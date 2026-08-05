Bon Scott est mort le 19 février 1980 dans une rue de Londres, à 33 ans, laissant derrière lui une des voix les plus puissantes du rock. Les récits francophones résument souvent cette nuit en quelques mots sur l’alcool, avant de passer rapidement au triomphe posthume d’AC/DC avec “Back in Black”. Pourtant, entre les faits établis par le coroner et les heures qui se sont écoulées sans que personne n’appelle les secours, subsistent des zones d’ombre que personne n’a vraiment cherché à éclairer en France. Qui était Alistair Kinnear, dernière personne à avoir vu Scott vivant, et quelles décisions a-t-il prises cette nuit-là ?

Alistair Kinnear, l’homme au centre d’une nuit qui ne ressemble à aucune autre

Londres, février 1980. Le froid de cette saison-là n’a rien d’exceptionnel, c’est un froid ordinaire, gris, qui colle aux manteaux et rend les rues de Kensington encore plus silencieuses qu’elles ne le sont d’habitude. Personne, dans cette ville de plusieurs millions d’habitants, ne devine encore que la nuit du 18 au 19 février va laisser une trace permanente dans l’histoire du rock.

Au centre de ce qui va se passer, il y a un homme dont le nom revient rarement dans les articles français consacrés à Bon Scott. Cet homme s’appelle Alistair Kinnear. Il n’est pas roadie, pas manager, pas producteur. C’est simplement un ami. Un de ces visages que l’on croise dans les cercles londoniens de la nuit, quelqu’un qui fréquente les mêmes clubs, les mêmes arrière-salles, les mêmes soirées qui commencent tard et finissent encore plus tard.

Ce soir-là, Alistair Kinnear est la dernière personne à avoir vu Bon Scott vivant, et la première à avoir réalisé que quelque chose avait mal tourné.

C’est précisément ce rôle qui rend son témoignage indispensable, et son quasi-silence dans les sources francophones particulièrement frappant. Les résumés habituels évacuent Kinnear en une demi-phrase, comme s’il n’était qu’un détail secondaire dans une chronologie que tout le monde croit connaître. En réalité, chaque décision prise cette nuit-là par Kinnear conditionne directement notre compréhension de ce qui s’est passé. Pourquoi a-t-il laissé Bon Scott dans la voiture (une Renault 5), garée devant son domicile au 67 Overhill Road, à East Dulwich ? Combien de temps s’est vraiment écoulé entre ce moment et l’appel aux secours ? Que s’est-il dit, que s’est-il passé avant que les portes se referment ?

Ces questions ne sont pas de l’ordre du complot. Elles relèvent simplement d’une reconstitution honnête, celle que les grands journaux anglais ont tentée à l’époque et que les récits français n’ont jamais vraiment reprise. Kinnear est l’homme par lequel tout commence, et tout finit. Le comprendre, c’est comprendre cette nuit.

Le 19 février 1980, heure par heure : ce que la chronologie révèle vraiment

L’après-midi du 19 février 1980, Bon Scott avait rejoint les membres du groupe français Trust dans les locaux des studios londoniens où les frenchies enregistraient “Répression”. Ami de Bernie Bonvoisin, Bon Scott devait traduire en anglais les paroles de l’album pour une édition anglaise.

Ce soir-là et après avoir quitté le groupe Trust, Bon Scott commence par arpenter les rues de Londres en compagnie d’Alistair Kinnear, un musicien qu’il fréquente depuis peu. Les deux hommes atterrissent au Music Machine, une salle de Camden dont la programmation attire ce soir-là une foule dense. La date précise est le 18 février 1980, mais l’heure à laquelle Scott commence à boire reste floue, et c’est précisément là que la chronologie cesse d’être anodine. Les témoignages convergent sur un point : la consommation est massive, au-delà de ce que Scott, pourtant rompu aux nuits prolongées, peut absorber sans dommage.

