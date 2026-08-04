Marilyn Monroe a traversé le XXe siècle comme une comète, laissant derrière elle autant de légendes que de zones d’ombre. Parmi les chapitres les plus fascinants de sa vie privée, sa liaison avec Yves Montand en 1960 reste l’une des plus insolites: deux stars mariées, deux bungalows voisins au Beverly Hills Hotel, et une épouse française, Simone Signoret, dont la réaction allait devenir l’une des répliques les plus célèbres de l’histoire du show-business. Qui étaient vraiment ces quatre êtres pris dans cette mécanique romanesque, et qu’est-ce que cette histoire dit encore aujourd’hui sur l’amour, la célébrité et la façon bien française d’affronter la trahison?

Quand Hollywood s’invitait au Beverly Hills Hotel

Los Angeles, 1960. Le Beverly Hills Hotel étend ses bungalows roses au milieu des palmiers, et dans cette enclave feutrée où Hollywood aime soigner ses secrets, deux portes voisines vont changer plusieurs vies. Dans le bungalow 20 : Yves Montand et Simone Signoret, couple mythique du cinéma français, fraîchement auréolé de son Oscar pour Room at the Top. Dans le bungalow 21 : Marilyn Monroe et Arthur Miller. Quatre êtres au sommet de leur art, séparés par quelques mètres de couloir et réunis par le tournage de Le Milliardaire, la comédie musicale de George Cukor qui allait, sans que personne ne le devine encore, servir de décor à l’une des liaisons les plus commentées du siècle.

Ce que l’histoire retient moins souvent, c’est le chemin sinueux qui a mené Montand jusqu’à ce rôle. Gregory Peck avait décliné le premier. Cary Grant avait suivi. Rock Hudson, lui, n’avait même pas eu le choix : le studio Universal refusait de libérer son contrat. Le projet tournait en rond quand Arthur Miller, scénariste discret mais stratège avisé, suggère le nom de l’acteur-chanteur français. Marilyn, immédiatement convaincue, soutient le choix avec l’enthousiasme qu’elle mettait dans tout ce qu’elle désirait vraiment.

Le paradoxe de cette histoire tient dans sa géographie : c’est la proximité physique des bungalows, voulue pour l’amitié, qui a rendu l’intimité inévitable.

Dans les premières semaines, rien ne laisse présager la suite. Les deux couples dînent ensemble chaque soir, discutent du script, rient. Montand bute sur certaines expressions anglaises et c’est autour de ces tables que le quatuor travaille, en bonne intelligence. Pendant ce temps, Arthur Miller réécrit le scénario en coulisses, sans jamais voir son nom apparaître au générique, pour étoffer le rôle de Marilyn. Une générosité conjugale qui, rétrospectivement, prend des allures de tragédie douce. Le décor de l’histoire est planté avec une précision presque cruelle, et le reste appartient à ce que les Français appellent, avec une certaine tendresse fataliste, les affaires de coeur.

Un triangle à trois langues : désir, jalousie et non-dits franco-américains

C’est une mécanique presque romanesque. Arthur Miller s’envole pour l’Irlande, rejoindre John Huston dans les collines du Connacht pour réécrire les dialogues des Misfits. Simone Signoret embarque pour Rome, où l’attend le tournage d’Adua e le compagne, quelques semaines à peine après avoir reçu son Oscar. Les conjoints partis, le plateau de Let’s Make Love se referme sur Marilyn Monroe et Yves Montand comme un huis clos de luxe. Deux bungalows côte à côte au Beverly Hills Hotel, le 20 et le 21. Une frontière de papier entre deux stars.

Ce qui se joue alors dépasse le simple fait divers de plateau. C’est un choc de deux univers, une friction entre deux façons d’incarner le désir. Et la langue, précisément, devient le terrain de toutes les équivoques.

Montand ne maîtrise pas vraiment l’anglais. Il cherche ses mots, les assemble avec une phonétique approximative et un charme que les journalistes américains trouvent irrésistible. Sa déclaration à la presse reste aujourd’hui une petite pépite de l’histoire de l’amour transatlantique : “She is so rich in her heart that you receive a beeng-beeng in your heart, and for me that is more important than anything.” Le beeng-beeng. Ni l’anglais ni le français, quelque chose de plus instinctif, une onomatopée du sentiment brut que seul un acteur formé par Marcel Carné pouvait oser prononcer devant des reporters du Los Angeles Times.

Monroe, elle, manie la langue avec une précision chirurgicale, celle d’une femme qui sait exactement ce qu’elle fait.

Sa phrase est une bombe à fragmentation soigneusement construite : “Next to my husband, and along with Marlon Brando, I think that Yves Montand is the most attractive man I’ve ever met.” Miller, Brando, Montand. Elle place son amant dans une trinité masculine parfaite, ni trop haut ni trop bas, entre le génie littéraire qu’elle est en train de quitter et l’icône absolue d’Hollywood. Le Français se retrouve consacré sans que personne puisse vraiment l’accuser de quoi que ce soit. Marilyn savait raconter les histoires, même les siennes, avec une élégance redoutable.

Simone Signoret, ou l’art du sang-froid comme arme absolue

Il est clair que la citation exacte sur “les centaines de petits fils” mentionnée dans le brief n’a pas pu être vérifiée via les recherches. Je vais traiter cet élément avec prudence, en le formulant de façon générale plutôt qu’en l’attribuant à une date ou à un texte précis non confirmé. Je dispose de suffisamment d’informations vérifiées pour rédiger la section.

