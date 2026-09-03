Quand l’IA n’existait pas encore dans le quotidien ordinaire

Il y a encore une vingtaine d’années, faire une déclaration de revenus supposait de sortir un dossier en papier, de cocher des cases au stylo, et parfois d’attendre une réponse du fisc pendant plusieurs semaines. Renouveler sa carte grise, demander une allocation, contester une facture d’énergie: chaque démarche avait son formulaire propre, son délai propre, son guichet propre. Les Français n’y voyaient pas nécessairement une souffrance. C’était simplement la vie administrative, avec ses rituels et ses lenteurs.

Chez le médecin, la situation n’était guère différente. Un généraliste examinait, prescrivait des analyses, et le patient attendait. L’attente pour une imagerie médicale, scanner, IRM, pouvait dépasser un mois dans certaines régions. Le diagnostic dépendait entièrement de l’œil et de l’expérience du praticien. Pour les maladies chroniques, le suivi reposait sur des consultations espacées, des carnets de bord tenus à la main, et beaucoup de confiance accordée au médecin traitant.

La recherche d’emploi fonctionnait à coups d’annonces dans la presse locale, d’envois de CV par courrier postal, et de candidatures spontanées déposées en main propre. Les agences d’intérim jouaient un rôle central. Trouver un poste sans réseau ni présence physique dans une ville était franchement compliqué. L’algorithme de matching n’existait pas: un recruteur humain lisait votre lettre de motivation, la mettait de côté ou la jetait, selon son instinct du moment. Aujourd’hui, si votre CV analysé par l’IA est sélectionné, une autre IA vous appelle pour un entretien de présélection.

Dans les foyers, l’information passait par la télévision, la radio, les journaux. On regardait le journal de vingt heures pour savoir ce qui se passait dans le monde. Les opinions se formaient lentement, brassées dans les conversations de famille, les débats au café du commerce, les éditoriaux du quotidien régional. Personne ne savait encore ce qu’était un fil d’actualité personnalisé.

Cette époque n’était pas idyllique. Elle avait ses injustices, ses lenteurs insupportables, ses inégalités d’accès à l’information. Mais elle posait une frontière assez claire entre ce qui relevait de la machine et ce qui relevait de l’homme. C’est précisément cette frontière que l’intelligence artificielle a rendue floue.

Ce que l’IA a changé au travail, du bureau à l’atelier

Un comptable qui passait autrefois deux journées entières à réconcilier des écritures comptables à la fin du trimestre peut aujourd’hui confier cette tâche à un logiciel qui la boucle en quelques minutes. Ce n’est pas une exagération: des outils comme Pennylane ou les modules IA intégrés dans les suites comptables standard automatisent la catégorisation des transactions, la détection des anomalies et la génération des déclarations de TVA. Le comptable existe toujours. Mais son temps se déplace vers le conseil, l’analyse, la relation client.

Dans les ateliers industriels, la transformation est plus physique. Les techniciens de maintenance travaillent désormais avec des systèmes de maintenance prédictive qui analysent les vibrations d’une machine, détectent une usure anormale et génèrent une alerte avant la panne. En France, des entreprises du secteur agroalimentaire et de l’automobile ont déployé ces outils à grande échelle depuis le début des années 2020. Le résultat concret: moins d’arrêts non planifiés, mais aussi une pression nouvelle sur les techniciens pour interpréter des tableaux de bord de plus en plus complexes.

Les infirmières, elles, vivent une réalité plus nuancée. Dans les services hospitaliers équipés de systèmes d’aide à la décision clinique, une alerte automatique peut signaler une interaction médicamenteuse ou une dégradation des constantes avant même qu’une infirmière ne s’en aperçoive lors de sa ronde. C’est utile. Mais ces alertes se multiplient parfois au point de créer une fatigue de l’attention: on finit par en ignorer certaines, précisément parce qu’il y en a trop.

La question n’est pas de savoir si l’IA remplace les humains, mais lesquelles de leurs tâches elle prend en charge, et ce qu’ils font du temps ainsi libéré.

