Christopher Nolan débarque en salles mondiales le 17 juillet 2026 avec son adaptation de l’épopée homérique, armé d’un budget de 250 millions de dollars, d’un casting de légendes et d’une technique IMAX poussée à son extrême limite. Le résultat est un spectacle d’une ampleur rare, qui a fracassé les records de démarrage dès son premier week-end. Mais peut-on vraiment adapter l’Odyssée sans en assumer la noirceur, sans affronter ce que le texte d’Homère dit de la violence, du pouvoir et du retour impossible ? C’est cette question, plus que la prouesse visuelle, qui place ce film au coeur d’un débat bien plus large que celui du box-office.

Note de contexte : Petite précision avant d’entrer dans le vif du sujet. J’ai découvert le film en salle le 30 juillet dernier, mais, par la force des choses, dans une séance en VF. Vous ne lirez donc pas de grande analyse sur les performances de Matt Damon ou d’Anne Hathaway ou encore de la pléthore des artistes au casting (qui mériterait un autre article) dans ces lignes. J’ai préféré concentrer toute mon attention sur la véritable ossature de l’œuvre : les choix d’adaptation de Nolan, sa machine technique, et la drôle d’idéologie qui se cache derrière ce blockbuster.

Un péplum à 250 millions de dollars, sorti le 17 juillet 2026

Le 17 juillet 2026, Universal Pictures lâche dans les salles mondiales un objet cinématographique hors norme. L’Odyssée de Christopher Nolan arrive avec un budget de 250 millions de dollars, le plus élevé de toute la carrière du réalisateur britannique. Ce chiffre seul suffit à poser la nature de l’entreprise : ce n’est pas une adaptation modeste, c’est une déclaration d’ambition à l’échelle du mythe lui-même.

L’ambition se lit aussi dans la technique. L’Odyssée est le premier long-métrage de l’histoire entièrement tourné avec des caméras IMAX 70 mm. Nolan a embarqué ses équipes sur plusieurs continents : le Maroc, le Sahara occidental, la Grèce, l’Italie, Malte, l’Écosse, l’Islande, Los Angeles. Autant de géographies réelles pour incarner la géographie imaginaire d’Homère. C’est un choix cohérent avec la méthode Nolan, qui préfère la réalité filmée à la simulation numérique. Le résultat visuel, sur une grande surface IMAX, est incontestablement spectaculaire.

Le casting confirme que personne ne voulait passer à côté de ce projet. Matt Damon incarne Ulysse. Anne Hathaway joue Pénélope. Tom Holland est Télémaque, Zendaya prend le rôle d’Athéna, Robert Pattinson celui d’Antinoös, Charlize Theron celui de Calypso. Une distribution qui ressemble moins à un casting qu’à un traité diplomatique entre les grandes puissances du box-office mondial.

Le premier week-end mondial s’est clôturé à 264,1 millions de dollars, dépassant les démarrages d’Oppenheimer et de The Dark Knight Rises.

Ces chiffres font de L’Odyssée un événement commercial immédiat, mais ils créent aussi une exigence particulière. Quand un film mobilise autant de ressources, de talent et d’espace médiatique pour s’attaquer à l’une des oeuvres fondatrices de la littérature occidentale, chaque choix narratif devient une prise de position. Et c’est précisément là, loin des débats sur les effets visuels ou la distribution, que L’Odyssée mérite d’être jugée : sur ce que Nolan a décidé de faire, et de ne pas faire, avec le texte d’Homère.

La thèse : modifier la fin de Homère, c’est admettre ses propres limites

Voici la chose remarquable dans la sortie de ce film : c’est Nolan lui-même qui a parlé. Pas un journaliste, pas un détracteur en ligne. Lui, en entretien avec Time Magazine, quelques jours après la sortie du film. “La fin du poème est tellement sombre et tellement misogyne que j’ai dû en exclure une partie du matériau”, dit-il, comme si cela allait de soi. Cette phrase mérite qu’on s’y arrête vraiment, parce qu’elle n’est pas une preuve de sensibilité éthique. C’est un aveu de capitulation.

Le texte original de Homère se conclut par une reconquête violente : Ulysse massacre les prétendants qui ont envahi son palais, et les servantes accusées de leur avoir été trop proches sont exécutées. C’est brutal, oui. C’est profondément inconfortable, absolument. Mais c’est précisément dans cette brutalité que réside la vérité du poème. L’Odyssée n’est pas une histoire de rédemption propre. C’est un récit sur ce que la guerre fabrique : des hommes brisés, des sociétés abîmées, une violence qui ne s’arrête pas simplement parce qu’on est rentré chez soi. Amputer cette fin, c’est amputer la thèse.

Modifier la fin d’une oeuvre fondatrice ne la rend pas contemporaine, cela la rend commode.

