Mylène Gautier : une enfance entre deux mondes, une identité en suspens

Mylène Jeanne Gautier voit le jour le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, dans la banlieue de Montréal. Son père, Max Gautier, ingénieur des ponts et chaussées, a quitté la France pour participer à l’un des grands chantiers du siècle, la construction du barrage de Manicouagan. C’est dans ce Québec vaste et froid, entre la blancheur des hivers canadiens et l’énergie d’un monde en construction, que la petite Mylène passe ses premières années. Un univers à la mesure de l’enfance, presque mythologique dans ses dimensions.

Puis vient 1969. La famille Gautier rentre en France et s’installe à Ville-d’Avray, banlieue parisienne sans le souffle ni l’espace que la jeune fille avait connu. Ce déménagement, elle le vit comme un arrachement brutal. On ne parle pas ici d’une simple adaptation difficile, du genre de celles que tout enfant traverse un jour. Non. Ce passage de la neige québécoise aux pavillons de la banlieue ouest-parisienne laisse une cicatrice, une forme d’étrangeté à soi-même dont elle ne se défera jamais vraiment, et qui, plus tard, alimentera chacune de ses chansons.

Ce déracinement fondateur n’est pas un détail de biographie : c’est le premier chapitre de la construction d’une artiste.

À l’école, Mylène déroute. On la décrit comme distante, renfermée, peu portée sur les relations sociales que ses camarades cultivent naturellement. Elle n’est pas absente, elle est ailleurs. Cet ailleurs, elle le trouve d’abord dans les chevaux, passion absolue qui l’emmène jusqu’aux cours de Porchefontaine et, dit-on, jusqu’au Cadre noir de Saumur. L’équitation lui offre ce que les salles de classe ne lui donnent pas : un espace physique à la hauteur de ses sensations intérieures, une relation muette mais intense avec un autre être vivant.

Puis viennent les livres. Pas n’importe lesquels. Elle plonge dans les poèmes de Charles Baudelaire, dans les nouvelles fantastiques d’Edgar Allan Poe. Ces auteurs-là ne racontent pas le monde tel qu’il est, ils le distordent, le noircissent, l’hallucinent. Pour une adolescente qui se sent déjà en décalage permanent avec son environnement, c’est une révélation : l’étrangeté peut devenir une langue, voire une esthétique.

C’est ce terreau singulier, fait de racines coupées, de solitude choisie et de lectures hantées, qui rend presque inévitable la décision qui arrive ensuite : celle de ne plus s’appeler Gautier.

Du Cours Florent au casting : les années d’une comédienne sans nom

Elle abandonne vite le lycée pour s’installer à Paris et étudier le théâtre au Cours Florent. Le geste est net, presque violent dans sa clarté: Mylène Gautier ne veut pas du destin ordinaire qu’on lui tend. Elle veut les planches, le texte, le corps dans l’espace. C’est à l’âge de 18 ans qu’elle découvre la pratique dramatique et s’engage dans un cursus de deux ans au Cours Florent, école d’art dramatique parisienne. Parmi les maîtres qui traversent ces années de formation figure Daniel Mesguich, dont les élèves comptent aussi Richard Anconina, Sandrine Kiberlain ou Vincent Pérez. Une compagnie exigeante, une école qui ne forme pas des silhouettes mais des présences. Mylène Gautier apprend à habiter un personnage de l’intérieur, à disparaître derrière un texte tout en y laissant quelque chose d’irréductiblement soi.

Mais le théâtre ne nourrit pas encore. Pour financer sa vie et ses cours, elle commence à gagner sa vie comme mannequin, tournant plusieurs publicités télévisées, notamment pour IKEA et Fiskars. Ces contrats alimentaires, elle les honore sans y laisser son nom, sans s’y reconnaître vraiment. C’est l’entre-deux classique de qui se construit: ni encore ce qu’on veut devenir, ni tout à fait ce qu’on était avant. Mylène Gautier existe dans cet espace flou, ce couloir sans fenêtre où la plupart des artistes en devenir s’épuisent ou abandonnent. Elle, elle observe. Elle note. Elle accumule une lucidité froide sur ce que signifie vouloir exister dans le spectacle sans se laisser dévorer par lui.

