Trente ans après sa sortie, Le Parrain revient sous un nouveau titre et une nouvelle forme : Le Parrain, Épilogue : La Mort de Michael Corleone, version remontée par Francis Ford Coppola en 2020 que diffuse Arte le 27 septembre 2026. Ce n’est pas un simple rafraîchissement, mais une refonte profonde qui modifie l’ouverture, la fin et l’équilibre dramatique de l’ensemble du film. Que vaut vraiment cette version, qu’est-ce qui a changé, et pourquoi le regard porté sur ce film controversé mérite-t-il d’être reconsidéré ?

Le Parrain 3 que vous n’avez probablement jamais vu

Le film que vous croyez connaître s’appelle Le Parrain, 3e partie. Celui que vous allez voir sur Arte le 27 septembre 2026 s’appelle Le Parrain, Épilogue : La Mort de Michael Corleone. Ce n’est pas la même chose.

Pour les trente ans du film, Francis Ford Coppola a entrepris ce que lui et Mario Puzo avaient toujours voulu faire : non pas une suite, mais un épilogue moral aux deux premiers opus. Le remontage n’est pas cosmétique. Là où le film le parrain 3 dans sa version originale s’ouvrait sur les ruines mélancoliques du domaine de Lake Tahoe, puis une cérémonie à la cathédrale Saint-Patrick, l’Épilogue commence à New York, en plein milieu d’une négociation financière corrompue entre Michael Corleone et l’archevêque Gilday, précédée d’un plan établissant la cathédrale. Un seul changement d’ouverture, et le registre dramatique bascule entièrement.

361 coupes, raccords et ajustements musicaux appliqués à 162 minutes pour aboutir à 157 : l’arithmétique semble modeste, le résultat ne l’est pas.

La fin a également été retravaillée. Michael Corleone vieillissant ne s’effondre plus mort sur une chaise en lâchant une orange. Il reste assis, vivant, accablé. La sentence sicilienne « Cent’anni » qui conclut le film suggère qu’une longue vie rongée par le remords est un châtiment plus sévère que la mort. C’est un autre film, avec une autre philosophie.

Pour le parrain 3 2020, la restauration a été menée à partir des négatifs originaux 35 mm, avec un master 4K Dolby Vision disponible en Ultra HD. L’image n’a jamais été aussi précise. Entre la diffusion Arte et cette disponibilité en 4K, il n’y a pas de meilleur moment pour rencontrer cette version, ou pour la revoir avec les yeux qu’elle mérite.

5 raisons de (re)voir l’Épilogue sans attendre

L’ouverture Vatican change tout dès la première minute. Le parrain 3 1990 commençait sur la mélancolie d’un domaine abandonné ; l’Épilogue vous jette directement dans le bureau de l’archevêque Gilday, où Michael Corleone propose de renflouer 600 millions de dollars de la banque vaticane en échange du contrôle d’Internazionale Immobiliare. Pas de nostalgie, pas d’exposition : on est dans le vif du sujet, dans un film de pouvoir et de corruption, et c’est ce décalage d’entrée qui réhabilite tout ce qui suit.

Le parrain 3 1990 commençait sur la mélancolie d’un domaine abandonné ; l’Épilogue vous jette directement dans le bureau de l’archevêque Gilday, où Michael Corleone propose de renflouer 600 millions de dollars de la banque vaticane en échange du contrôle d’Internazionale Immobiliare. Pas de nostalgie, pas d’exposition : on est dans le vif du sujet, dans un film de pouvoir et de corruption, et c’est ce décalage d’entrée qui réhabilite tout ce qui suit. Al Pacino compose ici l’un des rôles les plus intenses de sa carrière. Michael Corleone affaibli par le diabète, ravagé par la culpabilité du fratricide de Fredo, al pacino le parrain 3, c’est un homme qui tente de racheter son âme en sachant au fond qu’il est trop tard. La confession en larmes devant le cardinal Lamberto (Raf Vallone) est d’une franchise bouleversante. Quant au cri muet sur les marches du Teatro Massimo, volontairement privé de son de quelques secondes avant d’éclater, c’est l’une des images les plus déchirantes de la trilogie entière.

Michael Corleone affaibli par le diabète, ravagé par la culpabilité du fratricide de Fredo, al pacino le parrain 3, c’est un homme qui tente de racheter son âme en sachant au fond qu’il est trop tard. La confession en larmes devant le cardinal Lamberto (Raf Vallone) est d’une franchise bouleversante. Quant au cri muet sur les marches du Teatro Massimo, volontairement privé de son de quelques secondes avant d’éclater, c’est l’une des images les plus déchirantes de la trilogie entière. Andy Garcia vole presque le film. Seul comédien nommé aux Oscars pour ce volet (meilleur second rôle, 63e cérémonie, 1991), Garcia impose un Vincent Mancini d’une énergie brute et impulsive qui rappelle explicitement le jeune Michael Corleone de Le Parrain, 2e partie. Coppola a conçu le personnage pour créer ce miroir générationnel, et ça fonctionne. Garcia n’a pas à forcer pour exister à côté de Pacino.

