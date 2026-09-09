L’AMB 002 Roadster, première moto de route signée Aston Martin et Brough Superior

Le 8 septembre 2026, depuis le quartier général d’Aston Martin à Gaydon, les deux marques ont annoncé conjointement ce que beaucoup attendaient depuis quelques années : une moto faite pour la route. L’AMB 002 Roadster est la première machine homologuée route née de leur partenariat, après les superbykes de piste AMB 001 et AMB 001 Pro lancés respectivement en 2019 et 2022. Franchir le pas de la route n’est pas une évolution anodine. C’est un changement de registre complet, avec des contraintes d’homologation, de fiabilité au long cours et d’accessibilité qui n’existaient pas pour des machines conçues exclusivement pour le circuit.

L’AMB 002 a été conçue et développée de toutes pièces, sans composants repris de modèles existants. Rien n’a été emprunté à des plateformes extérieures pour tenir les délais ou réduire les coûts. Cette approche, qui distingue d’emblée la machine de la plupart des collaborations entre marques automobiles et fabricants de motos, traduit l’ambition commune d’Aston Martin et de Brough Superior : créer quelque chose qui n’existe pas encore, plutôt que d’habiller ce qui existe déjà. Si Aston Martin est une marque britannique, Brough Superior, dont les origines remontent au Royaume-Uni, est aujourd’hui une marque relancée sous pavillon français, avec une propriété et une manufacture établies à Saint-Jean, en France, depuis 2013.

La production sera strictement limitée à 300 exemplaires, construits individuellement. Les premières livraisons sont prévues au troisième trimestre 2027. Pour Aston Martin comme pour Brough Superior, l’AMB 002 cible deux types d’acquéreurs qui peuvent très bien se confondre en une seule personne : le motard exigeant qui veut rouler, et le collectionneur qui sait reconnaître un objet rare.

Design : quand Aston Martin habille une moto

Le studio de design d’Aston Martin a traité la moto comme il traiterait une carrosserie de GT : avec une obsession pour la cohérence de chaque ligne. Le réservoir en fibre de carbone adopte une forme lisse et arrondie, proche d’un galet poli, et les carénages latéraux remontent pour envelopper le pilote quand il s’efface derrière la bulle. Le résultat donne à l’ensemble une silhouette tendue, compacte, orientée vers l’avant, qui ne ressemble à aucune autre moto de série actuelle.

Les ouïes en croissant creusées dans les flancs ne sont pas là pour l’esthétique seule : elles gèrent le refroidissement du moteur et le flux d’air. Les rétroviseurs, montés bas sur des tiges au profil filaire, participent à la même logique de légèreté visible. On perçoit immédiatement la cohérence entre ce que la moto pèse et ce qu’elle montre.

Les emprunts directs au vocabulaire Aston Martin sont nombreux et précis. L’emblématique ouïe latérale de la marque a été réinterprétée : elle perce le carénage et s’étend vers l’avant pour englober le phare, une solution qui lie visuellement la moto à son univers automobile d’origine. Les doubles échappements ovales portent des dissipateurs thermiques à ailettes qui reprennent explicitement le traitement des sorties d’échappement de la Vanquish, de la DB12 S et du DBX S. À l’arrière, un alignement de lames lumineuses fait directement écho aux hypercars Vulcan, Valkyrie et Valhalla.

“L’AMB 002 est l’expression vivante de notre passion commune pour les machines sculpturales, viscérales et désirables.” Marek Reichman, directeur de la création d’Aston Martin.

Ces détails ne sont pas des clins d’œil discrets réservés aux connaisseurs. Ils structurent la lecture de la machine. Quelqu’un qui connaît une Valkyrie reconnaîtra immédiatement la signature lumineuse arrière. Quelqu’un qui a passé du temps autour d’une DB12 S fera le lien avec les sorties d’échappement. La moto parle les deux langues en même temps, celle des quatre roues et celle des deux.

Les finitions intérieures complètent l’image. Le démarrage sans clé, le bouton d’allumage rétroéclairé et les coussinets de selle en cuir fabriqués à la main apportent la même signature artisanale que l’on trouve dans les voitures de route Aston Martin. Ce sont des détails qui se découvrent à l’usage, pas sur une fiche technique.

Moteur, cadre et châssis : les chiffres clés de l’AMB 002

Caractéristique Détail Type de moteur Bicylindre en V, 4 temps, refroidissement liquide Cylindrée 1 083 cm³ Puissance 130 ch Couple 110 Nm Lieu de fabrication du moteur Toulouse, France (conçu, usiné et assemblé chez Brough Superior) Carters moteur Usinés CNC dans la masse, aluminium massif Cadre Titane, fraisé dans la masse, épine dorsale structurelle Poids du cadre 5 kg Poids total de la moto 190 kg Répartition des masses 50:50 Suspension avant Double triangle de type fourche Fior (anti-plongée, séparation direction/freinage) Carrosserie Fibre de carbone (réservoir, carénages latéraux, panneaux de carrosserie) Nombre d’exemplaires 300, construits individuellement Premières livraisons T3 2027

La fourche Fior et les solutions d’ingénierie aérospatiale

La fourche télescopique conventionnelle a un défaut bien connu : sous le freinage, elle plonge vers l’avant, modifiant la géométrie du train avant au moment précis où le pilote en a le plus besoin. La suspension Fior résout ce problème en découplant les forces de direction des forces de freinage et de suspension : les deux bras du double triangle travaillent ensemble pour absorber les forces de freinage et de suspension, tandis que la direction est transmise séparément au pivot orienté via des biellettes et des rotules sphériques. La géométrie reste stable. L’assiette ne change pas.

