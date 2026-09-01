Matthieu Chedid grandit dans une famille où la poésie et la musique sont une langue maternelle, entre un père chanteur et une grand-mère poétesse, mais c’est paradoxalement un garçon profondément timide qui héritera de tout cet imaginaire. Pour franchir le pas de la scène, il trouvera une solution radicale : ne pas y monter lui-même, mais laisser un autre le faire à sa place. Comment un musicien de studio discret et réservé est-il devenu l’un des artistes les plus flamboyants de la chanson française, détenteur de 13 Victoires de la Musique ? La réponse tient en une seule lettre, encadrée de deux tirets.

Matthieu Chedid avant -M- : le musicien trop timide pour monter sur scène

Matthieu Arnaud Sidney Chedid naît le 21 décembre 1971 à Boulogne-Billancourt, entouré d’un héritage artistique rare. Son père, c’est Louis Chedid, l’un des chanteurs les plus attachants de la chanson française des années 1980. Sa grand-mère, c’est Andrée Chedid, poétesse et femme de lettres franco-égypto-libanaise, dont la plume a traversé les décennies avec une grâce rare. Autrement dit, la musique et les mots coulent littéralement dans ses veines avant même qu’il sache lire une partition.

La preuve, elle est là, dès l’âge de six ans: le petit Matthieu enregistre les chœurs du tube paternel T’as beau pas être beau, aux côtés de sa sœur aînée Émilie. Une entrée en matière précoce, presque évidente, dans un univers où la créativité est la langue maternelle. Les années qui suivent confirment l’évidence: il devient un multi-instrumentiste accompli, guitariste virtuose, et forge ses premières armes au sein de groupes de jeunesse comme Les Poissons Rouges ou Les Bébés Fous, entouré d’amis qui s’appellent Julien Voulzy, Pierre Souchon ou Matthieu Boogaerts.

Tout était là, le talent, la culture, l’imaginaire foisonnant. Tout, sauf la capacité à s’exposer.

Parce qu’en parallèle de cette formation musicale dense, Matthieu accumule une expérience professionnelle solide mais obstinément discrète: musicien de studio, arrangeur, accompagnateur pour Nina Morato, NTM, Sinclair ou encore Billy Ze Kick. Il réalise même les arrangements du premier album de Faudel. Un parcours impressionnant, nourri dans l’ombre, comme si la lumière lui brûlait les yeux. Ce n’est pas une posture, ni un calcul. C’est une timidité profonde et irrépressible qui le paralyse à l’idée d’occuper seul le devant d’une scène. Son univers intérieur, lui, est flamboyant, excentrique, débordant d’idées loufoques et de sensibilité pop. Mais le fossé entre ce monde intérieur et sa capacité à l’assumer publiquement reste, jusqu’aux portes de 1997, comme une blessure qui attend sa cicatrice.

La naissance du double : quand la timidité forge un superhéros

En 1997, quand sort Le Baptême, son premier album solo, Matthieu Chedid ne se présente pas simplement comme un nouvel artiste de pop française. Il arrive avec un double, une créature inventée de toutes pièces : -M-. Coiffure aux pointes soigneusement plaquées qui dessinent un M sur le sommet du crâne, costumes extravagants, gestuelle théâtrale. Quelque chose entre le super-héros de bande dessinée et le clown de music-hall. On ne sait pas encore très bien d’où il vient, mais on sent immédiatement qu’il n’est pas tout à fait humain, ou plutôt qu’il est plus qu’humain.

La clé de cette métamorphose est à chercher dans un paradoxe intime. Matthieu Chedid est, dans la vie ordinaire, un garçon profondément réservé. Une timidité naturelle, presque irrépressible, qui rend la simple conversation difficile, et l’exposition publique, a priori, insupportable. Comment monter sur scène quand on est fait comme ça ? La réponse qu’il trouve est radicale : ne pas y monter soi-même. Laisser -M- y aller à sa place.

Ce masque lui permet de s’affranchir de sa grande réserve pour devenir, le temps d’un concert, un artiste totalement désinhibé.

Chedid a lui-même qualifié ce personnage de clown, de fantaisie. Une façon de pointer vers quelque chose d’essentiel : -M- n’est pas une posture marketing, c’est une nécessité psychologique. L’alter ego protège l’homme, lui offre une armure suffisamment lumineuse et absurde pour que la scène devienne supportable, puis désirable, puis naturelle. Ce que Jean-Louis Aubert a mis des années à construire dans la douleur, Chedid le résout d’un coup de coiffure et d’un costume de super-héros pop.

La critique et les biographes n’ont pas tardé à utiliser ce mot, superhéros, pour qualifier le personnage. Et le terme colle parfaitement : comme Bruce Wayne enfile le masque de Batman pour agir là où Bruce ne pourrait pas, Matthieu Chedid disparaît dans -M- pour exister pleinement sur scène. La bande dessinée comme thérapie. L’extravagance comme libération.

Il y a dans le choix d’un nom de scène quelque chose de bien plus profond qu’une simple signature. Quand Matthieu Chedid lance son premier album Le Baptême en 1997, il ne se contente pas d’abréger son prénom : il construit une équation secrète que chaque auditeur francophone résout en un souffle. -M-, prononcé à voix haute, devient instantanément “aime”. Un seul phonème, une seule lettre encadrée de tirets, et c’est déjà une déclaration.

Ce calembour n’est pas une coquetterie de graphiste. C’est le socle conceptuel sur lequel repose toute l’identité artistique du personnage. Car derrière le costume de superhéros, la coiffure sculptée en M et le maquillage scénique, se cache une intention d’une clarté désarmante : parler d’amour, de création, de transmission. Le masque excentrique n’est pas une fuite, c’est une porte d’entrée. Il permet à un Matthieu Chedid naturellement timide de s’avancer vers le public sans se perdre, de prendre la parole sans trahir sa pudeur profonde.

