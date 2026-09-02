Seven 340 Nürburgring : pourquoi cette édition mérite une lecture attentive

Cent voitures. Numérotées. Et une presse anglophone qui se trompe de modèle depuis le premier jour du lancement.

La Seven 340 Nürburgring Edition a été dévoilée le 15 mai 2026 en marge des 24 Heures du Nürburgring, le moment choisi par Caterham pour marquer le centenaire du circuit rhénan, inauguré en 1927. Tirage mondial limité à 100 exemplaires, chacun identifié par une plaque gravée, trois teintes exclusives développées pour l’occasion : sur le papier, les ingrédients d’une édition spéciale sérieuse.

Sauf qu’une confusion s’est installée immédiatement. Forbes, Motor1, Carscoops et plusieurs autres titres anglophones ont quasi systématiquement attribué à cette édition les 210 ch de la Seven 420R, le modèle britannique. Résultat : des articles en anglais qui décrivent une voiture qui n’est tout simplement pas celle vendue en France ni dans le reste de l’Union européenne. La version française de l’édition Nürburgring repose sur la base Seven 340, avec un Ford Duratec 2.0 L atmosphérique délivrant 173 ch. Pas 210, pas 310. 173.

La confusion entre la 340 (173 ch, marché européen) et la 420R (210 ch, marché UK) n’est pas un détail : elle change le profil de la voiture, son homologation, et son prix.

L’erreur vient de la structure même de la gamme Caterham, qui commercialise des variantes différentes selon les marchés sans toujours le rendre évident pour le lecteur pressé. La 340 et la 420R partagent le même bloc moteur Ford Duratec 2.0 L, mais avec des cartographies et des niveaux de puissance distincts, pour des raisons d’homologation européenne. Un média qui couvre la gamme depuis le Royaume-Uni va naturellement parler de la 420R, qui est la version locale, et oublier de préciser que la déclinaison continentale existe avec des chiffres différents.

Cet article traite exclusivement de la version 340, la seule disponible en France, avec ses chiffres exacts, ses équipements de série et ses options réelles, pour qu’un acheteur potentiel sache précisément ce qu’il commande.

Les chiffres exacts : moteur, performances et prix en France

Caractéristique Seven 340 Nürburgring Edition (France / UE) Moteur Ford Duratec 4 cylindres, 1 999 cm³, atmosphérique Puissance maximale 173 ch (PS) à 7 250 tr/min Couple maximal 175 Nm à 6 500 tr/min Transmission Boîte manuelle 5 rapports + différentiel à glissement limité (LSD) Masse à vide 560 kg (selon configuration) Rapport poids/puissance 308 ch/tonne (selon configuration) Vitesse maximale 209 km/h Châssis standard L 3 100 mm × l 1 575 mm × h 1 090 mm Châssis large (option) L 3 350 mm × l 1 635 mm × h 1 115 mm Prix de base France 51 695 € HT Conditions tarifaires Hors TVA, hors malus écologique, hors options et frais d’immatriculation Tirage 100 exemplaires numérotés, mondial

340 contre 420R contre 620R : le tableau des confusions à éviter

La règle de base pour lire la gamme Caterham : les chiffres dans les noms de modèles (340, 420, 620) désignent le rapport puissance/poids théorique en chevaux par tonne, pas la puissance brute du moteur. Un acheteur qui cherche « la puissance de la 420 » et lit « 420 ch » est déjà sur la mauvaise piste.

La Seven 340 délivre 173 ch grâce au Ford Duratec 2.0 L atmosphérique dans sa cartographie homologuée Euro 6. C’est la seule variante atmosphérique 2.0 L officiellement commercialisable et immatriculable en France et dans l’Union européenne.

La Seven 420R développe 210 ch avec le même bloc Ford Duratec 2.0 L, mais dans une cartographie non conforme aux normes antipollution européennes Euro 6. Elle est strictement réservée au marché britannique, sous homologation nationale IVA (Individual Vehicle Approval).

Importer une 420R d’occasion depuis le Royaume-Uni vers la France est une impasse : aucun certificat de conformité européen (COC), refus prévisible à la DREAL ou en réception à titre isolé (RTI). La voiture ne s’immatricule pas.

La Seven 620R est un autre modèle, plus radical : moteur Ford Duratec 2.0 L suralimenté à 310 ch, couplé à une boîte séquentielle à 6 rapports à crabots. Cette transmission séquentielle est contraignante au quotidien sur route ouverte, rien à voir avec la boîte manuelle en H à 5 rapports de la 340.

à 310 ch, couplé à une boîte séquentielle à 6 rapports à crabots. Cette transmission séquentielle est contraignante au quotidien sur route ouverte, rien à voir avec la boîte manuelle en H à 5 rapports de la 340. La quasi-totalité des articles anglophones qui couvrent l’édition Nürburgring (Forbes, Motor1, Carscoops entre autres) citent 210 ch en attribuant les specs de la 420R britannique à l’ensemble de la série limitée, sans distinguer les variantes par marché.

Conséquence directe pour l’acheteur français : si un essai ou une fiche technique anglophone annonce un 0-100 km/h en 3,8 secondes ou une vitesse de pointe de 219 km/h pour cette édition, ces chiffres correspondent à la 420R. Ils ne s’appliquent pas à la Seven 340 commercialisée en France.