Vers la fin de la soirée, Kinnear constate que son compagnon ne tient plus debout. Il l’aide à rejoindre sa voiture, une Renault 5 garée non loin du Music Machine, et installe Scott sur le siège passager. Ce qui suit concentre toutes les zones d’ombre. Kinnear, incapable de conduire Scott jusqu’à son appartement, prend la décision de le laisser dormir dans le véhicule devant chez lui, au 67 Overhill Road, à East Dulwich. Il couvre Scott d’une couverture et monte se coucher. Cette décision, banale en apparence, est en réalité le moment pivot de toute la nuit.

Le lendemain matin, vers onze heures, Kinnear se réveille et charge un ami, Leslie Loads, d’aller vérifier l’état de Scott. Celui-ci revient en indiquant à tort que la voiture est vide. Kinnear se rendort, et ce n’est que bien plus tard, aux alentours de 19h30, qu’il descend lui-même constater que Scott ne répond plus. Les secours, appelés en urgence, ne peuvent que confirmer le décès, en ce 19 février 1980. Le médecin légiste Sir Montague Levine rendra un verdict lapidaire : “intoxication alcoolique aiguë”, concluant à une mort accidentelle. Ce résumé, repris mécaniquement depuis quarante ans par la presse française, efface pourtant l’essentiel, à savoir les heures qui séparent l’abandon de Scott dans la voiture de la découverte du corps.

Combien de temps Bon Scott était-il encore en vie quand Kinnear a fermé sa porte de palier ? Personne, à ce jour, ne peut répondre avec certitude.

La question n’est pas anecdotique. Elle engage la responsabilité d’un homme, la réalité d’une mort évitable, et tout ce que la nuit du 19 février 1980 a réellement emporté avec elle.

Les zones d’ombre que les sources standardisées préfèrent taire

Alistair Kinnear dépose Bon Scott dans sa voiture aux premières heures du 19 février 1980, quelque part du côté de East Dulwich, et rentre chez lui se coucher. C’est là que commence le flou.

La plupart des sources françaises indiquent qu’il a laissé son ami “dormir” dans le véhicule, mais elles passent rapidement sur ce qui suit : plusieurs heures s’écoulent avant qu’une alerte soit donnée.

avant qu’une alerte soit donnée. Kinnear retourne à la voiture le lendemain en début de soirée, vers 19h00 à 19h45 selon les déclarations recueillies à l’époque, après avoir dormi environ quinze heures. Si Scott a été déposé au petit matin, cela représente une fenêtre de temps considérable que très peu d’articles prennent la peine de chiffrer.

Les versions divergent sur l’état de Bon Scott au moment où il quitte le club de Londre, le Music Machine de Camden. Certains témoins le décrivent comme incapable de tenir debout, d’autres comme simplement très fatigué, dans un état certes avancé mais pas inhabituel pour lui.

Cette distinction n’est pas anodine : si Scott était manifestement en danger au moment du départ, la responsabilité de ceux qui l’ont accompagné cette nuit-là se pose différemment.

Le médecin légiste a conclu à une mort par intoxication alcoolique aiguë, avec la formule “death by misadventure” dans le registre britannique. Mais cette conclusion ne précise pas à quel moment exact le décès est survenu, ni si une intervention plus précoce aurait pu changer l’issue.

L’enquête officielle n’a jamais auditionné publiquement l’ensemble des personnes présentes au club ce soir-là. Les noms des autres témoins potentiels n’ont jamais circulé dans la presse de l’époque avec suffisamment de précision pour permettre une reconstitution complète.

Il ne s’agit pas ici d’alimenter des théories sans fondement : Bon Scott nous a quittés le 19 février 1980 à 33 ans, et les faits établis pointent vers une nuit de consommation excessive. Mais entre les faits établis et les questions laissées sans réponse, il existe un espace que le journalisme rigoureux a le devoir de nommer clairement.

