Salvatore, une chanson presque jamais jouée : c’est là tout son pouvoir

Il existe des chansons que l’on connaît par cœur sans les avoir jamais entendues en concert. Salvatore est de celles-là. Dixième piste de Honeymoon, le quatrième album studio de Lana Del Rey sorti le 18 septembre 2015, ce morceau baroque et soyeux n’a été joué en live que huit fois en près d’une décennie, selon les données recensées sur Setlist.fm. Huit fois. Aucune tournée officielle ne l’a jamais intégré à son setlist fixe.

Ce chiffre, à lui seul, dit tout. Dans un contexte où les grandes artistes pop construisent leurs concerts comme des produits calibrés, chaque titre pesé, chaque transition répétée, Salvatore reste hors cadre. Produite avec Rick Nowels et Kieron Menzies, arrangée par Patrick Warren avec des cordes cinématographiques et des phrases en italien, la chanson possède pourtant tous les attributs d’un standard potentiel. Elle ne l’est pas devenue. Et c’est précisément pour cette raison qu’elle fascine.

La rareté n’est pas une absence de désir. C’est souvent sa condition.

La thèse que je défends ici est simple : Salvatore n’est pas une chanson oubliée. C’est une chanson protégée. Chaque fois qu’elle échappe au setlist officiel, son pouvoir d’attraction grandit. Chaque apparition improvisée, arrachée à la demande du public, confirme que Del Rey traite ce morceau différemment des autres, qu’elle lui réserve un statut à part. Que ce soit conscient ou non, l’effet est réel. La rareté a fabriqué le mythe.

Montreux, 2016 : le soir où l’absence a créé le désir

Tout commence le 13 juillet 2016 à l’Auditorium Stravinski de Montreux, lors du 50e Montreux Jazz Festival. Del Rey est en tournée de festivals pour promouvoir Honeymoon, et le public suisse lui lance des demandes depuis la fosse. Quelqu’un réclame Salvatore. Sa réaction, restée dans les mémoires, résume tout : « Really? That one? We’ve never even done that one. » Puis elle chante. A cappella, sans orchestre, environ une minute. Première fois en public.

Cet aveu d’impréparation aurait pu être une gêne. Il est devenu une fondation. En disant « on n’a jamais joué ça », Del Rey ne révèle pas une lacune de son concert, elle révèle la singularité du moment. Le public comprend immédiatement qu’il assiste à quelque chose qui n’existe pas dans le programme prévu, quelque chose qui n’appartient qu’à cet instant précis.

Ce qui est frappant, c’est que toutes les reprises ultérieures reproduisent exactement ce même schéma. À Orlando le 2 février 2018, à l’Amway Center pendant le LA to the Moon Tour, une demande du public déclenche un extrait a cappella imprévu. À Milan, le 11 avril 2018 au Mediolanum Forum, c’est en hommage au public italien que Del Rey offre quelques phrases de la chanson, dont les motifs latins font écho à la salle. À Lido di Camaiore le 2 juillet 2023, lors du festival La Prima Estate, même rituel : sans bande, sans filet, une voix seule.

La surprise de Montreux n’est plus vraiment une surprise. Elle est devenue un rituel codifié, une cérémonie dont chaque spectateur présent sait qu’il en sera le déclencheur involontaire. C’est là toute l’intelligence de la situation : Salvatore ne se joue pas, elle se réclame. Et cette dynamique transforme chaque concert en chasse au trésor.

Clip Officiel Lana del Rey « Salvatore »

La rareté comme stratégie artistique : quand ne pas jouer une chanson la rend inoubliable

On pourrait objecter que si Salvatore n’est jamais au setlist, c’est simplement parce qu’elle est difficile à arranger en live, ou parce qu’elle glisse entre les mailles d’une programmation surchargée. Mais cette explication ne tient pas. Video Games ou Summertime Sadness, issues de Born to Die, ont été jouées des centaines de fois, arrangées, réarrangées, adaptées à chaque format de scène. Honeymoon, lui, n’a jamais eu de tournée promotionnelle classique en arènes : Del Rey a choisi un cycle restreint, le Festival Tour de 2016. Ce n’est pas de la négligence. C’est une posture.

La chanson elle-même résiste au format pop calibré. Ses arrangements baroques, ses nappes de cordes cinématographiques, ses phrases en italien (« Ciao amore », « Salvatore »), Del Rey les décrivait lors de sa première diffusion sur BBC Radio 1 en septembre 2015 comme relevant d’une ambiance « old-world Italian ». Un morceau aussi ancré dans une texture spécifique, aussi peu conçu pour être déconstruit en version stadium, n’appelle pas naturellement à être soumis à la mécanique répétitive des grandes tournées.

Ce qu’on observe à la place, c’est autre chose. Chaque apparition de Salvatore est un geste scénique isolé, délibéré dans sa forme dépouillée. A cappella, à la demande, sans bande son : la chanson arrive telle quelle, nue, dans un espace qui n’était pas préparé pour elle. Cela sanctuarise Honeymoon dans son ensemble. En refusant d’user cet album sur des scènes de stade, Del Rey préserve son aura d’objet à part dans sa discographie.

Plus intéressant encore : la rareté produit une mémoire collective intense chez ceux qui ont vécu l’une de ces huit apparitions. Être présent ce soir-là à Montreux, à Cardiff le 23 juin 2025 ou à Lido di Camaiore, c’est appartenir à un groupe très restreint. La rareté crée de l’appartenance. Et l’appartenance entretient le désir chez ceux qui n’étaient pas là.

Del Rey échappe ainsi à l’une des grandes tensions du live contemporain : l’obligation de tout donner, tout le temps, pour tout le monde. Salvatore n’existe pas pour tout le monde. Elle existe pour quelques soirs, quelques salles, quelques voix dans la fosse qui ont osé demander. C’est une forme d’économie du rare appliquée à l’art, et elle fonctionne mieux que n’importe quelle campagne promotionnelle.

« Salvatore » : video de Itstrue avec les paroles et les traductions en français

Sources reddit.com

exroid.com

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