Cacher son prénom pour mieux dire ce qu’on ressent : il fallait oser ce paradoxe.

La pleine mesure de ce jeu de mots s’accomplit en 1999 avec Je dis aime, son deuxième album et premier grand choc populaire. Le titre de la chanson éponyme referme la boucle avec une évidence poétique : “Je dis aime” signifie aussi, phonétiquement, “Je dis M”. L’artiste se nomme lui-même en se déclarant. Ce qui rend ce moment particulièrement fort, c’est que les paroles de ce titre ont été écrites par sa grand-mère, Andrée Chedid, poète et romancière franco-égyptienne de renommée internationale. Le superhéros flamboyant emprunte les mots d’une femme de lettres de soixante-dix-neuf ans pour chanter l’amour de la création.

Cette collaboration de famille transforme le calembour en manifeste. Derrière le personnage -M- ne se cache pas seulement un musicien qui surmonte sa timidité : se cache un héritier qui porte, dans une seule lettre, des générations entières de poésie.

La transformation en showman : de la réserve à la virtuosité scénique

Ce qui frappe, quand on observe la métamorphose de Mathieu Chedid, c’est la précision chirurgicale du mécanisme. En 1997, avec la sortie de Le Baptême, un jeune homme naturellement réservé, écrasé en partie par le poids d’un patronyme illustre, celui de son père Louis Chedid, choisit de disparaître pour mieux réapparaître. Il ne se contente pas d’adopter un pseudonyme : il construit un costume intérieur autant qu’extérieur, avec sa coiffure en forme de M, ses tenues excentriques et bariolées, sa gestuelle de superhéros pop.

-M- n’est pas un masque pour se cacher, mais une projection fantasmée de soi, plus libre et plus grande que nature.

Ce que Mathieu a confié lui-même en interview est révélateur : le personnage n’a jamais été une fuite, mais un outil thérapeutique. En endossant -M-, il s’autorisait enfin à faire ce que la timidité lui interdisait, bondir sur scène, jouer de la guitare avec une exubérance que les critiques ont parfois comparée à celle de Van Halen, habiter l’espace d’une salle entière sans se recroqueviller. Le costume extérieur agissait comme un déverrouillage psychologique, court-circuitant les inhibitions là où la volonté seule aurait échoué.

Les chiffres racontent cette réussite mieux que n’importe quelle anecdote. Mathieu Chedid cumule 13 Victoires de la Musique, un record partagé avec Alain Bashung. Parmi elles, trois récompensent explicitement le showman sur scène : en 2000 pour la tournée du Je dis aime, en 2005 pour Qui de nous deux, en 2011 pour -M- au Château de Versailles. C’est une reconnaissance rare, celle d’un artiste que ses pairs couronnent non seulement pour ses disques, mais pour la façon dont il occupe un plateau, un parc, une nuit entière.

Il y a quelque chose de profondément cinématographique dans cette histoire. Comme ces personnages qui réinventent leur identité pour libérer ce qu’ils portaient en eux, Mathieu Chedid a compris intuitivement qu’on n’accède parfois à la vérité de soi qu’en passant par la fiction d’un autre soi.

Ce que la métamorphose de -M- dit de l’art et de l’identité

Ce qui frappe, au fond, dans l’histoire de -M-, c’est qu’elle dépasse largement le simple récit d’un garçon timide qui se serait inventé un costume de scène. En posant ce masque pour la première fois en 1997, sur Le Baptême, Mathieu Chedid a engagé sans le savoir une question que les plus grands artistes ont toujours portée : où s’arrête le personnage, où commence l’homme ? Les paroles de la chanson éponyme le disent avec une clarté presque troublante, “J’ai changé mon matricule / Immaculé, je mets un M”, comme un acte de naissance autant qu’un acte de disparition.

Le masque n’efface pas le visage. Il lui donne, parfois, le courage d’exister.

Cette tension entre Mathieu et -M- n’est pas une posture marketing. Elle structure toute l’oeuvre. Qui de nous deux ?, sorti en 2003, l’interroge frontalement, presque douloureusement, dans son titre même. Et des années plus tard, Rêvalité (2022) continue d’explorer ce même espace instable entre la vie réelle et le personnage fantasmé, comme si la question n’avait jamais trouvé de réponse définitive, et ne devait peut-être pas en trouver. C’est précisément cette irresolution qui rend l’artiste vivant.

Ce que l’on a souvent traité comme une simple anecdote biographique, la coiffure en M, les lunettes XXL, les tenues flamboyantes, est en réalité l’axe fondateur d’une oeuvre cohérente et singulière. La métamorphose physique n’est que la surface visible d’un geste artistique beaucoup plus profond : celui de se dédoubler pour mieux se révéler. Dans un paysage musical français où l’on attend souvent de l’auteur-compositeur qu’il se livre à visage découvert, -M- a choisi l’itinéraire inverse, et c’est précisément ce détour par la fiction qui l’a rendu, paradoxalement, plus authentique que beaucoup d’autres.

Avec 13 Victoires de la Musique à son actif, à égalité avec Alain Bashung au sommet du palmarès masculin, le bilan est là. Mais le vrai héritage de -M- n’est pas dans les trophées. Il est dans cette démonstration que la timidité peut devenir une esthétique, et qu’un masque bien choisi révèle parfois plus qu’un visage nu. C’est ce que Jean-Louis Aubert a compris à sa façon, lui aussi, en construisant une présence scénique à partir de ses propres failles. Les grands ne se fabriquent pas malgré leurs contradictions. Ils se fabriquent avec.