Les enseignants constituent un cas à part. Les outils de correction automatisée et de personnalisation des parcours pédagogiques existent, certains établissements français les expérimentent. Mais l’adoption reste lente, freinée autant par les résistances institutionnelles que par des questions légitimes sur la qualité pédagogique. Un professeur de lycée ne craint pas toujours d’être remplacé. Il craint parfois davantage de se retrouver réduit à superviser des algorithmes plutôt qu’à enseigner.

L’inquiétude sur l’emploi est réelle, et les chiffres sont disputés. Certaines études estiment que 15 à 30 % des tâches en France sont automatisables à court terme, d’autres nuancent fortement ces projections. Ce qui est certain: les métiers ne disparaissent pas d’un coup, ils se fragmentent. Certaines tâches s’évaporent, d’autres apparaissent, et la transition est rarement douce pour ceux qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment.

Combien d’emplois vont réellement disparaître ?

L’IA ne va probablement pas provoquer un chômage de masse du jour au lendemain. Mais elle pourrait provoquer quelque chose de plus profond : la disparition progressive de certaines tâches, la réduction des effectifs dans de nombreux métiers et surtout une redistribution considérable des salaires. D’ici 2030, une partie du travail aujourd’hui effectué par des millions de personnes pourrait être réalisée par des logiciels, des agents IA et des robots.

La question n’est donc plus vraiment de savoir si l’IA va supprimer des emplois. Elle va le faire. La vraie question est désormais : combien, à quelle vitesse et que deviendront les personnes dont le travail sera devenu moins nécessaire ?

Le chiffre qui donne le vertige : jusqu’à 40 % des emplois exposés

Il faut d’abord distinguer “emploi exposé” et “emploi supprimé”. Le FMI estime qu’environ 40 % de l’emploi mondial est exposé à l’intelligence artificielle. Dans les économies avancées, la proportion atteint environ 60 %, car les pays riches comptent davantage de métiers administratifs, intellectuels et cognitifs susceptibles d’être transformés par l’IA.

Mais cela ne signifie absolument pas que 40 % des emplois vont disparaître. Dans les économies avancées, le FMI estime qu’environ la moitié des emplois exposés pourraient plutôt bénéficier de l’IA, qui augmenterait la productivité du salarié. L’autre moitié est davantage susceptible de voir certaines tâches automatisées, avec à la clé une baisse potentielle de la demande de travail, des salaires ou des recrutements. C’est une nuance fondamentale.

L’IA ne remplace pas nécessairement un métier. Elle commence par remplacer des morceaux de métier

Le premier choc pourrait concerner les employés de bureau

Les premières victimes de l’IA ne seront pas forcément les ouvriers. C’est même l’un des aspects les plus surprenants de cette révolution technologique. Les métiers les plus exposés sont souvent ceux qui consistent à manipuler de l’information :

Secrétaires et assistants administratifs ;

Saisie de données ;

Comptabilité ;

Traduction ;

Rédaction standardisée ;

Service client ;

Traitement de dossiers ;

Production de documents ;

Certaines fonctions juridiques ;

Certaines fonctions financières ;

Programmation informatique ;

Marketing digital ;

Création graphique ;

Analyse de données.

L’Organisation internationale du travail confirme que les professions administratives restent les plus exposées à l’IA générative. Parmi les métiers particulièrement concernés figurent notamment les opérateurs de saisie, les dactylographes, les employés comptables, les aides-comptables et les secrétaires administratifs.

Et la nouveauté est importante : les professions très qualifiées ne sont plus à l’abri. Les analystes financiers, développeurs web, programmeurs, conseillers en investissement et autres professions intellectuelles voient également leur niveau d’exposition progresser.

Les métiers qui pourraient être les plus touchés

On peut établir une sorte de classement du risque.

