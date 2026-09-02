2 bonnes raisons de voir Terreur Aveugle ce soir sur Arte

Terreur Aveugle ce soir sur Arte : ce qu’il faut savoir avant de s’installer

Ce soir, Arte diffuse Terreur Aveugle à 20h55, pour une durée d’une heure vingt-cinq. Le film est proposé en version française et en version originale sous-titrée, ce qui laisse le choix selon l’humeur du moment. Cette rediffusion est programmée le 7 septembre 2026.

Derrière ce titre se cache un thriller britannique de 1971, signé Richard Fleischer. Le cinéaste n’était pas un inconnu : à l’époque, il venait d’enchaîner L’Étrangleur de Boston et L’Étrangleur de Rillington Place, deux films qui avaient solidement établi sa réputation dans le registre du crime. Terreur Aveugle, connu en version originale sous le titre See No Evil, prolonge cette veine tout en prenant un parti formel assez radical.

Mia Farrow tient le rôle principal. Elle joue Sarah, une jeune femme qui perd la vue à la suite d’un accident de cheval et part se remettre dans le cottage de son oncle et de sa tante, quelque part dans la campagne anglaise. La vie reprend doucement, un éleveur du nom de Steve réapparaît dans son quotidien, et puis un homme rôde. C’est à peu près tout ce qu’il faut savoir avant d’appuyer sur la télécommande.

Ce qui retient l’attention, c’est la façon dont Fleischer construit son film autour d’un handicap : le tueur n’a ni nom ni visage visible pendant presque toute la durée du récit. Le spectateur, comme Sarah, avance dans le noir. Ce choix de mise en scène simple en apparence dit beaucoup sur ce que le film a vraiment à raconter. Les deux raisons qui suivent développent cela.

1. Un réalisateur au sommet de son art du serial killer

Richard Fleischer n’est pas un réalisateur qu’on range facilement dans une case. Auteur aussi bien de péplums (Les Vikings) que de science-fiction (Soleil vert), il revient pourtant régulièrement vers un territoire particulier : celui du tueur en série, traité avec un sérieux clinique qui tranche avec les habitudes du genre. L’Étrangleur de Boston en 1968, puis L’Étrangleur de Rillington Place en 1971, avaient posé les bases de cette réputation. Les deux films partageaient un socle commun : des affaires réelles, des coupables identifiés, des visages connus du public, une violence ancrée dans la réalité documentaire.

Terreur Aveugle rompt avec cette logique sur un point précis et décisif. Ses crimes ne font l’objet d’aucune enquête visible. Son visage reste hors champ pendant presque toute la durée du film. Le tueur, Jacko Osgood, est pourtant identifiable dès le début par un bracelet gravé à son nom, abandonné sur la scène de crime, et c’est précisément cet objet qui devient le pivot de l’intrigue. Là où les deux films précédents s’appuyaient sur la force du fait divers et la notoriété des affaires pour créer leur tension, Fleischer choisit ici un autre type d’abstraction. L’invisibilité du meurtrier devient le dispositif central du récit, une décision qui modifie radicalement la relation du spectateur à la menace.

Ce choix n’est pas un appauvrissement. C’est une montée en généralité. La violence que Fleischer filme n’appartient plus à un contexte criminel balisé ou à une pathologie répertoriée dans un cadre documentaire. Elle est diffuse, ambiante, presque sociale. Le prologue, tourné dans une ville nocturne où la brutalité et le voyeurisme s’affichent sans détour, et le plan final sur les villageois massés après la découverte des meurtres, disent la même chose : cette violence-là n’est pas une exception, elle circule.

En ne montrant le visage du tueur que dans les toutes dernières minutes, Fleischer place le spectateur exactement là où se trouve Sarah, son héroïne aveugle : dans l’incapacité de voir ce qui la menace.

C’est le grand saut formel de ce troisième film sur le serial killer. Fleischer ne décrit plus un crime, il construit une expérience. Et cela change tout à la manière de regarder le film.

2. Un tueur sans visage, une violence de société : le dispositif formel expliqué

Le tueur de Terreur Aveugle a un nom, “Jacko” (joué par Paul Nicholas), gravé sur un bracelet qu’il laisse tomber sur la scène du crime et qui constitue l’indice central du film, mais son histoire n’est jamais racontée, et ses crimes ne donnent lieu à aucune enquête visible à l’écran. C’est un choix radical pour un thriller : Fleischer refuse le cadre rassurant du récit policier classique, celui qui nomme, classe et résout.

Le spectateur ne voit son visage que dans les toutes dernières minutes du film. Jusqu’à ce moment, la menace reste hors champ, exactement comme elle l’est pour Sarah, qui ne peut pas voir. Fleischer transforme le dispositif formel en expérience sensorielle partagée : vous avancez aveugle, comme elle.

: vous avancez aveugle, comme elle. La violence dans le film n’est pas circonscrite à un individu dérangé. Le prologue, une déambulation nocturne dans une ville où la brutalité et le voyeurisme s’étalent sans retenue, et le plan final sur les villageois massés autour des corps, disent la même chose : cette violence circule librement dans la société, bien au-delà du seul tueur.

Cette lecture sociale n’est pas une surinterprétation : c’est ce que la critique d’Arte pointe directement, en soulignant que le film “suggère que c’est celle de toute une société, qui se repaît de sensations fortes.” Le contexte villageois, présenté comme un havre tranquille, se révèle aussi malsain que la ville.

Mia Farrow refuse de jouer la victime fragile. Son personnage de Sarah traverse le film avec une détermination constante, s’adaptant à son handicap sans jamais se laisser réduire à l’attente du secours masculin. La critique Arte le note précisément : elle “dépasse le statut de proie excessivement fragile qui pèse sur son personnage.”

Son personnage de Sarah traverse le film avec une détermination constante, s’adaptant à son handicap sans jamais se laisser réduire à l’attente du secours masculin. La critique Arte le note précisément : elle “dépasse le statut de proie excessivement fragile qui pèse sur son personnage.” Ce n’est pas un détail d’interprétation, c’est ce qui sauve le film d’un écueil courant dans le thriller des années 1970, où la femme en danger servait trop souvent de simple prétexte à la mise en scène de la menace masculine.

Fiche technique : Terreur Aveugle en un coup d’oeil

Élément Détail Titre français Terreur Aveugle Titre original See No Evil Réalisateur Richard Fleischer Pays de production Royaume-Uni Année 1971 Durée 1h25 Scénario Brian Clemens Casting principal Mia Farrow, Norman Eshley, Dorothy Alison, Robin Bailey, Diane Grayson, Paul Nicholas Producteurs Filmways Pictures, Genesis Productions Versions disponibles VF (version française) et VOSTF (version originale sous-titrée) Chaîne de diffusion Arte Date de diffusion 7 septembre 2026 Horaire 20h55

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