Dans les milieux de la moto préparée, rares sont les ateliers qui transforment une passion nocturne en mandat officiel de deux constructeurs mondiaux. FCR Original, né d’une Triumph démontée dans une grange de la Vienne, s’est imposé comme l’une des références françaises des préparations motos sur mesure, au point d’être reconnu simultanément par BMW Motorrad et Triumph. Comment un atelier de dix personnes installé à Chauvigny parvient-il à produire plus de quarante machines par an tout en maintenant une exigence de finition digne du haut de gamme? C’est précisément cette tension entre artisanat, technologie et volume que l’histoire de FCR Original invite à explorer.

Une grange, deux amis et une Triumph : les origines de FCR Original

Tout commence dans une grange de campagne quelque part dans la Vienne, sol en terre battue, outils posés sur des établis bricolés, et deux amis qui passent leurs soirées à démonter ce que les constructeurs ont assemblé. Pas de business plan, pas d’investisseur. Juste une Triumph Speed Triple 1050 et l’idée fixe de la transformer en quelque chose d’autre. La première préparation trouve acheteur. Ce n’est pas anodin : dans ce milieu, la première vente est souvent le moment où un hobby devient une conviction.

L’atelier FCR Original naît officiellement en 2012, porté par cette conviction que la série n’est jamais une fin en soi. Quelques années plus tard, Sébastien Guillemot, fondateur de l’atelier, pousse la logique jusqu’à la piste : il s’engage en dragster et décroche le titre de champion de France. Des mois de réglages, de chronos, d’ajustements au dixième. La compétition n’est pas une parenthèse dans l’histoire de FCR Original, elle en révèle l’ADN : la performance comme discipline, pas comme argument marketing.

L’atelier s’installe ensuite à Chauvigny, ville de la Vienne en Nouvelle-Aquitaine. L’équipe s’élargit pour réunir toutes les compétences en interne : soudure, peinture, design, logistique. C’est un choix structurant. Faire appel à des sous-traitants externes pour les finitions, c’est perdre une partie du contrôle sur ce qui sort de l’atelier. FCR Original choisit de tout garder sous le même toit.

En 2022, une nouvelle étape : le lancement de la gamme FCR Accessoires, des pièces Made in France qui permettent à des passionnés hors de France d’accéder au style de l’atelier sans commander une préparation complète. L’atelier compte aujourd’hui six salariés et deux alternants, et produit plus de 40 motos préparées par an. Pour un atelier positionné sur le haut de gamme sur mesure, ce chiffre dit quelque chose sur la rigueur du processus autant que sur sa capacité à tenir un rythme.

Préparateur officiel BMW Motorrad et Triumph : ce que ce statut implique vraiment

Être préparateur officiel d’un constructeur, ce n’est pas seulement une mention sur un site web. Cela signifie que le constructeur lui-même reconnaît la qualité du travail, l’exigence esthétique et la maîtrise des homologations. Pour BMW Motorrad comme pour Triumph, ce label engage les deux parties : l’atelier s’aligne sur des standards techniques et l’accès aux réseaux du constructeur s’ouvre en retour.

FCR Original travaille sur les bases R NineT, R18, R12 NineT et R12 G/S pour BMW Motorrad. Des modèles que le constructeur munichois a lui-même conçus avec une sensibilité rétro, ce qui rend la collaboration naturelle : l’atelier ne lutte pas contre l’esprit de la moto, il le prolonge et le radicalise. Les créations FCR Original sont régulièrement mises en avant lors d’événements officiels BMW, festivals et activations de marque. L’atelier développe aussi des pièces et accessoires destinés directement aux réseaux BMW pour des projets spécifiques.

Du côté Triumph, le périmètre est large : Bonneville T100 et T120, Thruxton RS, Speed Twin 1200, Scrambler 400X, Speed 400, Rocket 3. Toute la gamme Modern Classics, en somme. FCR Original conçoit des pièces sur mesure qui accompagnent les opérations commerciales de Triumph et les modèles que la marque souhaite mettre en avant.