Très forte exposition

Administratif et traitement de l’information

C’est probablement la zone de turbulences la plus immédiate. Un salarié qui passe sa journée à :

Lire des documents ;

Extraire des informations ;

Remplir des tableaux ;

Rédiger des comptes rendus ;

Répondre à des emails ;

Produire des rapports ;

Classer des dossiers ;

dispose désormais d’un “collègue” capable d’effectuer une grande partie de ces tâches en quelques secondes. Un service qui nécessitait auparavant 10 personnes pourrait demain fonctionner avec 5 ou 6 personnes assistées par l’IA.

C’est là que pourrait apparaître l’un des phénomènes les plus importants des prochaines années : non pas la suppression totale d’un métier, mais la réduction du nombre de personnes nécessaires pour l’exercer.

Forte exposition

Informatique, finance, conseil, marketing et communication

C’est paradoxal, mais les métiers très diplômés pourraient être parmi les plus transformés :

Un développeur peut désormais demander à une IA de générer une partie importante du code.

Un consultant peut lui faire analyser des centaines de pages.

Un juriste peut lui demander de comparer des contrats.

Un analyste financier peut automatiser une partie de ses analyses.

Un marketeur peut produire des dizaines de textes, variantes publicitaires ou analyses en quelques minutes.

Un graphiste peut générer des dizaines de concepts visuels.

Cela ne signifie pas que ces professions disparaîtront. Mais le nombre de salariés nécessaire pour produire la même quantité de travail pourrait diminuer. C’est une différence fondamentale.

Et les ouvriers ? Ils pourraient paradoxalement être moins menacés par l’IA générative

Les emplois physiques présentent souvent une difficulté supplémentaire pour les machines. L’IA sait écrire, analyser, traduire, programmer, mais elle ne sait pas encore remplacer facilement quelqu’un qui doit intervenir dans un environnement physique imprévisible.

C’est pourquoi les métiers comme :

Plombier ;

Électricien ;

Jardinier ;

Aide à domicile ;

Cuisinier ;

Mécanicien ;

Certains métiers du bâtiment ;

Maintenance ;

Nettoyage ;

Agriculture ;

Manutention dans des environnements complexes ;

peuvent être moins directement exposés à l’IA générative.

L’OCDE classe notamment les agents d’entretien, certains travailleurs agricoles, les aides à la préparation alimentaire, les ouvriers et les agents de collecte des déchets parmi les professions actuellement les moins exposées à l’IA.

Mais attention : moins exposé ne signifie pas protégé pour toujours. La combinaison entre IA et robotique pourrait changer la situation dans les années 2030 et 2040.

Les métiers qui pourraient résister le mieux

Certains métiers possèdent plusieurs caractéristiques difficiles à automatiser :

Infirmiers, aides-soignants, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux… L’IA peut assister ces professionnels, mais remplacer complètement la relation humaine est beaucoup plus difficile.

Le jugement et la responsabilité

Un médecin, un dirigeant, un ingénieur ou un magistrat ne se contente pas de produire une information. Il doit prendre une décision et en assumer les conséquences.

Le travail physique imprévisible

Réparer une chaudière dans une vieille maison, intervenir sur une installation électrique ou s’occuper d’une personne dépendante demande une capacité d’adaptation extrêmement difficile à robotiser.

Les relations humaines

Négocier, convaincre, rassurer, diriger une équipe, créer une relation de confiance : autant de domaines où l’humain conserve un avantage important.

2030 : le premier grand rendez-vous

Le chiffre le plus souvent cité est celui du World Economic Forum. Selon son Future of Jobs Report 2025, les grandes transformations économiques et technologiques pourraient entraîner, d’ici 2030, la création de 170 millions de nouveaux emplois, mais aussi le déplacement ou la disparition de 92 millions de postes. Le solde serait donc positif : +78 millions d’emplois.

Mais attention : ces chiffres concernent l’ensemble des grandes transformations du marché du travail : technologie, IA, transition énergétique, évolution démographique, etc. Ils ne constituent donc pas une prévision de “92 millions d’emplois supprimés par l’IA”.

