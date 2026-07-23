Le 23 juillet 2011, le monde de la musique perdait l’une de ses artistes les plus talentueuses et les plus singulières. Amy Winehouse s’éteignait à seulement 27 ans, laissant derrière elle une carrière fulgurante, deux albums studio devenus cultes, une voix inimitable et une empreinte immense sur la musique contemporaine.

Quinze ans après sa disparition, son influence reste intacte. Son style, sa personnalité, son interprétation bouleversante et ses chansons continuent de toucher des millions d’auditeurs à travers le monde.

Une enfance bercée par la musique

Amy Winehouse naît le 14 septembre 1983 dans le quartier de Southgate, au nord de Londres. Elle grandit dans une famille juive britannique où la musique occupe une place essentielle. Son père, Mitch Winehouse, est chauffeur de taxi mais passionné par Frank Sinatra, tandis que sa mère, Janis Winehouse, travaille comme pharmacienne.

Très jeune, Amy découvre les grands noms du jazz, de la soul et des crooners américains :

• Frank Sinatra

• Ella Fitzgerald

• Sarah Vaughan

• Dinah Washington

• Billie Holiday

Ces artistes façonneront profondément son univers musical.

Dès l’enfance, Amy affiche un tempérament indépendant. Bavarde, insolente parfois, mais extrêmement créative, elle écrit déjà des chansons et chante sans arrêt.

Une adolescence rebelle

À neuf ans, ses parents divorcent. Amy vit principalement avec sa mère mais reste proche de son père. Elle intègre la prestigieuse Sylvia Young Theatre School, qui forme de nombreux artistes britanniques. Son talent vocal impressionne immédiatement. Mais son caractère ne passe pas inaperçu.

Indisciplinée, elle est finalement renvoyée de l’école pour son comportement jugé incompatible avec le règlement. Cela ne l’empêche pas de poursuivre sa passion. Elle commence à jouer de la guitare vers 13 ans et écrit rapidement ses propres compositions.

Les premiers pas dans la musique

À seulement 16 ans, une maquette enregistrée circule dans les maisons de disques. Sa voix étonne immédiatement. Grave, puissante, chargée d’émotion, elle semble appartenir à une chanteuse ayant plusieurs décennies d’expérience. Amy signe rapidement avec un label.

En 2003 paraît son premier album.

Frank : les débuts d’un immense talent

Son premier album, Frank, est largement inspiré du jazz. Il reçoit un accueil exceptionnel au Royaume-Uni.

Parmi les titres marquants :

• Stronger Than Me

• Take The Box

• In My Bed

• Fuck Me Pumps

Les critiques saluent immédiatement :

• Son écriture très personnelle ;

• Son humour acerbe ;

• Sa maturité artistique étonnante ;

• Son interprétation bouleversante.

Le public découvre une artiste authentique, loin des standards de la pop commerciale.

La naissance d’une icône

Entre 2004 et 2006, Amy travaille avec le producteur Mark Ronson. Leur collaboration donnera naissance à l’un des albums majeurs du XXIe siècle.

Back to Black : un chef-d’œuvre

En octobre 2006 sort Back to Black. Le disque est un véritable phénomène. Inspiré de la soul des années 1960, du rhythm and blues, du jazz et de la Motown, il séduit immédiatement la planète entière.

Parmi ses plus grands succès :

• Rehab

• Back to Black

• You Know I’m No Good

• Tears Dry on Their Own

• Love Is a Losing Game

• Me & Mr Jones

L’album s’écoule à plus de 16 millions d’exemplaires dans le monde et figure régulièrement parmi les meilleurs albums de tous les temps.

Une voix unique

Ce qui frappe immédiatement chez Amy Winehouse, c’est sa voix. Impossible à confondre. Elle possède :

• Un timbre grave ;

• Une puissance naturelle ;

• Une incroyable expressivité ;

• Des influences jazz omniprésentes ;

• Une capacité rare à transmettre les émotions.

Chaque chanson semble racontée plutôt que simplement chantée. Sa manière de placer les silences, de casser certaines phrases ou de jouer avec les notes faisait d’elle une interprète exceptionnelle.

