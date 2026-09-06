Cinquante ans après sa sortie, *Police Python 357* d’Alain Corneau reste l’un des polars français les plus redoutables jamais mis en scène. Le film suit un inspecteur de police qui, sans le savoir, pose ses empreintes sur les lieux d’un meurtre qu’il sera ensuite chargé d’élucider. Comment un homme peut-il enquêter sur un crime dont il est le suspect numéro un, et jusqu’où le système qu’il sert peut-il se retourner contre lui ?

Police Python 357 sur ARTE : de quoi parle ce polar culte ?

ARTE remet à l’antenne Police Python 357, sur arte.tv, ARTE Replay et à 20H55 le 5 octobre 2026 sur la chaîne ARTE, le polar d’Alain Corneau sorti en 1976, et c’est une occasion à ne pas rater. Pas parce que le film est vieux et mérite un coup de chapeau nostalgique, mais parce qu’il reste, un demi-siècle après, une mécanique narrative presque parfaite.

Le point de départ est simple. Un inspecteur rencontre une femme, en tombe amoureux, se rend chez elle quelques jours plus tard. Appartement vide. Il repart sans savoir qu’il vient de laisser ses empreintes sur les lieux d’un crime. Quand le corps de Sylvia Leopardi est découvert, c’est lui, Marc Ferrot, qu’on charge de l’enquête. Lui, le suspect principal.

C’est là que Police Python 357 bascule dans quelque chose d’autre. Ce n’est plus un thriller ordinaire où le héros traque un coupable : c’est le récit d’un homme pris dans un piège que chaque geste professionnel va resserrer un peu plus. L’institution qu’il sert devient l’engrenage qui le broie. Ce fil conducteur, tendu dès les premières scènes, ne lâche jamais.

Synopsis : le piège se referme sur l’inspecteur Ferrot

Tout commence lors d’une intervention de routine. Marc Ferrot, inspecteur de police solitaire, croise Sylvia Leopardi et tombe amoureux. Il ne sait presque rien d’elle. Ce qu’il ignore surtout, c’est qu’elle est la maîtresse du commissaire Ganay, son supérieur direct.

Ganay, lui, apprend qu’elle fréquente un autre homme. La jalousie l’emporte sur tout le reste. Il se rend chez elle, l’assassine dans son appartement, efface ses empreintes, se débarrasse de l’arme du crime et prend la fuite, laissant le corps dans la salle de bain. Froidement. Méticuleusement. Avec l’assurance de quelqu’un qui connaît les rouages du système de l’intérieur.

Marc, ignorant tout du meurtre, passe chez Sylvia peu de temps après. L’appartement est vide. Il entre, regarde, repart. Et laisse ses empreintes.

C’est à ce moment précis que le piège se referme, sans que Marc en ait conscience.

Quand Sylvia est retrouvée morte, la logique de l’enquête désigne Ferrot : empreintes sur place, liaison connue, aucun alibi solide. Et c’est pourtant lui qu’on charge d’instruire l’affaire. L’absurdité de cette situation, un homme enquêtant sur un crime dont il est le suspect numéro un, est le moteur de tout ce qui suit. Chaque pas qu’il fait vers la vérité le rapproche aussi de sa propre mise en cause. Chaque indice qu’il écarte pour se protéger risque de le condamner davantage. Le récit ne lui offre aucune sortie propre.

Alain Corneau : la genèse d’un film noir à la française

Police Python 357 est le deuxième long métrage d’Alain Corneau, dont le tournage s’est déroulé principalement fin 1975, avant une sortie en salles en 1976. À ce stade, le réalisateur n’a qu’un film derrière lui, mais il s’impose déjà avec une précision de mise en scène qui va définir toute sa carrière. L’attachée de presse d’ARTE le désigne comme “le maître du genre”, et le film justifie pleinement cette étiquette.

