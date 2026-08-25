La Midsummer Coupé, une barchetta qui se referme sur elle-même

Tout a commencé par une conversation. Après la présentation en mai 2024 de la barchetta Midsummer, produite à seulement cinquante exemplaires, un client propriétaire a contacté Morgan avec une idée précise : et si la voiture se refermait sur elle-même ? Non pas un simple toit rigide posé en urgence, mais une interprétation entière de la barchetta en version fixed-head, pensée dès l’origine comme une carrosserie à part entière. Morgan aurait pu décliner. L’équipe de Pickersleigh Road a choisi de saisir l’occasion.

La force de la proposition a rapidement convaincu d’autres amateurs. Ce premier désir singulier a déclenché un programme officiel de neuf commissions sur mesure, chacune développée en dialogue étroit avec son futur propriétaire. Un prototype de référence interne, nommé en interne « artists’ proof », précède cette série et fixe les standards de design, d’ingénierie et d’artisanat pour l’ensemble des exemplaires à venir. Pour accompagner ce projet, Morgan a fait appel à Pininfarina, poursuivant la collaboration entamée lors de la création de la barchetta d’origine. Les designers des deux maisons ont travaillé ensemble sur les proportions, les surfaces et l’identité visuelle propre à cette version à toit fixe.

Ce qui distingue immédiatement la Midsummer Coupé d’une simple évolution cosmétique, c’est l’ampleur de la refonte structurelle qu’elle a exigée. Ajouter un toit sur une barchetta ne demande pas seulement un nouveau panneau de carrosserie. Cela impose de repenser la manière dont les charges se distribuent dans l’ensemble de la structure.

La Midsummer Coupé pèse seulement 2,5 % de plus qu’une Supersports équipée d’un hardtop, malgré une architecture entièrement repensée.

Morgan a résolu ce défi en développant des montants A taillés dans la masse, en aluminium usiné, qui reprennent et transfèrent les efforts du toit vers la structure avant tout en intégrant les points d’ancrage des portières et du vitrage latéral. La grande verrière panoramique et le pare-brise sont collés directement à la caisse en aluminium : ils ne décorent pas la structure, ils en font partie, contribuant activement à la rigidité torsionnelle. L’ensemble repose sur la plateforme CXV en aluminium collé et riveté, associée au traditionnel sous-châssis en bois de frêne qui assure son rôle structural tout en offrant des bénéfices acoustiques naturels.

Chaque pièce centrale de carrosserie est formée à la main depuis une feuille d’aluminium plate, mise en forme à l’aide de la roue anglaise, puis assemblée grâce à une combinaison de techniques d’assemblage avancées et de mesure numérique. La précision laser coexiste avec le coup d’oeil du compagnon. Ce n’est pas une déclinaison de la barchetta. C’est un nouveau chapitre de la carrosserie Morgan.

Le prototype « artists’ proof » : une pièce conçue pour durer, pas pour rouler

Au sein du programme Midsummer Coupé, un exemplaire occupe une place radicalement différente des neuf commissions client. Désigné en interne sous le nom de Car 0, ou « artists’ proof », ce prototype n’a pas été conçu pour rejoindre un garage privé ni pour parcourir des kilomètres sur route ouverte. Sa mission est plus exigeante : fixer l’étalon absolu de conception, de fabrication et d’ingénierie à partir duquel chacune des neuf voitures bespoke sera réalisée à Pickersleigh Road, dans les ateliers de Malvern.

C’est l’objet de référence que consulte l’artisan avant de porter son premier coup d’outil sur chaque nouvelle commande.

Pour tenir ce rôle, le Car 0 réunit l’ensemble des choix matériaux et techniques qui définissent le programme dans sa forme la plus complète. Le teck, déjà présent sur la Midsummer barchetta d’origine, envahit ici l’habitacle de façon systématique : tableau de bord, structure de pavillon, pare-soleil et incrustations du sélecteur de vitesses en aluminium usiné dans la masse. Cet usage intégral du teck est propre au prototype. Les futures commissions client pourront explorer d’autres essences ou combinaisons de matières, ce qui fait de cet exemplaire la seule version où le bois règne sans partage.

