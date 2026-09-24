Sortie en mars 1987 sur l’album *The Joshua Tree*, “With or Without You” de U2 est devenue l’une des ballades les plus reconnues de l’histoire du rock, souvent réduite à un hymne amoureux porté par le crescendo libérateur de la voix de Bono. Pourtant, derrière cette apparente beauté se cache une chanson née dans la douleur, que le groupe lui-même a failli abandonner définitivement. Comment un morceau jugé sans issue par ses propres producteurs a-t-il fini par atteindre la première place du Billboard Hot 100, et que dit vraiment ce texte que tant de gens croient connaître ?

Une chanson presque abandonnée avant de conquérir le monde

Il est tentant d’entendre “With or Without You” comme une de ces ballades qui enveloppent sans blesser. La ligne de basse hypnotique, le crescendo maîtrisé, la voix de Bono qui monte vers quelque chose qui ressemble à la délivrance. Sauf que ce n’est pas ça. C’est une chanson de déchirement, née d’un blocage créatif et d’un conflit intérieur que Bono lui-même qualifiera plus tard de “pur tourment”. Et c’est précisément de cette impasse que vient sa perfection.

La démo originale remonte à fin 1985 : quatre accords en boucle, Ré, La, Si mineur, Sol, une structure qui tourne sur elle-même sans jamais se résoudre. Pendant des mois, le morceau piétine lors des sessions de The Joshua Tree, d’abord aux studios STS puis dans le manoir géorgien de Danesmoate House en 1986. Les producteurs Brian Eno et Daniel Lanois le jugent répétitif, sans issue. Larry Mullen Jr. et Adam Clayton ne s’y opposent pas. Le groupe envisage sérieusement de l’abandonner.

Ce qui rend l’histoire remarquable, c’est que la chanson a survécu malgré tout, grâce à une intervention extérieure et à un prototype de guitare peu conventionnel, pour finir numéro un du Billboard Hot 100 à partir du 16 mai 1987, position qu’elle occupe pendant trois semaines consécutives. Premier numéro un américain de la carrière de U2. Un morceau que personne ne voulait achever domine les charts mondiaux. Ce paradoxe n’est pas anecdotique : il dit quelque chose d’essentiel sur la nature même de la chanson, sur ce que signifie créer à partir d’une tension qu’on ne parvient pas à résoudre.

En studio à Danesmoate House : la naissance chaotique d’un classique

Danesmoate House n’est pas un studio ordinaire. Ce manoir géorgien bâti au milieu du XVIIIe siècle par la famille Southwell (1787 correspondant à l’année où William Southwell y est documenté comme résident), niché à Rathfarnham au pied des monts de Wicklow au sud de Dublin, devient en janvier 1986 le quartier général temporaire de U2 pour les sessions de The Joshua Tree. Le groupe y installe un studio mobile. Les producteurs Brian Eno et Daniel Lanois dirigent les séances, secondés par l’ingénieur Mark “Flood” Ellis. Le cadre est luxueux, l’atmosphère créative. Mais pour “With or Without You”, ça ne suffit pas.

La maquette de départ, enregistrée chez Larry Mullen Jr. fin 1985, repose sur une boucle de quatre accords que The Edge lui-même juge “affreuse”. Adam Clayton déplore une structure qui “tourne en rond”. Eno et Lanois, après avoir tenté des rythmiques plus dures et divers effets électroniques, concluent que la grille est trop plate, trop circulaire, sans aucun horizon. Ils décident d’écarter le morceau. Définitivement.

Seul Bono s’accroche. Le texte traduit quelque chose de trop personnel pour être abandonné : le tiraillement entre sa fidélité envers Ali et les exigences dévorantes de la vie de frontman en tournée. Mais l’obstination ne suffit pas à débloquer une chanson.

C’est là qu’intervient Gavin Friday. Fionán Hanvey de son vrai nom, ami d’enfance de Bono depuis Cedarwood Road, leader des Virgin Prunes, ce post-punk irlandais entre en studio comme auditeur critique. Face à l’abandon acté par les producteurs, il contredit fermement Eno et Lanois : le morceau a le potentiel d’un futur tube, il en est certain. Puis il s’isole avec Bono pour retravailler la narration rythmique et la gradation émotionnelle, instaurant une retenue initiale pour mieux guider le crescendo vocal final.

“Certain No. 1”, selon les mots de Gavin Friday, cette fois adressés au manager de U2, Paul McGuinness, qui était réticent à l’idée de sortir la chanson en single.

Cette réorganisation relance tout. Les prises reprennent. L’Infinite Guitar entre dans la chaîne. Et la chanson que personne ne voulait conserver devient le morceau qui ouvrira la carrière américaine de U2.

L’Infinite Guitar, la basse hypnotique et le DX7 : une architecture sonore unique

L’ Infinite Guitar , conçue par le musicien canadien Michael Brook, fonctionne grâce à un transducteur électromagnétique qui réinjecte le signal amplifié dans les cordes, produisant un sustain théoriquement infini. Ce n’est pas un E-Bow : l’instrument génère sa propre vibration continue, sans contact direct avec les cordes.

