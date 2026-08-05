Certains films traversent les décennies sans jamais perdre de leur puissance. Des œuvres qui continuent de fasciner, d’inspirer les cinéastes et d’émerveiller les spectateurs, génération après génération. C’est précisément le cas de Le Bon, la Brute et le Truand, monument absolu du western, qui célèbre cette année son 60e anniversaire.

À cette occasion, le chef-d’œuvre de Sergio Leone fait son grand retour sur les écrans français à partir du 5 août 2026, dans une version entièrement restaurée en 4K, offrant aux spectateurs l’occasion de redécouvrir le film dans des conditions visuelles et sonores exceptionnelles.

Le point culminant du western spaghetti

Sorti en 1966, Le Bon, la Brute et le Truand constitue le troisième volet de la célèbre “trilogie du dollar”, après Pour une poignée de dollars (1964) et Et pour quelques dollars de plus (1965). Pourtant, il peut parfaitement être découvert indépendamment des deux autres films.

À la réalisation, Sergio Leone, figure incontournable du cinéma italien, révolutionne le western traditionnel américain. Loin des héros impeccables popularisés par Hollywood, il met en scène des personnages ambigus, guidés par l’argent, la survie et leurs propres intérêts.

Son style devient immédiatement reconnaissable : des gros plans saisissants sur les visages, des silences interminables, des regards lourds de tension, un montage d’une précision chirurgicale et des paysages immenses qui donnent au film une dimension presque mythologique.

Trois hommes, un trésor… et une guerre

L’histoire se déroule pendant la Guerre de Sécession américaine. Trois aventuriers poursuivent le même objectif : retrouver un fabuleux trésor composé de 200 000 dollars en pièces d’or, caché dans un cimetière militaire.

• Le Bon, Blondin (Clint Eastwood), est un tireur d’élite aussi rusé que charismatique.

• Le Truand, Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez (Eli Wallach), est un bandit bavard, imprévisible et souvent irrésistiblement drôle.

• La Brute, Sentenza (Lee Van Cleef), est un tueur à gages froid, méthodique et impitoyable.

Chacun possède une partie de l’information permettant de localiser le trésor, obligeant les trois hommes à s’allier… tout en cherchant constamment à se trahir.

Le scénario mêle aventure, humour, violence et critique de l’absurdité de la guerre, culminant dans l’un des affrontements les plus célèbres de toute l’histoire du cinéma.

Un trio devenu légendaire

Si Clint Eastwood était déjà en pleine ascension grâce aux deux premiers volets de la trilogie, Le Bon, la Brute et le Truand participe définitivement à faire de lui une star internationale.

Face à lui, Lee Van Cleef compose un antagoniste glacial, tandis qu’Eli Wallach livre probablement la prestation la plus mémorable du film. Son Tuco, tour à tour hilarant, touchant, dangereux et profondément humain, est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands personnages du septième art.

L’alchimie entre les trois acteurs contribue largement à la réussite d’un film où chacun vole régulièrement la vedette aux deux autres.

Impossible d’évoquer Le Bon, la Brute et le Truand sans parler de la musique composée par Ennio Morricone. Son thème principal est devenu l’une des mélodies les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Repris, parodié et cité dans d’innombrables œuvres, il dépasse largement le cadre du western.

Le compositeur pousse même le raffinement jusqu’à attribuer une identité musicale à chacun des trois personnages : une flûte soprano accompagne Blondin, un instrument aux sonorités singulières caractérise Sentenza, tandis qu’une voix évoquant le cri d’un coyote accompagne Tuco. Une manière originale de définir immédiatement leur personnalité avant même qu’ils ne prononcent un mot.

Une révolution pour le cinéma

À sa sortie, le film divise une partie de la critique américaine, déroutée par sa violence, son humour noir et sa vision beaucoup plus cynique du western. Le public, en revanche, répond présent.

Au fil des décennies, la réputation du film ne cesse de grandir jusqu’à devenir l’un des westerns les plus influents jamais réalisés. Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas, Robert Rodriguez ou encore les frères Coen ont tous reconnu l’influence majeure de Sergio Leone sur leur propre cinéma.

Aujourd’hui, Le Bon, la Brute et le Truand figure régulièrement dans les classements des meilleurs films de tous les temps et demeure une référence absolue en matière de mise en scène.

Une restauration 4K pour redécouvrir un monument

Cette ressortie anniversaire permet de retrouver le film dans des conditions inédites. La restauration en 4K met en valeur la photographie spectaculaire du désert espagnol, les textures des costumes, les expressions des acteurs et l’incroyable précision des célèbres duels imaginés par Sergio Leone. Le travail effectué sur la bande sonore permet également de profiter pleinement des dialogues et de la partition magistrale d’Ennio Morricone, pour une immersion encore plus intense.

Un chef-d’œuvre intemporel

Soixante ans après sa sortie, Le Bon, la Brute et le Truand n’a rien perdu de sa force. Bien au contraire. Son rythme, sa réalisation virtuose, son humour, ses personnages inoubliables et sa musique mythique continuent d’impressionner autant les cinéphiles que ceux qui le découvrent pour la première fois.

Cette ressortie en salles constitue donc une occasion rare : celle de vivre, sur grand écran, une œuvre qui a profondément transformé l’histoire du cinéma et qui demeure, encore aujourd’hui, l’un des plus grands westerns jamais réalisés.

Crédit photo : image générée par IA.