Cette architecture offre deux avantages concrets sur route. Le premier, c’est la précision de direction : sans les déformations liées au freinage, le guidon répond de manière linéaire et prévisible. Le second, c’est la stabilité au freinage sur l’angle en entrée de courbe, une situation où une fourche classique peut perturber la trajectoire au pire moment. Le système Fior de l’AMB 002 est une évolution directe de celui développé pour l’AMB 001 Pro, transposé et affiné pour les exigences de la route.

La même philosophie de refus du compromis se retrouve dans la fabrication du moteur. Les carters sont usinés CNC à partir de blocs d’aluminium massif, un procédé qui permet d’optimiser simultanément la rigidité et la réduction de poids, sans les à-peu-près d’une fonderie conventionnelle. Brough Superior revendique ouvertement des standards de qualité aérospatiale dans ses processus, et les carters de l’AMB 002 en sont l’illustration la plus directe. Tout est conçu, usiné et assemblé à Toulouse, dans les ateliers de la marque.

Finitions, touches de luxe et signatures artisanales

Démarrage sans clé : une signature empruntée aux voitures de route Aston Martin, appliquée ici à la moto pour la première fois dans ce partenariat.

Bouton d’allumage rétroéclairé, dont le traitement visuel s’intègre à la cohérence générale du cockpit.

Coussinets de selle en cuir fabriqués à la main, seul point de contact entre le pilote et la moto qui reçoit un traitement artisanal complet.

Chacune des 300 unités est construite individuellement : aucune ligne de production de masse, aucun compromis sur la qualité d’assemblage.

Thierry Henriette, président de Brough Superior Motorcycles, résume l’expérience ainsi : “La posture droite du pilote et le champ de vision totalement dégagé se combinent pour créer une sensation unique de glisser au-dessus de la route avec une confiance absolue et un contrôle total.”

Le refus de la production de masse est une décision structurelle : atteindre le niveau de finition visé est, selon les deux marques, incompatible avec un volume plus important.

300 exemplaires, 3ème trimestre 2027 : ce qu’il faut retenir avant de commander

Trois cents exemplaires dans le monde entier. C’est peu, et c’est voulu. L’AMB 002 ne cherche pas à occuper un segment de marché, elle cherche à exister comme objet singulier, à la croisée de la moto de sport et de la pièce de collection. Les deux ne s’excluent pas : la machine est homologuée pour la route, elle a été conçue pour être conduite, mais sa rareté et la densité de son ingénierie en font aussi quelque chose que l’on garde.

Les premières livraisons sont prévues au troisième trimestre 2027. Ce calendrier laisse le temps à Brough Superior de construire chaque unité individuellement dans ses ateliers toulousains, sans précipitation industrielle.

Stefano Saporetti, directeur de la diversification de la marque chez Aston Martin, a résumé la trajectoire du partenariat dans le communiqué d’annonce. “Ce qui a commencé comme l’union ambitieuse de deux noms historiques britanniques est devenu un moteur de co-création de luxe. Le parcours commercial, depuis notre première série limitée jusqu’à notre portefeuille actuel, prouve que l’attrait pour le langage esthétique d’Aston Martin s’étend bien au-delà des quatre roues lorsqu’il est associé à l’ingénierie inégalée de Brough Superior. C’est un partenariat qui a réussi sa transition d’un premier lancement historique à un vecteur éprouvé et à long terme de la valeur de la marque”. Ce qui est certain, c’est que l’AMB 002 représente une étape qualitativement différente des deux machines de piste qui l’ont précédée. Passer de la piste à la route, c’est accepter un niveau d’exigence supplémentaire : homologation, durabilité, comportement dans toutes les conditions. La machine répond à ces contraintes sans abandonner ce qui a fait l’identité des AMB 001 et AMB 001 Pro.

Thierry Henriette, président de Brough Superior Motorcycles Sas, a ajouté : “Cette moto est véritablement unique en son genre, tant par son design que par l’expérience de conduite qu’elle procure. Tout aussi saisissant sur le plan dynamique que visuel, ce roadster affûté offre des sensations grisantes, donnant l’impression de ne faire qu’un avec une lame légère et précise, propulsée par notre tout nouveau moteur encore plus puissant. La posture droite du pilote et le champ de vision totalement dégagé se combinent pour créer une sensation unique de glisser au-dessus de la route avec une confiance absolue et un contrôle total.”

Pour un collectionneur qui suit déjà Aston Martin du côté des quatre roues, l’AMB 002 est peut-être la façon la plus cohérente d’élargir une collection sans en trahir l’esprit. Pour un motard qui cherche une machine hors du commun, elle offre une ingénierie qu’on ne trouve nulle part ailleurs à ce niveau de finition. Les deux profils se rejoignent sur un point : 300 exemplaires, c’est une limite qui ne sera pas révisée à la hausse.

Le prix de la moto n’a pas été communiqué, mais compte tenu du produit luxueux qu’elle représente, des matériaux et des frais d’homologation, on peut l’estimer à 150 000 euros, voire davantage ?

Crédit photos : Aston Martin©/Brough Superior©