, conçue par le musicien canadien Michael Brook, fonctionne grâce à un transducteur électromagnétique qui réinjecte le signal amplifié dans les cordes, produisant un sustain théoriquement infini. Ce n’est pas un E-Bow : l’instrument génère sa propre vibration continue, sans contact direct avec les cordes. The Edge découvre le prototype lors de sa collaboration avec Brook sur la bande originale du film Captive (1986). À Danesmoate House, il reçoit un exemplaire artisanal accompagné d’un schéma de câblage complexe et réputé dangereux, qui provoque des décharges électriques à son technicien guitare.

Daniel Lanois, en entendant The Edge expérimenter l’instrument depuis la régie, lui fait enregistrer deux prises successives. Ces deux prises sont intégrées directement au mixage final, sans retouche ultérieure. C’est ce sustain qui donne au morceau sa texture aérienne et légèrement menaçante.

Le signal de l’Infinite Guitar passe par la chaîne d’effets habituelle de The Edge : un amplificateur Vox AC30 et un délai numérique Korg SDD-3000, qui élargissent encore la nappe sonore.

Brian Eno programme sur un Yamaha DX7 la séquence pulsée caractéristique du morceau, un arpège rapide en triolets sur l’accord de ré majeur qui tourne en boucle du début à la fin. Plutôt que de l’enregistrer en injection directe, Eno et Lanois envoient le synthétiseur dans un amplificateur Mesa Boogie repiqué au micro, pour lui apporter du grain et de la saturation harmonique.

la séquence pulsée caractéristique du morceau, un arpège rapide en triolets sur l’accord de ré majeur qui tourne en boucle du début à la fin. Plutôt que de l’enregistrer en injection directe, Eno et Lanois envoient le synthétiseur dans un amplificateur Mesa Boogie repiqué au micro, pour lui apporter du grain et de la saturation harmonique. Adam Clayton pose une ligne de basse minimaliste dès 0 min 09 s : des croches régulières sur la progression immuable Ré, La, Si mineur, Sol. C’est la colonne vertébrale du titre, immuable, presque obsessionnelle.

Le morceau s’ouvre sur une boîte à rythmes électronique. Larry Mullen Jr. n’intervient sur la batterie acoustique qu’à partir de 1 min 45 s environ, et c’est à 1 min 53 s que The Edge fait son entrée avec son hook de guitare à délai caractéristique sur « And you give yourself away ». La pleine libération dynamique, percussions et cymbales comprises, n’éclate véritablement qu’à 3 min 03 s , libérant d’un coup toute la tension accumulée depuis le début.

que The Edge fait son entrée avec son hook de guitare à délai caractéristique sur « And you give yourself away ». La pleine libération dynamique, percussions et cymbales comprises, n’éclate véritablement qu’à , libérant d’un coup toute la tension accumulée depuis le début. Steve Lillywhite est ensuite appelé pour retravailler le mixage global et apporter le punch nécessaire au format single, ajoutant une dernière couche de dynamique à l’ensemble.

Analyse des paroles : paradoxes, douleur et double lecture

Au printemps 1986, Bono ébauche les paroles de la chanson sur la Côte d’Azur, lors d’un premier séjour dans le sud de la France. Il est marié à Alison Stewart depuis le 21 août 1982. Il tourne, il enregistre, il vit une existence qui dévore l’intime. Le texte qui sort de cette période n’est pas un hymne à l’amour : c’est une confession de quelqu’un qui ne sait plus où il en est.

L’image du “bed of nails” concentre ce tourment. Littéralement, le lit de clous du fakir, instrument d’ascèse et de mortification physique. Bono l’applique à l’attente érotique et psychologique : une posture de souffrance consentie, presque rituelle, où le désir est à la fois maintenu et puni. Ce n’est pas une métaphore romantique. C’est l’image de quelqu’un qui endure, qui attend dans la douleur, sans savoir si l’attente sera jamais résolue.

Le pivot de tout le morceau arrive avec le refrain : “And you give yourself away.” Cette phrase revient en boucle, martelée, jusqu’à ce qu’elle perde ses contours et gagne en profondeur. Elle porte deux lectures simultanées que Bono assume pleinement. Dans la relation conjugale, “se donner” signifie le sacrifice, la vulnérabilité, cette perte partielle de soi qu’exige toute intimité durable. Donner sans garantie de retour.

Mais lors d’un entretien en 1987, Bono révèle que ses propres camarades de groupe ont reconnu dans cette phrase autre chose : son angoisse face à l’exposition publique. Se donner au public, aux médias, à la masse anonyme des spectateurs, c’est aussi aliéner sa propre intériorité, livrer ce qui devrait rester privé. La vie de frontman consume l’homme derrière le micro. Les deux sens coexistent sans que l’un écrase l’autre, ce qui fait de ce refrain quelque chose de bien plus troublant qu’un simple aveu amoureux.

