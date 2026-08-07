La cinquième saison de From sera la dernière, et cette certitude change radicalement la façon dont on peut lire la série. MGM+ et les créateurs John Griffin, Jeff Pinkner et Jack Bender ont confirmé travailler sur un « Endgame » pensé dès le début, avec la promesse explicite que les questions trouveront des réponses. Qui a fondé Fromville, et à quel prix ? Que signifient les os des enfants Anghkooey, le « Man in Yellow », et l’effondrement progressif de toutes les protections de la ville ? Ce sont ces questions, et la crédibilité inédite qu’elles ont désormais d’obtenir une réponse, qui rendent les spéculations sur le dénouement de From plus sérieuses qu’elles ne l’ont jamais été.

From saison 5 : pourquoi cette fin annoncée change tout

Le 15 avril 2026, MGM+ a pris une décision rare dans le paysage télévisuel actuel : annoncer non seulement le renouvellement de From pour une cinquième saison, mais confirmer simultanément que cette saison serait la dernière. Quatre jours avant la diffusion de la saison 4, fixée au 19 avril 2026. Le geste est calculé, presque chirurgical. Ce n’est pas une série qu’on débanche faute d’audience. C’est une histoire qu’on choisit de refermer.

Derrière cette décision, trois noms : John Griffin, créateur de la série, Jeff Pinkner, showrunner, et Jack Bender, réalisateur et producteur exécutif. Ce trio a confirmé dans un communiqué commun travailler sur la saison 5 pour « mener l’histoire à sa conclusion », avec cette promesse directe que « les questions trouveront des réponses ». Michael Wright, directeur mondial de MGM+, a parlé de « chapitre final inoubliable ». Des mots qui engagent.

Ce qu’a confirmé Jack Bender change la nature même des spéculations : la trajectoire finale était pensée dès la saison 1.

Cette déclaration de Bender est centrale. Les saisons 4 et 5 ne constituent pas une tentative d’improviser une sortie élégante. Elles développent des bases posées dès l’origine, dans ce que l’équipe appelle elle-même l’« Endgame ». Ce mot emprunté au vocabulaire des échecs dit tout : il n’y a plus de manoeuvre dilatoire possible, seulement la résolution d’une configuration préparée depuis le début.

La preuve la plus concrète de cette intention ? Le tournage de la saison 5 a démarré dès début juillet 2026 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, quelques semaines à peine après le final de la saison 4. On ne s’étire pas, on ne laisse pas refroidir. On enchaîne parce que la fin est déjà écrite dans les têtes.

C’est précisément ce contexte qui rend les prédictions de dénouement plus sérieuses qu’elles ne l’ont jamais été. Spéculer sur From ne relevait pas, jusqu’ici, du même exercice que pour une série construite pour durer. Chaque théorie pouvait être contredite par un renouvellement supplémentaire, une intrigue relancée pour acheter du temps. Désormais, les pièces du plateau sont toutes posées. La série sait où elle va. Et cette rareté oblige à spéculer autrement, avec davantage de rigueur, en prenant les fondations narratives au sérieux plutôt qu’en accumulant des hypothèses sans ancrage.

Ce que la saison 4 a semé, la saison 5 devra récolter

La saison 4 de From n’a pas simplement refermé un chapitre : elle a planté une série de charges narratives destinées à exploser dans les dix épisodes finaux.

Le vol des talismans par Sophia, forme humaine du « Man in Yellow », est l’acte le plus destructeur de toute la série. En les jetant dans le « Faraway Tree », elle n’a pas simplement affaibli Fromville : elle l’a rendue nue face aux monstres, sans filet, sans recours immédiat.

Cette vulnérabilité absolue ne peut pas durer dix épisodes sans résolution. La saison 5 devra proposer une alternative aux talismans, et cette alternative ne peut être que les os des enfants Anghkooey .

. La récupération de ces ossements par Jade et Tabitha dans leur tombeau souterrain constitue la plus grande avancée factuelle depuis le pilote. Pour la première fois, les personnages détiennent un objet matériel directement lié aux origines de la ville, pas une vision, pas un dessin, pas une rumeur.

C’est précisément pour cela que la narration de la saison 5 se construira, selon toute logique structurelle, autour d’un rituel impliquant ces os. Ils sont la seule monnaie d’échange, la seule arme possible face à une entité qui contrôle désormais tous les protections de la ville.

