Aqua, rose et blanc : une esthétique qui trompe son monde

Le 1er mai 2026, Caterham choisit Race Street, au cœur du West Campus du Miami International Autodrome, pour dévoiler son édition spéciale. Le timing est calculé : le week-end du Grand Prix de Formule 1 de Miami bat son plein, les caméras sont braquées sur la Floride, et l’attention du monde de la course est au maximum. Dans ce contexte saturé d’adrénaline et de néon, une Caterham habillée d’Aqua, de rose vif et de blanc fait son entrée. Le premier réflexe, presque universel, est de sourire. Et c’est là que le malentendu commence.

La livrée joue à fond la carte des années 80. La peinture Aqua exclusive évoque les eaux turquoise de Biscayne Bay, les décalcomanies « Vibrant Pink » et blanches rappellent sans détour l’esthétique de Miami Vice, cette série dont les pastels ont redéfini une décennie entière. À l’arrière de la voiture, un lettrage stylisé « Miami » côtoie la silhouette exacte du circuit floridien. À l’intérieur, les appuie-têtes portent la broderie « Miami », et une plaque numérotée orne le tableau de bord. Chaque détail est pensé pour construire une image : celle d’un objet de désir visuel, presque décoratif.

L’esthétique est si assumée qu’elle agit comme un écran : on regarde la couleur, et on oublie de regarder la machine.

C’est précisément ce glissement que la communication autour de l’édition Miami ne corrige pas toujours assez vite. Un véhicule de croisière côtière, un « cigarette boat » sur roues selon certains observateurs, une auto de show destinée à parader sur Ocean Drive : voilà les associations qui viennent spontanément. La palette choisie par Caterham est si cohérente, si narrative, qu’elle oriente immédiatement l’imaginaire vers la démonstration et la séduction visuelle plutôt que vers la performance brute.

Pourtant, il suffit de regarder la silhouette de la carrosserie, dépouillée jusqu’à l’os, pour comprendre qu’on n’est pas devant une voiture de boulevard. La Seven ne cherche pas à cacher ses origines : pas de vitres, pas de confort superflu, pas d’écran tactile. L’Aqua et le rose vif ne sont pas un déguisement, ils sont une provocation. Caterham sait exactement ce qu’elle fait : habiller l’un de ses châssis les plus radicaux des couleurs les moins susceptibles d’évoquer la piste. Le contraste est délibéré. La suite, technique et sans concession, révèle ce que cette livrée festive dissimule.

Le châssis Seven R : la brutalité sous le vernis tropical

Caractéristique Détail technique Ce que ça signifie concrètement Châssis Seven R, base de la 420R Architecture conçue exclusivement pour un usage circuit, sans compromis lié à l’homologation routière Vocation légale Piste uniquement, zéro homologation route La livrée Aqua et les teintes Miami Vice ne changent rien : cette voiture ne roule pas sur la voie publique Moteur Ford Duratec 2,0 litres atmosphérique Pas de turbo, pas d’électronique de compensation : la puissance est franche, linéaire, sans filet Puissance maximale 210 ch à 7 600 tr/min Un régime moteur élevé qui exige un pilotage actif, pas une conduite de croisière Couple maximal 203 Nm à 6 300 tr/min Le couple arrive haut dans les tours, ce qui renforce la vocation piste du bloc Transmission Boîte manuelle 5 rapports Aucune boîte automatique ni paddle shift : le pilote est entièrement dans la boucle Poids à vide 560 kg À titre de comparaison, une citadine compacte pèse environ le double Rapport poids/puissance 375 ch/tonne Un chiffre qui situe la Seven Miami dans le territoire des voitures de course légères, loin du cabriolet de bord de mer Accélération 0-96 km/h 3,8 secondes Identique à plusieurs supercars contemporaines, pour un dixième du prix dans certains cas Vitesse de pointe 219 km/h (136 mph) Suffisant pour solliciter sérieusement les grandes lignes droites d’un circuit type Autodrome de Miami Arceau de sécurité De série Équipement obligatoire en compétition, livré monté d’usine, pas en option Système d’extinction incendie Intégré de série Présence d’un tel dispositif sur une voiture de série : signal sans ambiguïté de sa destination Volant Momo daim Démontage rapide, de série Conçu pour permettre au pilote d’entrer et sortir rapidement de l’habitacle en conditions de course Production totale 12 exemplaires, assemblés à la main au Royaume-Uni Chaque voiture porte deux plaques : une sur le tableau de bord, numérotée individuellement, une dans le compartiment moteur avec les noms et signatures des deux assembleurs

Photos Caterham Seven édition spéciale Miami : une réussite esthétique !

Edition Miami : 12 exemplaires, une traçabilité artisanale et une mise sur le marché confidentielle

Douze voitures. Pas une de plus. C’est le périmètre exact de cette édition, assemblée intégralement à la main dans l’usine Caterham de Dartford, au Royaume-Uni. À une époque où la production automobile se mesure en dizaines de milliers d’unités par jour, ce chiffre a quelque chose de presque anachronique, et c’est précisément là son attrait.

Sur ces douze exemplaires, dix sont réservés au marché américain, distribués via un réseau de concessionnaires soigneusement sélectionnés, dont Walt Grace Vintage, la galerie spécialisée fondée par Bill Goldstein dans le quartier de Wynwood à Miami. Le choix de cet espace, lui-même ancré dans une culture du collector et de la pièce rare, n’est pas anodin. Il dit quelque chose sur la façon dont Caterham positionne cette voiture : pas comme un produit, mais comme un objet.

Ce soin se lit jusque dans les détails d’assemblage. Chaque Seven Miami reçoit deux plaques de traçabilité distinctes. La première, numérotée individuellement, est fixée sur le tableau de bord. La seconde se trouve dans le compartiment moteur : elle porte les noms et les signatures des deux techniciens qui ont physiquement assemblé le châssis. Ce geste simple, presque artisanal dans son intention, est à l’opposé de l’anonymat de la grande série. On sait qui a construit cette voiture. Elle a une provenance humaine, pas seulement industrielle.

Une plaque avec des signatures dans un compartiment moteur : c’est l’équivalent automobile d’un tableau signé au dos par son peintre.

La mise sur le marché suit la même logique de discrétion. Aucun prix public n’a été communiqué par la marque. Les transactions s’effectuent exclusivement de gré à gré, par négociation directe, dans une approche qui ressemble davantage au marché de l’art qu’à celui de l’automobile contemporaine.

C’est dans cet esprit que deux exemplaires ont fait leur apparition à la Monterey Car Week, du 8 au 13 août 2026, au WeatherTech Raceway Laguna Seca, via la maison Bonhams. Les voitures étaient visibles lors des pré-ventes et des sessions publiques, avant une vente officielle le 13 août. Bonhams a d’ailleurs présenté les deux Seven Miami aux côtés d’autres véhicules rares de collection, ce qui confirme le double positionnement assumé de la voiture : une sportive radicale réservée à la piste, qui revendique simultanément un statut de pièce de collection. Ces deux ambitions, loin de se contredire, se renforcent mutuellement.