Ce soir, mardi 18 août 2026 à 21 heures, France 5 nous offre un formidable voyage dans l’âge d’or du cinéma hollywoodien avec La Grande Évasion. Réalisé par John Sturges en 1963, ce monument du film d’aventures et de guerre réunit une distribution absolument exceptionnelle : Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, Donald Pleasence ou encore David McCallum.

Un film de près de trois heures qui, plus de six décennies après sa sortie, n’a rien perdu de son efficacité. Bien au contraire. Son histoire vraie, ses personnages immédiatement attachants, ses scènes d’anthologie, sa musique d’Elmer Bernstein et surtout Steve McQueen au guidon d’une moto en ont fait l’un des films les plus mythiques du cinéma américain.

Alors, pourquoi faut-il absolument regarder La Grande Évasion ce soir ? Voici cinq excellentes raisons.

Il existe des films de guerre. Des films d’évasion. Des films d’aventures. Et puis il y a La Grande Évasion, qui réussit la prouesse de réunir toutes ces dimensions dans une même œuvre.

Réalisé par John Sturges, déjà célèbre pour Les Sept Mercenaires, le film raconte l’une des plus spectaculaires évasions collectives de la Seconde Guerre mondiale. Mais plutôt que de privilégier les champs de bataille et les combats, Sturges enferme ses héros dans un camp de prisonniers allemand et transforme cet espace clos en formidable terrain de jeu cinématographique.

Le principe est aussi simple qu’efficace : plusieurs centaines d’officiers alliés, tous réputés pour leurs nombreuses tentatives d’évasion, sont regroupés dans un camp spécialement conçu pour empêcher toute fuite.

Les Allemands pensent avoir trouvé la solution ultime. Ils se trompent lourdement. Car face à eux se trouve une véritable équipe de spécialistes : des hommes capables de creuser, fabriquer de faux papiers, obtenir des vêtements civils, récupérer des informations, détourner du matériel ou simplement imaginer les stratagèmes les plus improbables.

Le film repose donc moins sur la force que sur l’intelligence, l’organisation, la patience et l’ingéniosité. Et c’est ce qui le rend encore aussi passionnant aujourd’hui.

La Grande Évasion dure environ 2 h 49 dans sa version française et pourtant, le film ne donne jamais réellement l’impression de s’étirer. Le suspense naît progressivement, à mesure que le gigantesque projet prend forme.

Parce que son casting est absolument exceptionnel

Difficile d’imaginer aujourd’hui réunir autant de stars dans un même film. Et pourtant, en 1963, John Sturges aligne une véritable équipe de rêve.

Steve McQueen – Virgil Hilts, le “Cooler King”

C’est évidemment Steve McQueen qui domine l’affiche. Il interprète Virgil Hilts, surnommé le “Cooler King”, ou “Roi du frigo” en raison de ses passages répétés au mitard. Hilts est un personnage particulièrement savoureux : indépendant, provocateur, courageux et doté d’un flegme extraordinaire. Là où les autres réfléchissent longuement à la grande évasion collective, Hilts semble toujours vouloir faire les choses à sa manière.

C’est probablement le rôle qui va définitivement contribuer à installer McQueen au rang de star internationale.

James Garner – Hendley

James Garner incarne Hendley, surnommé “The Scrounger”, autrement dit le spécialiste de la récupération. Son personnage est capable de mettre la main sur à peu près tout ce dont les prisonniers ont besoin.

Garner apporte au film une décontraction et un humour qui équilibrent parfaitement la tension dramatique.

Richard Attenborough – Bartlett

Avant de devenir mondialement célèbre des décennies plus tard grâce à Jurassic Park, Richard Attenborough interprète Bartlett, le cerveau de l’opération. Il est celui qui porte le projet collectif et coordonne les différentes équipes.

Charles Bronson – Danny

Impossible également d’oublier Charles Bronson, dans le rôle de Danny Velinski, le spécialiste des tunnels.

Bronson apporte au film une dimension plus sombre et humaine. Son personnage est notamment marqué par une véritable peur de l’enfermement et de la claustrophobie.

