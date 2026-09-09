Une ballade gothique déguisée en chanson d’amour

Quand on parle de Total Eclipse of the Heart, le réflexe est de la ranger dans la catégorie des grandes ballades puissantes des années 80, quelque chose entre le rouge à lèvres et le mascara qui coule. Ce serait passer à côté de l’essentiel.

Jim Steinman n’a pas écrit une chanson d’amour. Il a écrit du théâtre vampirique. Le titre de travail original était « Vampires in Love », conçu pour une comédie musicale qui n’a jamais vu le jour, librement adaptée de Nosferatu (1922) de F. W. Murnau. En 2002, Steinman le confirmait dans Playbill sans ambiguïté : « Son titre d’origine était “Vampires in Love” parce que je travaillais sur une comédie musicale de Nosferatu. Si quelqu’un écoute les paroles, ce sont vraiment des répliques de vampires. Tout tourne autour de l’obscurité, du pouvoir de la nuit et de la place de l’amour dans le noir. »

« Forever’s gonna start tonight » : dans la bouche d’un vampire, ce n’est pas une promesse romantique. C’est une offre d’immortalité.

Relire les paroles avec cette clé change tout. « Your love is like a shadow on me all of the time » évoque moins une obsession sentimentale que la condition d’une créature contrainte à fuir la lumière. « Turn around, bright eyes », le contre-chant répété de Rory Dodd, décrit une scène de prédation : les yeux brillants de la proie humaine face à son chasseur nocturne. Le romantisme est là, mais il recouvre quelque chose de bien plus inquiétant.

La chanson a été enregistrée fin 1982 au studio The Power Station à New York et publiée en février 1983 comme single principal de Faster Than the Speed of Night, le cinquième album studio de Bonnie Tyler. Le projet Nosferatu, lui, est resté dans les tiroirs, documenté uniquement par les témoignages concordants de Steinman et de Tyler, sans livret ni manuscrit complet conservé. En 1997, Steinman a recycléla mélodie dans Tanz der Vampire, la comédie musicale tirée du film de Roman Polanski, où elle est devenue le duo « Totale Finsternis » entre le comte von Krolock et sa victime Sarah. Le substrat gothique avait attendu quinze ans pour trouver sa scène.

Le clip de 1983, réalisé par Russell Mulcahy dans un ancien asile psychiatrique victorien du Surrey, pose les images qui scellent cette lecture : des adolescents aux yeux phosphorescents, des couloirs spectraux, une atmosphère entre pensionnat anglais et maison hantée. Avant même que le cinéma s’en empare, la chanson avait déjà construit son propre décor.

C’est cette ambiguïté fondamentale, romantisme de surface et anxiété souterraine, qui explique pourquoi le cinéma l’a traversée dans des directions si opposées. On ne peut pas utiliser Yesterday des Beatles pour ouvrir un film de slasher. On peut le faire avec Total Eclipse of the Heart, et ça fonctionne. Parce que la chanson l’a toujours été, au fond : une histoire de morsure déguisée en déclaration d’amour.

Bonnie TYLER chante “Total eclipse of the heart” sur le plateau de “Champs-Elysée” en 1993

De l’horreur à la comédie : la chanson comme miroir des genres cinématographiques

Le cinéma a vu dans Total Eclipse of the Heart ce que la radio avait ignoré : une tension dramatique prête à l’emploi. La structure même du morceau, couplets anxiogènes en demi-teinte qui explosent en refrains wagnériens, est une architecture de suspense. Les cinéastes n’ont pas eu à tordre la chanson pour la faire servir l’horreur ou la comédie. Ils ont simplement suivi ses propres instructions.

Urban Legend (Jamie Blanks, 1998) l’utilise avec une précision chirurgicale. L’étudiante Michelle conduit seule de nuit sous la pluie, met la cassette pour rester éveillée. Un pompiste bègue tente maladroitement de la prévenir qu’un passager est caché à l’arrière. Elle s’enfuit en croyant à une agression. Et au moment exact où le tueur surgit, le refrain claque : « Turn around, bright eyes. » L’ironie est mortelle, dans les deux sens du terme. Blanks n’a pas choisi la chanson malgré sa réputation de kitsch : il l’a choisie parce qu’elle portait déjà en elle le rapport entre prédateur et proie.