Cela dit, le chiffre donne une idée de l’ampleur du phénomène : des dizaines de millions de personnes pourraient devoir changer de métier ou de spécialité au cours de cette décennie.

L’Europe pourrait connaître une transformation particulièrement importante

Une étude de McKinsey estime que, d’ici 2030, environ 27 % des heures actuellement travaillées en Europe pourraient théoriquement être automatisées, avec l’accélération apportée par l’IA générative.

Dans son scénario d’adoption rapide, McKinsey estime que l’Europe pourrait connaître jusqu’à 12 millions de transitions professionnelles d’ici 2030. Encore une fois, “transition professionnelle” ne signifie pas “chômage”. Cela signifie qu’un nombre considérable de personnes pourraient devoir passer d’un métier qui se contracte à un métier qui recrute. Et c’est probablement là que se trouve le véritable problème social de l’IA.

Le plus gros danger n’est peut-être pas le chômage

Imaginez deux salariés.

Paul, 45 ans, travaille dans l’administratif. Son entreprise adopte une IA qui automatise 60 % de son travail.

Julie, 32 ans, fait le même métier mais apprend à utiliser l’IA. Elle devient capable de faire le travail de trois personnes.

L’entreprise n’a pas forcément besoin de licencier Julie. Elle peut en revanche ne pas remplacer deux départs naturels. Résultat : l’emploi disparaît progressivement sans nécessairement passer par une gigantesque vague de licenciements.

C’est probablement l’un des scénarios les plus crédibles. Le marché du travail peut donc se transformer par :

Les non-remplacements ;

Les départs à la retraite ;

Les recrutements gelés ;

La réduction des équipes ;

La réorganisation des services ;

L’augmentation de la productivité individuelle.

Et c’est là que la question des salaires devient explosive

La révolution de l’IA pourrait créer une nouvelle fracture salariale. D’un côté, les personnes capables d’utiliser l’IA pour produire énormément plus de valeur pourraient devenir extrêmement recherchées.

De l’autre, les salariés dont les compétences deviennent facilement automatisables pourraient subir une pression sur leurs rémunérations. Le FMI souligne justement que, dans les emplois fortement exposés mais faiblement complémentaires avec l’IA, la demande de travail et les salaires peuvent diminuer.

On pourrait donc voir apparaître une situation assez étrange : un excellent salarié + IA = salaire en hausse Parce qu’il peut produire énormément plus.

Un salarié dont le travail est facilement automatisable = salaire sous pression, parce que son employeur dispose désormais d’une alternative technologique.

La productivité pourrait exploser… mais qui récupérera l’argent ?

C’est la question économique fondamentale. Imaginons qu’une entreprise emploie 100 personnes. Grâce à l’IA, elle peut produire autant avec 70 personnes. Que fait-elle des gains ?

Trois scénarios sont possibles.

Scénario 1 : l’entreprise augmente les salaires

Les salariés deviennent beaucoup plus productifs et récupèrent une partie des gains.

Scénario 2 : l’entreprise baisse ses prix

Les consommateurs bénéficient de la productivité supplémentaire.

Scénario 3 : l’entreprise conserve l’essentiel du gain

Les bénéfices augmentent et les actionnaires récupèrent une part importante de la richesse créée.

Le scénario réel sera probablement un mélange des trois. Mais c’est ici que l’IA pourrait devenir beaucoup plus qu’une révolution technologique. Elle pourrait devenir une révolution de la répartition des richesses.

Que fera-t-on des personnes dont le travail disparaît ?

C’est la question à laquelle personne ne possède encore de réponse définitive. Si l’IA détruit progressivement plusieurs millions d’emplois, quatre solutions sont généralement évoquées.

La reconversion

Former les personnes dont les métiers disparaissent pour les orienter vers les secteurs qui recrutent. C’est probablement la solution la plus consensuelle. Mais elle a une limite : tout le monde ne peut pas devenir ingénieur IA.

