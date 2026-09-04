Trente ans après avoir redéfini la catégorie des sportives produites en grande série, la Suzuki GSX-R 1000 R revient en force sur le marché européen et relance avec elle toute une chaîne d’équipementiers. SC-Project, la manufacture lombarde spécialisée dans les systèmes d’échappement haute performance, a répondu à ce retour en développant quatre silencieux distincts pour ce seul modèle, du plus sage au plus radical. Quel silencieux choisir selon que l’on roule sur route, sur circuit avec contrainte sonore ou sans aucune limite ? La réponse dépend avant tout d’une distinction que l’on clarifie rarement : celle entre homologation routière et usage piste exclusif.

La GSX-R 1000 R de retour en Europe : SC-Project saisit l’occasion

La Suzuki GSX-R 1000 R est de retour sur le marché européen, et son anniversaire n’est pas passé inaperçu dans les ateliers lombards de SC-Project. Vingt-cinq ans après la naissance de la lignée, la sportive de Hamamatsu retrouve une exposition qu’elle n’avait plus connue depuis plusieurs saisons en Europe, et les équipementiers qui misaient jusqu’ici sur d’autres cylindrées ont visiblement recalibré leurs priorités.

SC-Project n’est pas un nom que l’on associe spontanément à Suzuki. La marque italienne, installée en périphérie de Milan, a construit sa réputation sur d’autres machines, d’autres championnats. Mais le retour de la GSX-R 1000 R a manifestement changé le calcul : les ingénieurs de la centaine d’employés que compte l’entreprise ont développé non pas un, ni deux, mais quatre silencieux distincts pour ce seul modèle. Cinquante mille systèmes d’échappement fabriqués en Italie, une croissance maintenue l’année dernière, et désormais une gamme pensée de la route à la piste pure.

L’ambition est lisible d’emblée. Trois des quatre silencieux sont explicitement racing, sans homologation pour la voie publique, conçus pour gratter des chevaux sans compromis. Le quatrième, le SC1-R GT, répond à une logique différente : homologation Euro 5+ avec certification TÜV, utilisable sur route en Europe sans risque de non-conformité. C’est précisément cette distinction, souvent escamotée dans les présentations produit, qui structure toute l’offre SC-Project pour la GSX-R 1000 R. Entre 2 et 5,5 chevaux supplémentaires selon le modèle choisi : le chiffre résume bien l’écart de philosophie entre un silencieux que l’on peut garder en quittant la piste et ceux que l’on retire avant de reprendre l’autoroute.

SC1-R GT : le seul silencieux homologué Euro 5+ de la gamme

Dans la gamme SC-Project pour la Suzuki GSX-R 1000 R, le SC1-R GT occupe une position à part. C’est le seul modèle homologué Euro 5+, avec certification TÜV : autrement dit, le seul que l’on peut monter et garder sur route en Europe sans risquer une contre-visite ou une mise en non-conformité lors d’un contrôle.

Sa structure est en acier inoxydable, là où les trois autres modèles utilisent le titane. L’enveloppe, elle, est disponible au choix en carbone ou en titane, et l’embout est réalisé en carbone, sans grille. Le poids annoncé est de 1,6 kg, soit environ 3 kg de moins que le silencieux d’origine, qui pèse approximativement 4,6 kg sur la GSX-R 1000 R. Ce n’est pas le gain le plus spectaculaire de la gamme, mais pour un équipement homologué destiné à rester sur la moto au quotidien, c’est une économie réelle et perceptible.

Le gain de puissance est de deux chevaux supplémentaires. Moins que ses trois cousins non homologués, c’est évident. Mais deux chevaux gagnés sans toucher à la conformité réglementaire, avec près de 3 kg de moins sur la moto et une enveloppe carbone ou titane qui change visuellement l’arrière de la machine : pour un propriétaire qui ne fréquente pas les circuits, c’est une proposition cohérente. Le prix est de 780 euros TTC.

La question que beaucoup de lecteurs se posent sans toujours trouver de réponse claire dans la presse spécialisée mérite d’être formulée sans détour : si vous utilisez votre GSX-R 1000 R sur route ouverte, même occasionnellement, le SC1-R GT est le seul choix de la gamme qui ne vous expose pas à un risque légal. Les trois autres sont réservés à la piste ou à un usage strictement non routier.

Trois silencieux racing non homologués : performances et différences

Modèle Gain puissance Gain couple Niveau sonore Poids Réduction vs origine Matériaux Prix TTC Usage CR-T +5,5 ch à 7 900 tr/min +5,1 Nm à 7 900 tr/min 115 dB à 6 600 tr/min 1,2 kg -3,4 kg Structure titane, enveloppe carbone ou titane 620 € Piste uniquement — non homologué SC1-R 250 mm +4,1 ch à 9 900 tr/min +2,9 Nm à 9 900 tr/min 102 dB à 6 600 tr/min (avec dB killer) 2,2 kg -2,4 kg Structure titane, enveloppe carbone ou titane 880 € Piste uniquement — non homologué SC1-R 350 mm +3 ch à 9 900 tr/min +2,3 Nm à 9 900 tr/min 99 dB à 6 600 tr/min (avec dB killer) 2,6 kg -2,0 kg Structure titane, enveloppe carbone ou titane 880 € Piste uniquement — non homologué

Le CR-T en détail : titane aéronautique et signature sonore assumée

Le CR-T est le silencieux que SC-Project met en avant quand il veut montrer ce dont il est capable. Pluri-champion du monde en Moto 2, il a été conçu à l’origine pour répondre aux exigences des équipes de compétition, et sa déclinaison pour la GSX-R 1000 R reprend la même logique de fabrication sans concession.

Le titane utilisé est d’origine aéronautique, traité pour résister à des températures extrêmes. Les sections sont assemblées par soudure TIG, les tubes découpés par commandes numériques. Ce niveau de soin dans la fabrication explique en partie le résultat sur la balance : 1,2 kg, contre 4,6 kg pour le silencieux d’origine. Une réduction de 70 %. Trois kilos et quatre cents grammes gagnés sur l’arrière de la moto, c’est une transformation mécanique autant qu’une modification esthétique.

À 7 900 tr/min, le CR-T libère 5,5 chevaux et 5,1 Nm supplémentaires. Le silencieux d’origine n’avait aucune chance.

Sur le plan sonore, il ne fait pas semblant : 115 dB à 6 600 tr/min. Cette signature acoustique est précisément ce que cherchent les pilotes de piste, mais elle rend le CR-T inutilisable sur route et incompatible avec les circuits qui imposent des limites sonores strictes. L’enveloppe est disponible en carbone ou en titane, et le prix est de 620 euros TTC, ce qui en fait le moins cher de la gamme malgré ses performances.

Pour choisir entre ces quatre silencieux, tout part d’un constat simple. Vous roulez uniquement sur route : le SC1-R GT est l’unique option légale, point. Vous allez sur circuit mais votre piste impose un plafond sonore : le SC1-R 350 mm, avec ses 99 dB et son dB killer, est le plus discret de la gamme racing. Vous cherchez le compromis entre performance et souplesse d’usage sur piste : le SC1-R 250 mm offre 4,1 chevaux de plus à un niveau sonore encore gérable. Et si la piste est votre terrain de jeu exclusif, sans contrainte de décibels, le CR-T est le choix qui ne se discute pas.