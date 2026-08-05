Fidèle à son ADN sportif, Kawasaki lève le voile sur les premiers modèles qui composeront sa gamme Ninja 2027. Sans révolution, mais avec quelques évolutions bienvenues, le constructeur japonais confirme la reconduction de quatre modèles emblématiques : les Ninja 500, Ninja ZX-4R, Ninja ZX-4RR et Ninja ZX-6R 636. Un quatuor qui couvre un large spectre, des jeunes permis A2 aux amateurs de sensations fortes sur route comme sur circuit.

La Ninja 500, la porte d’entrée dans l’univers Supersport

Seule représentante bicylindre de cette première vague 2027, la Kawasaki Ninja 500 conserve son moteur bicylindre parallèle de 451 cm³ à refroidissement liquide. Développant 45 ch (33,4 kW), il répond parfaitement aux exigences du permis A2, tout en offrant suffisamment de caractère pour séduire les motards débutants comme ceux souhaitant une sportive accessible.

Déjà utilisé avec succès sur les Kawasaki Z500 et Eliminator 500, ce bloc se distingue par sa souplesse et sa polyvalence.

Malgré son positionnement plus accessible, la Ninja 500 reprend les codes esthétiques des sportives de la marque avec un design inspiré des modèles de compétition. Une version SE vient compléter la gamme avec une décoration spécifique ainsi qu’un écran TFT couleur.

KAWASAKI NINJA 500

Les Ninja ZX-4R et ZX-4RR deviennent accessibles aux permis A2

Véritables OVNI sur le marché des sportives de moyenne cylindrée, les Ninja ZX-4R et ZX-4RR poursuivent leur carrière en 2027 avec une excellente nouvelle : elles seront désormais proposées en version 35 kW, permettant ainsi aux titulaires du permis A2 de découvrir les sensations uniques d’un quatre-cylindres Kawasaki.

Sous leur carénage, on retrouve toujours le spectaculaire moteur quatre cylindres en ligne de 399 cm³, capable de développer jusqu’à 77 ch (57 kW) dans sa version libre et de grimper à plus de 15 000 tr/min. Une architecture devenue extrêmement rare aujourd’hui, qui séduit autant par ses performances que par sa sonorité.

Le moteur bénéficie des technologies développées par Kawasaki en compétition avec notamment :

Des papillons d’accélérateur électroniques (ETV) ;

Des conduits d’admission optimisés ;

Des arbres à cames forgés directement inspirés du savoir-faire acquis sur la Ninja ZX-10R.

Une ZX-4RR toujours plus affûtée

La ZX-4RR conserve son positionnement haut de gamme avec un équipement particulièrement complet :

Fourche réglable en précharge ;

Amortisseur arrière Showa BFRC lite , proche de celui de la ZX-10R ;

, proche de celui de la ZX-10R ; Shifter up & down de série.

Autant d’éléments qui renforcent encore son efficacité aussi bien sur route que sur circuit.

KAWASAKI NINJA ZX 4R

KAWASAKI NINJA ZX 4 RR

La mythique Ninja ZX-6R 636 toujours au sommet

Impossible d’imaginer une gamme Ninja sans la célèbre ZX-6R 636. Kawasaki reconduit une nouvelle fois cette sportive emblématique qui reste l’une des rares machines de la catégorie à conserver une cylindrée de 636 cm³, exclusivité de la marque.

Ce surplus de 37 cm³ par rapport aux traditionnelles 600 permet d’offrir davantage de couple et des reprises plus vigoureuses à bas et mi-régimes, sans sacrifier les performances dans les hauts régimes.

Conçue à partir d’une base issue de la compétition mais adaptée à un usage routier, la ZX-6R demeure une référence chez les amateurs de Supersport.

Son équipement comprend notamment :

Contrôle de traction Kawasaki (KTRC) ;

Modes de puissance ;

Modes de conduite intégrés ;

Gestion du freinage de niveau Supersport ;

Shifter ;

Écran TFT couleur ;

Connectivité smartphone.

Une dotation technologique qui permet à la sportive japonaise de rester pleinement dans l’air du temps.

KAWASAKI NINJA ZX-6R 636

Les coloris Kawasaki Ninja 2027

Ninja ZX-4R / ZX-4RR

Noir Metallic Spark

Vert Lime Green

Gris Metallic Matte Carbon / Noir Metallic Spark

Gris Metallic Matte Graphenesteel / Noir Metallic Spark

Ninja 500

Noir Metallic Flat Spark / Noir Metallic Spark

Ninja ZX-6R

Noir Metallic Spark / Noir Metallic Flat Spark

Vert Lime Green

Gris Metallic Matte Carbon / Noir Metallic Spark

Disponibilité

Les premières Kawasaki Ninja 2027 arriveront en concession à partir d’octobre 2026.

Notre avis

Avec cette première annonce, Kawasaki joue la carte de la continuité en conservant une gamme qui a largement fait ses preuves. L’arrivée d’une version A2 des Ninja ZX-4R et ZX-4RR constitue toutefois une évolution majeure. Elle permettra à davantage de motards de découvrir les sensations uniques d’un quatre-cylindres sportif, une architecture devenue presque exclusive sur le marché.

Entre la polyvalente Ninja 500, les inédites ZX-4R/ZX-4RR et l’incontournable ZX-6R 636, Kawasaki confirme son ambition de rester une référence sur le segment des sportives de moyenne cylindrée. Une stratégie qui devrait séduire aussi bien les jeunes permis que les pilotes les plus expérimentés.

Crédit photos : Kawasaki©