Seul comédien nommé aux Oscars pour ce volet (meilleur second rôle, 63e cérémonie, 1991), Garcia impose un Vincent Mancini d’une énergie brute et impulsive qui rappelle explicitement le jeune Michael Corleone de Le Parrain, 2e partie. Coppola a conçu le personnage pour créer ce miroir générationnel, et ça fonctionne. Garcia n’a pas à forcer pour exister à côté de Pacino. Le scénario est une enquête de presse déguisée en film de gangsters. La faillite du Banco Ambrosiano, les malversations de la Banque du Vatican, Roberto Calvi retrouvé pendu sous le pont de Blackfriars à Londres le 18 juin 1982, le personnage de l’archevêque Gilday directement inspiré de Mgr Paul Marcinkus, président de l’IOR de 1971 à 1989 : tout cela est réel, documenté, et toujours d’actualité. Revoir *Le Parrain, Épilogue* aujourd’hui, c’est voir un film qui ressemble de plus en plus à un dossier que la presse n’a jamais entièrement refermé.

La faillite du Banco Ambrosiano, les malversations de la Banque du Vatican, Roberto Calvi retrouvé pendu sous le pont de Blackfriars à Londres le 18 juin 1982, le personnage de l’archevêque Gilday directement inspiré de Mgr Paul Marcinkus, président de l’IOR de 1971 à 1989 : tout cela est réel, documenté, et toujours d’actualité. Revoir *Le Parrain, Épilogue* aujourd’hui, c’est voir un film qui ressemble de plus en plus à un dossier que la presse n’a jamais entièrement refermé. Le climax au Teatro Massimo est du grand montage parallèle. Sur scène, Cavalleria rusticana de Mascagni. Dehors et ailleurs dans la ville, une série d’exécutions orchestrées au même tempo : l’empoisonnement de Don Altobello par Connie Corleone, l’élimination de Gilday, la mort de Keinszig. Et sur les marches de l’opéra, Mary Corleone abattue par une balle qui n’était pas pour elle. Coppola avait réussi ce type de séquence dans les deux premiers films, il le réussit encore ici, et avec une clarté dramatique que nicolas cage le parrain 3 n’aurait pas suffi à ternir, quoi qu’on en ait dit à l’époque sur la distribution.

Et Sofia Coppola ? Répondre à l’objection qui dure depuis 1990

Inutile de faire semblant : la performance de Sofia Coppola dans le rôle de Mary a été jugée insuffisante à la sortie du film, et le reproche est resté. Deux Razzie Awards en 1991, des critiques qui ont fait le tour du monde. Ce n’est pas une légende urbaine, et la version Épilogue ne l’efface pas.

Ce qu’elle fait, c’est autre chose. En resserrant le montage autour de Pacino et Garcia, en supprimant les longueurs qui diluaient le récit, Coppola donne au personnage de Mary une fonction narrative beaucoup plus nette. Elle cesse d’être le point faible d’un film qui hésite sur son propre centre de gravité. Elle devient le prix ultime payé par un homme qui croyait sincèrement pouvoir blanchir ses crimes sans en payer le tribut personnel. Sa mort sur les marches du Teatro Massimo n’est pas une scène de plus : c’est la conclusion morale de toute la trilogie.

Le contexte du casting éclaire aussi une partie de l’équation. Winona Ryder, initialement engagée pour jouer Mary, quitte le plateau à Rome fin 1989 pour épuisement. Coppola distribue sa fille dans l’urgence, sans filet. Et dans cette même nébuleuse familiale, Nicolas Cage, neveu du réalisateur, avait sollicité le rôle de Vincent Mancini avant qu’il ne revienne à Andy Garcia. Ces circonstances n’excusent rien, mais elles expliquent un film tourné sous pression, avec des choix parfois contraints plutôt que pleinement assumés.

Revoir l’Épilogue avec ce prisme ne demande pas d’indulgence particulière. Il demande simplement de regarder Mary Corleone pour ce qu’elle est dans cette version : la victime d’un père qui pensait que la rédemption pouvait s’acheter, et qui apprend dans les dernières secondes du film qu’elle ne se négocie pas.

Sources et à lire arte.tv

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