Il y a une formule culte dans l’histoire du show-business mondial, et elle appartient à une Française. Lorsque la presse se déchaîne en 1960 autour de la liaison entre Yves Montand et Marilyn Monroe sur le tournage du Milliardaire, les deux stars étaient alors mariées chacun de leur côté, Montand à Simone Signoret et Monroe à l’écrivain Arthur Miller. Face à la meute des journalistes qui guettaient sa réaction, Signoret ne se défait pas, ne supplie pas, ne pleure pas en public. Elle sort une phrase qui va traverser les décennies: “Si Marilyn est amoureuse de mon mari, cela prouve que j’ai bon goût puisque moi aussi.”

Cinq secondes pour désamorcer un scandale transatlantique. C’est peut-être la plus belle performance de sa carrière.

Ce trait d’esprit n’est pas qu’une pirouette. C’est une stratégie culturelle complète, emballée dans sept mots. En validant le désir de Marilyn plutôt qu’en le condamnant, Signoret refuse le rôle de l’épouse bafouée et retourne la situation à son avantage: si Monroe, l’icône de beauté la plus puissante du monde, craque pour Montand, c’est la preuve que Simone avait vu quelque chose d’exceptionnel en lui bien avant tout le monde. Elle ne se pose pas en victime, elle se pose en pionnière du goût. L’humour et la confiance en soi qu’elle affiche lui permettent de ne pas se sentir menacée, car elle aussi le trouve attirant, ce qui prouve selon elle que Marilyn a bon goût. La presse américaine, habituée aux larmes des femmes trompées, ne sait pas comment couvrir cette femme-là.

Mais le sang-froid public n’était pas l’absence de blessure, et Signoret l’a elle-même reconnu dans ses écrits. Dans ses textes autobiographiques, elle revient sur la texture réelle d’un mariage long, fait de fils invisibles, de confiances accumulées, d’habitudes communes qui résistent mieux que n’importe quel serment solennel. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime, et ils savaient tous les deux qu’ils ne se quitteraient jamais. Ce détail compte: Montand n’a jamais quitté Signoret. Le couple qu’ils ont formé jusqu’à sa mort restera lui aussi dans la légende. Elle disparaît en 1985, lui la suivra en 1991.

Dans son autobiographie, Signoret se livre entièrement et sans complaisance, répondant à un besoin de tout dire, sans contrainte d’aucune sorte, sur sa vie avec Montand et son engagement politique. Ce qu’elle y dit sur le mariage n’est pas sentimental, c’est presque clinique dans sa lucidité: un couple tient par des détails que personne d’autre ne voit de l’extérieur. Cette vision-là est aux antipodes du mythe hollywoodien que Marilyn incarnait, celui de la passion absolue et foudroyante. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps, mais leur ciment était fait d’une tout autre matière que le romanesque: une intelligence commune, un engagement politique partagé, une façon de regarder le monde avec la même franchise un peu brusque. Face à Marilyn Monroe, Simone Signoret n’a pas perdu. Elle a simplement joué un jeu différent, et elle a gagné.

L’héritage du Bungalow 21 : quand la famille Signoret réinvente le mythe

Ce qui frappe dans l’histoire du Bungalow 21, c’est qu’elle n’appartient pas aux archives. Elle vit, elle respire, elle se réinvente. Et c’est précisément un membre de la famille Signoret qui en a eu la première intuition : Benjamin Castaldi, petit-fils réel de Simone, a conçu le projet d’une pièce de théâtre qui placerait ce triangle franco-américain au centre d’une scène parisienne. L’idée peut sembler audacieuse, presque indécente. Elle est en réalité d’une cohérence absolue : qui mieux que la famille elle-même pouvait redonner chair à cette histoire sans la trahir ?

La pièce Bungalow 21 a été créée le 14 septembre 2023 au Théâtre de la Madeleine à Paris. Éric-Emmanuel Schmitt en a écrit le texte, à partir du concept imaginé par Castaldi, et Jérémie Lippmann en a assuré la mise en scène. La distribution est en elle-même un geste poétique : deux sœurs dans la vie, Mathilde et Emmanuelle Seigner, incarnent les deux rivales de la légende. Mathilde joue Simone Signoret, Emmanuelle endosse les traits de Marilyn Monroe. Michaël Cohen prête sa voix et son corps à Yves Montand, tandis que Vincent Winterhalter interprète Arthur Miller.

Ce choix de confier les deux rôles à de vraies sœurs n’est pas un détail de casting : c’est une thèse sur la féminité, la rivalité et la complicité secrète entre deux femmes que tout oppose et que tout rapproche.

Le récit se concentre sur ce qui se passe réellement au Beverly Hills Hotel en 1960, dans ces deux bungalows mitoyens où les deux couples vivent côte à côte l’effondrement de leurs certitudes. Mais ce qui distingue le regard français sur cette histoire, c’est son angle : pas le scandale, pas le feuilleton hollywoodien, plutôt le deuil intérieur des deux femmes, leur dignité blessée, leur humanité persistante. La pièce a ensuite été diffusée sur France 2 le 26 mars 2024, confirmant que le mythe, porté par la famille même qui en fut l’une des protagonistes, garde intacte sa capacité à toucher un public bien au-delà du cercle des cinéphiles.