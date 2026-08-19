Bob Dylan est l’une des figures les plus étudiées de la musique populaire mondiale, mais une facette de sa légende reste étonnamment dans l’ombre : sa relation profonde, presque obsessionnelle, avec la France. Comment un fils de mineur du Minnesota a-t-il pu tisser, sur plus de soixante ans, des liens aussi intenses avec un pays qu’il n’a fait que traverser ? Des lettres enflammées jamais envoyées à Françoise Hardy jusqu’aux controverses soulevées par son prix Nobel de littérature en 2016, cette histoire mêle admiration secrète, gestes publics fracassants et malentendus magnifiques.

Un garçon du Minnesota fasciné par la Seine

Robert Allen Zimmerman naît le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota, une ville ouvrière battue par les vents du lac Supérieur. Rien, a priori, ne le prédestine à entretenir un jour une relation intime et durable avec la France. Et pourtant, dès son arrivée à Greenwich Village au début de 1961, quelque chose se met en place. Le jeune homme qui se rebaptise Bob Dylan absorbe tout : Woody Guthrie, Rimbaud, les symbolistes français, cette littérature qui lui parvient par bribes et qui dessine en lui une géographie imaginaire. Paris devient une sorte d’horizon mental, moins une destination qu’une obsession tranquille.

C’est dans ce contexte que la France commence à peser sur son œuvre, d’abord de manière souterraine, puis avec un geste public dont la sincérité désarme encore aujourd’hui. Le 8 août 1964, la pochette de son quatrième album, Another Side of Bob Dylan, révèle un poème original, non titré, qu’il dédie à Françoise Hardy, la jeune chanteuse française dont il n’a vu que des photographies. Les premiers vers donnent le ton : « for françoise hardy / at the seine’s edge / a giant shadow / of notre dame / seeks t’ grab my foot ». Plus loin, il convoque « sorbonne students / whirl by on thin bicycles ». Paris sous la plume de Dylan n’est pas une carte postale, c’est un décor intérieur, une scène sur laquelle il projette son désir de s’échapper vers quelque chose de plus grand que lui.

Ce poème griffonné sur une pochette de vinyle est peut-être le geste amoureux le plus discret et le plus éloquent de toute sa carrière.

Ce n’est pas anecdotique. Dylan avait également rédigé à l’intention de Hardy des lettres passionnées, jamais envoyées, qu’il avait laissées dans un café. Ce n’est que vers 2018 que Hardy en prit connaissance, lorsque les héritiers des propriétaires du café lui transmirent ces documents. Voilà le paradoxe qui structure toute cette histoire : Dylan fut presque toujours l’initiateur, celui qui tendait la main vers la France, bien avant que la France ne le lui rende. Cette relation affective et artistique, discrète, étirée sur plusieurs décennies, reste aujourd’hui l’une des moins racontées de toute sa légende.

Françoise Hardy, la muse qui ne savait pas qu’elle l’était

Il faut imaginer la scène. Greenwich Village, début des années 1960, une table en Formica dans un café enfumé de Bleecker Street. Un jeune homme de vingt ans, maigre, coiffé d’une casquette, tape fébrilement sur une machine à écrire des fragments de lettres qu’il n’enverra jamais. En haut de la page, un titre : For Françoise Hardy. Ces brouillons inachevés resteront longtemps perdus, oubliés dans un coin du café, avant de réapparaître des décennies plus tard et de parvenir, enfin, aux mains de leur destinataire. Hardy elle-même attestera de leur existence, et de l’intensité presque enfantine de ce sentiment. Le texte exact, lui, n’a jamais été rendu public.

Mais Dylan ne s’arrête pas aux lettres. En août 1964, sur la pochette de son album Another Side of Bob Dylan, il glisse un poème dédié à la chanteuse française, situé « at the Seine’s edge », comme s’il fantasmait déjà les quais de Paris depuis New York. L’admiration secrète venait de devenir publique, figée dans le vinyle pour l’éternité.

Le chapitre le plus vertigineux s’écrit le 24 mai 1966, jour de son vingt-cinquième anniversaire. Dylan joue à l’Olympia. À l’entracte, il repère Françoise Hardy dans la salle et refuse catégoriquement de remonter sur scène à moins qu’elle ne le rejoigne en coulisses. Elle s’exécute, mais se retrouve face à un jeune homme frêle, presque fantomatique, qui la met profondément mal à l’aise.

La nuit se prolonge dans une suite feutrée du George V, et Dylan, s’isolant de la cour de fêtards qui envahit le salon, l’emmène dans sa chambre pour lui faire écouter en privé des pressages inédits de Just Like a Woman et I Want You.

