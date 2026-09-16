Vanessa Paradis, une voix qui cherchait à se retrouver

Il y a des silences dans une carrière qui ressemblent à de l’abandon, et d’autres qui ressemblent à une respiration. Celui de Vanessa Paradis entre 2018 et 2025 appartient clairement à la seconde catégorie, même si, de l’extérieur, il était difficile de le deviner. Sept ans sans nouvel album, sans ce rituel précis de se dresser devant un micro pour chercher quelque chose de vrai. Sept ans durant lesquels l’artiste a continué à se produire, notamment lors de la tournée Les sources en 2019 puis sur les planches de la pièce de théâtre Maman de 2021 à 2023, tout en choisissant de tourner davantage son attention vers sa famille, vers ses proches, vers ce que la vie demandait d’elle en dehors de la lumière.

Mais les chansons, elles, ne se sont pas tues.

Elles ont commencé à naître dans le privé, presque en catimini. Des mélodies griffonnées, des fragments de textes posés sur du papier sans destinataire, des maquettes enregistrées chez elle dans un état qu’elle a elle-même décrit comme fragile, sans artifice, sans le vernis que les studios finissent toujours par imposer. Ce n’était pas encore un album. C’était plus intime que ça : une façon de se retrouver, de tester si la voix était encore là, si le désir créatif avait survécu aux années de mise entre parenthèses.

Ce qui est frappant dans cette genèse, c’est que la démarche précède toute logique industrielle. Avant les collaborateurs, avant les studios, avant même l’idée d’une sortie, il y avait juste elle et ses chansons dans leur état le plus brut. Et parmi ces premières pierres posées en silence, certaines portaient des signatures familiales: sa fille Lily-Rose Depp, qui a écrit les paroles d’un titre, son fils Jack Depp, qui en a composé la musique d’un autre. Le projet Le retour des beaux jours, sorti en octobre 2025, s’est donc construit d’abord comme une affaire de famille, un album qui ressemble à un journal intime avant de ressembler à un disque.

Ce que cette période révèle, c’est une artiste qui n’a pas attendu d’être prête aux yeux du monde pour commencer à créer.

La renaissance n’est pas venue d’une décision spectaculaire. Elle est née dans la discrétion d’une maison, dans des maquettes que personne n’était censé entendre.

Deux ans de studio, une larme à Abbey Road

Près de deux ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Vanessa Paradis pour construire Le retour des beaux jours, pierre après pierre, session après session. Le voyage commence à Paris, dans le studio Motorbass, ce repaire familier où beaucoup de grandes voix françaises ont affiné leurs intuitions. Puis viennent des escapades à Saint-Malo, loin du bruit, où le large invite naturellement à l’essentiel. Mais c’est à Londres, dans le Studio 2 d’Abbey Road, que l’histoire bascule vraiment.

C’est là que les arrangements de cordes ont pris vie. Et c’est là que les caméras de Julien Peultier ont capturé quelque chose d’inattendu, quelque chose que les communiqués de presse n’auraient jamais pu formuler. Dans Vanessa Paradis, la soirée, diffusé sur France 4 le 12 décembre 2025, on voit la chanteuse, entourée de musiciens à cordes, fondre en larmes au beau milieu d’une session. Pas de pudeur de façade, pas de composition. Juste une femme submergée.

“L’odeur de l’histoire”, dit-elle, et la présence de “bons fantômes” laissés dans les murs par les artistes qui l’ont précédée.

Abbey Road n’est pas un studio comme les autres. Les Beatles y ont tout inventé, ou presque. Et quand on arrive avec son propre disque sous le bras, le poids du lieu peut écraser autant qu’il peut élever. Pour Paradis, il semble avoir fait les deux à la fois.

Ce moment de larmes, capté à l’écran, aurait pu rester anecdotique. Il est en réalité la clé de voûte émotionnelle du disque. Pas une faiblesse, pas un incident de parcours, mais la preuve vivante que Le retour des beaux jours a été forgé dans une matière authentique. On ne triche pas avec Abbey Road. Et Vanessa Paradis, ce jour-là, n’a pas essayé.

Étienne Daho et Jean-Louis Piérot, architectes discrets d’un retour

Quand on cherche ce qui a permis à Le retour des beaux jours, huitième album studio sorti le 10 octobre 2025, d’exister tel qu’il est, on tombe invariablement sur deux noms. Étienne Daho et Jean-Louis Piérot. Co-auteurs, compositeurs, producteurs : leur rôle dépasse la simple collaboration technique. Ce sont des architectes discrets, des complices de longue date dont la présence a vraisemblablement rendu possible quelque chose de rare, un espace dans lequel Vanessa Paradis n’a pas eu besoin de se défendre.

Daho, figure tutélaire de la pop française depuis quarante ans, a cette capacité singulière de créer autour des artistes qu’il accompagne une atmosphère de confiance tranquille. Avec Piérot, arrangeur et musicien à la sensibilité acoustique très affirmée, le duo a dessiné un cadre épuré, presque intime, où la voix de Paradis pouvait se poser sans armure. Les critiques l’ont noté : on entend une voix captée au plus près, avec une retenue qui ressemble davantage à du courage qu’à de la réserve.

Ce n’est pas une production qui protège la chanteuse, c’est une production qui lui fait confiance.

Ce climat de confiance totale se lit aussi dans une autre direction, plus personnelle encore. Lily-Rose Depp a cosigné les paroles de “I Am Alive”, tandis que Jack Depp a composé la musique et co-écrit “Éléments”. Deux enfants, deux contributions formelles au disque de leur mère. Il serait difficile de trouver signe plus clair que l’album constitue, avant tout, un territoire de confiance absolue. On n’invite pas ses enfants dans une production par habitude ou par hasard. On les invite quand on sait que l’espace est sûr.