Ce que les résumés standardisés ne disent pas, c’est que l’enquête a été close rapidement , dans un contexte où ni la famille ni le groupe n’ont semblé contester publiquement les conclusions, ce qui a contribué à figer un récit officiel peut-être trop simple pour une nuit aussi complexe.

, dans un contexte où ni la famille ni le groupe n’ont semblé contester publiquement les conclusions, ce qui a contribué à figer un récit officiel peut-être trop simple pour une nuit aussi complexe. Quarante-cinq ans plus tard, les zones grises restent entières, non parce qu’il y aurait eu dissimulation, mais parce que personne n’a jugé utile d’aller chercher davantage.

Verdict officiel et versions alternatives : tableau des récits en circulation

Catégorie Source Ce qui est affirmé Statut factuel Verdict officiel Rapport du coroner du Grand Londres, février 1980 Cause du décès : intoxication alcoolique aiguë, avec mention “death by misadventure” (mort accidentelle) Établi. Document officiel consultable, jamais contesté juridiquement Chronologie de la nuit Témoignage d’Alistair Kinnear, recueilli par des journalistes britanniques après le décès Kinnear affirme avoir ramené Bon Scott dans sa voiture après une soirée au Music Machine de Camden, l’avoir trouvé inconscient et l’avoir laissé dormir, puis avoir découvert son état le lendemain matin Partiellement établi. Kinnear est le seul témoin direct. Son récit n’a jamais été contredit par une autre version contemporaine des faits Quantité d’alcool ingérée Sources journalistiques (presse britannique, biographies de Murray Engleheart et d’Arnaud Durieux) Soirée intense, mélange probable de whisky et d’autres alcools forts, mais aucun chiffre de taux d’alcoolémie précis n’a été rendu public Partiel. Le coroner a conclu à une intoxication sévère, mais les chiffres exacts restent confidentiels ou perdus Présence d’autres substances Diverses sources non identifiées, forums spécialisés Évocations de drogues mêlées à l’alcool lors de cette nuit Non établi. Aucune toxicologie publiée ne confirme la présence d’autres substances. Classé spéculation Responsabilité d’Alistair Kinnear Commentateurs, fans, certains proches du groupe cités dans la presse Kinnear aurait dû appeler les secours plutôt que de laisser Bon Scott seul dans le véhicule par une nuit de février Débat moral, non juridique. Kinnear n’a jamais été mis en cause légalement. La question reste ouverte sur le plan humain Hypothèse du meurtre ou d’une agression Sites conspirationnistes anglophones, relayés sporadiquement Mort non naturelle dissimulée par l’entourage Non étayé. Aucune preuve, aucune enquête criminelle ouverte. À classer sans suite Délai d’intervention médicale Biographies et récits journalistiques Plusieurs heures se sont écoulées entre le moment où Kinnear l’a laissé et l’appel des secours Probable. Le délai exact reste flou, mais le King’s College Hospital a constaté un décès, non tenté une réanimation

Kinnear face à sa responsabilité : ce qu’il a dit, ce qu’il n’a jamais expliqué

Alistair Kinnear n’est pas un personnage de fiction. C’est un homme réel, qui a pris une décision réelle dans la nuit du 18 au 19 février 1980, et qui a vécu avec les conséquences de ce choix. Pourtant, son nom n’apparaît dans presque aucun récit francophone consacré à Bon Scott, comme si effacer le témoin permettait aussi d’effacer les questions qui le suivent.

Kinnear a donné très peu d’interviews au fil des décennies. Les éléments qu’il a livrés publiquement se résument à l’essentiel de sa version : Bon était en état d’ivresse avancée, il ne pouvait pas l’accueillir chez lui cette nuit-là, il l’a donc laissé dormir dans sa voiture, une Renault 5 garée dans East Dulwich. Tard dans l’après-midi ou en début de soirée le 19 février, il a découvert son ami inconscient, et il était déjà trop tard. Cette version n’a jamais été sérieusement contredite, mais elle n’a pas non plus été véritablement approfondie.

