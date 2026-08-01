Spider-Man: Brand New Day marque un tournant radical dans la saga Peter Parker, en plaçant son héros non pas face à un ennemi classique, mais face à sa propre disparition du monde. Quatre ans après No Way Home, Peter vit dans un anonymat total qu’il a lui-même choisi, et le film de Destin Daniel Cretton transforme ce vide existentiel en véritable moteur narratif. Qui devient-on quand personne ne se souvient de vous, et jusqu’où la douleur peut-elle remodeler un homme avant qu’il ne se reconnaisse plus lui-même ?

Note de contexte : film vu au cinéma en 3D et en VF. Le film en France n’a pas de restriction d’âge mais il a été noté PG-13 aux US. Attention, spoiler si vous continuez la lecture… Cet article fait partie d’une série “autre regard” que l’on a initié avec L’odyssée de C.Nolan. Bonne lecture.

Brand New Day : Peter Parker seul face à lui-même

Spider-Man: Brand New Day est sorti le 31 juillet 2026. Quatre ans après No Way Home, le film de Destin Daniel Cretton recentre tout sur un Peter Parker meurtri, replié sur lui-même après sa décision de sauver le monde en effaçant sa propre existence de la mémoire collective. C’est le point de départ le plus radical de toute la saga Holland : non pas un héros qui perd un combat, mais un homme qui perd son nom.

Dans le sillage du sort du Docteur Strange, Peter Parker vit dans un anonymat total, vigilante solitaire épuisant, qui regarde MJ et Ned avancer leur vie à MIT sans même se souvenir qu’il existe. Lutter contre le crime à plein temps dans un monde qui ne se souvient pas de lui, et voir ses anciens amis tourner la page, provoque en Peter un changement qu’il n’est peut-être plus en mesure de contrôler. Ce vide n’est pas dramaturgique. Il est existentiel.

Ce n’est pas l’identité secrète de Peter Parker qui disparaît. C’est Peter Parker lui-même.

C’est précisément dans ce vide que le film fait surgir deux figures aux antipodes : les seules présences réelles dans la vie de Peter sont le détective Jean DeWolff et Frank Castle, le Punisher, son allié inconfortable, la seule chose qui ressemble à une amitié. Puis vient Jean Grey, une mutante dotée du pouvoir de contrôler les esprits, qui s’introduit d’abord comme menace avant de révéler une blessure comparable à celle de Peter.

La thèse du film, Cretton ne la formule jamais explicitement. Elle se lit dans la géométrie de ces trois personnages. Frank Castle et Jean Grey ne sont pas de simples alliés ou antagonistes de circonstance : ils incarnent chacun une réponse radicalement différente au même trauma, la perte et l’isolement. Frank, dont l’histoire de vigilante est née de la mort de ses proches, reconnaît en Peter quelqu’un qui risque de subir le même sort que lui. Son mode de vie solitaire, il le vit comme une condamnation. Jean, de son côté, a vu ses pouvoirs évoluer en réponse directe aux expériences et au trauma qu’elle a subis. L’un choisit la violence comme exutoire définitif. L’autre laisse la douleur transformer sa puissance en quelque chose d’incontrôlable.

Peter, lui, est entre les deux. Et Brand New Day pose la question avec une précision troublante : jusqu’où un homme effacé du monde peut-il se perdre dans son propre deuil avant de choisir, consciemment ou non, lequel de ces miroirs il veut devenir ?

La thèse : deux réponses au traumatisme, un seul avertissement

L’argument est simple, et il mérite d’être énoncé sans détour. Dans Spider-Man: Brand New Day, Frank Castle et Jean Grey ne sont pas là pour sauver Peter Parker. Ils sont là pour lui montrer ce qu’il pourrait devenir.

Quatre ans après Spider-Man: No Way Home, Peter vit dans un isolement total, volontaire, radical. Il a effacé sa propre existence de la mémoire de tous ceux qu’il aimait. Ce choix, présenté comme un sacrifice, est en réalité une blessure ouverte. Et face à une telle pression psychologique, deux chemins se dessinent, incarnés chacun par un personnage précis.

Ces deux chemins ne sont pas des mises en garde abstraites. Ils marchent à côté de Peter, en chair et en costume.

Frank Castle représente la réponse par la force brute. La violence armée comme exutoire, comme réponse au deuil, comme seule grammaire que le monde semble comprendre. La scène de poursuite, où Spider-Man doit littéralement sceller la bouche du Punisher avec sa toile pour l’empêcher de lâcher des grossièretés et préserver le ton du film, résume tout : Peter reconnaît en Frank une logique qu’il doit activement cadrer, pas seulement chez lui, mais en lui-même.

Jean Grey, de son côté, incarne une tentation différente, plus subtile, plus séduisante. Le contrôle psychique comme réponse à la solitude. Remodeler les perceptions, effacer les mémoires, imposer sa vérité à ceux qui vous entourent. Ce n’est pas sans ironie que Peter, qui a lui-même fait appel à un sort d’oubli collectif, croise une mutante dont le pouvoir consiste précisément à réécrire l’esprit des autres.