Une auteure remarquable

Amy écrivait la quasi-totalité de ses chansons. Ses textes parlent :

• D’amour ;

• De rupture ;

• De dépendance ;

• De solitude ;

• De culpabilité ;

• D’autodestruction.

Elle transformait ses blessures personnelles en chansons universelles. C’est cette sincérité qui explique en grande partie son immense succès.

Une reconnaissance mondiale

En 2008, Amy Winehouse entre dans l’histoire des Grammy Awards. Elle remporte cinq Grammy Awards lors de la même cérémonie, notamment :

• Révélation de l’année ;

• Enregistrement de l’année ;

• Chanson de l’année pour Rehab.

À seulement 24 ans, elle devient une superstar mondiale.

Une histoire d’amour destructrice

Sa relation avec Blake Fielder-Civil est souvent considérée comme l’un des éléments ayant profondément bouleversé sa vie. Les deux amoureux vivent une relation passionnelle mais extrêmement conflictuelle. Ils se marient en 2007.

Leur histoire est marquée par Les séparations, Les réconciliations, les excès et les addictions. Amy elle-même reconnaîtra que cette relation a inspiré une grande partie des chansons de Back to Black.

Les addictions

Au fil des années, Amy Winehouse lutte contre plusieurs addictions. Alcool, drogues et troubles alimentaires fragilisent progressivement sa santé. Les médias suivent chacun de ses déplacements. Les photographes la traquent quotidiennement. Ses difficultés personnelles deviennent un spectacle permanent.

Beaucoup estiment aujourd’hui que cette pression médiatique a largement aggravé sa situation.

Une carrière très courte

Malgré son immense succès, Amy Winehouse ne publiera que deux albums studio de son vivant. Sa carrière internationale n’aura duré qu’environ cinq ans. Pourtant, son influence dépasse largement celle de nombreux artistes ayant enregistré des dizaines d’albums.

Des chanteuses comme Adele, Dua Lipa, Lady Gaga ou encore Sam Smith ont salué son héritage artistique.

Le “Club des 27”

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est retrouvée sans vie dans son appartement de Camden, à Londres. L’autopsie conclura qu’elle est décédée d’une intoxication alcoolique après une période d’abstinence, son organisme n’ayant pas supporté la reprise brutale de la consommation d’alcool.

Elle rejoint tristement le célèbre « Club des 27 », qui regroupe plusieurs artistes morts à l’âge de 27 ans, parmi lesquels Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Cobain.

Un héritage immense

Après sa disparition, plusieurs albums posthumes, documentaires et publications voient le jour. Le documentaire oscarisé Amy retrace notamment son parcours avec une grande sensibilité.

Aujourd’hui encore, Back to Black reste l’un des albums les plus vendus du XXIᵉ siècle. Ses chansons cumulent des milliards d’écoutes sur les plateformes musicales, et son style : eyeliner prononcé, coiffure « beehive », robes rétro et tatouages, continue d’inspirer la mode et de nombreux artistes.

La carrière d’Amy Winehouse fut aussi brève qu’exceptionnelle. En l’espace de deux albums seulement, elle a redonné ses lettres de noblesse à la soul et au jazz auprès d’une nouvelle génération. Sa voix, à la fois puissante et vulnérable, son écriture profondément sincère et sa personnalité hors norme ont fait d’elle une artiste à part.

Derrière l’icône se cachait une jeune femme d’une immense sensibilité, dont les combats personnels ont souvent éclipsé le génie musical. Quinze ans après sa disparition, ses chansons continuent pourtant de résonner avec la même intensité, rappelant que les plus grands artistes ne se mesurent pas au nombre d’années de carrière, mais à l’émotion qu’ils laissent derrière eux. Amy Winehouse demeure ainsi l’une des voix les plus marquantes de l’histoire de la musique populaire.

Crédit photo : Greg Gebhardt© - Amy Winehouse au Virgin Festival de Baltimore (USA) le 4 août 2007.