Ce qui trouble n’est pas ce qu’Alistair Kinnear a dit, c’est l’immensité de ce qu’il n’a jamais expliqué.

Pourquoi ne pas avoir appelé une ambulance dès cette nuit-là, ne serait-ce que par précaution ? Quel était l’état exact de Bon Scott au moment où il l’a installé dans le véhicule ? A-t-il vérifié sa respiration avant de le quitter ? Ces questions ne cherchent pas à condamner un homme dont on ignore les circonstances précises. Elles pointent simplement vers un vide narratif que le silence de Kinnear n’a jamais comblé.

Ce silence, qui a duré jusqu’en 2005, est en lui-même un fait. En 2005, soit vingt-cinq ans après les événements, il a finalement livré une déclaration publique détaillée aux magazines Classic Rock et Metal Hammer, exposant sa version des faits. Il ne prouve rien de définitif, mais il entretient une zone d’ombre là où une parole franche aurait pu, au moins partiellement, apporter une clôture. Kinnear a disparu en mer en juillet 2006 et a été officiellement déclaré mort par la suite, emportant avec lui les réponses qu’il était le seul à pouvoir approcher honnêtement. La mort de Bon Scott aurait-elle pu être évitée avec une décision différente cette nuit-là ? C’est la question qui restera, désormais, sans réponse possible.

Pourquoi cette nuit continue d’interroger, quarante ans après

Quarante-six ans ont passé, et la mort de Bon Scott continue de fonctionner comme une plaie mal refermée dans la mémoire du rock. Non pas parce qu’elle serait la plus spectaculaire, ni la plus mystérieuse au sens policier du terme, mais parce qu’elle reste racontée à moitié. Une voiture garée dans une rue de Londres, un homme qu’on laisse dormir, un matin sans retour. Les notices biographiques françaises expédient l’affaire en deux lignes sur l’alcool et passent au chapitre suivant, celui de Brian Johnson et du triomphe commercial de Back in Black. Cette économie de récit dit quelque chose d’important sur la façon dont le rock traite ses morts quand il est pressé de célébrer ses vivants.

Un artiste réduit à sa dernière nuit n’est plus vraiment un artiste, c’est un avertissement.

Le rock a une manière particulière de recycler ses tragédies. Il en fait des mythes propres, des métaphores du destin, parfois des arguments marketing. Bon Scott a bénéficié de ce traitement posthume, mais d’une version appauvrie, celle du rocker consumé par lui-même, logique conclusion d’une vie excessive. Cette lecture confortable dispense d’examiner les faits, les heures, les choix humains qui ont conduit à ce dénouement. Elle dispense surtout d’interroger les zones grises, celles qu’un personnage comme Alistair Kinnear incarne malgré lui depuis cette nuit.

Rétablir une chronologie rigoureuse, confronter les témoignages disponibles, nommer les incertitudes qui subsistent, ce n’est pas rouvrir une enquête criminelle. C’est simplement refuser que la simplification devienne la seule version transmise. Un homme a vécu trente-trois ans avant cette nuit de février, a traversé des continents, a construit une voix et une présence scénique que des générations entières continuent d’écouter. Bon Scott aurait eu 80 ans : l’histoire du chanteur qui a donné une âme à AC/DC, et cette formulation elle-même dit quelque chose, elle oblige à imaginer la suite, à considérer ce qui a été interrompu plutôt que ce qui devait inévitablement finir ainsi. La rigueur factuelle, même tardive, est une forme de respect. Elle rend à Bon Scott ce qu’il était vraiment, un homme, pas une anecdote.

Sources wikipedia.org

metalpapy.fr

nostalgie.fr

virginradio.fr

teufelaudio.fr

musicwaves.fr

highwaytoacdc.com

free.fr

reddit.com

YouTube: Les zones d’ombre que les sources standardisées préfèrent taire Crédit image : Direction artistique humaine et génération assistée par IA