C’est en cela que la collaboration avec Daho et Piérot dépasse la dimension musicale : elle a créé les conditions dans lesquelles tout le reste, l’intime, le familial, le fragile, pouvait entrer dans le studio sans être dilué.

Les singles et le documentaire : ce que le public a déjà entendu et vu

Avant même que Le retour des beaux jours n’arrive en disques dans les bacs, le public a eu droit à un premier signe, presque une invitation lancée depuis le printemps : le 6 juin 2025 , Vanessa Paradis publie Bouquet final, le single qui allait ouvrir les hostilités.

, Vanessa Paradis publie Bouquet final, le single qui allait ouvrir les hostilités. Les paroles sont signées Doriand, auteur discret mais précis, tandis que la musique, la réalisation et les arrangements portent la double empreinte d’Étienne Daho et de Jean-Louis Piérot, compagnons de route de tout l’album.

Le résultat est une pop lumineuse, traversée d’une âme soul héritée des années 60 et 70, qui sonne à la fois familière et fraîche. La critique y entend un retour à l’évidence, quelque chose qui ne force rien.

Bouquet final se maintient en haut des charts français tout l’été et la rentrée 2025, confirmant que le pari n’était pas sentimental : le public, lui aussi, avait envie de ce retour.

Puis vient Les épines du cœur, territoire plus intime, entièrement écrit et composé par Daho. Ce titre impose une autre couleur, plus sombre, plus tendue, comme si l’album voulait montrer ses deux faces : la lumière et ce qui résiste.

Sa promotion s’appuie sur des performances live qui font parler, notamment sur le plateau de C à Vous sur France 5, le 8 décembre 2025, et lors d’un concert au Studio 104 de France Inter. L’interprétation vocale est saluée pour sa maturité assumée , loin de toute posture.

, loin de toute posture. Le clip officiel, réalisé par Karim Sadli avec le soutien de Chanel, paraît à la mi-décembre 2025, ajoutant une dimension visuelle soignée à un titre déjà fort sur le seul plan sonore.

Le 12 décembre 2025, c’est France 4 qui prend le relais avec la diffusion en prime time, à 21h00, du documentaire Vanessa Paradis, la soirée, réalisé par Julien Peultier et coproduit par Bangumi et Panthéon Films.

En 56 minutes, le film retrace près de deux années de création entre le studio Motorbass à Paris et les légendaires salles d’Abbey Road à Londres, sans jamais tomber dans la brochure promotionnelle.

On y voit les premiers essais, les doutes réels, la complicité qui s’est construite patiemment avec Daho et Piérot. Ce n’est pas le portrait d’une star, c’est celui d’une artiste qui cherche encore et qui choisit de montrer cette recherche.

La soirée se conclut par un showcase privé révélant les coulisses des répétitions de la tournée à venir, dont une live session de Les épines du cœur qui circule ensuite largement. Le documentaire reste disponible sur France.tv pour ceux qui l’ont raté en direct.

Ce dispositif de sortie, entre singles distillés sur plusieurs mois et documentaire d’auteur diffusé en prime time national, dit quelque chose sur la manière dont Paradis a voulu présenter ce disque : pas comme un produit, mais comme un récit.

La tournée 2026, ou l’art de porter ses fantômes sur scène

Ce qui s’est joué dans le Studio 2 d’Abbey Road, dans ce silence habité par des cordes et une voix à nu, ne restera pas confiné aux archives d’un documentaire. Le 17 novembre 2026, Vanessa Paradis montera sur la scène de l’Accor Arena de Paris pour porter devant des milliers de spectateurs exactement ce qu’elle a choisi de ne pas cacher lors de l’enregistrement de Le retour des beaux jours. La boucle sera bouclée, mais jamais refermée.

La tournée a officiellement démarré le 26 mars 2026 à l’Arena du Pays d’Aix, premier chapitre d’un long voyage à travers les Zéniths de France, de Saint-Étienne à Lille, de Nancy à Montpellier, de Pau à Toulon, de Limoges à Orléans. Une carte de France tracée à la voix, ville après ville, avec la même promesse tacite : ne pas s’abriter.

Ce qui fait la force d’un concert, c’est précisément ce que l’artiste n’a pas eu le courage de cacher en studio.

Car c’est là que réside le vrai pari de cette tournée. En choisissant, face aux musiciens londoniens, de rester fragile plutôt que de se draper dans le contrôle, Paradis a fabriqué quelque chose de rare : une vulnérabilité structurée, pensée avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot, et désormais reproductible soir après soir. Ce n’est plus un accident de studio, c’est une méthode. Ce n’est plus une peur surmontée, c’est une matière artistique.

Le documentaire Vanessa Paradis, la soirée l’a d’ailleurs confirmé avec une franchise désarmante : les doutes étaient réels, la magie était fragile, et c’est précisément pour cela qu’elle résiste. On ne vend pas de l’assurance dans ces arènes, on vend de l’humain. Et Paradis, qui a grandi sous les projecteurs avant même d’avoir grandi, sait mieux que quiconque la différence entre les deux.

La fille seule face à l’orchestre d’Abbey Road se retrouvera bientôt face à des salles entières. Avec les mêmes fantômes, la même partition. Et le même choix courageux de ne pas faire semblant.

Sources VanessaParadisVEVO: Vanessa Paradis – Be My Baby

YouTube: Deux ans de studio, une larme à Abbey Road

Vanessa Paradis: Vanessa Paradis – Le retour des beaux jours (Official lyric video)

YouTube: Les singles et le documentaire : ce que le public a déjà entendu et vu

JC DIJON: Vanessa Paradis – Joe le taxi (Live au Zénith de Dijon 16 05 2026)