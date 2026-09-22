Albert Dupontel ne fait rien comme les autres, et c’est bien pour ça qu’on l’aime. Figure à part du cinéma français, il s’est imposé au fil des décennies comme un électron libre, aussi poétique que féroce. Devant comme derrière la caméra, l’homme cultive un style inimitable : un mélange d’humour noir grinçant, de tendresse pour les marginaux et d’une mise en scène virevoltante qui doit autant au dessin animé qu’au cinéma burlesque.

Trois ans après Second Tour, le cinéaste prépare son retour dans les salles obscurs pour le 11 novembre 2026 avec un projet au titre particulièrement provocateur : Il faut brûler maman.

Albert Dupontel : parcours d’un électron libre

Révélé au début des années 1990 par la scène et le stand-up avec ses Sales Histoires, Albert Dupontel détonne immédiatement par son énergie volcanique et son cynisme ravageur. Très vite, la scène ne lui suffit plus : il passe au long-métrage en 1996 avec Bernie, un premier film choc qui devient instantanément culte et pose les bases de son univers.

Au fil des ans, Dupontel alterne entre rôles marquants chez d’autres réalisateurs (Irréversible de Gaspar Noé, Deux jours à tuer de Jean Becker) et réalisations personnelles audacieuses (Le Créateur, Enfermés dehors, 9 mois ferme). Son travail de cinéaste trouve une consécration critique et populaire magistrale en 2017 avec l’adaptation du roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, récompensée par cinq César, dont celui de la meilleure réalisation. Artiste complet, il continue de tourner un cinéma affranchi des normes, viscéral et profondément humain.

Une affaire de famille… et de crémation

Pour cette nouvelle comédie grinçante produite par ADCB Films, Dupontel nous plonge dans le quotidien improbable d’une famille d’entrepreneurs pour le moins singulière. Le pitch est une pépite d’absurde : au sein d’une lignée de croque-morts, deux sœurs et un frère se retrouvent réunis pour organiser les funérailles de leur propre mère. Seul problème, et pas des moindres : le personnel du funérarium est en grève. Livrée à elle-même, la fratrie va devoir retrousser ses manches et accomplir le protocole funéraire de ses propres mains. Une question centrale et délicate s’impose alors à eux : comment s’accorder pour brûler maman ?

Un casting survolté

Pour donner vie à cet engrenage macabre et délirant, Albert Dupontel s’est entouré d’une distribution taillée sur mesure :

Louise Coldefy

Julia Piaton

Artus (qui poursuit son ascension après le succès d’ Un p’tit truc en plus)

Albert Dupontel lui-même

À la production, on retrouve sa fidèle complice Catherine Bozorgan (ADCB Films), en coproduction avec Pathé et France 2 Cinéma.

Avec son visuel rouge éclatant arborant une silhouette maternelle et des figures enfantines façon découpages d’ombres, l’affiche annonce déjà la couleur : un conte moderne acide, visuellement tranché et irrévérencieux à souhait. Aucune bande-annonce n’est disponible pour le moment, restez connectés, nous la diffuserons dès qu’elle sortira.

Filmographie sélective : Albert Dupontel réalisateur et acteur

Année Film Rôle / Fonction 1996 Bernie Réalisateur, scénariste et rôle de Bernie 1999 Le Créateur Réalisateur, scénariste et rôle de Darius 2002 Irréversible (de Gaspar Noé) Acteur (rôle de Pierre) 2004 Le Convoyeur (de Nicolas Boukhrief) Acteur (rôle d’Alexandre Demarre) 2006 Enfermés dehors Réalisateur, scénariste et rôle de Roland 2008 Deux jours à tuer (de Jean Becker) Acteur (rôle d’Antoine Méliot) 2009 Le Villain Réalisateur, scénariste et rôle de Mani 2010 Le Bruit des glaçons (de Bertrand Blier) Acteur (rôle du cancer de Charles) 2013 9 mois ferme Réalisateur, scénariste et rôle d’Ari Boban 2017 Au revoir là-haut Réalisateur, scénariste et rôle d’Albert Maillard 2020 Adieu les cons Réalisateur, scénariste et rôle de JB 2023 Second Tour Réalisateur, scénariste et rôle de Pierre-Henry Mercier 2026 Il faut brûler maman Réalisateur, scénariste et acteur

Rendez-vous en salles le 11 novembre prochain pour découvrir comment cette fratrie va gérer ce deuil déjanté !