Une BMW R100 RT comme point de départ

Avant de parler de la Goldeneye, il faudra revenir sur la BMW R100 RT et expliquer pourquoi cette machine constitue une base aussi intéressante pour une préparation. La R100 appartient à cette génération de BMW qui a contribué à forger la réputation du constructeur allemand : un bicylindre boxer refroidi par air, une transmission par cardan, une mécanique conçue pour durer et une philosophie davantage tournée vers l’efficacité et la longévité que vers l’esbroufe.

Dans le cas précis de la Goldeneye, la base est une BMW R100 RT de 1982, équipée du fameux boxer de 980 cm³. Cette génération développe autour de 70 chevaux selon les spécifications de la version RT et dispose d’une boîte cinq rapports et d’une transmission finale par cardan.

Mais ce qui est particulièrement intéressant dans la Goldeneye, c’est que Jerem Motorcycles n’a pas simplement “customisé” une R100. Le projet consiste pratiquement à réinventer la moto autour de son moteur et de son cadre d’origine. La presse spécialisée souligne d’ailleurs que l’essentiel des éléments techniques actuels provient désormais de composants modernes, notamment de la BMW R nineT de 2018.

Quarkus : une commande qui donne du sens au projet

La Goldeneye n’est pas une réalisation sortie de l’imagination de Jerem Motorcycles uniquement pour démontrer son savoir-faire. Le projet a été réalisé sur commande du constructeur français de voitures de sport Quarkus. Jerem Motorcycles présente lui-même la moto comme un projet mêlant modernité et néo-rétro. Ce contexte est intéressant.

Quarkus évolue dans l’univers de la voiture de sport, où le design, la performance et la fabrication artisanale occupent une place centrale. La Goldeneye s’inscrit finalement dans une philosophie assez proche. Elle n’est pas une moto de grande série. Elle n’est pas conçue pour répondre au plus grand nombre. Elle est construite autour d’une vision.

Jerem Motorcycles : la mécanique façon haute couture

L’atelier français revendique une approche de “Haute Couture mécanique”, dans laquelle chaque création est pensée comme une pièce unique et où l’attention portée aux détails constitue une partie essentielle du travail. Et la Goldeneye illustre parfaitement cette philosophie.

Car il ne suffit pas d’installer de belles pièces sur une ancienne BMW pour obtenir une préparation exceptionnelle. Le niveau d’une réalisation se mesure surtout à la cohérence de l’ensemble, à l’intégration des composants, à la qualité des adaptations et à la finition des détails que l’on ne remarque parfois qu’après plusieurs minutes d’observation.

Une partie-cycle entièrement repensée

La transformation commence par une intervention profonde sur le châssis. La Goldeneye reçoit notamment un train avant complet de BMW R nineT 2018, un amortisseur de direction et le bras oscillant de la même machine. Le cadre d’origine a été modifié afin d’intégrer cette nouvelle architecture ainsi que la nouvelle boucle arrière.

Ce choix est particulièrement intéressant : Jerem Motorcycles conserve l’ADN mécanique de la R100 tout en lui offrant une partie-cycle contemporaine.

Les roues de R nineT sont associées à des pneumatiques modernes en 120/70 R17 à l’avant et 180/55 R17 à l’arrière. Le freinage bénéficie quant à lui de composants Brembo, avec maîtres-cylindres et étriers à l’avant, tandis que les durites de frein sont réalisées sur mesure.

À l’arrière, le travail devient encore plus spectaculaire. La Goldeneye abandonne la traditionnelle configuration de suspension de la R100 au profit d’un amortisseur arrière Quarkus, tandis que le ressort est remplacé par un système de lames en carbone développé avec Motion Engineering.

C’est l’une des signatures techniques les plus étonnantes de cette préparation.

Le boxer BMW conservé mais entièrement restauré

Le choix de Jerem Motorcycles n’a jamais été de remplacer le cœur historique de la R100. Au contraire, le préparateur a choisi de refaire intégralement le moteur, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les carburateurs ont également été reconstruits et les câbles remplacés.

Le caractère du célèbre boxer est ainsi préservé, mais dans une configuration remise à neuf. À cette mécanique restaurée viennent s’ajouter des filtres DNA et surtout une ligne d’échappement réalisée sur mesure avec silencieux Yoshimura. C’est toute la philosophie de la Goldeneye : moderniser sans effacer l’identité de la BMW.

Une électronique minimaliste et résolument moderne

Sous son apparence néo-rétro, la Goldeneye bénéficie également d’une électronique profondément modernisée. Jerem Motorcycles a intégré un système mo.unit blue et mo.lock, associé à un commodo CNC à trois boutons impulsionnels. L’éclairage adopte des solutions LED modernes, avec notamment un phare à éclairage défilant, un feu arrière Motogadget 3-en-1 et des clignotants avant LED Motogadget.

