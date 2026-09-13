Voyage Voyage de Desireless : pourquoi la mélodie survit à tout

“Voyage, voyage” : Un tube de 1986 qui refuse de vieillir

Michel Delpech traverse une période difficile en 1985. Jean-Michel Rivat écrit pour lui un titre, dépose les paroles à la SACEM le 11 octobre, et Delpech refuse. Il ne le “sentait pas”. Cette décision, qui a dû sembler anodine sur le moment, va se révéler l’un des plus beaux ratages de la décennie.

La chanson échoit alors à Claudie Fritsch-Mentrop, née le 25 décembre 1952, ancienne styliste formée au Studio Berçot, qui avait créé dans les années 1970 une collection de prêt-à-porter baptisée “Poivre et Sel” avant de bifurquer vers la musique après un voyage en Inde vers 1980. Rivat la croise en 1984 alors qu’elle chante dans un groupe nommé Air 89. Il lui invente un nom de scène, Desireless, lui construit une image androgyne, une coupe en brosse courte. Puis il l’emmène au Studio d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt, règle ses synthétiseurs en Sol dièse mineur, et enregistre le morceau en 1986. Le clip est tourné en décembre de la même année au château de Brou-sur-Chantereine, par la photographe Bettina Rheims.

Le 45 tours sort fin 1986 chez CBS Disques. En 1987, il est certifié disque d’or en France avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Puis la chanson déborde : numéro 1 en Allemagne pendant cinq semaines, numéro 1 en Espagne pendant treize semaines, numéro 5 au UK Singles Chart en 1988, sans aucune adaptation en anglais. Plus de cinq millions de copies vendues à l’international.

Une ancienne styliste qui refuse le désir, un tube refusé par Delpech, et une progression harmonique en sol dièse mineur qui finit numéro 1 dans une dizaine de pays : difficile d’écrire un tel scénario.

Quarante ans plus tard, des producteurs de piseiro brésilien réarrangent la grille sur des paredões nordestins. Soap&Skin réenregistre une version pour piano seul. Sirenia en fait du metal symphonique chanté en français. La question n’est pas de savoir si Voyage Voyage a survécu, c’est évident. La vraie question est celle-là : pourquoi ce titre précis, et pas les centaines d’autres tubes synthétiques de 1986 qui ont disparu en même temps que leurs synthétiseurs ?

Une architecture harmonique pensée pour… voyager

La réponse n’est pas dans la nostalgie. Elle est dans la partition.

Les couplets de Voyage Voyage reposent sur un va-et-vient binaire entre G#m (le premier degré, la tonique) et F# (le septième degré naturel, la sous-tonique). Deux accords. Presque rien. Ce mouvement éolien produit un climat en apesanteur, hypnotique, qui n’appelle ni résolution ni tension franche. La mélodie du couplet se déploie sur un ambitus restreint, quelques notes à peine, proche de la psalmodie. C’est précisément cette sobriété qui donne à n’importe quel chanteur ou producteur la liberté de s’y projeter : aucune prouesse vocale n’est requise, aucune acrobatie harmonique n’est imposée. Le couplet est une invitation ouverte.

Puis le refrain arrive, et tout change de nature. La progression descend de manière diatonique : E, C#m, F#, D#m, soit les degrés VI, iv, VII et v. C’est une mécanique solide, cyclique, immédiatement logique à l’oreille. Mais ce qui crée l’émotion, c’est la rupture finale : la cadence ne se résout pas comme attendu. Elle bascule sur D# ou D#7, la dominante majeure, le cinquième degré, introduisant une sensible (le fa double dièse) qui génère une tension dramatique réelle avant le retour à la tonique. Cette résolution dérobe quelque chose à l’auditeur au moment précis où il croyait avoir compris où la chanson l’emmenait.

Sur ce refrain, la ligne mélodique s’ouvre par un saut descendant de tierce mineure sur “Voyage, Voyage”. C’est l’accroche. Brève, directe, impossible à confondre. Une tierce mineure descendante est l’un des intervalles les plus naturels et les plus reconnaissables de la musique occidentale, présent dans des répertoires aussi éloignés que le grégorien, le métal ou la samba. Ce n’est pas un accident.

L’ensemble forme ce qu’on pourrait appeler un conteneur universel : la structure porte assez de tension dramatique pour rester intéressante à n’importe quel tempo, assez de simplicité mélodique pour s’adapter à n’importe quelle voix, assez de solidité harmonique pour survivre à n’importe quel habillage timbral. Jean-Michel Rivat et Dominique Dubois n’ont peut-être pas calculé tout cela consciemment, mais la mécanique est là, inscrite dans la partition, indépendante des synthétiseurs de 1986 et de la coupe en brosse de Desireless.

Les reprises comme preuves : de la hoouse au metal gothique

Kate Ryan (2007) : le duo suédois 2N, composé de Niclas Kings et Niklas Bergwall, habille la grille en eurodance four-on-the-floor pour l’album Free (2008). La pédale de basse et les nappes synthétiques remplacent les arrangements d’origine, mais la progression diatonique du refrain tient sans vaciller, et le saut de quinte sur “Voyage” reste identifiable à la première mesure.