Le film de Nolan remodèle cette fin en quelque chose de considérablement différent, offrant à Ulysse et Pénélope le type de résolution que le texte d’Homère ne leur accorde pas. Ce choix est présenté comme un équilibre délicat entre pessimisme et optimisme. Mais cette “balance” est exactement le problème. Le cinéma hollywoodien, même dans ses versions les plus ambitieuses, a une allergie profonde à la fin sans rachat. Il lui faut une sortie. Une lueur. Penelope qui dit, “La civilisation se relèvera”, comme pour signifier que tout ira bien, que le cycle reprend, que rien n’est vraiment perdu.

Nolan précise qu’il ne voulait “pas complètement effacer ce que cela dit des hommes et de la façon dont ils font la guerre”, confiant ce rôle au personnage de Circé. C’est habile, sur le papier. Mais c’est aussi une façon de déplacer la violence sans l’assumer. On préfère la mettre dans la bouche d’une sorcière plutôt que de la laisser là où Homère l’a placée : dans les actes d’un héros. C’est là que le choix artistique devient idéologique. Quand on dit qu’une fin est “trop misogyne pour être adaptée”, on ne rend pas service à l’oeuvre. On révèle simplement ce que l’on n’est pas prêt à montrer, ni à défendre.

Ce que Homère écrit réellement : le massacre des servantes et la vengeance sans merci

Il faut lire Homère sans confort. Le chant XXII de l’Odyssée n’est pas une scène de victoire au sens hollywoodien du terme. C’est une chambre d’abattoir. Ulysse et Télémaque traquent les 108 prétendants un à un dans le palais d’Ithaque et les massacrent sans exception, sans pitié, sans hésitation. Aucun ne s’en sort. La salle du trône se transforme en fosse commune.

Ce qui vient ensuite est encore plus révélateur. Douze servantes, celles qui ont partagé la couche des prétendants pendant l’absence du maître, sont convoquées pour nettoyer la salle. Elles ramassent les cadavres, récurent le sang sur le sol. Puis Télémaque les fait pendre. Il choisit délibérément la corde plutôt que l’épée pour leur refuser une mort digne, une mort de guerrier. Ce détail n’est pas anodin. Homère le précise. Il y tient.

Le retour du héros, chez Homère, n’est pas une rédemption. C’est une restauration de l’ordre par la violence absolue.

Et Pénélope, dans tout cela ? Elle ne part nulle part. Elle reste à Ithaque, dans le palais, et met Ulysse à l’épreuve en évoquant leur lit taillé dans un olivier vivant, inamovible. C’est son test de vérité. Pas une fuite vers l’horizon. Pas un exil romantique à deux.

Les hellénistes s’accordent là-dessus. Cette brutalité n’est pas un accident de transmission, une rugosité d’un texte archaïque qu’on excuserait par l’âge. Elle est la vérité morale du poème. Le retour d’Ulysse restaure l’oikos, l’ordre de la maison patriarcale, par la force souveraine. Les servantes meurent parce qu’elles représentent une transgression de cet ordre. Les prétendants meurent parce qu’ils l’ont usurpé. Il n’y a pas de nuance, pas de réhabilitation, pas de pardon. Homère ne cherche pas à rendre Ulysse sympathique au sens moderne. Il décrit une logique de pouvoir antique dans toute sa cohérence implacable.

C’est précisément ce dénouement que Nolan a choisi d’écarter. Ce choix mérite qu’on s’y arrête.

Ce que Nolan met à la place : exile romantique, Télémaque couronné, Pénélope embarquée

