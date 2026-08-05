Roberta Flack est l’une des voix les plus profondes et les plus singulières que la musique américaine ait jamais portées, mais son histoire ne commence ni sur une scène ni dans un studio d’enregistrement. Née dans une famille modeste de Caroline du Nord et formée à l’université Howard dès l’âge de quinze ans, elle a construit une trajectoire artistique sur des fondations que peu d’artistes de sa stature ont choisies : l’enseignement, la patience et la conviction que la musique n’a de sens que partagée. Comment une jeune institutrice des quartiers défavorisés de Washington est-elle devenue une légende aux quatre Grammy Awards, et pourquoi a-t-elle toujours refusé de séparer la gloire de la transmission ?

Une enfant du Sud formée pour enseigner

Roberta Cleopatra Flack voit le jour le 10 février 1937 à Black Mountain, une petite ville de Caroline du Nord nichée dans les Appalaches. Dès ses premières années, la maison familiale résonne sous les doigts de son père, Laron Flack, pianiste de jazz autodidacte dont la passion déborde sur sa fille cadette. Ce n’est pas un conservatoire, pas une scène, juste un foyer ordinaire du Sud ségrégationniste où la musique circule comme une langue maternelle. Mais cette langue, Roberta va l’apprendre avec une rigueur peu commune.

À 15 ans, elle décroche une bourse complète pour entrer à Howard University, à Washington D.C., l’une des grandes universités historiquement noires des États-Unis. Une précocité remarquable, presque déconcertante.

À Howard, ses ambitions sont claires et démesurées : elle rêve de devenir pianiste de concert classique, peut-être même cantatrice d’opéra. Elle a le talent pour l’une ou l’autre voie. Mais l’Amérique des années 1950 ne laisse guère de place aux artistes noires dans les salles de prestige. Ses professeurs, lucides et bienveillants à leur façon, l’orientent vers la musique éducation, discipline plus praticable, plus sûre. Ce n’est pas une capitulation, c’est une adaptation à une réalité brutale.

Elle obtient en 1958, à seulement 21 ans, son diplôme de music education. L’année suivante, la mort soudaine de son père interrompt ses études supérieures et la contraint à entrer dans le monde du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle devient enseignante dans les écoles publiques, d’abord dans un lycée ségrégué de Farmville en Caroline du Nord, puis dans des collèges de Washington D.C. Elle est également, fait notable, la première éducatrice noire à enseigner dans un établissement entièrement blanc près de Chevy Chase, dans le Maryland, une frontière sociale traversée sans fracas mais non sans signification.

Ce parcours vers la salle de classe n’est donc pas le fruit d’une vocation première choisie librement, mais d’une série de contraintes historiques et personnelles. Pourtant, quelque chose se passe dans ces salles d’école sous-financées que nulle biographie officielle ne résume tout à fait : Roberta Flack apprend à transmettre, à toucher, à faire résonner la musique dans des âmes qui n’y avaient jamais été invitées. Ce savoir-là, elle ne l’abandonnera jamais.

Des salles de classe sous-financées aux scènes de jazz de Washington

Pendant que certains rêvaient de scènes illuminées, Roberta Flack, elle, s’installait chaque matin derrière un bureau dans des salles de classe mal équipées de Washington D.C. Après avoir décroché sa licence à l’Université Howard à seulement dix-neuf ans, grâce à une bourse exceptionnelle obtenue dans une ville du Sud encore marquée par la ségrégation, elle aurait pu chercher les projecteurs. Elle choisit plutôt la craie et le pupitre. Dans les années 1960, elle enseigne la musique et l’anglais dans des établissements publics sous-financés de la capitale américaine, ces écoles où les pianos sont désaccordés et les partitions rares, mais où les enfants, eux, ne manquent ni d’oreille ni de talent.