C’est dans cet entre-deux identitaire que prend forme une décision qui ressemble moins à une anecdote qu’à un programme. Il lui faut un nom de scène: elle abandonne Gautier et choisit Farmer comme pseudonyme en hommage à Frances Farmer, actrice américaine des années 1930 dont elle admire le parcours. Frances Farmer, actrice intelligente et rebelle, est sans doute l’illustration la plus tragique de la machine à broyer hollywoodienne. Prometteuse dans le Hollywood des années 1930, elle débute sa carrière à la Paramount avant que son individualisme farouche lui attire les foudres des studios. De 1943 à 1950, Frances Farmer séjourne à plusieurs reprises dans des institutions psychiatriques. Le système avait voulu la plier. Il l’avait brisée à la place.

«C’est une femme qui a eu beaucoup de mal et qui a été complètement écrasée par son milieu, en l’occurrence, c’était Hollywood», dira plus tard Mylène Farmer dans une rare évocation de son idole.

Choisir ce nom-là n’est pas un caprice de jeune comédienne romantique. C’est un acte de positionnement. En s’appropriant le nom d’une femme que le spectacle a voulu posséder entièrement avant de la détruire, Mylène Gautier signale quelque chose d’essentiel sur sa propre vision de la célébrité: elle anticipe le danger, elle le nomme, elle s’en protège d’avance. Elle lui dédiera d’ailleurs son premier single, Maman a tort. Le pseudonyme n’est pas un masque de scène parmi d’autres. C’est un bouclier et une déclaration: je sais ce que ce monde peut faire à une femme qui refuse de plier, et je n’oublierai pas.

Les chiffres, parfois, disent mieux que n’importe quel discours ce qu’une vie artistique a vraiment coûté et produit. Plus de 30 millions de disques vendus, 21 titres classés numéro 1 en France, un record absolu que personne n’a approché dans l’histoire de la chanson française. Ces données ne sont pas de simples statistiques : elles sont la preuve que le masque choisi en 1984 n’était pas une lubie de débutante, mais une architecture pensée pour durer.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit, d’une construction. Quand Mylène Gautier adopte le nom de Farmer, elle ne change pas simplement d’étiquette sur une pochette de disque. Elle décide du territoire exact où s’arrêtera la curiosité du public. D’un côté, une artiste omniprésente dans les hits-parades, les stades, les clips qui font événement. De l’autre, une femme que personne, en quarante ans, n’a réussi à attraper vraiment. Le silence médiatique qu’elle maintient depuis ses débuts n’est pas la coquetterie d’une star fatiguée des interviews : c’est une ligne artistique tenue avec une discipline qui force le respect.

En quarante ans, très peu d’interviews, aucun dérapage, aucune confidence arrachée. Ce n’est pas de la timidité. C’est de la protection à l’état pur.

L’ironie de l’histoire, la plus belle peut-être, se loge dans l’origine même de ce pseudonyme. Frances Farmer, l’actrice hollywoodienne des années 1930 à qui ce nom est rendu hommage, a vécu exactement le destin que Mylène Gautier a refusé pour elle-même. Rebelle, brillante, incapable de se plier aux exigences des studios, Frances Farmer a été abusée, internée de force, littéralement broyée par la machine qu’elle ne voulait pas servir. Hollywood l’a possédée jusqu’à la détruire.

Mylène Gautier a regardé ce destin en face, et elle en a tiré la leçon inverse. En portant le nom de cette femme fracassée, elle s’est fabriqué une armure. Le pseudonyme est devenu un bouclier : chaque fois que l’industrie musicale ou les médias ont voulu mordre dans la chair de la vraie personne, ils ont trouvé le masque à la place. Farmer a résisté là où Frances n’avait pas pu.

C’est cette ironie douce-amère qui donne à toute la carrière sa densité particulière. Le nom d’une femme que la célébrité a détruite a permis à une autre de ne jamais se laisser posséder entièrement par son propre mythe. Quarante ans plus tard, la légende tient toujours, et Mylène Gautier, elle, reste introuvable.