de design abouti, au même titre que certaines chaises ou appareils électroménagers devenus des classiques du XXe siècle.

En 2007, c’est Paris qui prend le relais avec une exposition au Musée des Arts Décoratifs, consacrée au design français du quotidien. Le Duralex y figure en bonne place, présenté non pas comme un simple article de cantine, mais comme un témoignage de l’esthétique industrielle française d’après-guerre.

Cette exposition parisienne marque un tournant dans la perception locale de l’objet : ce que les Français avaient sous les yeux depuis l’enfance sans vraiment le voir se retrouve soudain mis en vitrine, éclairé, commenté, célébré.

La légitimation cinématographique arrive avec Skyfall, le film de James Bond sorti en 2012. Dans une scène sobre et mémorable, le verre Duralex apparaît à l’écran, associé à l’un des personnages les plus iconiques de la culture populaire mondiale. Ce caméo involontaire lui confère une aura inattendue, celle d’un objet discret mais présent dans les moments qui comptent.

Le cinéma fonctionne ici comme un amplificateur : là où les musées parlent aux amateurs de design, Bond parle à tout le monde, sur tous les continents.

La quatrième forme de consécration est peut-être la plus intime et la plus durable : le rituel du jeu de l’âge dans les cantines scolaires françaises. Chaque élève retourne son verre pour lire le chiffre moulé sous la base, censé indiquer son âge ou prédire son avenir selon les versions.

Ce jeu n’a aucune base réelle, les chiffres correspondent en réalité à des codes de production, mais il a traversé les générations avec une constance remarquable, transformant un simple verre en objet de mémoire collective.

De New York à Paris, des salles obscures aux réfectoires de province, chaque étape raconte une histoire différente du même objet, ce qui est précisément la marque des grandes icônes du design.

Ce que le Duralex révèle sur notre rapport aux objets ordinaires

Il y a quelque chose de presque paradoxal dans le destin du Duralex. Ce verre conçu pour résister aux chocs, fabriqué à la chaîne, distribué dans des cantines scolaires et des brasseries sans chichis, est aujourd’hui exposé au Museum of Modern Art de New York. Pas comme une curiosité anthropologique, mais comme un objet de design à part entière. La trajectoire dit beaucoup sur notre époque et sur ce que nous choisissons, finalement, d’élever au rang de beauté.

Ce qui cristallise autant d’affection autour du Duralex, c’est d’abord la puissance de la mémoire collective. En France, rares sont ceux qui n’ont pas, un jour, retourné leur verre pour tenter de lire leur âge gravé dans le fond. Ce petit jeu de cantine, transmis de génération en génération, a transformé un récipient utilitaire en rituel partagé. La nostalgie, ici, ne se nourrit pas du luxe ni du raffinement, mais précisément de l’ordinaire. Et c’est peut-être là son secret le plus profond : le Duralex n’a jamais cherché à impressionner, il a simplement accompagné.

Mais la nostalgie seule ne suffit pas à expliquer l’universalité du phénomène. La forme du verre Picardie, avec ses côtes caractéristiques et sa silhouette trapue, possède une logique esthétique que l’on pourrait qualifier d’honnête. Chaque détail répond à une fonction, la prise en main, la résistance, l’empilement. Rien n’est ajouté pour séduire, et c’est précisément ce qui séduit. Dans un monde saturé d’objets qui crient pour attirer l’attention, le Duralex choisit le silence. Les musées, les grands directeurs artistiques et même certaines productions cinématographiques l’ont compris avant beaucoup d’autres.

La durabilité, elle aussi, a changé de statut. Ce qui était autrefois une contrainte budgétaire, acheter un verre qui ne casse pas, est devenu une valeur pleinement esthétique et éthique. Posséder du Duralex aujourd’hui, c’est faire un choix conscient, celui de l’objet qui dure, qui traverse les années sans perdre sa pertinence. C’est une forme discrète de manifeste contre l’obsolescence.

La trajectoire du Duralex dit ceci sur la culture design contemporaine : l’authenticité a pris le dessus sur l’ostentation. On ne cherche plus à montrer ce que l’on a, mais à révéler ce que l’on est. Et parfois, ce que l’on est se lit dans un simple verre à eau, posé sur une table en bois, qui a déjà vu passer plusieurs vies.

NDLR : Duralex est pour une seconde fois en 2 ans sous le coup d’un redressement judiciaire. A l’heure, où nous écrivons cet article, le groupe Carlesimo a transmis une offre de reprise; verdict le 6 août.