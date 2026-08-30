Hedonic, le préparateur français qui s’est fait une spécialité des G-Class des années 90

Claouey, presqu’île du Cap Ferret. C’est dans ce village du bassin d’Arcachon, loin des zones industrielles de la préparation automobile, que Serge et Catherine Heitz ont installé Hedonic, officiellement connu sous le nom de Hedonic Machines. L’adresse dit déjà quelque chose sur l’état d’esprit : on n’est pas chez un tuner qui démultiplie la puissance sur commande, on est chez quelqu’un qui a choisi son terrain avec soin.

La spécialité de la maison, c’est la Mercedes-Benz Classe G des années 1990, principalement les W463 de première phase. Pas la G 63 AMG actuelle, boîte de vitesses à neuf rapports et écrans tactiles intégrés. Les cubiques d’époque, celles qui n’avaient pas encore perdu leur caractère de baroudeur sous une couche de technologie. C’est une niche volontairement étroite, et c’est précisément ce choix qui distingue Hedonic de la grande majorité des préparateurs européens.

La confusion est fréquente dans la presse spécialisée : on glisse vite d’une G-Class des années 90 vers la carrosserie carbone d’un G 63 récent, comme si le terme « préparateur Mercedes G » couvrait un seul et même objet. Hedonic fait le contraire. L’atelier part d’une base authentique d’époque, restaurée intégralement avec des pièces d’origine, et lui applique ce qu’il appelle l' »Hedonisation », une transformation complète, mécanique et esthétique, qui conserve les lignes cubiques et les proportions d’origine tout en modernisant l’ensemble de la mécanique et de l’habitacle.

Ce positionnement tranche aussi avec les grands noms du genre comme Brabus ou Mansory, dont l’offre repose sur des modèles neufs, des kits larges et, souvent, une surenchère de puissance. Hedonic cible une autre clientèle : des acheteurs qui veulent l’élégance discrète d’un objet néo-rétro utilisable au quotidien, pas un communiqué de presse roulant. Le savoir-faire mobilisé, ferronnerie d’art, travail manuel de l’aluminium, sellerie sur mesure, est ancré dans une tradition artisanale qui colle à l’univers balnéaire et outdoor du Cap Ferret. Ce n’est pas un hasard de calendrier.

L’atelier fait le choix rare de réduire son champ pour le maîtriser entièrement, plutôt que de s’étendre à tout ce qui porte l’étoile.

Serge Heitz mène cette activité en parallèle de Serge Heitz Automobile Consulting, une structure de restauration classique qui donne à l’ensemble une assise technique solide. La G-Class des années 90 n’est pas arrivée chez Hedonic par hasard : c’est un objet à la fois robuste et iconique, suffisamment ancien pour mériter une recréation, suffisamment universel pour intéresser une clientèle internationale.

L’Hedonisation : 47 pièces exclusives pour transformer une G-Class d’époque

Base de départ : chaque véhicule est une Mercedes Classe G authentique des années 1990, restaurée intégralement avec des pièces d’origine constructeur avant toute transformation.

: chaque véhicule est une Mercedes Classe G authentique des années 1990, restaurée intégralement avec des pièces d’origine constructeur avant toute transformation. Modernisation mécanique complète : moteur essence, boîte de vitesses automatique, suspensions modernes et direction assistée sont intégrés sur chaque exemplaire.

: moteur essence, boîte de vitesses automatique, suspensions modernes et direction assistée sont intégrés sur chaque exemplaire. Volume de pièces exclusives : plus de 47 éléments conçus, développés et fabriqués sur mesure par Hedonic, aucun emprunté à un catalogue généraliste.

: plus de 47 éléments conçus, développés et fabriqués sur mesure par Hedonic, aucun emprunté à un catalogue généraliste. Signature extérieure*

Phares avant LED à verre dépoli avec sigle Mercedes intégré, feux arrière LED modernes et clignotants blancs.

Calandre spécifique Hedonic avec logo Mercedes, grille de radiateur redessinée par l’atelier.

Entrées d’air en aluminium taillées dans la masse sur le capot.

Longues portées intégrées directement dans le pare-chocs avant, sans ajout extérieur apparent.