Lui, silencieux et transi, tente de lui déclarer sa flamme à travers ses propres compositions. Elle, sincèrement touchée par les mélodies, écoute sans rien deviner : sa timidité maladive et sa maîtrise encore très imparfaite de l’anglais lui ferment la porte de ces sous-entendus sublimés. Elle confiera n’avoir vu ce soir-là qu’un jeune homme projetant un fantasme sur du papier glacé. Leurs trajectoires ne se recroiseront plus jamais. C’est peut-être ce qui rend cette histoire si belle, et si douloureusement cinématographique.

L’Olympia 1966, une nuit électrique et houleuse

Le 24 mai 1966, Bob Dylan monte sur la scène de l’Olympia de Paris. Il a vingt-cinq ans ce soir-là, exactement, et la salle n’est pas venue pour souffler des bougies. Elle est venue juger.

Le format du spectacle est celui que Dylan impose depuis plusieurs mois sur sa tournée mondiale : un premier set acoustique, seul face au public, suivi d’un second set électrique avec son groupe, The Hawks. Une structure en deux actes qui, partout en Europe, cristallise les passions les plus vives. Paris ne fait pas exception. Dès les premières chansons, une partie de l’assistance grogne, siffle, s’impatiente. Chaque longue pause pour accorder la guitare devient une provocation involontaire. La tension monte comme une vague lente. Dylan, loin de céder, choisit l’ironie comme bouclier : il s’approche du micro et conseille froidement aux spectateurs mécontents d’aller au bowling. La salle ne sait pas très bien si elle doit rire ou redoubler de sifflets.

Puis vient la seconde partie, et là le ton change radicalement. The Hawks envahissent la scène, les amplis grondent, et au moment exact où la musique explose, un immense drapeau américain est dévoilé en fond de scène. Ce n’est pas un hasard. Le manager de Dylan, Albert Grossman, l’a déniché à la dernière minute avec une intention parfaitement calculée : provoquer un public parisien en pleine période de guerre du Viêt Nam. Le symbole fait l’effet d’une allumette sur de la poudre. Les huées reprennent, plus nourries. Le lendemain matin, la presse nationale achève le tableau : Le Figaro titre « La chute d’une idole », Paris Jour lance un cinglant « Bob Dylan Go Home ».

On ne déteste vraiment que ce qu’on a d’abord aimé trop fort.

Ce qui se joue cette nuit-là dépasse le simple rejet artistique. La France ne rejette pas Dylan, elle lui réclame des comptes avec la passion jalouse réservée aux idoles qu’on s’est appropriées. C’est précisément ce regard possessif, exigeant, presque douloureux, qui dit tout de la relation entre Dylan et la France.

Il reste une dernière ironie. Le concert a été intégralement enregistré en vue d’une retransmission sur les ondes d’une radio française. L’émission n’a jamais eu lieu : Dylan lui-même a posé son veto au tout dernier moment. Cette nuit électrique et houleuse est restée dans l’ombre, précieusement, comme un secret de famille un peu honteux.

Hugues Aufray, passeur officiel d’une poésie étrangère

Tout commence dans une nuit de Greenwich Village, en 1961. Hugues Aufray se produit au Blue Angel, à New York, quand il découvre par hasard un jeune inconnu de vingt ans qui s’appelle encore Robert Zimmerman, en train de se produire au Gerde’s Folk City, ce club devenu le temple de la folk naissante. Aufray est alors spectateur. Personne ne sait encore que ce garçon maigre au regard fureteur va changer la face de la musique populaire mondiale. Aufray, lui, perçoit quelque chose. Une étincelle, une urgence dans les mots. Les deux hommes sympathisent, et cette amitié improbable entre un chanteur français et un fils du Minnesota va produire l’un des transferts culturels les plus fertiles de la chanson francophone.

Deux ans plus tard, à Paris, Aufray retrouve Dylan et obtient son accord pour traduire son répertoire. C’est un geste rare, presque unique pour l’époque : Dylan, pourtant avare de concessions, fait confiance à cet ami français. Aufray s’associe alors à Pierre Delanoë, l’un des plus grands paroliers de la chanson française, celui qui avait donné ses mots à Bécaud. Ensemble, ils façonnent treize adaptations qui paraissent en 1965 sous le titre Aufray chante Dylan.

Le disque arrive comme un caillou dans la mare yéyé. Dans un paysage musical alors dominé par l’insouciance dansante et les amourettes de vacances, ces chansons apportent une conscience sociale et politique que la France n’attendait pas, ou peut-être attendait sans le savoir. C’est par ce vinyle que le grand public français découvre réellement l’existence de Dylan, son regard acéré sur le monde, sa poésie âpre et lumineuse à la fois. Aufray chante Dylan est, à sa manière, un événement fondateur.

« Hugues a traduit et enregistré beaucoup de mes chansons par le passé, et parfois ça me donne l’impression que ces chansons ont été écrites en français à l’origine et que c’est moi qui les ai traduites dans l’autre sens. C’est un ami cher. » (Bob Dylan, 2008)

Cette formule, prononcée quarante-trois ans après la sortie de l’album, dit tout. Ce n’est pas de la politesse diplomatique, c’est une reconnaissance profonde : Aufray n’a pas simplement traduit Dylan, il a révélé une dimension de son œuvre que l’original lui-même n’avait pas tout à fait entrevue.