La transformation de Fatima renforce cette lecture. Elle n’est pas un simple sacrifice émotionnel : c’est une démonstration que le « Man in Yellow » peut désormais corrompre ceux qui sont au cœur du groupe. Son sacrifice pour permettre à Ellis, Boyd, Jade et Tabitha de fuir avec les os confirme que ces ossements valent plus que tout le reste réuni.

La fracture entre Henry et Victor est peut-être le fil le plus sous-estimé. Henry, consumé par la conviction que Victor est l’ancre du cauchemar, a braqué une arme sur son propre fils. Cette rupture ne se réconciliera pas facilement, et dans une saison finale, elle devra soit conduire à une rédemption, soit à une perte définitive.

L’arrachement volontaire de l’Arbre aux bouteilles, suivi d’un tremblement de terre et d’éclairs rouges dans les nuages, est le signal le plus clair que la série ait jamais envoyé : Fromville ne redémarre pas, elle s’effondre .

. Un « reset » narratif, une boucle supplémentaire, serait une trahison de ce que ce final a mis en scène. Les showrunners ont choisi la destruction, pas la répétition.

La saison 5 héritera donc d’un espace narratif en phase terminale : talismans perdus, arbre déraciné, une alliée transformée en monstre, un père devenu ennemi de son fils. Ce n’est pas un plateau de départ, c’est un compte à rebours.

La prédiction tient en une phrase : le dénouement passera par les os Anghkooey, un rituel encore inconnu, et la résolution de la question que la série pose depuis le début, à savoir qui a vraiment fondé Fromville et à quel prix.

La tentation du happy ending contre le réalisme du genre

Le précédent de Lost plane sur toute cette conversation, et il serait malhonnête de l’ignorer. Jeff Pinkner et Jack Bender ont tous deux travaillé sur la série ABC dont la mythologie effrénée a fini par écraser ses propres promesses. Harold Perrineau le sait mieux que quiconque : il jouait Michael Dawson dans Lost, et avant d’accepter le rôle de Boyd Stevens, il a posé une question directe aux créateurs. Avaient-ils une fin planifiée ? La réponse de John Griffin, le créateur et producteur exécutif de From, a été sans équivoque : « the journey is clear. » Ce n’est pas rien. C’est une promesse, et elle change la donne.

Mais une fin planifiée n’est pas une fin heureuse. Et c’est là que la prédiction devient intéressante.

From a l’opportunité rare de faire ce que Lost n’a pas pu : honorer sa propre mythologie sans trahir ses personnages.

Jeff Pinkner, le showrunner de From, a précisé en 2026 que l’enjeu final portera moins sur les réponses elles-mêmes que sur ce qu’elles « coûtent aux personnages. » Cette formulation est un avertissement discret. Elle signale que la libération, si elle arrive, aura un prix. Le genre horreur-mystère ne distribue pas de sorties triomphales gratuitement : il les facture, et souvent au tarif le plus cruel possible.

La thèse défendable ici est la suivante. Boyd Stevens survivra probablement, parce que son arc narratif est celui d’un homme qui a choisi la responsabilité au détriment de sa propre survie, et que le faire mourir avant d’avoir vu son sacrifice reconnu serait dramatiquement décevant. En revanche, l’idée que tous les habitants retrouvent leur vie antérieure, leur maison, leur famille, serait narrativement trop simple pour une série construite sur l’ambiguïté morale et le sacrifice collectif. Certains resteront. Certains mourront. Quelques-uns choisiront de partir, mais pas tous.

Le contre-argument mérite d’être pris au sérieux : les créateurs ont promis des réponses claires, et le public qui a suivi quatre saisons d’une densité symbolique extrême mérite une conclusion. Ce point est juste. Des réponses, la saison 5 en apportera sans doute. Mais des réponses ne signifient pas une réconciliation universelle. La vraie fidélité à l’esprit de From consisterait précisément à expliquer le mystère tout en maintenant le coût humain au premier plan. Un dénouement tragique ou ambigu, paradoxalement, serait la seule fin à la hauteur de ce que la série a construit depuis le début.

Où voir la série « From » ?

La série « From » est actuellement disponible sur Apple TV & Canal+.