Corde et crochet de remorquage à l’avant, attache-remorque à l’arrière : les équipements de terrain restent présents.

Élargisseurs d’ailes et baguettes latérales avec inserts grillagés signature Hedonic.

Rétroviseurs sur mesure avec inserts « G-Wagon », bouchon de réservoir en aluminium usiné.

Marchepieds latéraux avec inserts grillagés et marchepied arrière d’accès à bord.

Supports de plaques d’immatriculation avant et arrière entièrement revisités.

Capote sur mesure à mécanisme d’ouverture/fermeture rapide, disponible en plusieurs coloris ; option bikini top pour couvrir uniquement l’avant.

Roue de secours extérieure avec ou sans support selon configuration.

Habitacle*

Sellerie en sky (skaï) résistante à l’eau sur l’ensemble des surfaces, habillages sky et aluminium.

Sol en bois noble avec inserts Hedonic aux trois zones : avant, centrale et arrière.

Volant combinant bois noble et aluminium, levier de vitesses et frein à main exclusifs Hedonic.

Poignées de portes intérieures sur mesure, cadres de sièges peints couleur carrosserie ou sellerie.

Reconstruction intégrale de la partie supérieure de la planche de bord, habillée bois ou aluminium selon choix.

Casquette d’instrumentation repositionnée vers le bas pour une meilleure ergonomie de conduite.

Inserts de sièges inspirés des empreintes de pneus dans le sable, signature graphique propre à l’atelier.

Protections de tête et habillages en sky/aluminium sur les arceaux arrière.

Tunnel central intégralement redessiné, avec passage libre entre l’avant et l’arrière sans obstacle.

Compartiment réfrigéré entre les deux sièges avant.

Apple CarPlay, Bluetooth haut de gamme, multiples prises de recharge et support téléphone intégré.

Option système audio nomade intégré dans un jerrican Bluetooth : l’enceinte se détache du véhicule.

Configuration intérieure jusqu’à 8 places selon commande, certains modèles éligibles à la récupération de TVA.

Ce que Hedonic propose réellement : entre artisanat de luxe et restomod contemporain

Hedonic ne publie pas de tarifs en ligne. Les prix s’établissent sur devis, selon le niveau de personnalisation mécanique et esthétique retenu par l’acheteur. C’est une pratique courante dans le restomod haut de gamme européen, où chaque véhicule est de fait un objet unique. Le périmètre de la commande peut aller d’une configuration sobre à une recréation complète intégrant l’ensemble des 47 pièces exclusives.

Pour faire découvrir ses créations, l’atelier a noué des partenariats avec des établissements hôteliers de luxe : l’Hôtel Byblos à Saint-Tropez, les Zannier Hotels à Megève, Maison Chiberta à Biarritz et La Ferme Saint-Amour à Courchevel. Des modèles y sont exposés ou mis à disposition pour des essais privés selon les saisons. C’est une manière cohérente de toucher une clientèle qui ne passe pas par un salon automobile classique, et dont la décision d’achat repose autant sur l’expérience sensible que sur la fiche technique.

La G-Class n’est pas le seul terrain d’expression de la maison. Hedonic applique la même philosophie de « recréation » à la Porsche 911, notamment sur des bases de type 964 et d’autres caisses classiques, ainsi qu’au Land Rover Defender. Trois icônes des années 80 et 90, trois objets qui partagent la même architecture robuste et lisible, propice à une refonte sans trahison. La cohérence de la démarche est réelle : ce n’est pas un catalogue opportuniste, c’est une conviction répétée sur des bases différentes.

Ce qui sépare Hedonic d’un préparateur vendant des kits carrosserie, c’est la profondeur de l’intervention. On repart du châssis, on refait la mécanique dans son intégralité, on reconstruit l’habitacle pièce par pièce. Les éléments en aluminium sont façonnés à la main par des formeurs spécialisés. La sellerie est cousue sur mesure. Les signatures lumineuses LED sont dessinées par l’atelier. Rien n’est clipsé sur une base inchangée.

Le résultat est un véhicule qui conserve la silhouette et le gabarit d’une G-Class des années 90, avec la fiabilité mécanique et le confort d’un usage quotidien contemporain. Pour cert

Sources hedonic.fr Photos Tous Droits Résérvés

mansory.com