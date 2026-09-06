Ce dimanche 6 septembre à 21h00, ARTE rend hommage à Jean-Paul Rappeneau, disparu le 1er septembre dernier à l’âge de 94 ans, en diffusant Bon Voyage. Sorti en 2003, ce film d’aventures romanesques réunit notamment Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Yvan Attal et Grégori Derangère. La chaîne a exceptionnellement bouleversé sa programmation pour proposer ce long métrage, disponible également sur arte.tv.

Voici 5 bonnes raisons de ne surtout pas manquer ce film ce soir.

Pour rendre hommage à un grand nom du cinéma français

Voir Bon Voyage ce soir, c’est d’abord rendre hommage à Jean-Paul Rappeneau, l’un des grands artisans du cinéma populaire français. De La Vie de château à Cyrano de Bergerac, en passant par Les Mariés de l’an II, Le Sauvage ou Le Hussard sur le toit, Rappeneau a construit une filmographie relativement courte mais particulièrement marquante : seulement huit longs métrages en près de cinquante ans de carrière.

Avec Bon Voyage, il revient derrière la caméra après huit années d’absence. ARTE considère d’ailleurs le film comme une véritable renaissance pour le réalisateur. Et quelle meilleure façon de saluer sa mémoire que de retrouver son cinéma en mouvement, généreux et romanesque ?

Parce que l’histoire de Bon Voyage est un formidable mélange d’aventure, de comédie et de suspense

Juin 1940. La France est en pleine débâcle. Viviane Denvers, une célèbre vedette de cinéma incarnée par Isabelle Adjani, est agressée chez elle. Elle appelle à l’aide Frédéric, son amour de jeunesse, joué par Grégori Derangère. Mais lorsque Frédéric arrive, il découvre le corps sans vie de l’agresseur. Sous la pression de Viviane, il accepte de faire disparaître le cadavre. Tout va alors s’emballer.

Sur la route, un accident provoque l’ouverture du coffre de sa voiture et révèle la macabre cargaison. Frédéric se retrouve accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis… alors que la Wehrmacht s’apprête à envahir Paris. À partir de là, Rappeneau transforme la débâcle historique en une course-poursuite rocambolesque, pleine de rencontres, de quiproquos et de rebondissements.

Pour son incroyable casting

C’est l’une des grandes forces du film : Jean-Paul Rappeneau a réuni une distribution exceptionnelle. Isabelle Adjani interprète Viviane Denvers, la star de cinéma au centre de l’intrigue. Gérard Depardieu incarne Jean-Étienne Beaufort, un ministre qui évolue dans les coulisses du pouvoir.

À leurs côtés, Virginie Ledoyen, Yvan Attal, Grégori Derangère et Peter Coyote complètent un casting particulièrement prestigieux. Le film marque d’ailleurs les retrouvailles de Rappeneau avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, quelques années après Cyrano de Bergerac.

Parce que Rappeneau réussit le pari fou de faire rire avec la débâcle de 1940

C’est probablement la caractéristique la plus étonnante de Bon Voyage. Comment faire une comédie d’aventures alerte et spectaculaire alors que le décor est celui de l’une des périodes les plus tragiques de l’histoire de France ?

Rappeneau relève le défi en choisissant de ne jamais faire de la guerre un simple prétexte comique. Le chaos de 1940 est omniprésent, mais le réalisateur s’intéresse surtout aux personnages pris dans ce gigantesque tourbillon.

Gouvernement en fuite, réfugiés sur les routes, hommes politiques, artistes, journalistes, espions et scientifiques se croisent dans un incroyable ballet. Le scénario est signé Jean-Paul Rappeneau et Patrick Modiano, ce qui contribue à donner au film son mélange très particulier d’élégance, d’humour et de romanesque.

ARTE résume parfaitement cette ambition en parlant d’une œuvre “populaire et raffinée”.

Parce que Bon Voyage est un concentré de tout ce qui faisait le cinéma de Rappeneau

Voilà peut-être la meilleure raison de regarder le film ce soir. Bon Voyage, c’est du grand spectacle, des personnages attachants, des dialogues travaillés, de l’humour, de l’Histoire, de l’aventure et une mise en scène qui ne laisse jamais retomber le rythme.

Le film possède cette qualité devenue rare : il veut avant tout raconter une histoire et divertir le spectateur, sans pour autant renoncer à l’élégance de l’écriture ou à l’ambition de la reconstitution historique.

C’est exactement ce que soulignait ARTE dans son communiqué : malgré l’ampleur des moyens nécessaires pour recréer la France de 1940, Rappeneau parvient à privilégier la vivacité et le plaisir du récit.

Et derrière cette apparente légèreté se cache un film qui constitue finalement un magnifique résumé du cinéma de Jean-Paul Rappeneau : romanesque, populaire, élégant et toujours en mouvement.

Alors, pourquoi regarder Bon Voyage ce soir ?

Parce que c’est un film d’aventures comme on en fait peu, parce qu’il permet de retrouver Isabelle Adjani et Gérard Depardieu au sommet, parce que son histoire est aussi folle que réjouissante, et surtout parce que cette diffusion prend aujourd’hui une dimension particulière.

Quelques jours après la disparition de Jean-Paul Rappeneau, regarder Bon Voyage, c’est finalement lui dire au revoir de la plus belle des manières : en laissant parler son cinéma.

Bon Voyage, ce soir dimanche 6 septembre à 21h00 sur ARTE.

Film de Jean-Paul Rappeneau – France, 2003 – 1h50. Scénario de Jean-Paul Rappeneau et Patrick Modiano.

Avec : Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Yvan Attal, Grégori Derangère, Peter Coyote, Aurore Clément, Jean-Marc Stehlé – Production : ARP, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma.

Crédit photo de UNE : ©ARP – France 2 Cinéma France 3 Cinéma 2003.