: le duo suédois 2N, composé de Niclas Kings et Niklas Bergwall, habille la grille en eurodance four-on-the-floor pour l’album Free (2008). La pédale de basse et les nappes synthétiques remplacent les arrangements d’origine, mais la progression diatonique du refrain tient sans vaciller, et le saut de quinte sur “Voyage” reste identifiable à la première mesure. Sirenia (2021) : single sorti le 10 février 2021, produit par Morten Veland (fondateur et multi-instrumentiste norvégien du groupe), avec le chant de la mezzo-soprano française Emmanuelle Zoldan en français. La double pédale de guitare et les cordes orchestrales saturent l’espace sonore, mais la mélodie émerge intacte sous la masse instrumentale, preuve que la progression résiste même aux arrangements les plus chargés.

: single sorti le 10 février 2021, produit par Morten Veland (fondateur et multi-instrumentiste norvégien du groupe), avec le chant de la mezzo-soprano française Emmanuelle Zoldan en français. La double pédale de guitare et les cordes orchestrales saturent l’espace sonore, mais la mélodie émerge intacte sous la masse instrumentale, preuve que la progression résiste même aux arrangements les plus chargés. Soap&Skin (2024) : Anja Franziska Plaschg, musicienne autrichienne, avait enregistré une première version en 2011 pour le film Stillleben de Sebastian Meise. Elle la réenregistre pour Torso (sorti le 22 novembre 2024 chez Solfo/PIAS), version baptisée “Voyage, Voyage (Lifetime Version)”. Dépouillement absolu : piano, voix, quasi rien d’autre. La charpente harmonique se révèle alors dans toute sa nudité, et elle tient parfaitement.

: Anja Franziska Plaschg, musicienne autrichienne, avait enregistré une première version en 2011 pour le film Stillleben de Sebastian Meise. Elle la réenregistre pour Torso (sorti le 22 novembre 2024 chez Solfo/PIAS), version baptisée “Voyage, Voyage (Lifetime Version)”. Dépouillement absolu : piano, voix, quasi rien d’autre. La charpente harmonique se révèle alors dans toute sa nudité, et elle tient parfaitement. Gregorian (2002) : le projet du producteur allemand Frank Peterson intègre la chanson sur Masters of Chant Chapter III (Edel Records, sorti le 7 octobre 2002), avec la participation vocale de la Britannique Amelia Brightman. Tempo libre, phrasé grégorien, pas de batterie. L’ambitus restreint du couplet se fond naturellement dans l’esthétique médiévale, démontrant que la mélodie existait déjà, structurellement, avant ses arrangements synthétiques.

: le projet du producteur allemand Frank Peterson intègre la chanson sur Masters of Chant Chapter III (Edel Records, sorti le 7 octobre 2002), avec la participation vocale de la Britannique Amelia Brightman. Tempo libre, phrasé grégorien, pas de batterie. L’ambitus restreint du couplet se fond naturellement dans l’esthétique médiévale, démontrant que la mélodie existait déjà, structurellement, avant ses arrangements synthétiques. Point commun à tous ces cas : aucune de ces versions ne retravaille fondamentalement la grille. Elles s’y posent. C’est exactement le comportement d’une structure solide : elle accueille l’arrangement plutôt que de lui résister.

Objection et verdict : un “conteneur universel” ou simplement de la nostalgie ?

Le contre-argument mérite d’être posé franchement. Des dizaines de tubes français des années 1980 déclenchent une mémoire collective puissante : “Les Démons de minuit” d’Images, “Nuit de folie” de Début de Soirée, “Partenaire particulier”. Chacun provoque un réflexe pavlovien en soirée. Pourtant, aucun n’a engendré une version grégorienne, un arrangement en metal symphonique chanté en français par une mezzo-soprano, et un piseiro brésilien dans la même décennie. La nostalgie seule n’explique pas cet écart.

Ce qui l’explique, c’est la mécanique interne du titre. Le couplet psalmodié (NDLR définition de Larousse.fr : ” une technique vocale consistant à réciter un texte sur une unique note”) sur deux accords laisse un espace que le chanteur ou l’arrangeur remplit à sa guise. Le refrain, lui, offre une progression diatonique cyclique que l’oreille suit sans effort dans n’importe quelle culture musicale occidentale ou para-occidentale. Et ce saut de quinte initial sur “Voyage, Voyage” agit comme une signature qui traverse les genres sans se diluer. Ce n’est pas une question de sentiment, c’est une question de construction. La nostalgie attire vers une chanson ; la structure harmonique décide si elle survit à la réinterprétation.

Le meilleur moyen de s’en convaincre est simple : réécouter l’original de Desireless, sorti en 1986 chez CBS Disques, avec ce prisme en tête. Écouter le couplet comme une psalmodie en apesanteur, repérer le moment où le refrain ouvre la progression descendante, sentir la tension des certaines notes avant la résolution. Puis enchaîner avec la version de Soap&Skin, puis celle de Sirenia, puis Kate Ryan ou encore de la sublime Charlotte Cardin. La charpente est là dans chacune, reconnaissable, stable, indifférente à l’habillage. C’est ça, un conteneur universel : non pas une chanson que tout le monde aime, mais une architecture que tout le monde peut occuper.

“Voyage, Voyage” de Soap&Skin (aussi interpréte de “me & the devil”)

“Voyage, voyage” version the VOICE Russie : étonnant

“Voyage, voyage” de Sirenia : plus rock !

“Voyage, voyage” version house de Kate Ryan

“Voyage, voyage” de Charlotte Cardin, la chanson lui va si bien, non ?

“Voyage, voyage” de Jeanne lors de The VOICE KID: touchante !