Année Événement clé Ce que ça dit de la relation Dylan-France 1961 Rencontre entre Hugues Aufray et Bob Dylan dans un club folk de New York. Deux univers se reconnaissent, deux curiosités se trouvent. Le point de départ discret d’une amitié qui allait traverser six décennies, loin des projecteurs. 1964 Dylan dédie un poème à Françoise Hardy, publié au dos de la pochette de Another Side of Bob Dylan. Un geste rare, presque intime : le poète folk américain s’incline devant la mélancolie française, et Hardy devient la seule artiste à qui il rend cet hommage. 1965 Sortie de Hugues Aufray chante Dylan, adaptations françaises co-signées avec le parolier Pierre Delanoë. Pour des milliers de Français, c’est leur première porte d’entrée dans l’univers dylanien, en langue maternelle. 1966 Dylan se produit à l’Olympia en mai, retrouve Françoise Hardy en coulisses, et fête ses 25 ans à l’hôtel George V après une conférence de presse restée légendaire. Paris comme terrain de jeu et de mystère : Dylan explore la ville comme un personnage de Godard, lunettes noires et distance calculée. 1984 Le 1er juillet, au Parc de Sceaux, Dylan invite Aufray sur scène pour un duo sur The Times They Are A-Changin’. Un geste de reconnaissance publique, devant des milliers de spectateurs : Dylan valide l’homme qui a porté sa musique en français pendant vingt ans. 1995 Sortie de Aufray Trans Dylan, nouvelles traductions, nouvelle lecture d’un répertoire vieilli en beauté. Preuve que l’histoire ne s’arrête pas : Aufray revient au puits dylanien et en tire encore de l’eau claire. 2016 Prix Nobel de littérature. L’Institut Lumière de Lyon lui consacre une soirée spéciale le 5 décembre, symbole de la ferveur française pour ce couronnement. La France, pays de Rimbaud et Verlaine, salue l’un des siens. La poésie n’a pas de passeport. 2025 Sortie en France du film biopic Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet, et parution du coffret Hugues Aufray chante Bob Dylan. La boucle se referme avec élégance : une nouvelle génération découvre Dylan au cinéma pendant qu’Aufray, gardien de la mémoire, remet le disque sur la platine.

Un prix Nobel qui résonne différemment en France

Le 13 octobre 2016, l’Académie suédoise annonçait que Bob Dylan devenait le premier auteur-compositeur à recevoir le prix Nobel de littérature. La réaction française fut immédiate, passionnée, et révélatrice. Sara Danius, secrétaire permanente de l’Académie, avait elle-même justifié le choix en convoquant Arthur Rimbaud comme point de comparaison avec la tradition poétique de Dylan. La France, pays de Rimbaud, ne pouvait pas rester de marbre. Elle ne le fut pas.

Dans les colonnes des journaux, sur les plateaux de télévision, dans les salles des profs de lycée, le débat éclata avec une intensité particulière. D’un côté, ceux qui voyaient dans Dylan un héritier naturel de la grande poésie, un barde du XXe siècle digne des plus grandes plumes. De l’autre, des professeurs de lettres et des critiques littéraires qui refusaient catégoriquement qu’un chanteur folk soit couronné avant des romanciers comme Philip Roth ou Haruki Murakami. « Ce n’est pas de la littérature », entendait-on, avec cette conviction tranquille qui caractérise le rapport français aux hiérarchies culturelles.

Ce débat lui-même est une déclaration d’amour. On ne se dispute pas avec autant de véhémence pour quelqu’un qui vous est indifférent.

La France, nation qui a transformé un simple auteur-compositeur américain en figure tutélaire de sa propre contre-culture, ne pouvait que prendre position. Et c’est précisément parce que Dylan lui appartient un peu qu’elle s’est emparée de la question avec tant de fièvre. L’Institut Lumière de Lyon propose une soirée spéciale Bob Dylan le 5/12/2016, comme si la consécration appelait naturellement un rituel de célébration sur le sol français.

Cette histoire d’amour méconnue s’étire sur plus de soixante ans, des lettres jamais envoyées à Françoise Hardy jusqu’au coffret cinq disques qu’Hugues Aufray publie en janvier 2025, Hugues Aufray chante Bob Dylan 1965-2009, sorti en écho au biopic A Complete Unknown. Entre Dylan et la France, tout a été dit sans jamais vraiment l’être : dans les traductions d’Aufray, dans les brouillons retrouvés d’une passion impossible, dans chaque débat littéraire qui, croyant parler de prix Nobel, parlait en réalité d’une longue et secrète intimité.