Élément du dénouement Homère (L’Odyssée, chants XXI-XXIV) Nolan (L’Odyssée, 2026) Ce que le changement trahit Sort des prétendants Massacre total : Ulysse, Télémaque, Eumée et le bouvier Philoetios tuent les cent huit prétendants dans une scène d’une violence terrible. Ulysse fait grâce aux derniers des prétendants, épargnant un reste symbolique. Nolan remplace la vengeance totale, cœur moral du poème, par un geste de clémence qui n’existe pas dans le texte. Sort des servantes Les servantes qui ont couché avec les prétendants sont pendues, non sans avoir été forcées de nettoyer les traces du massacre. La pendaison collective est supprimée, mais les servantes déloyales ne sont pas entièrement épargnées : Pénélope pousse la traîtresse Melantho (jouée par Mia Goth) dans la mêlée pour y trouver la mort. C’est précisément ce que Nolan a cité à Time : “la fin du poème est si sombre et si misogyne” qu’il a dû en exclure une partie du matériau. Sort du chevrier Mélanthios Mélanthios est atrocement mutilé : nez, oreilles, mains et pieds tranchés, jetés aux chiens. Mélanthios est présent dans le film, joué par Logan Marshall-Green, mais au lieu d’être supplicié, il est tué au combat par Télémaque. La cruauté d’Ulysse envers ses propres domestiques disparaît, adoucissant radicalement le portrait du héros. Couronnement et trône Chez Homère, la paix revient à Ithaque où Ulysse vit heureux avec sa famille : il retrouve son royaume et son autorité royale. En laissant Ithaque à Télémaque, Ulysse renonce à l’autorité et à la gloire pour lesquelles tant d’hommes sont morts. Télémaque couronné, non par victoire dynastique, mais par abdication coupable d’un père qui ne se reconnaît plus le droit de régner. Rôle de Pénélope Pénélope reste à Ithaque ; la reconquête du foyer est l’objectif absolu et accompli du poème. Le départ avec Pénélope ressemble à un exil volontaire, une tentative de recommencer ailleurs. Le couple ne retrouve pas la vie qu’il aurait dû partager. Il choisit d’affronter ensemble ce qui lui reste. Pénélope cesse d’être l’ancre du foyer pour devenir la compagne d’un errant repenti, rôle romantique moderne que le texte grec ne lui attribue jamais. Ulysse sur le trône Retour triomphal : avec l’aide de son fils Télémaque et de quelques alliés fidèles, il élimine les prétendants et reprend sa place légitime de roi. Nolan propose une résolution différente : après avoir traité avec les prétendants, le héros quitte volontairement sa patrie, pour libérer Ithaque des conséquences de sa propre réputation ternie. Le roi qui part en exil vers le couchant est une invention nolanienne, romantique et hollywoodienne, sans base homérique. Tonalité finale Victoire et restauration de l’ordre : la justice divine est accomplie, la maison purifiée, la royauté rétablie. Nolan cherche “le bon équilibre entre pessimisme et optimisme.” Les cycles de l’histoire dominent : “Civilization will rise again”, dit Pénélope. Le poème se clôt sur un roi chez lui ; le film se clôt sur un fugitif qui préfère l’horizon. L’écart n’est pas une nuance : c’est une réécriture idéologique.

La défense de Nolan et ses failles : entre modernisation légitime et sanitisation hollywoodienne

L’argument de Nolan mérite d’être pris au sérieux avant d’être démoli. Adapter un poème de 3 000 ans pour un public de 2026, c’est nécessairement trahir quelque chose pour sauver l’essentiel. Le cinéma a toujours fonctionné ainsi avec les mythes fondateurs. Nolan le sait, et sa décision de supprimer les dieux, Zeus et Poséidon disparus, au profit d’un récit ancré dans la psychologie humaine, n’est pas absurde en soi. Elle témoigne d’une volonté réelle de rendre The Odyssey digeste pour une audience du XXIe siècle peu familière avec les mécanismes de l’épopée antique.

La caution intellectuelle qu’il mobilise pour justifier ses choix est également sérieuse. Nolan a publiquement cité la traduction de 2017 d’Emily Wilson comme inspiration centrale, notamment sa lecture d’Ulysse en homme profondément contradictoire. Wilson est la première femme à avoir traduit L’Odyssée en anglais. Son travail est précis, politiquement conscient, refusant les euphémismes que des siècles de traducteurs masculins avaient accumulés. S’appuyer sur elle, c’est signaler une ambition.

Le problème, c’est que Wilson elle-même a publié, dans la London Review of Books fin juillet 2026, un texte qui détruit méthodiquement ce que le film prétend accomplir. Elle y parle d’une “combinaison habituelle de grandiosité et de superficialité”. Elle constate que le film n’a rien de convaincant à dire sur le temps, la mémoire, l’histoire ou la guerre. Et surtout, elle relève que le rôle de Pénélope, loin d’avoir été développé, a en réalité été réduit. Matt Damon, selon elle, joue non pas un Ulysse complexe mais un Jason Bourne traumatisé.

Wilson a qualifié l’écriture du film d’abominable, sa structure narrative de gadget, et sa vision de confuse.

La contradiction est là, nette. Nolan invoque Wilson pour légitimer une modernisation ambitieuse, et c’est précisément Wilson qui lui retire cette légitimité. Ce n’est pas la modernisation en elle-même qui pose problème. C’est qu’elle avance masquée : présentée comme une relecture audacieuse, elle livre finalement un spectacle poli, confortable, qui contourne les zones d’inconfort là où Homère, lui, s’y installait durablement.

Homère n’est pas misogyne par accident : pourquoi la violence finale est irremplaçable

Il y a une contradiction de fond dans le film de Nolan, et elle mérite d’être nommée clairement. Ulysse traverse le film hanté par ce que le Cheval de Troie lui a coûté moralement, parce que cette ruse constituait une violation directe de la xenia, la loi de Zeus sur l’hospitalité. Au dénouement, il confesse à sa femme et à son fils que la chute de Troie représente la chute de la civilisation, et son abdication du trône est en partie une pénitence auto-imposée pour avoir brisé le monde civilisé. C’est une idée puissante. Peut-être la plus puissante du film. Le problème, c’est qu’elle ne tient pas jusqu’au bout.