Ces deux figures ne fonctionnent pas comme des alliés de circonstance. Elles fonctionnent comme des futurs possibles, chacun cohérent, chacun compréhensible, chacun terrifiant.

Frank Castle, le père de substitution qui détruit ce qu’il aime

Jon Bernthal l’a dit lui-même au Hollywood Reporter : Frank Castle est un “mentor inhabituel” pour Peter Parker. L’euphémisme est savoureux. Ce que Spider-Man: Brand New Day construit entre ces deux personnages dépasse largement le cadre du duo comique ou du partenariat de circonstance. C’est une relation chargée d’une violence émotionnelle sourde, et son moteur est précis : Peter a exactement l’âge qu’aurait aujourd’hui le fils assassiné de Frank Castle.

Cette coïncidence n’en est pas une dans l’écriture de Chris McKenna et Erik Sommers. Elle crée un écho traumatique qui conditionne chaque échange entre les deux personnages. Tom Holland a décrit leur relation comme évoluant de la haine mutuelle vers une “rivalité grand frère, petit frère”. Pas de mentorat classique, donc. Plutôt une reconnaissance douloureuse et réticente, de la part d’un homme brisé qui voit dans ce gamin en colère le reflet exact de ce qu’il est devenu lui-même.

Frank reconnaît sa propre dérive dans le regard de Peter, et c’est précisément pour cela qu’il ne peut pas rester indifférent.

Peter, isolé depuis les événements de Spider-Man: No Way Home, sans filet institutionnel ni allié stable, glisse vers une justice sans limites. La scène du passage à tabac de Scorpion le montre sans ambiguïté : cette brutalité inhabituelle n’est pas une victoire, c’est un symptôme. Frank Castle, qui connaît ce chemin mieux que quiconque, lui lance directement : “Tu essaies de faire le truc sombre, arrête ça, je fais ça, c’est pas marrant.” La phrase pourrait sembler triviale. Elle est en réalité l’aveu d’un homme qui protège l’autre de sa propre trajectoire.

Frank ne détruit pas Peter. Mais sa présence incarne une tentation très réelle, celle d’une cohérence brutale dans un monde qui a trahi Peter à plusieurs reprises. Le danger n’est pas Frank Castle. C’est la logique qu’il représente.

Jean Grey, l’antagoniste qui se reconnaît dans Peter

Sadie Sink n’incarne pas une héroïne X-Men égarée. Elle joue une antagoniste, et c’est précisément ce choix narratif qui rend Jean Grey si fascinante dans Spider-Man: Brand New Day. Abandonnée par sa mère après la manifestation de ses pouvoirs télépathiques, séparée de sa sœur Sara avec qui elle partageait cet isolement, Jean a grandi en marge du monde, exactement comme Peter Parker après la mort de May.

La symétrie est troublante. Là où Peter s’est réfugié dans la culpabilité silencieuse, Jean répond à la disparition de Sara par la force brute. Elle possède l’esprit de MJ. Elle prend le contrôle de Bruce Banner. Elle projette une bulle psionique d’un kilomètre de rayon, paralysant les corps sur son passage et tenant la ville en otage sous le poids de sa douleur. Ce n’est pas de la villainie pure. C’est du deuil qui déborde.

Peter Parker et Jean Grey ne sont pas ennemis. Ils sont deux versions du même chagrin, qui ont tourné à gauche et à droite au même carrefour.

La scène la plus révélatrice du film n’est pas un affrontement. C’est l’instant où Peter lui ouvre volontairement son subconscient. Jean y découvre un souvenir de May, son amour inconditionnel, et quelque chose se fissure. Deux êtres abandonnés se reconnaissent, sans mots, dans un espace mental. C’est d’une précision émotionnelle rare pour un film de super-héros.

Le récit introduit pourtant un doute habile par le mensonge du directeur Metzger, qui tente de convaincre Peter que “Sara” n’était qu’un souvenir absorbé, une collègue décédée, rien de plus. Ce glissement narratif fragilise la légitimité de la colère de Jean sans jamais vraiment l’invalider. Le film refuse le confort du jugement tranché, et c’est là sa vraie intelligence.

Le corps comme terrain de deuil : la mutation, troisième miroir

Le corps de Peter Parker n’est pas simplement en transformation. Il trahit. Tout au long de Spider-Man: Brand New Day, la mutation incontrôlable qui altère sa morphologie fonctionne moins comme un effet secondaire biologique que comme un aveu physique : le deuil refoulé depuis Spider-Man: No Way Home cherche une sortie, et il la trouve dans la chair.

C’est là que réside le troisième parallèle, peut-être le plus inconfortable. Frank Castle a laissé le deuil réorganiser sa morale. Jean Grey laisse sa puissance la dépasser, malgré elle. Peter, lui, risque de laisser son corps prendre la décision à sa place. La mutation agit comme un symptôme, une vérité biologique que sa psyché refuse d’admettre. Il ne peut pas pleurer normalement, alors il se déforme.

Le corps de Peter dit ce que Peter refuse de dire : il est au bord de devenir aussi dangereux que ceux qu’il côtoie.