Un salarié de 55 ans dont le poste administratif disparaît ne pourra pas forcément effectuer une reconversion de trois ans vers l’informatique.

Le partage du travail

Si la productivité augmente énormément, pourquoi continuer à travailler 35 ou 40 heures ? On pourrait imaginer progressivement : 35 h → 32 h → 30 h → 25 h avec une partie des gains de productivité transformée en temps libre plutôt qu’en suppressions de postes.

Le revenu universel ou une forme de revenu minimum

C’est ici que le débat devient beaucoup plus politique.

Si une partie importante de la production économique est assurée par des machines, certains économistes défendent l’idée qu’une partie de cette richesse doit être redistribuée à ceux qui ne disposent plus d’un emploi traditionnel.

Cela pourrait prendre la forme :

D’un revenu universel ;

D’un revenu minimum renforcé ;

D’une allocation de transition ;

D’une taxation des bénéfices liés à l’automatisation ;

Ou d’un dividende technologique.

Aux États-Unis, une étude mise en place et soutenue par Sam Altman, patron de la société OpenAI (créatrice de ChatGPT) a démontré des résultats plutôt mitigés (résultats de l’étude : juillet 2024 OpenResearch), sur un panel de 3000 Américains, de l’Illinois et du Texas, à qui l’on avait distribué gratuitement et sans aucune condition : 1 000 $ par mois, sur une période de 3 ans.

Globalement, ces heureux bénéficiaires ont augmenté, en moyenne, leurs dépenses, de 310 $ par mois, essentiellement en nourriture. Ils ont augmenté leur épargne de +25%, ont vu leur état de stress diminuer mais, parce qu’il y a un mais, ce panel n’a pas eu un meilleur accès aux soins, ou vu son été de santé physique et/ou mentale s’améliorer.

Le montant n’était-il pas assez élevé ? Probablement, puisque la somme mensuelle allouée est surtout partie en nourriture et épargne, sans impacter l’ensemble de l’industrie des consommables.

Et si travailler devenait progressivement moins indispensable ?

C’est peut-être le scénario le plus fascinant. Pendant deux siècles, notre société a fonctionné sur une équation relativement simple : travail → salaire → consommation → logement → protection sociale. Que se passe-t-il si la technologie casse cette équation ?

Si une entreprise peut produire davantage avec moins de salariés, le travail cesse progressivement d’être le seul moyen de créer de la richesse. Le problème est alors de savoir comment permettre à chacun d’accéder à cette richesse.

Car une société pourrait parfaitement produire énormément tout en ayant une partie de sa population appauvrie. La rareté ne disparaîtrait pas nécessairement. Elle changerait simplement de nature.

Une révolution qui pourrait aussi toucher les cadres

Il serait donc une erreur de penser que cette révolution concerne uniquement les employés peu qualifiés. L’OCDE constate justement que les professions les plus exposées comprennent les informaticiens, les professionnels du monde des affaires, les managers, les dirigeants et les professions scientifiques et techniques.

Pourquoi ? Parce que l’IA actuelle est particulièrement performante avec le travail intellectuel numérisé. Un cadre qui passe sa journée devant un ordinateur est beaucoup plus facilement « augmenté » ou remplacé par un logiciel qu’un artisan travaillant sur un chantier. C’est l’une des grandes surprises de cette révolution.

2030, 2035, 2040 : à quelle vitesse tout cela va-t-il arriver ?

Il est impossible de donner une date précise. Mais on peut imaginer trois étapes.

2026-2030 : l’automatisation des tâches

C’est la phase que nous sommes déjà en train de vivre. Les entreprises découvrent qu’une IA peut :

Rédiger ;

Traduire ;

Coder ;

Analyser ;

Répondre aux clients ;

Produire des images ;

Traiter des documents ;

Résumer des réunions ;

Effectuer des recherches.

Le nombre de salariés ne s’effondre pas nécessairement immédiatement. Mais le contenu de leur travail change rapidement.

