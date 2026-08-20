Le box-office France réserve parfois des configurations si rares qu’elles méritent d’être analysées en détail. En ce mois d’août 2026, deux blockbusters, *Spider-Man: Brand New Day* et *L’Odyssée*, cumulent chacun plus de six millions d’entrées en simultané, une dynamique que le marché français n’avait pas connue depuis des années. Mais jusqu’où peuvent aller ces deux géants, et l’approche de la rentrée scolaire suffira-t-elle à stopper leur élan avant qu’ils n’atteignent des seuils historiques ?

Spider-Man et L’Odyssée au-dessus de 6 millions : où en sont-ils vraiment ?

La semaine du 12 au 18 août 2026 restera dans les mémoires comme un moment franchement atypique pour le cinéma français. Deux blockbusters, Spider-Man: Brand New Day et L’Odyssée, affichent simultanément des cumuls de 6,2 et 6,4 millions d’entrées après respectivement trois et cinq semaines d’exploitation. Ce n’est pas un chiffre de plus dans un tableau : c’est une configuration que le box-office France observe rarement, voire jamais à cette échelle depuis la réouverture des salles post-Covid.

Troisième semaine consécutive au-dessus du million d’entrées pour Spider-Man, pendant que L’Odyssée enchaîne sa cinquième semaine avec 731 000 spectateurs : le mois d’août 2026 écrit son propre classique.

Pour Spider-Man: Brand New Day, le comparatif avec Spider-Man: No Way Home est éclairant. Au même stade, No Way Home totalisait 5,6 millions d’entrées. Cretton et Sony sont donc 600 000 spectateurs devant le précédent de la franchise, avec une moyenne de 52 entrées par séance qui témoigne d’une demande encore très soutenue. Du côté de L’Odyssée, le film de Christopher Nolan réalise la cinquième meilleure cinquième semaine post-Covid toutes catégories confondues, avec une moyenne de 47 entrées par séance. Deux films au-dessus de 6 millions en simultané, chacun encore en capacité de franchir la barre des 7 millions : voilà ce que les professionnels du secteur appellent sobrement « une dynamique exceptionnelle », et ce que les spectateurs, eux, vivent simplement comme un très bel été au cinéma.

Les jalons restants : ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire

Film Cumul actuel (semaine 3/5) Seuil à franchir Ce que ce seuil représente historiquement Spider-Man: Brand New Day 6,2 M d’entrées 7,3 M (cumul final de Spider-Man: No Way Home) Devenir le plus grand succès Marvel de tous les temps en France, détrônant son prédécesseur direct 3e meilleur cumul post-Covid après trois semaines (déjà atteint) Seuls les deux Avatar font mieux à ce stade, ce qui situe Brand New Day dans une catégorie très restreinte Rythme hebdomadaire : maintenir ~1,2 M/semaine À ce stade, No Way Home n’affichait que 5,6 M et une moyenne de 1 M/semaine, soit un écart favorable de 600 000 entrées L’Odyssée 6,4 M d’entrées 7 M d’entrées Intégrer le cercle fermé des 100 plus grands films de tous les temps en France, toutes époques confondues 5e meilleure 5e semaine post-Covid (déjà atteint) 731 000 spectateurs en semaine 5 avec 47 e/s : une longévité rare qui confirme une dynamique de fond solide Résistance à la rentrée de septembre Le vrai test : maintenir ce rythme malgré la baisse saisonnière habituelle de fréquentation dû à la rentrée.

Rentrée scolaire, nouveaux films : les menaces sur la dynamique

La vraie question qui plane sur ce beau milieu d’août, c’est la durée de vie de cette dynamique. Septembre approche, et le box-office français connaît cette réalité depuis des décennies : la rentrée scolaire agit comme un coup de frein brutal sur les sorties en famille. Les salles voient leur fréquentation chuter mécaniquement, les séances s’allègent, et les exploitants resserrent les copies. Pour L’Odyssée, qui entame déjà sa cinquième semaine avec 731 000 entrées et une moyenne de 47 entrées par séance, le compteur tourne. Nolan bénéficie d’une audience adulte plus fidèle que la moyenne, mais même ses films les plus puissants ont connu ce tassement calendaire inévitable.

Pour Spider-Man: Brand New Day, la menace est légèrement différente. Son public, plus jeune, est précisément celui qui rentre en classe. La troisième semaine à 1,2 million d’entrées reste impressionnante, mais cette courbe peut s’infléchir vite.

La meilleure moyenne du classement appartient désormais à Tombé du ciel, avec 56 entrées par séance, devant les deux géants.

Ce chiffre mérite qu’on s’y arrête. La comédie de Mohamed Hamidi, avec ses 590 000 spectateurs en première semaine, ne vient pas siphonner massivement les entrées des deux blockbusters, mais elle capte une attention précieuse dans un marché où chaque séance compte. Elle rappelle aussi une leçon que le box-office français enseigne régulièrement : un film à forte moyenne locale peut perturber les projections même sans s’imposer en volume total. Si d’autres nouveautés solides arrivent en cascade avant septembre, les deux records visés, les 7 millions pour Nolan et la couronne Marvel pour Holland, pourraient se retrouver à portée mais hors d’atteinte.

Photo de Une : Universal Studio / DR

Données : https://www.boxofficepro.fr/