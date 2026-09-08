Depuis Béziers, Jérémie Duchampt de Jerem Motorcycles a entrepris une transformation radicale d’une Ducati Monster 821 Icon, bien au-delà de ce que l’on entend habituellement par personnalisation. La Monster incarne depuis plus de trente ans l’identité de Ducati, avec son cadre treillis apparent et son bicylindre en L, mais jusqu’où peut-on pousser cette base sans trahir ce qui en fait l’essence? C’est précisément la question que ce projet soulève, en reprenant chaque système de la moto, de la partie-cycle à l’électricité, pour construire quelque chose de cohérent et d’exclusif.

Jerem Motorcycles et la Monster 821 Icon : un projet de préparation globale

Jérémie Duchampt dirige Jerem Motorcycles depuis Béziers, et ce projet autour d’une Ducati Monster 821 résume assez bien ce qui distingue son atelier d’un simple préparateur de surface. L’idée de départ n’est pas d’apposer quelques pièces aftermarket sur une moto standard pour lui donner une allure de custom : c’est de reprendre chaque système, un par un, et de le faire évoluer dans une logique cohérente. Partie-cycle, freinage, moteur, électricité, carrosserie, tout est concerné.

La Monster 821 constitue une base solide. Depuis plus de trente ans, la Monster s’impose comme l’un des modèles les plus reconnaissables de Borgo Panigale, avec son cadre treillis apparent, son bicylindre en L et une ligne qui n’a jamais eu besoin d’être criarde pour exister. Duchampt conserve cette identité fondamentale, mais il la pousse vers quelque chose de plus exclusif : des composants issus de la Monster 1200, des pièces conçues sur mesure, un habillage carbone étendu, beaucoup d’usinage CNC, et une attention portée aux finitions qui se lit dans chaque détail visible. C’est à cette réalisation personnalisée que Jerem Motorcycles a donné le nom de baptême « Icon ».

Ce qui caractérise vraiment le projet, c’est la cohérence. Chaque choix technique renforce le suivant. Le monobras appelle les jantes Ducati Performance, qui appellent l’amortisseur Öhlins, qui s’inscrit dans une boucle arrière entièrement refaite. La peinture Bleu Alpine dialogue avec l’anodisation dorée des pièces CNC et le noir des éléments carbone. Rien n’est ajouté pour faire bien sur une photo : chaque élément a sa raison d’être dans l’ensemble.

Plus qu’une personnalisation, cette Monster 821 est une reconstruction cohérente, système par système.

Partie-cycle : monobras, jantes usinées et suspension Öhlins

Le chantier commence par la fourche d’origine, intégralement reconditionnée puis anodisée bleue. Ce n’est pas un simple traitement de surface : l’anodisation bleue devient l’une des signatures visuelles les plus immédiatement visibles de la moto, en cohérence directe avec la peinture du réservoir.

À l’arrière, l’évolution est plus radicale. Jerem Motorcycles remplace le bras oscillant classique par le monobras de la Ducati Monster 1200, entièrement remis à neuf. L’adaptation n’est pas triviale : elle nécessite l’usinage de plusieurs pièces spécifiques pour permettre le montage des nouvelles jantes. Ces jantes, signées Ducati Performance, sont taillées dans la masse en aluminium. Elles abaissent les masses non suspendues et donnent immédiatement à la silhouette ce caractère tendu propre aux machines de compétition. Les roues d’origine ne pouvaient tout simplement pas suivre le niveau du reste.

La suspension arrière est confiée à un amortisseur Öhlins, ce qui complète logiquement l’ensemble. Associé au monobras de la 1200 et aux jantes usinées, il forme une base dynamique d’un niveau sensiblement supérieur à la moto de série.

La boucle arrière est fabriquée sur mesure en acier, avec une ligne plus tendue que l’originale. Elle impose ses propres contraintes sur les commandes reculées : celles-ci, issues d’une Monster 1200 en CNC, ont été modifiées pour s’y adapter. Le résultat est un ensemble arrière homogène, sans compromis visible entre les différentes pièces qui le composent.

Les demi-guidons bracelets viennent compléter le tableau en changeant la position de conduite, plus inclinée vers l’avant, plus engagée. Ce détail transforme le ressenti à la selle autant que la silhouette vue de l’extérieur.

Freinage et finitions de cadre : Accossato, Brembo et Vaporblasting

Les disques avant sont remplacés par des pièces neuves, associées à des plaquettes Brembo. C’est la base attendue pour une préparation de ce niveau, et Jerem Motorcycles ne déroge pas à la règle.

Ce qui est plus singulier, c’est le choix des maîtres-cylindres. L’atelier opte pour des modèles Accossato, aussi bien pour le frein que pour l’embrayage. Accossato est une marque italienne spécialisée dans les composants de freinage et de commande pour la compétition et la route : ses maîtres-cylindres sont reconnus pour la précision de leur toucher et la qualité de leur fabrication. Ce remplacement concerne donc les deux circuits hydrauliques en même temps, ce qui donne une cohérence immédiate entre la main droite et la main gauche du pilote.

