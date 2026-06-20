Née en 1932, la Royal Enfield Bullet revendique le statut rare de plus ancienne moto au monde toujours en production continue. Une longévité qui force le respect, surtout à une époque où les modèles disparaissent souvent aussi vite qu’ils sont apparus. En 2026, la Bullet ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Royal Enfield lui offre le bicylindre parallèle de 650 cm³, déjà bien connu dans la gamme de la marque. Une évolution importante, presque symbolique : la Bullet reste fidèle à son allure d’hier, mais gagne en présence, en souplesse et en agrément mécanique.

Une silhouette qui traverse les décennies

La Bullet, c’est d’abord une ligne. Un réservoir en goutte d’eau, une selle longue, une position droite, un guidon haut, un regard rond et cette impression de solidité tranquille. Rien d’agressif, rien de démonstratif. La moto n’a pas besoin de crier pour exister.

La nouvelle Bullet 650 conserve ces marqueurs avec soin. On retrouve les liserés peints à la main, les badges ailés d’inspiration vintage, les fameux feux de position “tiger-eye” apparus chez Royal Enfield dans les années 1950, ainsi qu’une silhouette droite et fière. Le genre de détails qui ne changent pas seulement l’apparence d’une moto, mais aussi ce qu’elle raconte.

Royal Enfield ne cherche pas à moderniser la Bullet au point de l’effacer. La marque semble plutôt avoir choisi de la faire mûrir. C’est toute la nuance.

De l’Angleterre à l’Inde, une histoire singulière

La Bullet a commencé sa vie dans l’Angleterre des années 1930, à une époque où les motos étaient encore des machines brutes, utilitaires, presque artisanales. Très vite, elle se distingue par des choix techniques alors peu communs, comme la commande de vitesses au pied ou encore son moteur 500 cm³ à quatre soupapes.

Mais c’est en Inde que la Bullet va véritablement devenir un mythe. Quand l’armée indienne cherche une moto robuste pour patrouiller sur les pistes reculées du Cachemire et du Rajasthan, la Bullet s’impose naturellement. Endurante, souple, capable d’encaisser les routes difficiles, elle devient bien plus qu’un simple véhicule. Elle entre dans le paysage, dans l’imaginaire, presque dans la culture populaire.

Au fil des décennies, elle évolue sans renier son identité. Démarreur électrique, boîte cinq rapports, moteur UCE en 2010, puis plateforme J de 350 cm³ en 2023 : la Bullet change, mais ne se déguise jamais.

Le bicylindre 650, évolution logique

Avec cette Bullet 650, Royal Enfield franchit un cap. Le moteur bicylindre parallèle de 650 cm³ apporte davantage d’aisance, de rondeur et de caractère. Il ne transforme pas la Bullet en sportive, et ce n’est pas le but. Il lui donne plutôt une respiration plus large, une capacité à rouler plus loin, plus confortablement, avec cette sensation mécanique que recherchent les amateurs de motos classiques.

La boîte de vitesses à six rapports et l’embrayage anti-dribble viennent renforcer cette impression de douceur. La Bullet 650 veut rester simple à prendre en main, agréable au quotidien, mais suffisamment consistante pour séduire ceux qui trouvent parfois les monocylindres un peu courts sur route.

Le cadre en acier tubulaire, les roues de 19 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, ainsi que la suspension Showa renforcent cette idée d’équilibre. La moto conserve une architecture traditionnelle, mais avec des composants adaptés aux attentes actuelles.

Du rétro, mais pas du passéisme

La Bullet 650 joue évidemment la carte du rétro. Mais elle ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur. Son phare à LED, son instrumentation mêlant compteur analogique et écran LCD, l’affichage du rapport engagé, du niveau de carburant, du kilométrage ou encore des rappels d’entretien montrent que Royal Enfield sait doser la modernité.

C’est sans doute là que réside la réussite de cette nouvelle version : ne pas trahir l’esprit Bullet tout en lui donnant les outils nécessaires pour vivre avec son temps. Le charme reste mécanique, visuel, presque sentimental. La praticité, elle, progresse.

Les accessoires officiels permettront aussi aux propriétaires de personnaliser leur machine, que ce soit pour le confort, le style ou l’usage. Un point important pour une moto dont l’achat relève autant de la raison que de l’attachement.

Une Bullet plus statutaire

Avec son moteur 650, la Bullet gagne aussi en statut. Elle devient plus imposante, plus valorisante, peut-être plus universelle. Là où la Bullet 350 séduisait par sa simplicité et son authenticité, la Bullet 650 ajoute une forme de noblesse mécanique. Elle parle à ceux qui aiment les motos classiques, mais qui veulent aussi du répondant.

Elle ne cherche pas à rivaliser avec les roadsters modernes bardés d’électronique. Son terrain est ailleurs : celui du plaisir tranquille, de la balade, de la belle mécanique accessible, du style sans ostentation. Une moto que l’on choisit parce qu’elle a une histoire, une gueule et une présence.

Prix et disponibilité

La Royal Enfield Bullet 650 est disponible en France dans les concessions de la marque, en version Cannon Black. Son prix public conseillé est fixé à 7 340 euros, hors frais d’immatriculation et de mise à la route.

À ce tarif, elle vient enrichir une gamme 650 déjà bien installée, aux côtés des Interceptor, Continental GT, Shotgun, Super Meteor, Bear et Classic 650. Mais la Bullet possède un avantage que les autres n’ont pas tout à fait : ce nom, cette continuité, cette impression d’avoir traversé le temps sans jamais vraiment quitter la route.

La Bullet 650 n’est donc pas seulement une nouveauté. C’est une vieille connaissance qui revient avec plus de coffre, plus de tenue, mais le même regard. Et dans un monde motocycliste souvent obsédé par la performance, cela fait presque du bien.

Crédit photos : Royal Enfield©