La batterie Solise est dissimulée sous un élément en carbone et l’instrumentation est confiée à deux compteurs Daytona : compteur de vitesse et compte-tours. Là encore, rien n’est laissé au hasard : l’objectif n’est pas d’accumuler les équipements, mais de les faire disparaître visuellement dans la ligne générale de la moto.

Le carbone comme fil conducteur

C’est probablement en matière de design que la Goldeneye devient immédiatement reconnaissable. Jerem Motorcycles a utilisé le carbone de manière particulièrement abondante : tête de fourche réalisée sur mesure, coque arrière, réservoir recouvert de carbone, sabot moteur, cache batterie, couvre-culasses, cache de bras oscillant et garde-boue avant et arrière.

Le réservoir a par ailleurs été surélevé de deux centimètres, contribuant à modifier la silhouette générale de la BMW et à lui donner cette posture beaucoup plus dynamique. La tête de fourche reçoit également des ailerons inspirés de la Ducati Panigale V4, mélange inattendu entre patrimoine BMW et références sportives contemporaines.

Le résultat est particulièrement réussi parce que ces éléments ne semblent pas avoir été ajoutés les uns après les autres : ils participent tous à une seule et même sculpture.

Des détails qui font toute la différence

C’est sans doute ici que l’on mesure le mieux le niveau de la préparation.

Le logo du réservoir est taillé dans la masse d’aluminium, le bouchon adopte un modèle Monza Classic 200 et les rétroviseurs sont réalisés en aluminium CNC par Motogadget. La sellerie est réalisée sur mesure en cuir par Yaya Brush Sellerie. Le support des compteurs est en inox bouchonné tandis que certaines pièces ont fait l’objet d’un usinage spécifique, notamment les tés de fourche et les éléments nécessaires à l’intégration du système de suspension arrière.

Même la plaque d’immatriculation devient un élément esthétique avec sa réalisation en carbone et or. Ce sont précisément ces détails qui permettent de faire la différence entre une moto simplement modifiée et une préparation de niveau collection.

GOLDENEYE : une identité visuelle parfaitement assumée

Le nom Goldeneye n’est évidemment pas anodin. La réalisation s’inscrit dans un univers mêlant élégance, sportivité et références à l’esthétique de l’espionnage. La presse spécialisée a d’ailleurs relevé cette inspiration liée au film GoldenEye de James Bond. La peinture vient définitivement sceller cette identité.

Tous les éléments en carbone sont vernis tandis que des liserés or viennent souligner certaines lignes. Les parties blanches sont peintes et le numéro 34 apparaît en transparence carbone. Les roues adoptent des moyeux noir satiné, des cerclages anodisés or et des rayons chromés neufs. Le cadre reçoit une peinture époxy gris métallisé tandis que le bras oscillant, le moteur et les pieds de fourche passent en noir satiné. Le mariage du carbone, du blanc, du gris, du noir et de l’or donne à la Goldeneye une identité immédiatement reconnaissable.

Une BMW R100 qui n’a plus grand-chose d’une R100

Et c’est probablement là tout le paradoxe de cette préparation. Au premier regard, on reconnaît le boxer BMW et certaines proportions caractéristiques de la R100. Mais lorsque l’on s’intéresse à la machine dans le détail, pratiquement tout a été repensé.

La partie-cycle provient en grande partie de composants modernes. La suspension arrière est totalement spécifique. Le freinage est modernisé. L’électricité est contemporaine. Le moteur a été entièrement refait. Le carbone est omniprésent. La sellerie est unique. La peinture est spécifique. Et pourtant, l’âme de la BMW est toujours là.

C’est précisément ce qui rend le travail de Jerem Motorcycles intéressant : le préparateur ne cherche pas à faire disparaître l’origine, mais à faire dialoguer plusieurs générations de technologie et de design.

La reconnaissance du Lyon Kustom Factory

Cette philosophie a été récompensée en 2024. Présentée au Salon du 2 Roues de Lyon, la Goldeneye a remporté le premier prix de sa catégorie au Lyon Kustom Factory Contest 2024. La récompense lui a notamment été remise par Fred Krugger, figure majeure de la customisation moto et multiple champion du monde dans cette discipline.

La reconnaissance est particulièrement significative dans un univers où la qualité d’une préparation ne se limite pas à son apparence. Elle récompense ici un projet dans lequel la mécanique, la partie-cycle, le design, l’usinage, les matériaux et la finition ont été pensés comme un ensemble cohérent.

GOLDENEYE : la démonstration du savoir-faire français

Avec cette BMW R100 Goldeneye, Jerem Motorcycles démontre surtout qu’une préparation réussie ne consiste pas simplement à remplacer les composants d’origine par des pièces plus modernes ou plus prestigieuses. Le véritable travail se situe dans l’intégration.

Intégrer une fourche de R nineT à une ancienne BMW. Adapter son bras oscillant. Modifier le cadre. Concevoir un nouveau système de suspension. Réaliser des pièces sur mesure. Repenser l’électricité. Restaurer le moteur. Habiller l’ensemble de carbone. Puis terminer le projet par une peinture et une sellerie à la hauteur du reste.