À l’extérieur, un bandeau central en acier inoxydable poli court sur toute la longueur de la voiture, du capot jusqu’au pont arrière, en passant par la canopée vitrée panoramique. Ce fil conducteur relie visuellement l’extérieur à l’intérieur, où des accents assortis prolongent la même logique de cohérence formelle. Les bas de caisse sont également habillés d’acier inoxydable, en écho direct à la barchetta originale. Les jantes, forgées en aluminium de 19 pouces, constituent à ce jour le dessin de roue le plus complexe jamais produit par Morgan, associant finitions peintes et polies.

Sous le capot, le choix du moteur ne souffre aucune ambiguïté. Le BMW B58, six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé, est installé en position avant-milieu sur le châssis en aluminium collé de génération CXV. Il est couplé à une boîte automatique ZF à huit rapports. Légèreté et rigidité caractérisent la structure : malgré l’ajout d’un toit fixe, la voiture n’affiche que 2,5 % de masse supplémentaire par rapport à une Supersport équipée de son hard-top.

Cet exemplaire n’est pas destiné à rester dans les réserves d’une marque. À l’issue de sa phase de dévoilement, le Car 0 rejoindra la collection permanente du Louwman Collection, à La Haye, aux Pays-Bas. Une destinée muséale qui dit beaucoup sur la façon dont Morgan perçoit ce prototype : non comme un outil de production temporaire, mais comme une pièce d’histoire industrielle conçue, dès l’origine, pour durer.

La conception de la Morgan Midsummer Coupé : travail d’artisants passionnés

La collection Louwman : quand un prototype rejoint la mémoire mondiale de l’automobile

Le Musée Louwman de La Haye n’est pas une institution parmi d’autres. Fondée en 1934, cette collection privée ouverte au public revendique le titre de plus ancienne du genre au monde, avec plus de 275 automobiles historiques qui couvrent l’intégralité de l’histoire du véhicule à moteur, des pionniers du XIXe siècle jusqu’aux créations contemporaines les plus abouties. C’est dans cet écrin que le prototype de la Midsummer Coupé, désigné en interne par Morgan sous le nom d’artist’s proof, est destiné à prendre place de façon permanente.

Cette décision n’est pas anodine. Un véhicule de série, aussi raffiné soit-il, entre dans la vie d’un propriétaire privé. Un prototype muséal, lui, entre dans la mémoire collective. La distinction est fondamentale. Les neuf commissions clients, développées chacune en étroite collaboration entre Morgan et un acheteur unique, demeureront des expressions personnelles d’un art de la carrosserie. Le prototype, lui, transcende cet usage particulier. Il devient une pièce de référence, un étalon à partir duquel l’histoire jugera l’ambition de Morgan en ce début de décennie.

L’entrée au Louwman confère à la Midsummer Coupé une légitimité patrimoniale que nulle transaction commerciale ne peut acheter.

Il y a dans cette destinée muséale une logique presque naturelle. Le prototype concentre précisément ce que le musée cherche à conserver : le geste fondateur, la décision formelle originale, le point de départ à partir duquel tout le reste découle. Là où les neuf commissions incarneront chacune une variation singulière, l’artist’s proof incarne la proposition initiale dans son état le plus pur, né de la collaboration entre les équipes de Morgan à Pickersleigh Road, dans le Worcestershire, et les designers de Pininfarina.

L’exposition permanente à La Haye offre également un accès que les neuf commissions clients ne permettront jamais au grand public. Car pendant que les exemplaires commandés sont encore en cours d’élaboration dans les ateliers de Malvern, le prototype sera déjà visible, tangible, à portée du regard de tout visiteur qui pousse la porte du musée néerlandais. Les amateurs d’automobile pourront ainsi découvrir concrètement cette Coupé avant même que les clients n’en prennent livraison.

C’est un renversement rare dans l’univers des productions ultra-exclusives, où la discrétion est souvent la règle absolue. Ici, le prototype précède la série et la précède publiquement, dans l’un des lieux les plus respectés de l’histoire automobile mondiale.

Sources carfans.fr

morgan-motor.com

YouTube: Le prototype « artists’ proof » : une pièce conçue pour durer, pas pour rouler