La boîte manuelle synchronisée en H à 5 rapports de la 340 est un vrai atout sur route ouverte : souple, progressive, sans les à-coups d’une séquentielle de piste. Le confondre avec la 620R, c’est s’attendre à une expérience radicalement différente.

Ce que l’édition Nürburgring ajoute vraiment : série versus options

Équipements de série inclus dans le prix de base :*

Amortisseurs Bilstein de compétition avec calibration spécifique développée pour les contraintes de la Nordschleife, montés en couleur dédiée à l’édition.

Jantes en alliage léger Apollo 13 pouces noires, gravées aux couleurs Nürburgring, montées avec pneumatiques correspondants.

Différentiel à glissement limité (LSD) et maître-cylindre de frein haute performance.

Arceau Track Day peint en rouge « Nürburgring Red » exclusif, inclus de série.

Harnais de sécurité 4 points.

Châssis revêtu en Gunmetal Grey, finitions composants en noir.

Nez type 620R avec moustaches aérodynamiques en fibre de carbone (« carbon aero whiskers ») et ailes avant en carbone.

Saute-vent composite (aeroscreen) de série.

Calandre en grille avec logo 7 bicolore.

Feux arrière LED en grappe (620 style).

Habitacle : planche de bord en carbone, sièges en cuir avec broderie Nürburgring et surpiqûres rouges, tunnel central à surpiqûres rouges, shift lights séquentiels.

Pommeau de levier de vitesses, poignée de frein à main et clé de contact personnalisés aux couleurs de l’édition.

Plaque numérotée individuelle « 1 of 100 » sur la planche de bord.

Trois teintes extérieures exclusives disponibles sans supplément : Verkehrsrot (Rouge Trafic), Achatgrau (Gris Agate), Basaltgrau (Gris Basalte). Finition sur mesure également possible.

Options payantes (à anticiper à la commande) :*

Châssis large (SV) : dimensions L 3 350 mm × l 1 635 mm × h 1 115 mm, contre L 3 100 mm × l 1 575 mm × h 1 090 mm pour le châssis standard. Offre plus d’espace aux jambes et un habitacle élargi, particulièrement utile au-delà de 185 cm.

Pack intempéries complet : pare-brise intégral, capote et portes latérales amovibles, en remplacement ou en complément de l’aeroscreen composite. Disponible aussi avec aeroscreen en carbone (upgrade payant).

Appuie-bras de portes latérales : inclus de série sur le châssis large uniquement, sinon option.

Sièges baquets full carbone avec rembourrage et harnais, ou version chauffante.

Plancher bas (« lowered floors ») pour gagner en garde au toit et abaisser le centre de gravité.

Volant Momo en suédine avec système de démontage rapide (quick-release).

Chauffage d’habitacle.

Extincteur intégré à déclenchement (plumbed-in) et coupe-circuit de batterie.

Arceau intégral : versions Track Day à accès facilité, Sport ou Race (cette dernière incompatible avec les équipements de protection contre les intempéries).

Triangles de suspension avant profilés aérodynamiques (aero wishbones), uniquement compatibles avec la suspension à voie large.

Ailes arrière en carbone à fibre apparente (rear cycle wings).

Optiques avant LED haute intensité avec feux de position LED, pods de clignotants en carbone et lentilles orange.

La Seven 340 Nürburgring se commande uniquement via le réseau officiel Caterham en France. Sept concessionnaires couvrent le territoire : Caterham BRC en Auvergne-Rhône-Alpes, Caterham Colmar en Alsace, Caterham Compétition France en PACA, Marcassus Sport à Bordeaux et Toulouse, SV Automobiles en Île-de-France et Verbaere Automobiles dans les Hauts-de-France. Aucune commande en ligne, aucun achat direct depuis le site de Caterham : c’est le concessionnaire qui gère l’allocation, la configuration et le suivi.

Ce point mérite d’être pris au sérieux. Cent unités pour l’ensemble du marché mondial, chacune numérotée. La France ne reçoit pas cent voitures : elle partage ce contingent avec une vingtaine d’autres marchés. Contacter un concessionnaire tôt est une démarche concrète, pas une précaution rhétorique.

À la commande, deux décisions structurantes s’imposent avant tout le reste : le choix du châssis (standard ou large) et la teinte. Ces deux éléments conditionnent le reste de la configuration et certaines options, notamment l’accoudoir de portière ou les triangles aérodynamiques, qui ne sont compatibles qu’avec certaines combinaisons. Les délais d’assemblage, réalisés à Dartford, sont à confirmer directement avec le concessionnaire, car ils varient selon les flux de production et l’ordre des commandes.

Dans le segment des roadsters ultra-légers homologués route, aucun concurrent ne propose aujourd’hui un rapport poids/puissance de 308 ch/tonne à 51 695 € HT, avec une suspension calibrée sur banc 7-post pour la Nordschleife et une numérotation qui fera date.

C’est là que réside la vraie proposition de cette Seven 340 Nürburgring : une mécanique analogique sans assistance électronique parasite, 560 kg sur la balance, une expérience de conduite directe que la Caterham Seven 485 en version CSR avait déjà annoncée mais que cette édition limitée inscrit dans un contexte commémoratif précis