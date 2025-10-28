Yamaha XSR900 GP : le retour du roi

Avec la XSR900 GP, Yamaha signe un hommage vibrant à son glorieux passé en Grand Prix tout en projetant son savoir-faire vers l’avenir. Sous son carénage rétro, la dernière-née de la gamme Sport Heritage cache une technologie de pointe, un moteur explosif et une authenticité qui plaira autant aux nostalgiques qu’aux puristes modernes.

Un hommage à l’âge d’or des Grands Prix

Difficile de rester insensible à son look : tête de fourche enveloppante, coque arrière fuselée et teintes iconiques rappellent immédiatement la YZR500 des années 1970 et 1980. Yamaha puise ici dans la légende de Kenny Roberts, premier Américain à remporter un Grand Prix moto et triple champion du monde 500 cm³. La livrée Legend Yellow, avec son audacieux duo jaune et blanc rehaussé du célèbre Speedblock noir, évoque les machines d’usine de l’époque où le style et la performance ne faisaient qu’un.

Pour les amateurs d’un esprit plus latin, la version Legend Red rend hommage aux couleurs de course européennes des années 80, dans une approche tout aussi racée.

Vintage dehors, moderne dedans

Sous ses airs de moto d’usine 1983, la XSR900 GP est une machine 100 % contemporaine. Son cœur bat au rythme du célèbre trois-cylindres CP3 de 890 cm³, un moteur plein de caractère qui équipe aussi la MT-09, offrant un couple généreux et une allonge impressionnante.

Le châssis Deltabox en aluminium, la suspension ajustable et le freinage haut de gamme confirment ses ambitions sportives. Les ingénieurs de Yamaha ont réussi à marier le charme du passé avec la précision du présent : ABS sensible à l’inclinaison, modes de conduite personnalisables et tableau de bord TFT dernier cri garantissent une expérience aussi intuitive que performante.

Un esprit racing, une âme rétro

La XSR900 GP ne se contente pas de rappeler l’esthétique des années 70–80, elle en ravive aussi l’esprit : celui des pilotes qui se battaient carénage contre carénage sur les circuits européens. Le carénage avant, directement inspiré des motos de Grand Prix, n’est pas qu’un clin d’œil nostalgique, il améliore aussi l’aérodynamisme et la stabilité à haute vitesse.

La position de conduite, plus engagée que sur la XSR900 standard, plonge le pilote dans un univers où chaque virage évoque une réminiscence du Continental Circus.

Le retour du roi

En baptisant cette version 2026 du surnom du légendaire « King Kenny » Roberts, Yamaha assume pleinement son héritage et sa filiation avec les icônes de la compétition. Cette moto n’est pas seulement un hommage : c’est une déclaration d’amour au sport moto et à ceux qui ont forgé sa légende.

Disponible à partir de 2026 dans les coloris Legend Yellow et Legend Red, la Yamaha XSR900 GP promet d’être l’une des machines les plus désirées par les amateurs de vintage sportif : un pont parfait entre la nostalgie et la performance pure.

Le prix n’a pas encore été communiqué.

Crédit photo : Yamaha©