7 min 32 s 070 : ce que signifie vraiment ce chrono sur la Nordschleife

Le 28 juillet 2026, Kevin Berger, pilote d’essai et de développement chez Mercedes-AMG, a bouclé la Nordschleife en 7 min 32 s 070 au volant de la CLA 45 4MATIC+ électrique. Le tour a été chronométré sur le tracé officiel complet de 20,832 km avec départ lancé, supervisé par notaire et certifié conforme aux spécifications de série par le TÜV Rheinland. Ce n’est pas un temps de piste privée : il est homologué.

Les conditions du jour méritent d’être lues attentivement. La température ambiante relevait de 24 °C, l’asphalte de 30 °C. Ces chiffres ne sont pas anecdotiques. Pour une berline embarquant une batterie de 94 kWh, la fenêtre thermique de la journée conditionne directement la disponibilité de la puissance en fin de tour, puisque les systèmes de gestion thermique peinent davantage sous canicule. À 30 °C sur l’asphalte, les semi-slicks Pirelli P Zero Trofeo RS atteignent par ailleurs leur plage de fonctionnement optimale assez vite, ce qui favorise l’adhérence dès les premiers virages. Ce sont des pneumatiques homologués route, mais leur comportement est sensiblement différent de celui d’un pneu sportif standard monté d’usine sur la plupart des compactes de série.

La voiture roulait avec le pack optionnel AMG Dynamic Plus actif, incluant le mode Race, un bridage de vitesse maximale relevé et un paramétrage spécifique des amortisseurs et du groupe motopropulseur. C’est une configuration de série disponible à la commande, ce qui préserve la validité du record dans sa catégorie, mais cela reste une configuration que peu d’acheteurs activeront au quotidien.

Un temps établi dans de bonnes conditions, sur un tracé précis, avec un équipement spécifique : ces trois paramètres rendent toute comparaison directe avec un autre chrono hasardeuse dès qu’un seul des trois diffère.

Précisément là réside le problème des comparaisons rapides. La variante de 20,6 km utilisée par certains constructeurs avant la réintégration de la section T13 créait un écart structurel estimé à quatre ou cinq secondes. Un chrono établi sur 20,6 km n’est pas comparable à un tour sur 20,832 km. De même, opposer ce temps à celui d’un véhicule chaussé de pneus grand tourisme standard ou passé sur piste par temps frais serait mathématiquement malhonnête. Lire ce 7:32.070 sans tenir compte de ces paramètres, c’est lire un thermomètre sans savoir s’il est en Celsius ou en Fahrenheit.

Quelle catégorie exactement : le découpage des classes au Nürburgring

Le Nürburgring ne tient pas un seul classement universel. Il en tient plusieurs, organisés par segment, motorisation et statut du véhicule. Un constructeur qui revendique « le meilleur temps de sa catégorie » renvoie à ce système de classification, et la valeur du titre dépend entièrement de la catégorie concernée.

La Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ électrique a été enregistrée dans la classe Electric Compactcars, soit la Kompaktklasse Elektro dans la nomenclature officielle allemande. C’est un segment spécifiquement réservé aux berlines compactes à propulsion entièrement électrique, distinct de la Kompaktklasse générale qui regroupe les compactes thermiques ou hybrides. Cette distinction n’est pas une subtilité de communication : ce sont deux tableaux séparés, avec des règles de comparaison différentes.

Au moment du chrono du 28 juillet 2026, aucun concurrent n’avait établi de temps officiel homologué dans ce sous-segment. La CLA 45 électrique est donc devenue automatiquement la première référence de cette classe, sans avoir eu à battre qui que ce soit. C’est un fait à énoncer clairement, non pour minimiser la performance, mais parce que le titre de « record de catégorie » a un sens très précis ici : premier temps certifié dans un segment nouvellement ouvert.

Par ailleurs, au moment de sa publication sur le tableau officiel de nuerburgring.de, le véhicule figurait sous la nomenclature « Prototypes / Pre-production models » en raison de son statut avant commercialisation définitive, les ventes étant prévues à partir d’août 2026. Ce classement provisoire reflète la réalité administrative du moment, indépendamment des caractéristiques techniques de la voiture.

La Kompaktklasse ICE, elle, reste dominée par des modèles thermiques dont les temps s’inscrivent dans un historique de comparaisons directes accumulées sur des années. Confondre les deux tableaux reviendrait à comparer les chronos du 100 mètres nage libre et du 100 mètres papillon : la distance est la même, la discipline non.

Ce que le chrono bat, ce qu’il ne bat pas : comparaisons catégorie par catégorie

Modèle Motorisation Temps officiel (20,832 km) Classe de référence Écart vs CLA 45 électrique Puissance BMW M2 CS / Pack Track Thermique (ICE) 7 min 25 s 068 Kompaktklasse ICE, record absolu −7,002 s (plus rapide) ~450 ch (env.) Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Électrique (EV) 7 min 32 s 070 Electric Compactcars, 1re référence officielle référence 500 kW / 680 ch Audi RS 3 (restylée 2024) Thermique (ICE) 7 min 33 s 123 Kompaktklasse ICE +1,053 s (plus lent) ~400 ch (env.) Superberlines / hypercars EV Électrique (EV) Temps variés, inférieurs à 7 min 32 s Classes supérieures (EV) Plus rapides Nettement supérieure

Video du record de la Mercedes AMG CL 45

Sources youtube.com

mercedesblog.com

reddit.com

YouTube: Ce que le chrono bat, ce qu’il ne bat pas : comparaisons catégorie par catégorie