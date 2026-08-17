La Tamarit Tramontana incarne un tournant rare dans l’univers de la préparation moto : celui d’un atelier artisanal qui choisit d’ouvrir son catalogue sans renier son identité. Née dans les ateliers d’Alicaante, cette moto construite autour du moteur Triumph Bobber 1200 soulève des questions concrètes pour tout passionné de custom : faut-il opter pour le kit de conversion ou la moto complète, quelle est la différence entre les gammes Series et Signature, et qu’implique réellement ce changement de philosophie pour l’acheteur ? On vous présente ça !

De préparateur à constructeur : ce que signifie le modèle Series

Pendant dix ans, Tamarit Motorcycles a fonctionné selon une logique artisanale très précise : chaque moto naissait d’un dialogue prolongé entre l’atelier d’Alicante et son client. Ce processus, baptisé Signature, pouvait s’étendre de 90 à 180 jours. Le client participait aux choix esthétiques, validait les orientations stylistiques, suivait l’avancement de sa commande. Le résultat était unique, au sens littéral du terme. Plus de 250 motos sont ainsi sorties de l’atelier en une décennie, toutes construites sur des bases Triumph, toutes différentes.

Ce modèle avait une cohérence et une identité forte. Il avait aussi ses limites naturelles : un temps de fabrication long, une accessibilité restreinte, et une charge de coordination importante pour chaque projet. Tamarit a choisi de ne pas s’y enfermer.

Le glissement stratégique est simple à formuler, mais rare dans l’univers de la préparation moto : passer du statut d’atelier sur-mesure à celui de constructeur proposant un catalogue.

La ligne Series traduit ce changement de posture. Les modèles qui en font partie arrivent avec un design arrêté, finalisé, sans marge de co-création significative. La Tramontana, construite autour du moteur Triumph Bobber 1200, en est l’illustration la plus directe. Elle ne se commande pas en choisissant chaque composant : elle se commande telle qu’elle est. La personnalisation se réduit à des détails anecdotiques, comme le choix d’un chiffre sur une plaque latérale. C’est une moto aboutie, pensée pour être regardée et conduite, pas configurée.

La conséquence la plus visible de ce changement est le délai de livraison. Là où la gamme Signature impliquait plusieurs mois d’attente, Tamarit annonce pour ses modèles Series une livraison à domicile en 6 à 8 semaines, quelle que soit la localisation de l’acheteur. La moto est expédiée en kit et assemblée directement dans le pays de destination, comme en Floride pour les acheteurs américains, afin d’optimiser la logistique.

Ce virage ne signifie pas l’abandon du sur-mesure. La gamme Signature existe toujours et continue de répondre à ceux qui veulent participer pleinement à la conception de leur moto. Mais la ligne Series ouvre un autre accès à l’univers Tamarit : celui d’un objet déjà magnifié, prêt à rejoindre un garage sans délai excessif ni processus de co-création. Deux philosophies coexistent désormais dans le même catalogue, ce qui est, en soi, un positionnement inédit pour un atelier de cette taille.

Tramontana et Andorra : deux noms, un seul moteur Bobber 1200

Derrière le nom Tramontana se cachent en réalité deux réalités distinctes, et la confusion entre elles est fréquente. Le premier sens du mot désigne un kit de conversion radical conçu pour transformer une Triumph Bobber 1200 en quelque chose de fondamentalement différent. Ce kit est disponible à partir de 6 638 euros et s’adresse à celui qui souhaite intervenir directement sur sa propre mécanique, avec ses propres choix de montage. C’est une approche artisanale, orientée vers le processus autant que vers le résultat.

L’Andorra est une autre histoire. C’est le nom commercial donné à la moto de série complète, entièrement pré-assemblée par les ateliers Tamarit avant d’arriver chez son propriétaire. La mécanique est identique, le moteur Bobber 1200 de Triumph reste au coeur de l’ensemble, mais le point de départ pour l’acheteur est radicalement différent. Il ne reçoit pas des pièces à assembler. Il reçoit une moto finie, prête à rouler, et dont chaque élément a déjà été monté et vérifié.

En dix ans, plus de 250 moteurs Bobber 1200 sont passés entre les mains de Tamarit, ce qui en fait, selon la marque, le plus grand spécialiste mondial de ce moteur.

Cette expérience se traduit directement dans les conditions proposées à l’achat de l’Andorra. La moto est homologuée Euro 5, ce qui signifie qu’elle respecte les normes d’émissions en vigueur dans l’ensemble de l’Union européenne et peut circuler sans restriction. Elle est couverte par la garantie constructeur officielle Triumph d’une durée de deux ans, kilométrage illimité, une protection solide pour une moto qui reste, dans son architecture profonde, un produit Triumph.

Pour aller plus loin, Tamarit propose également une formule appelée Tamarit Care+. Il s’agit d’un abonnement mensuel qui étend la garantie à vie et inclut un contrôle technique annuel. C’est une option pensée pour ceux qui veulent rouler sans arrière-pensée sur le long terme.

La livraison se fait directement au domicile de l’acheteur, dans un délai annoncé de six à huit semaines pour la moto complète. Le kit de conversion Tramontana, lui, est livré en quatre à six semaines. Pour accompagner ce projet financièrement, il est conseillé de contacter directement les équipes de Tamarit, qui orientent chaque acheteur selon sa situation. Si vous souhaitez comprendre comment personnaliser l’équipement acoustique d’une telle moto, notre guide sur les pots d’échappement pour motos vintage apporte des repères utiles.

Series ou Signature : choisir selon son projet

Critère Series (Tramontana / Andorra) Signature (sur mesure) Délai de livraison 6 à 8 semaines après confirmation de commande Jusqu’à un an, selon la complexité du projet Niveau de personnalisation Design préétabli, édition limitée à 50 unités, finition soignée mais fixe Moto unique, 1/1, entièrement définie avec l’acheteur tout au long du processus Bases moteur disponibles Large gamme Triumph : Bobber, Bonneville T100/T120, Thruxton RS, Scrambler 1200 XE, Speed Twin, entre autres Sélection élargie, définie au cas par cas avec l’équipe Tamarit Homologation route Véhicule légal livré directement au domicile, conforme aux réglementations européennes en vigueur Légal sur route, mais le processus de validation technique est individuel et conduit par des ingénieurs spécialisés Garantie 1 an, couvrant la transformation et les modifications réalisées par Tamarit 1 an, mêmes conditions, malgré la nature entièrement inédite de chaque réalisation Accessibilité financière Tarif plus accessible, basé sur des kits reproduits en série limitée Budget nettement supérieur, acompte de pré-projet de 500 euros requis au démarrage Processus d’achat Formulaire en ligne, réponse d’un expert sous 1 à 72 heures Échanges approfondis, rendez-vous avec l’équipe, co-construction progressive Profil acheteur idéal Amateur de custom prêt à rouler rapidement, sur une base éprouvée et immédiatement identifiable Collectionneur ou passionné qui souhaite une moto strictement personnelle, sans compromis ni délai contraint Ce que l’on renonce À la singularité absolue : d’autres propriétaires rouleront sur la même édition Au délai court et à la maîtrise du budget final dès le départ Ce que l’on gagne Une Tamarit authentique, homologuée, livrée chez soi, sans attendre des mois Une pièce unique construite selon ses propres choix, impossible à retrouver ailleurs

Sources Gotham by Tamarit – Custom Triumph Motorcycle

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