L’atelier Vapor Blasting 58, prestataire nivernais spécialisé dans le traitement de surface, mérite qu’on s’y arrête. Intervenu sur le cadre treillis et les étriers de frein, il donne à ces pièces une finition satinée, propre, qui unifie visuellement des éléments aux matériaux et aux origines très différents. Le cadre treillis, signature historique de la Monster, ressort de ce traitement avec une présence nouvelle, rehaussé d’une finition dorée qui contraste avec la carrosserie Bleu Alpine. Les étriers, eux, s’inscrivent dans la même palette que le reste de la moto plutôt que de détoner comme des pièces génériques. C’est ce genre d’intervention discrète qui fait la différence entre une préparation qui tient debout et une collection de pièces posées ensemble.

Moteur : embrayage hydraulique, carter transparent CNC or et ligne sur mesure

Le bicylindre en L conserve son architecture d’origine. Jerem Motorcycles ne touche pas à la mécanique interne, mais les interventions qui l’entourent changent radicalement son apparence et, sur un point précis, son fonctionnement.

La transformation la plus significative concerne l’embrayage. La commande câble d’origine est abandonnée au profit d’une commande hydraulique. Un carter transparent en aluminium usiné CNC, anodisé or, remplace le carter d’embrayage standard : il laisse voir le mécanisme intérieur tout en affichant la même finition dorée que les autres pièces CNC de la moto. Un récepteur d’embrayage CNC de même couleur complète l’ensemble. Ces deux pièces forment un bloc visuel immédiatement reconnaissable sur le flanc droit du moteur.

Le carter d’allumage, lui, reçoit une peinture noir vermiculé. Cette finition texturée crée un contraste fort avec les éléments dorés voisins, et rompt avec l’aspect aluminium brut qui caractérise habituellement cette zone du moteur Ducati.

Les durites d’origine sont remplacées par des modèles haute performance. L’échappement, quant à lui, est entièrement nouveau : une ligne sur mesure à double sortie, fabriquée spécifiquement pour cette préparation. Ce n’est pas un silencieux aftermarket vissé sur le collecteur d’origine, c’est une ligne pensée pour cette moto.

Enfin, l’atelier procède à la vidange complète de tous les fluides lors du remontage, ce qu’il fait systématiquement sur chacune de ses réalisations. Un détail qui ne se voit pas, mais qui garantit que la moto livre d’emblée ce qu’on attend d’elle.

Habillage : les dix pièces carbone, garde-boue aluminium et selle cuir

Carters de courroies de distribution en carbone : pièces visibles dès le premier regard porté sur le moteur, elles remplacent les carters d’origine et allègent légèrement la zone tout en apportant le tissu tressé caractéristique du carbone.

: pièces visibles dès le premier regard porté sur le moteur, elles remplacent les carters d’origine et allègent légèrement la zone tout en apportant le tissu tressé caractéristique du carbone. Protections de radiateur en carbone : habillent les flancs du radiateur d’eau, protègent la pièce des projections et participent à l’identité visuelle sans masse supplémentaire.

: habillent les flancs du radiateur d’eau, protègent la pièce des projections et participent à l’identité visuelle sans masse supplémentaire. Garde-boue arrière en carbone : s’intègre à la boucle arrière sur mesure, avec une ligne plus tendue que la pièce d’origine.

: s’intègre à la boucle arrière sur mesure, avec une ligne plus tendue que la pièce d’origine. Protection de chaîne en carbone : remplace le plastique d’usine sur un composant exposé aux projections de lubrifiant et aux chocs de route.

: remplace le plastique d’usine sur un composant exposé aux projections de lubrifiant et aux chocs de route. Cache pignon en carbone : couvre la sortie de boîte, zone souvent négligée dans les préparations et pourtant visible à l’œil nu.

: couvre la sortie de boîte, zone souvent négligée dans les préparations et pourtant visible à l’œil nu. Pare-chaleur d’échappement en carbone : positionné le long de la ligne sur mesure à double sortie, il gère les températures tout en prolongant l’esthétique carbone vers l’arrière de la moto.

: positionné le long de la ligne sur mesure à double sortie, il gère les températures tout en prolongant l’esthétique carbone vers l’arrière de la moto. Entourage de clé en carbone : un détail d’atelier, mais révélateur : traiter ce composant au même niveau que les grandes pièces dit quelque chose sur l’exigence appliquée à l’ensemble.

: un détail d’atelier, mais révélateur : traiter ce composant au même niveau que les grandes pièces dit quelque chose sur l’exigence appliquée à l’ensemble. Cache vase d’expansion en carbone : dissimule une pièce fonctionnelle ordinaire derrière une finition cohérente avec le reste de l’habillage.