Un atelier indépendant reconnu par deux constructeurs majeurs simultanément : en Europe, c’est une position rare.

Ce double statut a une implication concrète que l’on tend à sous-estimer. Un atelier officiel d’un seul constructeur reste dépendant d’un seul écosystème. FCR Original, reconnu par BMW Motorrad et Triumph en même temps, dispose d’une légitimité croisée qui élargit son terrain de jeu technique et commercial. Il peut fournir des pièces pour les deux réseaux, intervenir sur deux catalogues distincts et répondre à des clients dont les préférences divergent sans sortir de son domaine de compétence.

Les préparations proposées : gammes BMW et Triumph disponibles sur mesure

Constructeur Modèle de base Famille BMW Motorrad R NineT Pure / R NineT Roadster néo-rétro BMW Motorrad R18 Custom / Cruiser BMW Motorrad R12 NineT Roadster néo-rétro BMW Motorrad R12 G/S Trail / Aventure rétro Triumph Bonneville T100 Modern Classic Triumph Bonneville T120 Modern Classic Triumph Bonneville 1200 Bobber Bobber Triumph Thruxton RS Café racer Triumph Speed Twin 1200 Roadster Modern Classic Triumph Scrambler 400X / 400XC Scrambler petit cylindrée Triumph Speed 400 Roadster entrée de gamme Triumph 660 RS Sport Modern Classic Triumph Rocket 3 Muscle / Cruiser grande cylindrée

Chaque projet FCR Original part d’une esquisse. Pas d’une fiche technique, pas d’une option cochée dans un configurateur en ligne : d’une conversation avec le futur propriétaire, traduite en traits sur le papier, puis en volume. L’atelier de Chauvigny réunit en un seul endroit la soudure, la peinture, le design et la logistique. Ce choix organisationnel n’est pas anodin : il évite les pertes de sens qui surviennent quand on externalise une étape et que le résultat revient légèrement différent de ce qui avait été imaginé.

Motos & atelier FCR Original – crédit photos : FCR Original©

La particularité de FCR Original tient à ce qu’il n’oppose pas le geste artisanal à la technologie. L’atelier utilise l’impression 3D, les scans 3D et la conception assistée pour gagner en précision là où la main seule atteint ses limites. Une pièce de carénage scannée en trois dimensions avant d’être retravaillée, c’est une pièce qui s’ajuste sans les approximations habituelles du fait main pur. La technologie sert ici le geste, elle ne le remplace pas.

Le volume de production, plus de 40 motos par an, place FCR Original dans une catégorie à part. Les ateliers qui produisent cinq ou six machines annuelles ont le luxe de consacrer des mois à chaque projet. À ce rythme, tenir la même exigence de finition demande une organisation beaucoup plus rigoureuse : des processus, des gabarits, une équipe stable. Une équipe de dix collaborateurs à temps plein, c’est une structure qui ressemble davantage à une petite manufacture qu’à un atelier de passionnés travaillant le week-end.

En 2021, FCR Original a lancé sa gamme d’accessoires Made in France. L’idée est simple : permettre à quelqu’un qui n’a pas le budget d’une préparation complète, ou qui vit au Japon, aux États-Unis ou aux Philippines, d’accéder au style et au savoir-faire de l’atelier via une pièce, un guidon, un élément de carrosserie. La commercialisation s’étend aujourd’hui à plusieurs continents, ce qui change la nature de l’entreprise. FCR Original n’est plus seulement un atelier de préparations motos sur mesure implanté dans la Vienne : c’est aussi une marque dont les pièces roulent sur des routes qu’on ne voit pas depuis Chauvigny. Pour avoir plus d’informations sur l’atelier FCR Original, cliquez sur ce lien.

Crédit photos : FCR Original© / photo de UNE : Triumph Bobber gris (FCR Original©)