Chris Thomas, l’architecte discret derrière “America”

Avant de poser un seul micro dans le studio, Razorlight avait déjà fait un choix radical. Recruter Chris Thomas pour produire leur deuxième album, c’était ne pas jouer dans la même cour qu’un groupe de garage londonien ordinaire.

Thomas est l’un des producteurs les plus discrets et les plus décisifs de l’histoire du rock britannique. Sa carrière commence avec George Martin sur The White Album des Beatles (1968), où il assiste à l’enregistrement en tant que jeune ingénieur. Il signe ensuite le mixage de The Dark Side of the Moon (1973), puis produit Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977), démontrant une capacité rare à circuler entre des esthétiques radicalement opposées sans jamais paraître déplacé. Roxy Music, les Pretenders, INXS, puis Pulp avec Different Class (1995) et This Is Hardcore (1998) : Thomas n’a pas seulement accompagné le rock anglais, il en a forgé plusieurs de ses moments les plus durables.

Un producteur capable de passer de Pink Floyd aux Sex Pistols sans ciller, c’est quelqu’un qui comprend la structure émotionnelle d’un disque avant même d’en discuter le tempo.

Quand Razorlight l’appelle en 2006, le groupe porte encore la signature de Up All Night (2004), un premier album nerveux, angulaire, ancré dans le post-punk revival qui dominait le Londres du début des années 2000. Un bon disque, mais un disque qui plafonnait. L’ambition de Johnny Borrell était ailleurs : il voulait des stades, pas des salles à moitié pleines. Thomas, lui, savait exactement comment élargir un son sans l’aseptiser.

Les sessions se déroulent à British Grove Studios, dans le quartier de Chiswick à l’ouest de Londres. Le studio a été construit par Mark Knopfler avec une philosophie précise : associer de grandes consoles analogiques vintage, notamment des desks EMI et Neve historiques, à une chaîne numérique contemporaine. C’est un endroit pensé pour les gens qui savent ce qu’ils veulent entendre. Thomas y était chez lui.

De la maquette brute au numéro 1 : ce que Thomas a changé

La transformation entre Up All Night et Razorlight (2006) est saisissante dès la première écoute. Les guitares ne mordent plus, elles portent. Les refrains s’ouvrent. La voix de Borrell, autrefois mise en avant sur un fond rugueux, flotte maintenant sur des arrangements qui lui laissent de l’espace. C’est la patte Thomas : épurer sans appauvrir, polir sans plastifier.

Concrètement, l’album intègre des claviers que le premier disque n’aurait jamais tolérés. Piano, orgue, Mellotron, Wurlitzer électrique : des textures qui ancrent les chansons dans une tradition pop-rock classique plutôt que dans l’urgence du garage. Les guitares sont superposées, nettoyées de leur saturation abrasive, pensées pour sonner dans une grande salle. C’est une esthétique de stade, assumée, construite note par note.

Sauf que sur “America”, le quatrième titre de l’album, les crédits racontent une autre histoire. Le groupe est crédité comme producteur du titre. Thomas n’apparaît qu’en ingénierie additionnelle, aux côtés de Sam Miller qui assure l’ingénierie principale. Ce détail n’est pas anodin.

Il révèle une dynamique que les grandes collaborations connaissent souvent : le producteur fixe le cadre général, l’ambition sonore du disque, et certains titres naissent malgré tout en dehors de ce cadre, portés par une spontanéité que le groupe préfère préserver. “America” semble avoir existé avant Thomas, ou du moins en parallèle, dans un espace où Razorlight défendait sa propre formule. La chanson a été coécrite par Johnny Borrell et le batteur Andy Burrows, dont l’instinct mélodique et les structures pop plus directes tranchent légèrement avec les morceaux où Thomas est plus centralement impliqué.

Jeremy Wheatley prend en charge le mixage de l’ensemble de l’album, incluant “America”. Son travail apporte la balance finale : percutante, dynamique, calibrée pour la radio FM sans sacrifier la présence physique du son. C’est lui qui fait le lien entre les sessions de British Grove et les oreillettes du grand public.

Le résultat : un numéro 1 au UK Singles Chart le 8 octobre 2006. L’unique de toute la carrière du groupe.

“America” : chronologie d’un hymne et héritage d’une collaboration

L’album Razorlight sort le 17 juillet 2006 et entre directement à la première place du UK Albums Chart. Moins de trois mois plus tard, le 2 octobre 2006, “America” sort en single chez Mercury / Vertigo Records. Le 8 octobre, il atteint la première place des singles. Deux numéros 1 en quelques semaines pour un groupe qui, deux ans plus tôt, était encore catalogué dans le post-punk revival londonien.

Cette trajectoire n’est pas accidentelle. Un son de cette envergure ne se construit pas avec n’importe qui derrière la console. Ce que Thomas apporte n’est pas seulement de la technique : c’est une légitimité sonore, une façon de faire sonner un disque comme s’il avait toujours existé, comme s’il appartenait déjà à un canon. The Dark Side of the Moon, Never Mind the Bollocks, Different Class : ces albums ont tous en commun une évidence à l’écoute, une impression que rien n’aurait pu être autrement. Thomas construit cette évidence-là.

C’est précisément ce qui rend “America” durable. La chanson tourne encore en radio, apparaît dans des compilations années 2000, refait surface dans des playlists nostalgie. Elle a l’architecture d’un classique parce qu’elle a été fabriquée par quelqu’un qui sait ce qu’est un classique.

La presse francophone a surtout retenu l’ego de Borrell. Elle a raté l’essentiel : la main qui a sculpté le son.

Razorlight – America (Official video)