The Strangers: Prey at Night (Johannes Roberts, 2018) travaille différemment. La chanson sort des haut-parleurs extérieurs d’une piscine de parc de mobile homes, baignée de néons. Luke affronte d’abord Pin-Up Girl au bord de la piscine, puis se retrouve dans l’eau face au seul Man in the Mask, qui le poignarde et le laisse dans l’eau à bout de forces. Le crescendo de Tyler monte pendant que le personnage se bat pour survivre. Le résultat est une des séquences les plus étranges et les plus efficaces du cinéma d’horreur récent : une ballade d’amour absolu comme bande-son d’un massacre au ralenti.

Le décalage devient franchement grotesque dans Dead Snow 2: Red vs. Dead (Tommy Wirkola, 2014). Le survivant Martin, doté d’un bras zombifié, déterre et ressuscite sa petite amie qu’il avait accidentellement tuée dans le premier film. Ce qui suit, sur la version intégrale de Tyler, relève du splatterstick le plus outrancier. Wirkola pousse la logique du romantisme exacerbé jusqu’à l’absurde total, et le morceau encaisse sans fléchir, parce que son propre excès symphonique s’y prête parfaitement.

Du côté de la comédie, le mécanisme est inverse mais la source est la même. Dans Bandits (Barry Levinson, 2001), Kate Wheeler, interpretée par Cate Blanchett, hurle les paroles en sanglotant au volant de sa Mercedes, juste avant de percuter accidentellement le braqueur hypocondriaque Terry Collins. La scène traduit un naufrage émotionnel domestique, un personnage qui s’échappe et qui s’effondre en même temps. L’identification totale avec la chanson, poussée jusqu’à l’excès, est précisément ce qui rend le personnage à la fois ridicule et bouleversant.

Old School (Todd Phillips, 2003) va encore plus loin dans la subversion. The Dan Band reprend le morceau lors d’un mariage, transformant chaque couplet en performance agressive et vulgaire devant des invités pétrifiés. La vulnérabilité mélodramatique du texte devient de l’insolence pure. Là encore, ça fonctionne parce que la chanson est suffisamment chargée émotionnellement pour que la profanation soit lisible comme profanation.

Ce spectre d’usages n’est pas le signe d’une chanson malléable au sens neutre du terme. C’est le signe d’une chanson qui a une charge dramatique propre, forte enough pour polariser n’importe quel contexte dans lequel elle entre.

Les Cinq Diables et The Last Showgirl : quand la chanson devient langue cinématographique

Les usages les plus révélateurs ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Deux films, l’un français, l’autre américain indépendant, ont fait quelque chose de différent : ils ont utilisé Total Eclipse of the Heart non pas comme effet de contraste ou ironie, mais comme langue cinématographique à part entière.

Les Cinq Diables de Léa Mysius (2022) place la chanson au cœur d’une scène de karaoké entre Joanne (Adèle Exarchopoulos) et Julia (Swala Emati). Les deux femmes chantent Tyler dans un bar, et la scène condense en quelques plans ce que le film met une heure à construire : le désir queer non résolu, le trauma refoulé, une relation qui n’a jamais été nommée et ne le sera peut-être jamais. La fille de Joanne, Vicky, possède un don olfactif qui lui permet de traverser les souvenirs des autres. La scène de karaoké est le point de cristallisation de ces couches temporelles et émotionnelles. Mysius n’utilise pas la chanson pour signifier « les années 80 » ou pour déclencher un sourire complice. Elle l’utilise parce que ses paroles, dans leur sens littéral vampirique, parlent d’une emprise nocturne, d’une attirance qu’on ne contrôle plus. Ça colle à la perfection.

The Last Showgirl de Gia Coppola (2024) est d’une autre nature. Jamie Lee Curtis y joue Annette, une ancienne showgirl reconvertie en serveuse de casino, à l’âge et à l’obsolescence. Sa séquence sur Total Eclipse of the Heart est improvisée, filmée en un seul take selon Jamie Lee Curtis.

Total Eclipse of the Heart (Adèle Exarchopoulos, Léa Mysius)

Sources wikipedia.org

youtube.com

starzone.ch

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