Ce que Corneau comprend mieux que beaucoup de ses contemporains, c’est que la tension d’un thriller ne vient pas des coups de feu ou des courses-poursuites. Elle vient du visage des personnages. Sa caméra reste au plus près d’eux, capte les hésitations, les regards qui durent une seconde de trop, les silences qui en disent plus qu’une réplique. Cette proximité physique avec les acteurs transforme chaque scène en une observation clinique d’êtres sous pression.

La bande originale renforce cet effet. Glacée, minimaliste (composée par Georges Delerue, dont l’apport au cinéma français de cette décennie est considérable), elle ne cherche pas à émouvoir, elle installe un malaise qui ne se dissipe jamais vraiment. Les rebondissements du scénario s’y enchaînent sans relâche, mais sans jamais donner l’impression de spectacle gratuit. Tout sert le récit.

Corneau ancre son film dans la tradition du film noir américain, celui des années 1940 et 1950, avec ses figures coupables d’avoir simplement voulu vivre et ses institutions corrompues derrière un vernis d’ordre. Mais il le transpose dans un contexte résolument français, presque provincial dans sa texture, ses décors, son rythme. Ce mélange donne à Police Python 357 une identité singulière : un film noir qui respire l’air des années Giscard.

Images du film “POLICE PYTHON 357” – crédit photos : Ferracci© – DR – (source ARTEPRO)

Casting : Montand, Signoret, Périer, trois piliers du film

Yves Montand incarne Marc Ferrot avec une économie de jeu qui rend le personnage immédiatement crédible : peu de mots, une fatigue portée dans le corps, la solitude d’un homme qui n’avait demandé qu’un peu d’amour et se retrouve au bord du gouffre. Il ne joue pas l’héroïsme, il joue l’homme ordinaire pris dans l’extraordinaire.

incarne Marc Ferrot avec une économie de jeu qui rend le personnage immédiatement crédible : peu de mots, une fatigue portée dans le corps, la solitude d’un homme qui n’avait demandé qu’un peu d’amour et se retrouve au bord du gouffre. Il ne joue pas l’héroïsme, il joue l’homme ordinaire pris dans l’extraordinaire. Son interprétation tient précisément parce qu’il ne sur-joue jamais le désespoir. Plus Ferrot s’enfonce, plus Montand le retient, et c’est dans cet écart que réside toute la tension du personnage.

Simone Signoret joue l’épouse de Ganay, femme dépendante, compréhensive, protectrice envers un mari qu’elle sait infidèle et dont elle pressent peut-être le pire. Son registre est bouleversant précisément parce qu’il ne cherche pas à l’être : une dignité silencieuse qui pèse lourd sur chaque scène où elle apparaît.

joue l’épouse de Ganay, femme dépendante, compréhensive, protectrice envers un mari qu’elle sait infidèle et dont elle pressent peut-être le pire. Son registre est bouleversant précisément parce qu’il ne cherche pas à l’être : une dignité silencieuse qui pèse lourd sur chaque scène où elle apparaît. Signoret apporte au film sa dimension humaine la plus troublante. Face à un récit de mécanique criminelle froide, elle est la seule figure véritablement fragile, et cette fragilité rend le crime de son mari encore plus insupportable.

François Périer porte le rôle le plus complexe du trio : le commissaire Ganay, meurtrier et supérieur hiérarchique, rigoureux dans l’exercice de sa fonction et parfaitement capable de tuer par jalousie. Il joue l’ambivalence sans jamais l’expliquer, ce qui rend le personnage bien plus inquiétant qu’un antagoniste classique.

porte le rôle le plus complexe du trio : le commissaire Ganay, meurtrier et supérieur hiérarchique, rigoureux dans l’exercice de sa fonction et parfaitement capable de tuer par jalousie. Il joue l’ambivalence sans jamais l’expliquer, ce qui rend le personnage bien plus inquiétant qu’un antagoniste classique. Les trois acteurs ne partagent pas tous les mêmes scènes, mais leur présence combinée dessine les trois facettes d’un même piège : celui qui y est pris (Montand), celui qui l’a tendu (Périer), celle qui vit dans son ombre (Signoret).