Ce que Flack comprend très vite, c’est que la pédagogie n’est pas l’opposé de l’art. C’en est le laboratoire. Expliquer une mélodie à un enfant qui n’a jamais touché un clavier, trouver les mots justes pour que la musique devienne une évidence, cela forge une précision, une empathie, une écoute que nul conservatoire ne peut vraiment enseigner. Et puis, le soir venu, la professeure range ses cahiers et retrouve un autre monde. Elle s’installe au piano dans les clubs de jazz et de soul de Washington, affine son toucher, creuse ses arrangements, laisse sa voix chercher les recoins de chaque chanson. Ces deux vies, celle du jour et celle de la nuit, ne s’opposent pas. Elles se nourrissent l’une l’autre, lentement, patiemment.

C’est dans l’un de ces clubs, le Bohemian Caverns, qu’en 1968 le pianiste et chanteur Les McCann l’entend pour la première fois. Stupéfait, il contacte Atlantic Records. Le reste tient presque du conte, mais un conte mérité, construit note après note dans des salles sans gloire. En 1972, le monde entier découvre sa version de “The First Time Ever I Saw Your Face”, une ballade enregistrée des années plus tôt mais rendue célèbre par le film de Clint Eastwood “Play Misty for Me”. La chanson reste numéro un au Billboard pendant six semaines. Puis arrive “Killing Me Softly With His Song”, Grammy de la chanson de l’année en 1974, ce titre qui semble fait pour la voix de quelqu’un qui a appris à écouter avant d’apprendre à briller. Derrière la légende, il y avait toujours l’enseignante, patiente et précise, qui savait que les grandes choses prennent le temps qu’il faut.

En 2007, Roberta Flack pose un acte qui résume toute une vie en un seul geste fondateur. Elle crée la Roberta Flack School of Music dans le Bronx, un quartier que l’Amérique a longtemps regardé de loin, et elle le fait sans fanfare, avec la même conviction tranquille qui l’a toujours animée derrière un piano. L’école ouvre ses portes aux jeunes des quartiers défavorisés, leur offrant ce que personne ne leur offrait : un accès sérieux, structuré, exigeant, à la musique. Pas une activité périscolaire, pas un programme symbolique. Une éducation complète, portée par la certitude qu’un enfant à qui l’on confie un instrument tient entre les mains quelque chose qui peut changer le cours de sa vie.

Pour comprendre pourquoi ce geste compte autant, il faut revenir en arrière et mesurer le chemin parcouru. Roberta Flack a décroché quatre Grammy Awards, un palmarès que peu d’artistes peuvent revendiquer avec une telle cohérence artistique. Elle a enregistré certains des duos les plus bouleversants de l’histoire de la soul aux côtés de Donny Hathaway, une complicité musicale rare, presque inexplicable, celle de deux âmes qui se comprennent avant même d’avoir chanté la première note. Killing Me Softly With His Song lui vaut en 1974 le Grammy du disque de l’année et celui de la meilleure performance vocale pop féminine, mais ces récompenses ne sont pas qu’un triomphe commercial : c’est une démonstration de ce qu’une voix peut faire quand elle est au service d’une émotion vraie, sans ornement superflu.

Pourtant, derrière les Grammy et les salles combles, Roberta Flack n’a jamais cessé d’être cette enseignante qui croyait, fondamentalement, que la musique appartient à tout le monde. La Roberta Flack School of Music dans le Bronx est la preuve vivante de cette conviction. Elle n’est pas un monument à la gloire d’une artiste, elle est la continuation logique d’une vocation.

En 2022, un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique vient changer les conditions du combat sans en changer la nature. Roberta Flack continue de veiller sur son héritage, sur l’école, sur les élèves. La maladie lui a pris la voix sur scène, mais elle ne lui a pas pris l’identité qui l’a construite. De la salle de classe aux podiums des Grammy, et retour vers une école du Bronx : c’est la même femme, animée par le même fil conducteur, celle qui a toujours su que le plus beau rôle était celui d’enseignante.

Sources American Masters PBS: Roberta Flack was a child piano prodigy | Roberta Flack | American Masters | PBS

RHINO: Roberta Flack – Killing Me Softly With His Song (Official Video)

SUNNY RAINBOW: ROBERTA FLACK : FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE -1972 HD. Visuel : DR / Assisté par IA & retouche par Gimp