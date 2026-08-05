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Zero Motorcycles entend séduire les nouveaux titulaires du permis moto avec une offre commerciale attractive. Le constructeur américain spécialisé dans les deux-roues électriques lance en France son programme “New Rider Bonus”, qui permet d’obtenir un remboursement pouvant atteindre 500 euros lors de l’achat d’un modèle neuf de la marque.

Cette initiative s’adresse aux conducteurs ayant récemment obtenu un permis A1, A2 ou A, mais aussi à ceux ayant suivi la formation obligatoire de 7 heures autorisant la conduite d’un deux-roues de 125 cm³. Pour être éligible, l’achat doit être réalisé dans les trois mois suivant l’obtention du permis ou de la formation.

Jeune sur une moto américaine de marque ZERO MOTORCYCLES de couleur blanche

Zero Motorcycles entend séduire les nouveaux titulaires du permis moto avec une offre commerciale attractive. Crédit photo : ZERO MOTORCYCLES©

Sommaire

Jusqu’à 500 euros remboursés

Le montant de l’aide dépend du modèle choisi. Zero Motorcycles rembourse :

500 euros pour l’achat d’une DSR/X, SR/F, S ou DS ;
250 euros pour une LS1 ou une XE.

L’offre est valable sur les motos et scooters neufs, jamais immatriculés, des millésimes 2025 et 2026, achetés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 auprès d’un concessionnaire agréé en France. Les modèles de démonstration sont exclus et le remboursement est limité à un véhicule par client.

Jeune sur une moto de cross électrique blanche de la marque américaine ZERO MOTORCYCLES©

L’offre est valable sur les motos et scooters neufs, jamais immatriculés, des millésimes 2025 et 2026, achetés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. Crédit photo : ZERO MOTORCYCLES©

Encourager une pratique plus durable

À travers cette opération, le constructeur explique vouloir récompenser les nouveaux motards tout en favorisant l’accès à la mobilité électrique. Zero Motorcycles estime que la formation constitue le socle d’une pratique de la moto à la fois plus sûre et plus durable.

“Obtenir son permis moto est un moment inoubliable. C’est le début d’une nouvelle aventure faite de liberté, de découvertes et de rencontres au sein d’une communauté de passionnés”, souligne Pierre-Martin Bos, CEO de Zero Motorcycles, qui souhaite accompagner les nouveaux conducteurs dans leurs premiers kilomètres au guidon d’une moto électrique.

Les démarches à effectuer

Pour bénéficier du remboursement, les acheteurs devront transmettre leur dossier dans les 45 jours suivant l’achat, et au plus tard le 15 février 2027. Celui-ci devra notamment comprendre une copie du permis (ou de l’attestation de formation), la facture d’achat, une pièce d’identité, le certificat d’immatriculation, les coordonnées de l’auto-école ainsi que le relevé d’identité bancaire. Une fois le dossier validé, le remboursement sera effectué sous quatre à six semaines.

Crédit photos : ZERO MOTORCYCLES©
Philippe Pillon

Créateur de Monsieur Vintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

monsieurvintage.com
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