La scène pivot du film le confirme avec une précision brutale. Une balle tirée par le Punisher, à plus d’un kilomètre de distance, vise Jean Grey. C’est Peter qui s’interpose et se jette dans la trajectoire du tir pour la protéger, encaissant la balle lui-même. En quelques secondes, les deux figures qui incarnent les réponses extrêmes au traumatisme se retrouvent au cœur du même instant : l’une qui a tiré, l’autre qui use de ses pouvoirs pour maintenir Peter en vie après qu’il a pris le coup à sa place.

L’ambiguïté est totale. Frank menace sans vouloir détruire Peter. Jean protège sans pouvoir garantir sa propre stabilité. Et dans l’espace subconscient qui suit cet instant, quand Peter et Jean se rejoignent dans leur douleur partagée, le film pose une question sans réponse confortable : entre ces deux modèles de survie, lequel Peter choisira-t-il, ou son corps choisira-t-il pour lui ?

Refuser les deux miroirs : la résilience comme acte politique

Le vrai acte de courage de Peter Parker n’est pas de vaincre Jean Grey. C’est de refuser de la tuer alors que tout, autour de lui, l’y invitait. En fabriquant des inhibiteurs mutants à partir du matériel de Frank Castle, guidé par les déductions de MJ, Peter accomplit quelque chose de précis et de délibéré : il utilise les ressources du chemin violent pour emprunter un chemin qui ne l’est pas. Ce retournement n’est pas un hasard scénaristique. C’est une réponse thématique construite.

Refuser les deux miroirs, c’est accepter de porter seul le poids de la troisième voie.

L’objection la plus commode consiste à réduire Frank et Jean à de simples dispositifs de plot, deux obstacles que Peter surmonte avant le générique de fin. Certains spectateurs l’ont dit explicitement, reprochant notamment à l’arc de Jean une inconsistance qui trahirait un personnage bâclé. Ce reproche est légitime sur le plan de l’exécution, mais il rate la cohérence thématique plus profonde. Le film de Destin Daniel Cretton, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, articule autour du deuil trois trajectoires qui se répondent : l’isolement de Peter issu de l’effacement mémoriel de No Way Home, la violence de Frank comme anesthésie du chagrin, la rage de Jean comme grief non traité depuis l’enfance. Aucun des trois n’a trouvé la paix. Seul Peter choisit, consciemment, de ne pas laisser sa douleur dicter ses actes.

C’est en ce sens que sa résilience devient un acte politique, au sens le plus sobre du terme : un choix qui engage une vision du monde. Livrer Jean au Department of Damage Control plutôt que de l’éliminer, c’est parier que la violence n’est pas la seule grammaire disponible.

Ce qui rend ce choix honnête, c’est que le film ne le récompense pas proprement. Jean quitte New York dans un bus vers une destination inconnue. Frank se retrouve à l’hôpital, sans arrestation confirmée, après avoir tiré accidentellement sur Peter. Les deux miroirs restent debout, fissurés mais libres. Et cette ambiguïté finale pose la question que le film n’a pas la prétention de résoudre : suffit-il de choisir la troisième voie si personne autour de vous ne la choisit aussi ?

Pour finir, Bill Metzger : comme méchant réccurent ?

Bill Metzger entre dans Spider-Man: Brand New Day comme on entre dans une pièce propre : costume impeccable, dossier solide, discours rassurant. Tramell Tillman lui prête une autorité naturelle, presque évidente. Nouveau directeur du Department of Damage Control, il recrute Peter Parker avec des arguments d’homme intègre : une menace invisible frappe New York, le gouvernement a besoin de Spider-Man. Tout paraît clair, légitime, presque banal.

C’est précisément ce calme qui rend la révélation si efficace.

Derrière cette façade administrative se cache quelque chose de nettement plus sombre. Metzger a fait enlever Jean Grey et sa sœur Sara. Il a ordonné des expériences de torture dans le but de répliquer leurs capacités mutantes au profit de ses propres troupes. Sara en est morte. Ce n’est pas un dérapage, c’est une politique. Et il a, en parallèle, reconverti la Hand, clan de ninjas mystiques, en forces spéciales secrètes à son service personnel. L’homme intègre dirigeait en réalité une opération noire d’une ampleur considérable.

Ce qui rend Metzger vraiment inquiétant, ce n’est pas ce qu’il a fait, c’est ce qu’on ignore encore de ses véritables desseins.

Le film se clôt sans arrestation, sans affrontement final. Metzger s’échappe. Ses motivations profondes restent opaques. Marvel Studios n’a confirmé aucun retour officiel, mais Tramell Tillman aurait signé un contrat multi-films, ce qui oriente clairement la trajectoire du personnage. Ses origines dans les comics, où il incarne un militant antipolitique anti-mutants à la tête d’une milice, dessinent un horizon idéologique précis pour la saga mutante à venir.

Villain récurrent ? Pas confirmé. Mais tout, de sa construction narrative à la logique industrielle du MCU, pointe dans cette direction avec une cohérence difficile à ignorer.