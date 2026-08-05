Un thriller de Sidney Pollack taillé pour tenir en haleine 2h34

Ce soir à 21h00 sur Arte, La Firme revient sur le devant de la scène. Trente ans après sa sortie, le thriller de Sidney Pollack n’a rien perdu de son efficacité. Adaptée du roman de John Grisham paru en 1991, l’histoire est simple à résumer et impossible à lâcher : Mitch McDeere, brillant jeune avocat fraîchement sorti de Harvard, choisit le cabinet qui lui offre tout, le salaire, la maison, la voiture, et réalise trop tard qu’il travaille pour la mafia. Le FBI frappe à sa porte. Le piège se referme des deux côtés.

S.Pollack n’arrive pas sur ce projet par hasard. Oscarisé pour Out of Africa (1985), meilleur réalisateur et meilleur film, il a démontré qu’il savait prendre le temps d’un récit long sans jamais l’alourdir. La Firme dure 2h34. On ne les voit pas passer. Son grand talent ici : distiller les indices dès l’ouverture, laisser l’inconfort s’installer progressivement plutôt que d’annoncer la menace. Les plans serrés sur les visages des personnages ne sont pas un choix esthétique anodin. Ils collent à leurs émotions au moment précis où celles-ci vacillent. Le spectateur ressent la pression avant même de la comprendre.

Avec 270 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 42 millions, La Firme reste, à ce jour, l’adaptation la plus lucrative d’un roman de John Grisham.

Un chiffre qui dit tout sur l’alchimie du film : un scénario solide, un casting au sommet, et derrière la caméra, un réalisateur qui savait exactement quelle température maintenir pendant deux heures et demie.

5 raisons de voir ou revoir La Firme ce soir

Tom Cruise, touchant et vulnérable. En 1993, Cruise n’est pas encore l’icône d’action qu’il deviendra avec Mission: Impossible (1996). Mitch McDeere est un personnage construit sur l’ambition fragile d’un gamin issu d’un milieu modeste qui a tout misé sur ses études de droit. Cette vulnérabilité morale, ce besoin presque viscéral de réussir, Tom Cruise la joue avec une retenue juste. Pas de posture héroïque : juste un homme qui comprend, scène après scène, qu’il s’est fait piéger. Un casting qui ne laisse aucune respiration. Gene Hackman en mentor séduisant et trouble, Ed Harris en agent du FBI dont la ténacité flirte avec l’obsession, Gary Busey en détective privé imprévisible : chaque personnage secondaire a du poids. Mais la performance la plus stupéfiante reste celle de Holly Hunter dans le rôle de Tammy Hemphill. Nommée à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à la 66e cérémonie (1994) pour moins de six minutes à l’écran, elle crève la pellicule à chaque apparition. La bande originale de Dave Grusin, un malaise à l’état pur. Nommée elle aussi aux Oscars (meilleure musique de film, 1994), la partition de Grusin joue presque exclusivement du piano acoustique, teinté de jazz et de blues. Ce choix est audacieux pour un thriller à 42 millions de dollars : là où un compositeur moins sûr de lui aurait gonflé les cordes pour signaler le danger, Grusin préfère l’économie. Quelques notes de piano suffisent à installer un inconfort presque physique, qui ne quittera pas le spectateur. Un scénario à trois mains qui tient debout. Adapter Grisham sans perdre le lecteur dans les méandres juridiques, c’est déjà un tour de force. Ici, David Rabe, Robert Towne et David Rayfiel ont choisi de modifier le dénouement du roman pour préserver l’intégrité morale du protagoniste, un parti pris fort qui donne au film sa propre identité. La complexité de l’intrigue ne s’effondre jamais, même sur 2h34. La mécanique du double piège, toujours aussi redoutable. D’un côté, le cabinet Bendini, Lambert & Locke, façade impeccable d’une organisation mafieuse. De l’autre, le FBI qui fait pression pour obtenir sa collaboration. Mitch ne peut pas choisir son camp : les deux veulent le contrôler. Cette structure d’étau, corruption corporatiste contre pression institutionnelle, résonne encore très fort aujourd’hui. En 1993, c’était un thriller. Trente ans plus tard, ça ressemble à un documentaire sur les rouages du pouvoir.

Où voir La Firme au-delà d’Arte : toutes les plateformes disponibles

Arte : diffusion ce soir, dimanche 30 août 2026 à 21h00, puis rediffusion le 6 septembre 2026 à 13h30 et le 16 septembre 2026 à 13h35. Replay disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au 28 septembre 2026 .

Voir le film quand vous voulez sur Arte.fr

: diffusion ce soir, dimanche 30 août 2026 à 21h00, puis rediffusion le 6 septembre 2026 à 13h30 et le 16 septembre 2026 à 13h35. Replay disponible gratuitement sur arte.tv jusqu’au . Voir le film quand vous voulez sur Arte.fr France TV : accessible en streaming jusqu’au 29 septembre 2026.

: accessible en streaming jusqu’au 29 septembre 2026. TF1+ : disponible jusqu’au 29 septembre 2026.

: disponible jusqu’au 29 septembre 2026. Canal+ / myCANAL : accessible jusqu’au 29 septembre 2026.

: accessible jusqu’au 29 septembre 2026. Box Orange (Orange TV) : disponible jusqu’au 29 septembre 2026.

: disponible jusqu’au 29 septembre 2026. Freebox TV (Box Free) : accessible jusqu’au 29 septembre 2026.

: accessible jusqu’au 29 septembre 2026. Bbox (Bouygues Telecom) : disponible jusqu’au 29 septembre 2026.

: disponible jusqu’au 29 septembre 2026. SFR TV : accessible jusqu’au 6 septembre 2026 seulement, date limite plus courte que les autres opérateurs.

: accessible jusqu’au 6 septembre 2026 seulement, date limite plus courte que les autres opérateurs. Molotov : disponible jusqu’au 14 septembre 2026.

Un film hollywoodien de 1993, produit par Paramount, simultanément accessible sur neuf plateformes et services de rattrapage français : c’est rare. Pour une production de cette génération, ce niveau de diffusion simultanée dit quelque chose sur la cote intacte de La Firme trente ans après sa sortie.