2030-2035 : la restructuration des entreprises

Les entreprises auront plusieurs années de retour d’expérience. Les agents IA seront intégrés directement dans les logiciels professionnels. Certaines équipes pourraient alors être considérablement réduites.

Un service administratif de 20 personnes pourrait fonctionner avec 10 ou 12. Une agence de communication pourrait produire le même volume avec une équipe deux fois plus petite. Un service informatique pourrait maintenir davantage de systèmes avec moins de développeurs. C’est durant cette période que l’impact sur l’emploi pourrait devenir beaucoup plus visible.

2035-2045 : le véritable bouleversement ?

C’est beaucoup plus spéculatif. Si l’IA continue de progresser et si elle est couplée à une robotique performante, le phénomène pourrait sortir des bureaux. Transport, logistique, industrie, agriculture, construction, restauration, commerce…

À ce stade, ce ne serait plus seulement une révolution de l’intelligence artificielle mais une automatisation beaucoup plus générale du travail.

La France : plutôt moins menacée qu’on pourrait le croire ?

La France n’est évidemment pas à l’abri. Mais une étude citée par France Travail estime que les emplois directement remplaçables par l’IA pourraient représenter autour de 5 % des emplois en France, tandis que la très grande majorité des métiers comporteraient encore des tâches nécessitant une intervention humaine.

Dans le même temps, l’IA crée aussi de nouveaux besoins. France Travail souligne notamment le développement des métiers liés à la data, à l’IA, à la cybersécurité ainsi qu’aux infrastructures nécessaires aux data centers. Plus de 20 000 emplois liés aux data centers pourraient notamment être créés en France d’ici 2030 selon les estimations citées par France Travail.

Le paradoxe est donc saisissant : l’IA va supprimer certains emplois tout en créant de nouveaux métiers.

Le véritable gagnant pourrait être celui qui sait travailler avec l’IA

Il existe déjà une nouvelle règle qui commence à apparaître dans le monde professionnel : ce n’est pas forcément l’IA qui remplacera votre emploi. Ce sera peut-être quelqu’un qui sait mieux utiliser l’IA que vous.

Un comptable utilisant l’IA peut être plus productif qu’un comptable qui ne l’utilise pas, un journaliste assisté par l’IA peut produire davantage, un développeur assisté par l’IA peut coder plus rapidement, un commercial peut automatiser une partie de sa prospection, un avocat peut analyser beaucoup plus rapidement des documents.

Le phénomène pourrait donc commencer par une augmentation spectaculaire des écarts de productivité entre individus.

La question que personne ne peut encore résoudre

Et si l’IA devenait tellement productive qu’elle rendait progressivement inutile une partie du travail humain ? Alors notre problème ne serait plus : “Comment créer suffisamment de richesses ?” mais : “Comment répartir les richesses créées par des machines extrêmement productives ?”

C’est un changement philosophique majeur. Pendant des siècles, la pauvreté était largement liée à une capacité de production insuffisante. Demain, il pourrait être possible de produire énormément de biens et de services tout en ayant une population dont une partie n’a plus suffisamment de revenus pour les acheter. Le problème ne serait alors plus la production. Ce serait la distribution.

L’IA ne menace donc pas seulement nos emplois : elle menace le modèle économique fondé sur le travail

Les chiffres disponibles ne permettent pas de dire sérieusement que “40 % des emplois vont disparaître”. Ce que l’on peut dire, en revanche, est beaucoup plus intéressant.

40 % de l’emploi mondial est exposé à l’IA selon le FMI. Un emploi sur quatre est aujourd’hui exposé à l’IA générative selon l’OIT, et cette proportion pourrait fortement augmenter avec son adoption.

Le World Economic Forum anticipe parallèlement 92 millions de postes déplacés d’ici 2030, contre 170 millions de nouveaux emplois, toutes grandes tendances économiques et technologiques confondues.

Et l’OCDE estime que la proportion de travailleurs exposés à l’IA générative pourrait, avec sa généralisation, atteindre jusqu’à 70 % dans les économies étudiées, même si cela ne signifie pas que ces emplois seront supprimés. Le scénario le plus vraisemblable n’est donc pas celui d’un monde sans travail en 2030.