C’est cette accumulation de détails qui donne à la Goldeneye son caractère exceptionnel.

La BMW R100 était à l’origine une machine pensée pour traverser les kilomètres avec efficacité et endurance. Plus de quarante ans plus tard, Jerem Motorcycles lui offre une seconde vie, beaucoup plus radicale, plus sportive et résolument contemporaine. Une seconde vie qui ne renie pourtant jamais son passé.

Goldeneye n’est donc pas simplement une BMW R100 transformée en Café Racer. C’est une interprétation contemporaine de la R100, une pièce unique dans laquelle le savoir-faire mécanique rencontre la haute couture, le néo-rétro et la culture du détail.

Et à voir la qualité du travail réalisé par Jérémie Duchampt et son atelier, une conclusion s’impose : la Goldeneye porte particulièrement bien son nom.

Fiche technique – BMW R100 Goldeneye by Jerem Motorcycles Partie cycle Train avant : BMW Nine T 2018

BMW Nine T 2018 Amortisseur de direction : spécifique

spécifique Bras oscillant : BMW Nine T 2018

BMW Nine T 2018 Cardan : sur mesure en acier poly

sur mesure en acier poly Guidon : bracelets

bracelets Commandes reculées : Tarozzi

Tarozzi Maître-cylindre de frein arrière : or

or Jantes : BMW Nine T

BMW Nine T Pneumatique avant : 120/70 R17

120/70 R17 Pneumatique arrière : 180/55 R17

180/55 R17 Durites de frein : sur mesure EXACT

sur mesure EXACT Cadre : modifié pour le bras oscillant et la nouvelle boucle arrière

modifié pour le bras oscillant et la nouvelle boucle arrière Freinage avant : maîtres-cylindres et étriers Brembo

maîtres-cylindres et étriers Brembo Amortisseur arrière : Quarkus

Quarkus Ressort arrière : remplacé par des lames de carbone Motion Engineering Électricité Gestion électronique : mo.unit blue + mo.lock

mo.unit blue + mo.lock Commandes : commodo CNC 3 boutons impulsionnels

commodo CNC 3 boutons impulsionnels Phare : LED avec éclairage défilant

LED avec éclairage défilant Feu arrière : Motogadget 3/1

Motogadget 3/1 Clignotants avant : LED Motogadget

LED Motogadget Batterie : Solise, installée sous le capot en carbone

Solise, installée sous le capot en carbone Instrumentation : compteur Daytona et compte-tours Daytona Moteur Moteur : refait à neuf, intérieur et extérieur

refait à neuf, intérieur et extérieur Carburateurs : refaits à neuf

refaits à neuf Câbles : remplacés

remplacés Filtres à air : DNA

DNA Échappement : ligne sur mesure avec silencieux Yoshimura Design et fabrication Tête de fourche : sur mesure en fibre de carbone

sur mesure en fibre de carbone Ailerons : Ducati Panigale V4

Ducati Panigale V4 Pare-brise : sur mesure

sur mesure Coque arrière : sur mesure en fibre de carbone

sur mesure en fibre de carbone Réservoir : recouvert de carbone et surélevé de 2 cm

recouvert de carbone et surélevé de 2 cm Sabot moteur : fibre de carbone

fibre de carbone Cache batterie : carbone

carbone Couvre-culasses : carbone

carbone Support de compteurs : inox bouchonné

inox bouchonné Usinage : tés de fourche USV Racing et pièce de fixation des lames de carbone sous le bras oscillant

tés de fourche USV Racing et pièce de fixation des lames de carbone sous le bras oscillant Selle : cuir sur mesure – Yaya Brush Sellerie

cuir sur mesure – Yaya Brush Sellerie Logo de réservoir : taillé dans la masse en aluminium

taillé dans la masse en aluminium Bouchon de réservoir : Monza Classic 200

Monza Classic 200 Rétroviseurs : CNC aluminium Motogadget

CNC aluminium Motogadget Cache bras oscillant : carbone

carbone Plaque d’immatriculation : carbone et or

carbone et or Garde-boue avant et arrière : carbone, avec supports spécifiques Peinture et finition Carbone : verni

verni Décoration : liserés or réalisés en peinture

liserés or réalisés en peinture Parties blanches : peinture spécifique

peinture spécifique Numéro 34 : réalisé en transparence carbone

réalisé en transparence carbone Jantes : moyeux noir satiné, cerclages anodisés or et rayons neufs chromés

moyeux noir satiné, cerclages anodisés or et rayons neufs chromés Cadre : époxy gris métallisé

époxy gris métallisé Bras oscillant : noir satiné

noir satiné Moteur : noir satiné

noir satiné Pieds de fourche : noir satiné Découvrez le site de l’atelier Jerem Motorcycles en cliquant ici. Crédit photo : Jonathan Silène©