Nolan a lui-même déclaré avoir retiré le châtiment des servantes déloyales parce qu’il jugeait cette scène “misogyne”. Ce faisant, il escamote précisément ce qui rend le retour d’Ulysse tragique plutôt que triomphal. Dans le texte d’Homère, après le massacre des prétendants, les servantes déloyales sont ordonnées de nettoyer la salle avant d’être exécutées. Ce n’est pas un détail gênant à corriger pour un public contemporain. C’est la mise en scène d’un héros dont la victoire réclame un prix que personne, autour de lui, n’a choisi de payer.

Supprimer cette scène, c’est absoudre Ulysse de ce qu’il est vraiment : un homme qui gagne, et à qui cela coûte d’autres vies que la sienne.

La chute de Troie, par un stratagème déguisé en offrande, constitue une rupture si profonde de la loi de Zeus que le tissu entier de la civilisation commence à se défaire. Pourtant, ce n’est pas ainsi que le sac de Troie est généralement présenté dans le poème. Nolan a donc ajouté une noirceur thématique considérable à son Ulysse, tout en effaçant la noirceur morale que le texte assumait sans excuses. Ce glissement n’est pas anodin. Il révèle les limites de ce que le cinéma de studio peut se permettre de montrer : on accepte la métaphore de l’effondrement civilisationnel, mais pas l’exécution des femmes qui en est, chez Homère, la démonstration littérale.

Nolan clôt son film sur Ulysse qui abdique le trône, laissant Télémaque régner sur Ithaque, tandis que lui et Pénélope prennent la mer vers l’ouest, s’exilant volontairement après l’épreuve traversée. C’est une fin belle, propre, cathartique. C’est aussi, précisément pour ces raisons, une trahison du projet. Un homme qui a détruit le fondement civilisé du monde ne mérite pas une voile tendue vers le soleil couchant. Il mérite exactement ce qu’Homère lui réserve : un trône froid, une maison hantée, et le souvenir de ce qu’il a fallu faire pour rentrer.

Verdict : un spectacle grandiose qui n’ose pas être le film qu’il prétend être ?

Sur le plan formel, difficile de contester grand-chose. Tourné intégralement en caméras IMAX 70mm, L’Odyssée offre une image d’une densité rare, portée par la photographie de Hoyte van Hoytema (Ad Astra, Tenet, Dunkerque entre autres), à son cinquième film avec Nolan. Chaque plan de mer ouverte, chaque grotte cyclopéenne semble exister dans un espace physique réel. Le score de Ludwig Göransson, construit autour de l’aulos et de la lyre plutôt que d’un orchestre conventionnel, ancre le film dans une sonorité véritablement archaïque. Pour 250 millions de dollars de budget, le spectacle est au rendez-vous. Il mérite d’être vu en salle, c’est indiscutable et encouragé !

Mais voilà précisément le problème. L’Odyssée fonctionne si bien comme expérience sensorielle qu’on risque de ne pas remarquer ce qu’elle dissimule : un refus délibéré de l’inconfort que le poème d’Homère impose depuis vingt-huit siècles. Nolan a modifié la fin, reconnu avoir écarté le dénouement “sombre” de l’original, et reconstruit Ulysse comme un survivant du traumatisme cherchant sa rédemption. Matt Damon hérite ainsi d’un personnage rendu moralement fréquentable, dépouillé de la part calculatrice, cruelle et fondamentalement ambiguë qui rend l’Ulysse homérique si difficile à aimer et si impossible à oublier.

Nolan n’a pas adapté Homère : il a rassuré son audience avec Homère.

Ce choix n’est pas anodin. Il révèle la limite structurelle du cinéma de prestige hollywoodien : on peut filmer la tragédie antique, à condition de lui retirer ses griffes. On peut convoquer l’épopée fondatrice de la littérature occidentale, à condition que le héros rentre à la maison réconcilié avec lui-même. Le malaise final chez Homère, cette violence domestique à peine euphémisée, ce roi qui massacre les prétendants et reprend possession de sa femme comme d’un bien, tout cela est soigneusement évacué. Ce que Nolan nous livre, c’est la profondeur sans le vertige. Un film qui veut l’autorité d’Homère sans en assumer le prix moral.

L’Odyssée est un triomphe technique habité par une prudence idéologique. Il restera comme le film qui a regardé Homère en face et décidé de clignoter. Je retiens néanmoins : un film grandiose sans l’ombre d’un doute.