Un portrait de la France des années 1970 en filigrane

Le film noir a toujours été un genre politique, même quand il ne le dit pas. Police Python 357 ne fait pas exception, et Alain Corneau l’assume jusque dans sa structure narrative.

La hiérarchie policière y fonctionne comme un monde à part entière, avec ses codes, ses loyautés internes, ses silences complices. Ganay ne tue pas malgré son statut : il tue avec la certitude que son statut le protège. C’est un homme du système qui sait exactement jusqu’où ce système peut l’absorber. Marc Ferrot, lui, est du même monde sans en détenir le même pouvoir. Il obéit, il enquête, il rend des comptes. Et c’est précisément cette obéissance qui l’expose.

Sylvia Leopardi occupe une position révélatrice. Elle n’est jamais vraiment sujette de sa propre histoire : elle est la maîtresse de l’un, l’amour de l’autre, et c’est sa mort qui sert de détonateur à tout le reste. Ce traitement dit quelque chose sur la France de 1976, sur la place des femmes dans un univers masculin où les rapports de force se jouent entre hommes et où les femmes servent de terrain d’affrontement. Le personnage de Signoret, l’épouse qui sait et qui protège quand même, en est le miroir troublant.

Ce portrait en creux de la société française des années 1970 n’est jamais didactique. Corneau ne fait pas de sociologie, il raconte une histoire. Mais la texture de son film, ses intérieurs, ses rapports de pouvoir ordinaires, donne à voir une époque. Celle d’une France où l’institution a encore toute l’autorité morale, même quand elle est pourrie de l’intérieur.

Pourquoi (re)voir Police Python 357 aujourd’hui : points clés

Une mécanique narrative sans temps mort : le scénario enchaîne les rebondissements sans jamais laisser le spectateur reprendre son souffle, et chaque élément de l’intrigue s’emboîte avec une précision rare pour un thriller de cette époque.

: le scénario enchaîne les rebondissements sans jamais laisser le spectateur reprendre son souffle, et chaque élément de l’intrigue s’emboîte avec une précision rare pour un thriller de cette époque. La situation de départ, un policier enquêtant sur le meurtre dont il est le principal suspect, reste l’un des ressorts dramatiques les plus efficaces du genre, et Police Python 357 en tire tout le potentiel sans le gâcher avec une résolution facile.

Yves Montand, Simone Signoret et François Périer réunis à l’écran : trois des plus grandes présences du cinéma français des années 1970, chacun au sommet de son registre. Suffisant à lui seul pour justifier le visionnage.

réunis à l’écran : trois des plus grandes présences du cinéma français des années 1970, chacun au sommet de son registre. Suffisant à lui seul pour justifier le visionnage. Un film à valeur patrimoniale certaine : réalisé en 1976, il appartient à cet âge d’or du polar français qui a largement influencé le cinéma d’action et de suspense des décennies suivantes.

Le thème de l’institution qui se retourne contre l’individu n’a pas pris une ride. Un homme broyé par le système qu’il servait : c’est un récit qui trouve des échos immédiats dans le monde d’aujourd’hui.

La mise en scène d’Alain Corneau, au plus près des personnages, fait du film une étude de caractères autant qu’un thriller. Ceux qui aiment les polars psychologiques y trouveront davantage que de l’action.

La bande originale installe un malaise durable, sans jamais forcer l’effet. Elle accompagne le film sans le souligner à gros traits.

Police Python 357 – Film d’Alain Corneau (France, 1975, 2h) – Scénario : Alain Corneau et Daniel Boulanger – Avec : Yves Montand, Simone Signoret, François Périer, Stefania Sandrelli , Mathieu Carrière, Vadim Glowna – Production : Albina Productions, TIT Filmproduktion.

Première diffusion : 5 octobre 2026 sur la chaîne ARTE à 20H55.

Crédit photos : Ferracci© – DR – (source ARTEPRO)

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