Bono a toujours rejeté l’étiquette de chanson nuptiale, et c’est justifié. Il qualifie lui-même le texte de “pur tourment” dans l’autobiographie U2 by U2 (2006). La lumière du morceau, son crescendo libérateur, dissimule un texte qui ne trouve aucune issue. “Nothing to win and nothing left to lose.” On est loin du happy end.

La chanson dans “Ne le dis à personne” de G.Canet, l’un des passages forts du film

Chanson d’amour ou cri existentiel : démystifier le malentendu romantique

“With or Without You” est l’une des chansons les plus jouées lors des mariages en Occident. C’est aussi l’une des plus mal comprises. Le crescendo, la voix de Bono au bord du débordement, le “I can’t live with or without you” qui semble crier un amour absolu. On y entend ce qu’on veut entendre. Mais les paroles, elles, ne laissent aucune ambiguïté sur ce qu’elles décrivent : une impasse. Un homme piégé entre deux états également insupportables.

Dans U2 by U2 (2006), Bono formalise cette double lecture avec une clarté rare. Il décrit deux personnalités en lui qui refusent de fusionner : “celui qui est si responsable, protecteur et loyal”, le père et l’époux, et “le vagabond et oisif en moi qui veut juste fuir toute responsabilité”. Pas de vainqueur. Pas de réconciliation. Le texte ne choisit pas, parce que Bono lui-même ne pouvait pas choisir.

C’est précisément ce refus de résolution qui distingue le morceau de la ballade sentimentale classique. Une chanson d’amour traditionnelle appelle une conclusion : la déclaration, la rupture, le pardon. “With or Without You” maintient son narrateur dans une boucle, structurellement calquée sur ses quatre accords qui reviennent sans jamais se dénouer. La forme et le fond se répondent parfaitement.

“Je pensais que ces tensions allaient me détruire, mais en réalité, c’est moi. Cette tension, c’est ce qui fait de moi un artiste.” Bono, U2 by U2 (2006).

Ce que Bono formule ici, c’est quelque chose d’assez universel. Toute vie d’adulte implique des contradictions qu’on ne résout pas, qu’on apprend tout au mieux à porter. Le désir d’ailleurs contre l’attachement au foyer. La liberté contre la loyauté. Un morceau qui refuse de trancher entre deux états contradictoires touche précisément parce qu’il dit la vérité sur ce que c’est que d’être quelqu’un qui veut deux choses incompatibles en même temps.

Ceux qui la choisissent pour leur mariage ne se trompent peut-être pas complètement. Ils choisissent, souvent sans le savoir, une chanson qui parle de l’amour tel qu’il est vraiment : complexe, inconfortable, et sans garantie. C’est plus honnête que la plupart des hymnes nuptiaux. Mais ce n’est pas pour ça que Bono l’a écrite.

Sources les-rimes-de-brigitte.fr

lacoccinelle.net

wikipedia.org

sunburnsout.com

991thewhale.com

karlozmx: With or Without You – Live From Paris 1987 HD

Vincent Vauchel: With Or Without You | Ne le dis à personne

U2VEVO: U2 – With Or Without You (Official Music Video)

Les questions les plus fréquentes : U2 With or Without You Comment Gavin Friday a-t-il sauvé le morceau With or Without You ? Gavin Friday a sauvé "With or Without You" en s'opposant à son abandon par Brian Eno et Daniel Lanois, convaincus que le morceau ne fonctionnait pas. Présent en studio comme auditeur critique, le leader des Virgin Prunes a retravaillé la narration rythmique avec Bono, instaurant une retenue initiale pour mieux conduire le crescendo final, avant d'assurer au manager Paul McGuinness que ce serait un numéro un. Quand la chanson With or Without You a-t-elle dominé le Billboard américain ? "With or Without You" a dominé le Billboard Hot 100 à partir du 16 mai 1987, pendant trois semaines consécutives. Ce fut le premier numéro un américain de U2, extrait de "The Joshua Tree" sorti en mars de la même année. Un titre qui avait pourtant failli être écarté par le groupe lors des sessions d'enregistrement. Comment The Edge reproduit-il les effets de l'Infinite Guitar lors des concerts ? Sur scène, The Edge reproduit l'effet de l'Infinite Guitar grâce à des guitares équipées d'un système de sustain électromagnétique, capable de faire vibrer les cordes indéfiniment, recréant ainsi le principe du prototype de Michael Brook. Le signal traverse ensuite sa chaîne d'effets habituelle : délai numérique Korg SDD-3000 et amplificateur Vox AC30, pour retrouver la texture aérienne des enregistrements studio. Quand cette chanson a-t-elle été interprétée en concert pour la première fois ? "With or Without You" a été jouée en concert pour la première fois au printemps 1987, lors de la tournée The Joshua Tree. Dès ses premières représentations scéniques, le titre s'est imposé comme un moment fort des concerts de U2 : la ligne de basse hypnotique et le crescendo vocal y gagnent une ampleur particulière, captivant le public à chaque performance.