James Coburn – Sedgwick

Et que dire de James Coburn, qui retrouve ici Steve McQueen et Charles Bronson après Les Sept Mercenaires ? Il interprète Sedgwick, surnommé “The Manufacturer”, un spécialiste de la fabrication et de la débrouille.

À leurs côtés figurent encore Donald Pleasence, James Donald, David McCallum, Gordon Jackson, John Leyton et plusieurs autres acteurs qui donnent à chacun des prisonniers une véritable personnalité.

La distribution complète est d’ailleurs l’une des grandes forces du film.

Parce que derrière Hollywood se cache une histoire vraie extraordinaire

C’est probablement l’un des aspects les plus fascinants de La Grande Évasion. Le film n’est pas sorti de l’imagination des scénaristes. Il s’inspire d’une véritable évasion massive de prisonniers alliés du Stalag Luft III, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le récit est adapté du livre de Paul Brickhill, lui-même ancien prisonnier du camp. Le scénario est ensuite signé James Clavell et W. R. Burnett. Et la réalité était déjà suffisamment spectaculaire. Les prisonniers ont effectivement entrepris de creuser trois tunnels, baptisés Tom, Dick et Harry. L’idée était de préparer plusieurs voies d’évasion afin de pouvoir continuer le projet même si les Allemands découvraient l’une des galeries.

Les prisonniers ne se contentent donc pas de creuser. Ils organisent une véritable entreprise clandestine : récupération de matériaux, fabrication de faux papiers, vêtements civils, cartes, renseignements, surveillance des gardiens…

Une véritable société parallèle se met en place derrière les barbelés.

Mais Hollywood a pris quelques libertés. Et c’est important de le préciser. La Grande Évasion est inspirée de faits réels, mais ce n’est pas un documentaire.

Le film transforme notamment certains personnages et événements pour les besoins du spectacle. La participation américaine à l’évasion est également largement accentuée, alors que l’évasion historique concernait principalement des prisonniers du Commonwealth britannique.

Et surtout… La célèbre séquence de la moto de Steve McQueen n’a jamais existé. Elle est entièrement fictive. Mais quelle bonne idée !

C’est probablement LA scène que tout le monde attend lorsqu’il revoit La Grande Évasion. Après avoir réussi à s’échapper, Virgil Hilts récupère une moto allemande et tente de rejoindre la Suisse.

Commence alors une spectaculaire poursuite à travers la campagne. Et soudain arrive l’image devenue légendaire : Steve McQueen fonçant à moto vers les barbelés et tentant de franchir la frontière. Cette scène est d’autant plus fascinante qu’elle correspond parfaitement à la personnalité de Steve McQueen.

L’acteur était lui-même un passionné de motos et de sport automobile. Il possédait une véritable expérience de pilote et souhaitait naturellement participer aux scènes de poursuite. La séquence à moto a d’ailleurs été largement influencée par McQueen lui-même. Les scènes de moto n’existaient pas dans l’histoire réelle de l’évasion : elles ont été ajoutées pour le spectacle et parce que l’acteur était particulièrement attiré par cet univers.

Il y a même une petite anecdote amusante derrière cette scène. Pour certaines prises, McQueen interprète lui-même le poursuivant allemand, ce qui permettait de filmer certains plans avec lui des deux côtés de la poursuite !

Mais le célèbre saut au-dessus des barbelés n’a finalement pas été réalisé par McQueen lui-même : le cascadeur Bud Ekins s’est chargé de cette partie particulièrement dangereuse. McQueen reste néanmoins associé pour toujours à cette séquence.

Et il faut reconnaître que son attitude, sa façon de piloter, son regard et son incroyable décontraction ont largement contribué à transformer une simple poursuite en moment d’anthologie du cinéma. Le British Film Institute considère d’ailleurs cette chevauchée à moto comme l’une des images les plus emblématiques du film.

