Connect with us

Publié , il y a :

3 heures

le

Auteur :

Albert Dupontel ne fait rien comme les autres, et c’est bien pour ça qu’on l’aime. Figure à part du cinéma français, il s’est imposé au fil des décennies comme un électron libre, aussi poétique que féroce. Devant comme derrière la caméra, l’homme cultive un style inimitable : un mélange d’humour noir grinçant, de tendresse pour les marginaux et d’une mise en scène virevoltante qui doit autant au dessin animé qu’au cinéma burlesque.

Trois ans après Second Tour, le cinéaste prépare son retour dans les salles obscurs pour le 11 novembre 2026 avec un projet au titre particulièrement provocateur : Il faut brûler maman.

Sommaire

Albert Dupontel : parcours d’un électron libre

Révélé au début des années 1990 par la scène et le stand-up avec ses Sales Histoires, Albert Dupontel détonne immédiatement par son énergie volcanique et son cynisme ravageur. Très vite, la scène ne lui suffit plus : il passe au long-métrage en 1996 avec Bernie, un premier film choc qui devient instantanément culte et pose les bases de son univers.

Au fil des ans, Dupontel alterne entre rôles marquants chez d’autres réalisateurs (Irréversible de Gaspar Noé, Deux jours à tuer de Jean Becker) et réalisations personnelles audacieuses (Le Créateur, Enfermés dehors, 9 mois ferme). Son travail de cinéaste trouve une consécration critique et populaire magistrale en 2017 avec l’adaptation du roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, récompensée par cinq César, dont celui de la meilleure réalisation. Artiste complet, il continue de tourner un cinéma affranchi des normes, viscéral et profondément humain.

Une affaire de famille… et de crémation

Pour cette nouvelle comédie grinçante produite par ADCB Films, Dupontel nous plonge dans le quotidien improbable d’une famille d’entrepreneurs pour le moins singulière. Le pitch est une pépite d’absurde : au sein d’une lignée de croque-morts, deux sœurs et un frère se retrouvent réunis pour organiser les funérailles de leur propre mère. Seul problème, et pas des moindres : le personnel du funérarium est en grève. Livrée à elle-même, la fratrie va devoir retrousser ses manches et accomplir le protocole funéraire de ses propres mains. Une question centrale et délicate s’impose alors à eux : comment s’accorder pour brûler maman ?

Un casting survolté

Pour donner vie à cet engrenage macabre et délirant, Albert Dupontel s’est entouré d’une distribution taillée sur mesure :

  • Louise Coldefy
  • Julia Piaton
  • Artus (qui poursuit son ascension après le succès d’ Un p’tit truc en plus)
  • Albert Dupontel lui-même

À la production, on retrouve sa fidèle complice Catherine Bozorgan (ADCB Films), en coproduction avec Pathé et France 2 Cinéma.

Avec son visuel rouge éclatant arborant une silhouette maternelle et des figures enfantines façon découpages d’ombres, l’affiche annonce déjà la couleur : un conte moderne acide, visuellement tranché et irrévérencieux à souhait. Aucune bande-annonce n’est disponible pour le moment, restez connectés, nous la diffuserons dès qu’elle sortira.

Filmographie sélective : Albert Dupontel réalisateur et acteur

Année Film Rôle / Fonction
1996 Bernie Réalisateur, scénariste et rôle de Bernie
1999 Le Créateur Réalisateur, scénariste et rôle de Darius
2002 Irréversible (de Gaspar Noé) Acteur (rôle de Pierre)
2004 Le Convoyeur (de Nicolas Boukhrief) Acteur (rôle d’Alexandre Demarre)
2006 Enfermés dehors Réalisateur, scénariste et rôle de Roland
2008 Deux jours à tuer (de Jean Becker) Acteur (rôle d’Antoine Méliot)
2009 Le Villain Réalisateur, scénariste et rôle de Mani
2010 Le Bruit des glaçons (de Bertrand Blier) Acteur (rôle du cancer de Charles)
2013 9 mois ferme Réalisateur, scénariste et rôle d’Ari Boban
2017 Au revoir là-haut Réalisateur, scénariste et rôle d’Albert Maillard
2020 Adieu les cons Réalisateur, scénariste et rôle de JB
2023 Second Tour Réalisateur, scénariste et rôle de Pierre-Henry Mercier
2026 Il faut brûler maman Réalisateur, scénariste et acteur

Rendez-vous en salles le 11 novembre prochain pour découvrir comment cette fratrie va gérer ce deuil déjanté !

Philippe Pillon

Créateur de Monsieur Vintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

monsieurvintage.com
Plus d'articles :
Ajouter mon commentaire !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Articles de la même catégorie :

breaking bad amc
Media - Culture2 ans
Il y a 17 ans, la série Breaking Bad était diffusée pour la première fois à la télévision
Femme sexy dans une robe moulante blanche
Media - Culture1 an
Le porno, c’était mieux avant
Photo en noir et blanc du groupe Pop suédois ABBA, prise lors de leur concert du 13/09/1979, au Northlands Coliseum à Edmonton, au Canada. Première date de leur tournée nord-américaine 1979.
Media - Culture1 an
ABBA, les coulisses derrière la légende
only mystery
Media - Culture1 an
“It’s Only Mystery” : la voix d’Arthur Simms au cœur de Subway
Film Les Noces Rouges avec Michel Piccoli et Stéphane Audran
Media - Culture6 mois
Pourquoi regarder Les Noces rouges ce soir sur ARTE à 20h55 ?
Media - Culture12 ans
Le Lomo'Instant disponible à la précommande

Tendance
Monsieur Vintage
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.