C’est celui d’un monde où beaucoup moins de personnes seront nécessaires pour produire la même quantité de travail, où certains métiers disparaîtront, où d’autres naîtront, où certains salaires augmenteront fortement et où d’autres pourraient être comprimés.

Et derrière cette révolution technologique se profile une question beaucoup plus fondamentale : si demain une machine peut faire le travail d’un humain, à qui appartiennent les richesses produites par cette machine ?

C’est cette question, davantage encore que celle du nombre exact d’emplois supprimés, qui déterminera à quoi ressemblera la société de 2035 ou de 2040.

Dans la santé : un suivi plus rapide, mais une relation soignant-patient qui se transforme

L’un des exemples les plus documentés de l’apport de l’IA en médecine concerne la radiologie. Des algorithmes entraînés sur des millions d’images médicales détectent certaines anomalies, notamment des nodules pulmonaires ou des lésions mammaires, avec une précision comparable voire supérieure à celle d’un radiologue humain sur des tâches spécifiques. En France, plusieurs centres hospitaliers universitaires testent ces outils en deuxième lecture, c’est-à-dire pour vérifier les diagnostics déjà posés par un médecin. Pour un patient, cela peut signifier un diagnostic plus précoce, parfois des semaines plus tôt qu’avant.

Pour les malades chroniques, les outils numériques couplés à l’IA ont changé le suivi quotidien. Un diabétique de type 1 qui porte un capteur de glycémie connecté reçoit des alertes en temps réel, et certains systèmes ajustent automatiquement la dose d’insuline d’une pompe. Il y a dix ans, ce niveau de précision n’existait pas en dehors des services hospitaliers spécialisés. Aujourd’hui, il est accessible à domicile pour qui dispose du bon matériel, remboursé en partie par l’Assurance maladie dans certaines indications.

Ce qui se transforme en profondeur, c’est la relation entre le patient et son médecin. Quand un algorithme détecte quelque chose, qui l’explique ? Qui porte la responsabilité si le système se trompe ? Ces questions ne sont pas abstraites. Certains patients rapportent se sentir face à un résultat généré par une machine, sans interlocuteur humain pour contextualiser, rassurer ou nuancer. La consultation devient plus courte, plus technique, parfois moins lisible pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de lire des rapports automatisés.

La confiance dans le soin repose depuis toujours sur une relation humaine. C’est la voix du médecin, son regard, sa capacité à dire “je ne sais pas encore, on va chercher ensemble”. L’IA accélère les diagnostics, mais elle ne rassure pas. Et dans un système de santé où les déserts médicaux touchent plusieurs millions de Français, la tentation de remplacer une consultation par un outil automatisé est réelle, avec tout ce que cela implique pour les populations les plus fragiles.

À l’école et à la maison : apprendre autrement, surveiller différemment

Un élève de troisième qui bloque sur une rédaction de français a aujourd’hui accès, en quelques secondes, à un assistant qui reformule, suggère un plan, produit un brouillon. ChatGPT, Mistral, et leurs déclinaisons éducatives sont entrés dans les foyers français sans que personne n’ait eu besoin de les y inviter. Les parents qui découvrent que leur enfant rend un devoir entièrement généré par une IA ne savent souvent pas quoi faire de cette information.

Les enseignants, eux, ont dû adapter leurs pratiques à grande vitesse. Certains ont choisi de bannir les devoirs rédigés à la maison. D’autres proposent des évaluations uniquement à l’oral, ou en classe sous surveillance. L’Éducation nationale française a publié des recommandations sur l’usage de l’IA dans les établissements, mais leur application reste très inégale d’un lycée à l’autre, d’un rectorat à l’autre. Il n’existe pas encore de ligne claire, commune, assumée.