: dissimule une pièce fonctionnelle ordinaire derrière une finition cohérente avec le reste de l’habillage. Cache fusibles en carbone : même logique, même finition, aucun plastique d’origine ne reste en vue.

: même logique, même finition, aucun plastique d’origine ne reste en vue. Support de plaque complet en carbone : pièce structurante à l’arrière, elle s’inscrit dans la ligne dessinée par la boucle sur mesure.

: pièce structurante à l’arrière, elle s’inscrit dans la ligne dessinée par la boucle sur mesure. Garde-boue avant en aluminium sur mesure : fabriqué spécifiquement pour cette moto plutôt que repris dans un catalogue, il s’ajuste précisément à la fourche reconditionnée et anodisée bleue.

: fabriqué spécifiquement pour cette moto plutôt que repris dans un catalogue, il s’ajuste précisément à la fourche reconditionnée et anodisée bleue. Selle en cuir réalisée par Yaya Brush Sellerie : partenaire régulier de Jerem Motorcycles, cet artisan selle confectionne une pièce sur mesure qui s’adapte à la boucle arrière spécifique et donne à la ligne un aboutissement artisanal cohérent avec le niveau général de la préparation.

Peinture Bleu Alpine, vernis Candy et électricité LED : l’identité visuelle finale

La couleur de base retenue pour le réservoir et la boucle arrière est un Bleu Alpine. Ce nom évoque directement l’automobile française, et c’est délibéré : Jerem Motorcycles revendique une inspiration automobile dans le choix de cette teinte. Sur ce fond bleu, un vernis Candy bleu vient s’ajouter en couche finale. L’effet Candy modifie la perception de la couleur selon la lumière : selon l’angle et l’intensité de l’éclairage, la teinte paraît plus profonde, presque violette, ou plus vive. Ce n’est pas le même résultat qu’une peinture unie satinée ou brillante standard.

Ce bleu dialogue directement avec les nombreuses pièces CNC anodisées or présentes sur la moto : récepteur d’embrayage, carter transparent, commandes reculées, rétroviseurs. Les poignées CNC, quant à elles, sont bleues, faisant écho à la teinte dominante de la préparation. Le contraste bleu-or est le fil conducteur visuel de toute la préparation. Les pièces carbone, avec leur tressage noir, viennent équilibrer l’ensemble sans l’alourdir. La fourche anodisée bleue fait écho au réservoir. Chaque zone de couleur renvoie à une autre.

L’électricité suit la même rigueur. Le phare d’origine est remplacé par un phare rond à LED, format plus compact et plus net que l’optique de série. À l’arrière, un feu Kellermann 3-en-1 regroupe le feu de position, le stop et les clignotants dans un seul bloc discret, ce qui allège considérablement la zone arrière et s’accorde à la ligne tendue de la boucle sur mesure. Les clignotants avant sont également signés Kellermann, en LED. L’éclairage de plaque passe lui aussi au LED. Résultat : aucune ampoule à incandescence ne subsiste sur la moto, et la cohérence visuelle est totale de l’avant à l’arrière.

DUCATI 821 monster (ICON)

Partie Cycle :

Fourche origine refaite et anodisée en bleu

Mono-Bras oscillant de 1200 refait a neuf

Jante AV et AR en Alu taillé dans la masse ducati performance

Usinage de pièces pour adaptation des jantes

Disques avant neufs et plaquette BREMBO neuves

Amortisseur arrière Ohlins

Commandes reculées CNC de Monster 1200 modifiée pour la boucle arrière

Maitres cylindres embrayage et frein Accossato

Demi guidon bracelet

Cadre OR ainsi de que les étriers de freins (Vaporblasting58)

Boucle AR sur mesure en acier

Électricité

Phare rond à LED

Feu/Stop/cligno arrière 3 en 1 de Kellermann

Clignotants avant à led kellermann

Eclairage de plaque à led

Moteur

Peinture du carter d’allumage en noir vermiculé

Embrayage passé en Hydraulique avec carter transparent CNC or

Installation d’un récepteur d’embrayage or CNC

Durites haute performances

Echappement sur mesure en double sortie

Vidange des différents fluides

Esthétique

Boucle AR sur mesure

Selle sur mesure cuir (Yaya Brush Sellerie)

Pièces en carbone : carter de courroies de distribution, radiateur d’eau, garde boue Ar, protection de chaine, carter de pignon, pare-chaleur échappement, contour de clé, cache vase d’eau, cache fusibles, support de plaque complet

Garde boue avant en Alu sur mesure.

Nombreuses pièces CNC or

Rétroviseurs CNC

Poignées bleu CNC

Sabot moteur sur mesure

Peinture :

Réservoir et boucle Ar en Peinture bleu Alpine et verni Candy bleu

Réalisation by JeremMotorcycles

ATELIER PRIVÉ – 5 rue Ampère – 34500 Béziers – 06 85 18 05 72

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Crédit photos : Jonathan Silène© pour JeremMotorcycles.