Parce que plus de 60 ans après, le film n’a toujours pas pris une ride

Voilà peut-être la meilleure raison de regarder La Grande Évasion ce soir. Le film date de 1963. Il a donc plus de six décennies. Et pourtant, il fonctionne encore remarquablement bien. Pourquoi ?

Parce que John Sturges ne mise pas uniquement sur les effets spectaculaires. Il prend le temps de présenter ses personnages, on apprend à connaître leurs spécialités, leurs qualités, leurs faiblesses et leurs relations. On rit avec eux, on s’inquiète pour eux. Et lorsque le grand plan commence enfin à fonctionner, le spectateur a véritablement l’impression de faire partie de l’équipe.

C’est aussi ce qui distingue La Grande Évasion de beaucoup de productions contemporaines : le suspense vient des personnages et de leurs décisions avant de venir du spectacle. Le film connaît d’ailleurs un énorme succès lors de sa sortie.

Avec un budget de l’ordre de 4 millions de dollars, considérable pour l’époque, il devient l’un des grands succès de 1963. En France, il attirera plus de 8,7 millions de spectateurs au cinéma. La critique accueille également favorablement le film, même si certains lui reprochent sa longueur et son côté parfois très hollywoodien.

Avec le temps, ces réserves ont largement été éclipsées par son statut de classique. Steve McQueen reçoit notamment le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Moscou en 1963.

Un film de guerre… mais surtout un immense film d’aventures

C’est peut-être ce qui explique la longévité exceptionnelle de La Grande Évasion. On peut le regarder comme un film de guerre, mais ce serait réducteur. C’est aussi un film d’aventures, un film de suspense, un film de camaraderie et même, par moments, un film presque comique.

John Sturges joue constamment avec les tonalités. Il y a la gravité de la guerre, le danger permanent, la violence et la menace de la mort. Mais il y a aussi les petites combines, les personnages hauts en couleur, les situations parfois cocasses et cette formidable solidarité entre prisonniers.

Et puis il y a Elmer Bernstein. Sa musique est devenue indissociable du film. Son thème principal, martial et entraînant, accompagne parfaitement cette histoire d’hommes qui refusent de renoncer à leur liberté.

Steve McQueen, plus qu’une star : une incarnation du “cool”

Avec La Grande Évasion, Steve McQueen comprend parfaitement ce que le cinéma attend de lui. Il ne cherche pas à en faire trop, au contraire, Il est cool. Terriblement cool. Hilts peut être enfermé au mitard, entouré de barbelés ou poursuivi par les soldats allemands : il conserve cette attitude nonchalante qui deviendra la marque de fabrique de McQueen.

La balle de baseball qu’il lance contre le mur du camp est devenue une autre image emblématique du personnage. Et lorsque vient la moto, tout s’aligne : Steve McQueen, la machine, une poursuite et de grands espaces. Le tout pour une scène mythique.

Quelques années plus tard, McQueen confirmera définitivement son statut d’icône automobile et mécanique avec Bullitt puis Le Mans. Mais quelque chose était déjà là dans La Grande Évasion.

Une soirée cinéma à ne surtout pas manquer

Ce mardi 18 août 2026 à 21 heures, France 5 rediffuse donc l’un des grands classiques du cinéma hollywoodien. Et si vous n’avez jamais vu La Grande Évasion, difficile d’imaginer meilleure occasion de le découvrir.

Si vous l’avez déjà vu dix fois, la raison est encore plus simple : on ne se lasse jamais de retrouver Steve McQueen au guidon de sa moto, James Garner dans ses combines, Charles Bronson dans ses tunnels et toute cette incroyable équipe préparant l’une des plus grandes évasions de l’histoire du cinéma.

Parce qu’au fond, La Grande Évasion raconte quelque chose d’universel : même enfermé derrière des barbelés, l’homme peut continuer à rêver de liberté. Et lorsque Steve McQueen met les gaz… le cinéma entre dans la légende.

LA GRANDE ÉVASION

France 5 – mardi 18 août 2026 – 21h00

Film de John Sturges – 1963 – 2h49

Avec Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, Donald Pleasence, David McCallum…

Crédit photo : DR