Ce qui est plus intéressant, c’est ce que l’IA pourrait changer positivement pour des élèves qui n’ont pas accès à des cours particuliers. Un enfant d’une famille modeste qui ne comprend pas une règle de grammaire ou un exercice de mathématiques peut interroger un assistant à onze heures du soir, obtenir une explication reformulée différemment, recommencer autant de fois que nécessaire. Cette disponibilité permanente, sans jugement, sans impatience, est quelque chose que seuls les élèves qui pouvaient payer un répétiteur avaient avant.

La question de la triche brouille pourtant ce tableau. Quand un outil aide à comprendre et un autre fait le travail à la place, la frontière est floue, et les élèves eux-mêmes ne la tracent pas toujours consciemment au même endroit. C’est moins un problème de morale que d’apprentissage: si la machine rédige, l’élève ne s’entraîne pas à structurer sa pensée. Et c’est précisément cette capacité-là que l’école est censée développer.

Les parents, de leur côté, vivent une inquiétude parallèle et plus diffuse. Leur enfant est plus autonome pour ses devoirs, ce qui devrait les soulager. Mais ils ne savent plus très bien ce que leur enfant a vraiment compris, ce qu’il a produit lui-même, ce qu’il a délégué à une machine. La transparence qui permettait de suivre la progression scolaire s’est compliquée d’une couche supplémentaire dont peu de familles avaient anticipé l’existence.

Ce qui a vraiment changé dans la vie quotidienne : un tableau comparatif avant/après

Domaine Avant l’IA Après l’IA Travail Tâches répétitives manuelles (saisie, tri, calcul), délais longs, erreurs humaines fréquentes Automatisation des tâches routinières, gain de temps, nouvelles compétences requises, incertitude sur certains postes Santé Délais d’imagerie de plusieurs semaines, suivi chronique par carnets manuscrits, diagnostic reposant entièrement sur le praticien Analyse d’images accélérée, alertes en temps réel pour malades chroniques, mais risque de déshumanisation du soin Éducation Aide aux devoirs limitée au réseau familial ou aux cours payants, évaluations basées sur le travail personnel Accès universel à un assistant disponible à toute heure, mais tensions autour de la triche et du travail réel fourni Démarches administratives Formulaires papier, files d’attente, délais de réponse imprévisibles, erreurs difficiles à corriger Pré-remplissage automatique, traitement accéléré, mais panne des systèmes et exclusion des non-connectés Relations sociales Opinions formées par la presse, la famille, l’entourage direct Fils d’actualité personnalisés par algorithme, bulles de filtre, méfiance croissante envers les contenus vus et entendus

L’IA dans la vie sociale et intime : ce que les Français n’avaient pas anticipé

Ce que peu de Français avaient anticipé, c’est à quel point l’IA allait peser sur leur façon de former une opinion. Pas de manière spectaculaire, pas d’un coup. Mais les algorithmes de recommandation de YouTube, de Facebook ou de TikTok, tous alimentés par des systèmes d’apprentissage automatique, ont progressivement reconfiguré ce que chacun voit de l’actualité, des débats, du monde. Deux personnes qui cherchent le même sujet n’obtiennent plus les mêmes résultats. Les opinions se durcissent plus vite parce qu’elles rencontrent moins de contradictions.

Dans les foyers, les assistants vocaux ont installé une présence nouvelle. Demander l’heure à une enceinte connectée, dicter une liste de courses, interroger un assistant sur les horaires du train du lendemain: ces gestes sont devenus banals pour des millions de foyers français. Ce qui a changé, c’est moins la commodité que l’habitude d’être entendu en permanence. Ces appareils écoutent pour répondre. La plupart des utilisateurs n’y pensent plus. Certains n’ont jamais vraiment décidé de les laisser entrer.

Les deepfakes constituent peut-être l’effet le plus déstabilisant. Une vidéo d’une personnalité publique tenant des propos qu’elle n’a jamais tenus, une voix reconstituée à partir de quelques secondes d’enregistrement: ces manipulations existent depuis plusieurs années, et leur qualité s’améliore plus vite