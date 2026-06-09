Depuis plus de soixante ans, la collection Carrera incarne l’ADN sportif de TAG Heuer. Inspirée à l’origine par les grandes courses automobiles, elle a traversé les décennies sans jamais renier ses racines. Avec sa nouvelle Carrera Chronograph Édition Limitée, la manufacture suisse propose une interprétation inédite de son modèle emblématique, puisant son inspiration dans l’univers des rallyes et des vastes étendues désertiques.

Une édition limitée inspirée par les grands espaces

Produite à seulement 500 exemplaires pour le marché européen, cette édition limitée se distingue immédiatement par son identité visuelle singulière. Loin des cadrans noirs ou bleus traditionnellement associés à l’univers du sport automobile, TAG Heuer a choisi une palette de teintes chaleureuses évoquant les pistes sablonneuses et les paysages arides traversés par les plus célèbres courses d’endurance.

Le cadran beige légèrement grainé constitue sans doute l’élément le plus marquant de cette création. Son aspect texturé capte subtilement la lumière et contraste avec les compteurs anthracite aux reflets fumés. L’ensemble dégage une élégance discrète tout en conservant le caractère sportif propre à la collection Carrera.

Un design qui revisite l’héritage racing

Cette personnalité visuelle est renforcée par une lunette anthracite intégrant l’échelle tachymétrique et par un bracelet en cuir de veau beige perforé. Ce dernier rappelle immédiatement les gants et équipements de pilotage des années 1960 et 1970, période durant laquelle la Carrera s’est imposée comme une référence auprès des amateurs de sport automobile.

Le contraste entre les tons clairs du cadran et les éléments plus sombres des compteurs apporte profondeur et lisibilité à l’ensemble. TAG Heuer parvient ici à marier élégance contemporaine et références historiques sans tomber dans le pastiche vintage.

Le calibre TH20-00 au cœur de la montre

Sous cette esthétique raffinée se cache une mécanique de haut niveau. La montre embarque le calibre TH20-00, mouvement chronographe automatique de dernière génération développé par TAG Heuer. Reconnu pour sa fiabilité et ses performances, il anime les fonctions chronographe tout en offrant le niveau de précision attendu d’une montre destinée aux passionnés d’horlogerie.

Le boîtier de 39 mm en acier finement brossé et poli conserve les proportions équilibrées qui ont fait le succès de la Carrera moderne. Sa construction sans lunette apparente met particulièrement en valeur le cadran, tandis que le verre saphir bombé de type « glass box » apporte profondeur et caractère à l’ensemble.

Une Carrera pensée pour les collectionneurs

Au-delà de ses caractéristiques techniques, cette édition limitée séduit par sa cohérence esthétique. Elle réussit à conjuguer l’héritage racing de TAG Heuer avec une approche plus contemporaine, presque lifestyle, qui lui permet de s’adapter aussi bien à une tenue décontractée qu’à un contexte plus habillé.

Disponible exclusivement dans une sélection de boutiques TAG Heuer en Europe ainsi que sur les canaux de vente en ligne de la marque, cette Carrera Chronograph Édition Limitée s’adresse aux collectionneurs comme aux amateurs de belles mécaniques à la recherche d’une pièce originale.

Limitée à seulement 500 exemplaires numérotés, elle possède tous les ingrédients d’une future montre recherchée : un design distinctif, une production restreinte et un lien fort avec l’ADN historique de la collection Carrera.

Fiche technique de la TAG Heuer Carrera Chronograph Édition Limitée

Référence : CBS221H.FC8366

Mouvement

• Calibre TH20-00

• Chronographe automatique

Cadran

• Beige légèrement grainé

• Lunette anthracite avec échelle 60 secondes/minutes et tachymètre

• Compteur chronographe des minutes à 3 heures, anthracite « azuré »

• Petite seconde à 6 heures

• Compteur chronographe des heures à 9 heures, anthracite « azuré »

• Index appliqués rhodiés, facettés et polis

• Aiguilles des heures et minutes rhodiées avec Super-LumiNova® blanche

• Aiguille centrale de chronographe polie plaquée or noir

• Date inclinée à 6 heures

• Logo TAG Heuer imprimé en anthracite

Boîtier

• Acier inoxydable finement brossé et poli

• Diamètre : 39 mm

• Construction sans lunette apparente (bezel-free)

• Verre saphir bombé type « glass box » avec double traitement antireflet

• Couronne en acier poli à 3 heures

• Poussoirs de chronographe en acier brossé et poli

• Fond vissé en acier avec verre saphir

• Gravure spéciale « LIMITED EDITION » et numérotation individuelle XXX/500

• Étanchéité : 100 mètres

Bracelet

• Cuir de veau beige perforé

• Boucle déployante en acier avec doubles poussoirs de sécurité

• Bouclier TAG Heuer gravé

Disponibilité

• Édition limitée à 500 exemplaires

• Disponible à partir de mai 2026

Prix indicatif

• 7 900 €

Crédit photo : Tag Heuer©